SwingTradeMaster

SwingTradeMaster – полностью автоматизированный советник, основанный на классическом Price Action и адаптивном риск-менеджменте.
Советник использует свечные модели (Pin Bar, Поглощение, Утренняя/Вечерняя звезда, Молот) в сочетании с фильтрами RSI и динамическими уровнями стопов на базе ATR.
✔ Прозрачная логика
✔ Защита безубыточности (Breakeven)
✔ Работает на любых инструментах и таймфреймах
Рекомендуется трейдерам, которые ищут профессиональную, надежную и простую в использовании торговую систему.

SwingTradeMaster – полностью автоматизированный советник для свинг- и среднесрочной торговли. Алгоритм сочетает классические свечные модели Price Action с подтверждением тренда по RSI и управлением рисками на основе ATR, создавая профессиональную и надежную торговую систему.

🔑 Основная идея

Советник ищет сильные свечные модели разворота и продолжения тренда, фильтрует их с помощью RSI на разных таймфреймах и автоматически рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit в зависимости от текущей волатильности рынка.

📈 Используемые модели

  • Pin Bar – отскок цены от ключевых уровней

  • Утренняя/Вечерняя звезда – разворотные формации

  • Бычье/Медвежье поглощение – мощный импульсный сигнал

  • Молот / Перевернутый молот – локальный разворот тренда

⚙️ Логика торговли

  1. Фильтр по RSI – определяет направление тренда на старшем ТФ.

  2. Триггер входа – свечная модель на текущем таймфрейме.

  3. Stop Loss / Take Profit – рассчитываются динамически по ATR.

  4. Функция безубыточности (Breakeven) – переносит SL на цену входа после прохождения заданного расстояния ATR.

  5. Один ордер на инструмент – исключает избыточную нагрузку на депозит.

🛡️ Управление рисками

  • Автоматическая нормализация лота в пределах условий брокера.

  • Проверка свободной маржи перед открытием ордера.

  • Защита прибыли с помощью перевода сделки в безубыток.

⚙️ Параметры

  • Lots – стартовый объем (автоматически корректируется по марже).

  • MagicNumber – уникальный идентификатор сделок.

  • ATRPeriod / ATRMultipliers – ATR для SL/TP.

  • Breakeven – множитель ATR для активации безубытка.

  • RSIPeriodTrend / RSIPeriod / RSITimeframe – RSI фильтры.

  • Overbought / Oversold / Middle – уровни RSI.

✅ Преимущества

  • Простая и понятная логика.

  • Работает на любых инструментах и таймфреймах.

  • Динамический SL/TP адаптируется к волатильности.

  • Встроенная защита безубыточности.

  • Контроль лотов и маржи.

📌 Рекомендации

  • Минимальный депозит: 100 USD (микро-лоты).

  • Оптимальные таймфреймы: H1 и выше.

  • Рекомендуемые пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD.

  • Перед реальной торговлей протестируйте и оптимизируйте под своего брокера.

SwingTradeMaster – профессиональный советник для трейдеров, ценящих Price Action, контроль рисков и надежность.


