SwingTradeMaster – полностью автоматизированный советник, основанный на классическом Price Action и адаптивном риск-менеджменте.

Советник использует свечные модели (Pin Bar, Поглощение, Утренняя/Вечерняя звезда, Молот) в сочетании с фильтрами RSI и динамическими уровнями стопов на базе ATR.

✔ Прозрачная логика

✔ Защита безубыточности (Breakeven)

✔ Работает на любых инструментах и таймфреймах

Рекомендуется трейдерам, которые ищут профессиональную, надежную и простую в использовании торговую систему.

SwingTradeMaster – полностью автоматизированный советник для свинг- и среднесрочной торговли. Алгоритм сочетает классические свечные модели Price Action с подтверждением тренда по RSI и управлением рисками на основе ATR, создавая профессиональную и надежную торговую систему.

🔑 Основная идея

Советник ищет сильные свечные модели разворота и продолжения тренда, фильтрует их с помощью RSI на разных таймфреймах и автоматически рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit в зависимости от текущей волатильности рынка.

📈 Используемые модели

Pin Bar – отскок цены от ключевых уровней

Утренняя/Вечерняя звезда – разворотные формации

Бычье/Медвежье поглощение – мощный импульсный сигнал

Молот / Перевернутый молот – локальный разворот тренда

⚙️ Логика торговли

Фильтр по RSI – определяет направление тренда на старшем ТФ. Триггер входа – свечная модель на текущем таймфрейме. Stop Loss / Take Profit – рассчитываются динамически по ATR. Функция безубыточности (Breakeven) – переносит SL на цену входа после прохождения заданного расстояния ATR. Один ордер на инструмент – исключает избыточную нагрузку на депозит.

🛡️ Управление рисками

Автоматическая нормализация лота в пределах условий брокера.

Проверка свободной маржи перед открытием ордера.

Защита прибыли с помощью перевода сделки в безубыток.

⚙️ Параметры

Lots – стартовый объем (автоматически корректируется по марже).

MagicNumber – уникальный идентификатор сделок.

ATRPeriod / ATRMultipliers – ATR для SL/TP.

Breakeven – множитель ATR для активации безубытка.

RSIPeriodTrend / RSIPeriod / RSITimeframe – RSI фильтры.

Overbought / Oversold / Middle – уровни RSI.

✅ Преимущества

Простая и понятная логика.

Работает на любых инструментах и таймфреймах.

Динамический SL/TP адаптируется к волатильности.

Встроенная защита безубыточности.

Контроль лотов и маржи.

📌 Рекомендации

Минимальный депозит: 100 USD (микро-лоты).

Оптимальные таймфреймы: H1 и выше .

Рекомендуемые пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD .

Перед реальной торговлей протестируйте и оптимизируйте под своего брокера.

SwingTradeMaster – профессиональный советник для трейдеров, ценящих Price Action, контроль рисков и надежность.



