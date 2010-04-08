SwingTradeMaster
- Эксперты
- Dzintars Ansons
- Версия: 1.1
- Обновлено: 30 августа 2025
SwingTradeMaster – полностью автоматизированный советник, основанный на классическом Price Action и адаптивном риск-менеджменте.
Советник использует свечные модели (Pin Bar, Поглощение, Утренняя/Вечерняя звезда, Молот) в сочетании с фильтрами RSI и динамическими уровнями стопов на базе ATR.
✔ Прозрачная логика
✔ Защита безубыточности (Breakeven)
✔ Работает на любых инструментах и таймфреймах
Рекомендуется трейдерам, которые ищут профессиональную, надежную и простую в использовании торговую систему.
SwingTradeMaster – полностью автоматизированный советник для свинг- и среднесрочной торговли. Алгоритм сочетает классические свечные модели Price Action с подтверждением тренда по RSI и управлением рисками на основе ATR, создавая профессиональную и надежную торговую систему.
🔑 Основная идея
Советник ищет сильные свечные модели разворота и продолжения тренда, фильтрует их с помощью RSI на разных таймфреймах и автоматически рассчитывает уровни Stop Loss и Take Profit в зависимости от текущей волатильности рынка.
📈 Используемые модели
-
Pin Bar – отскок цены от ключевых уровней
-
Утренняя/Вечерняя звезда – разворотные формации
-
Бычье/Медвежье поглощение – мощный импульсный сигнал
-
Молот / Перевернутый молот – локальный разворот тренда
⚙️ Логика торговли
-
Фильтр по RSI – определяет направление тренда на старшем ТФ.
-
Триггер входа – свечная модель на текущем таймфрейме.
-
Stop Loss / Take Profit – рассчитываются динамически по ATR.
-
Функция безубыточности (Breakeven) – переносит SL на цену входа после прохождения заданного расстояния ATR.
-
Один ордер на инструмент – исключает избыточную нагрузку на депозит.
🛡️ Управление рисками
-
Автоматическая нормализация лота в пределах условий брокера.
-
Проверка свободной маржи перед открытием ордера.
-
Защита прибыли с помощью перевода сделки в безубыток.
⚙️ Параметры
-
Lots – стартовый объем (автоматически корректируется по марже).
-
MagicNumber – уникальный идентификатор сделок.
-
ATRPeriod / ATRMultipliers – ATR для SL/TP.
-
Breakeven – множитель ATR для активации безубытка.
-
RSIPeriodTrend / RSIPeriod / RSITimeframe – RSI фильтры.
-
Overbought / Oversold / Middle – уровни RSI.
✅ Преимущества
-
Простая и понятная логика.
-
Работает на любых инструментах и таймфреймах.
-
Динамический SL/TP адаптируется к волатильности.
-
Встроенная защита безубыточности.
-
Контроль лотов и маржи.
📌 Рекомендации
-
Минимальный депозит: 100 USD (микро-лоты).
-
Оптимальные таймфреймы: H1 и выше.
-
Рекомендуемые пары: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD.
-
Перед реальной торговлей протестируйте и оптимизируйте под своего брокера.
SwingTradeMaster – профессиональный советник для трейдеров, ценящих Price Action, контроль рисков и надежность.