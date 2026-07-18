Monte Carlo Equity Projection

Monte Carlo Equity Projection выполняет бутстреп-симуляцию на основе истории закрытых сделок вашего счёта и строит процентильный конус будущих траекторий депозита прямо на графике — без предполагаемого распределения доходности, без внешнего источника данных.

Подключите индикатор к любому графику — он считывает реальные закрытые сделки счёта через нативный API MT5, пересэмплирует их тысячи раз с возвращением и строит реалистичный диапазон исходов, вытекающий из вашей текущей статистики, а не фиксированную линию бэктеста. Все вычисления выполняются локально: нет обращения к внешнему серверу, нет WebRequest, разрешение на доступ в интернет не требуется.

Почему пересэмплирование, а не единичный бэктест

Отчёт бэктеста показывает одну траекторию: то, что произошло, в том порядке, в каком произошло. Он не показывает, что могло бы случиться, если бы те же сделки шли в другой последовательности, и насколько результат зависел от нескольких выдающихся выигрышей или проигрышей. Бутстреп-пересэмплирование решает эту проблему напрямую: одна и та же совокупность закрытых сделок перетасовывается тысячи раз, что даёт распределение правдоподобных кривых капитала вместо одной-единственной. Именно ширина этого распределения — а не только его медиана — показывает, достаточно ли статистически устойчиво преимущество, чтобы оправдать увеличение объёма, или же текущая история сделок пока слишком мала или слишком удачна для окончательных выводов.

Методология

Симулятор отбирает закрытые сделки с возвращением (бутстреп-пересэмплирование — без предполагаемого распределения доходности), выполняя настраиваемое количество симуляций (по умолчанию: 10 000) для прогноза настраиваемого числа будущих сделок (по умолчанию: 500). Процентильные полосы (p5, p25, p50, p75, p95) отображаются в виде конуса над кривой капитала счёта, а на заднем плане едва заметны отдельные траектории отдельных симуляций.

Панель риск-метрик

Под конусом расположена полная панель статистики:

История счёта — количество сделок, процент выигрышных, профит-фактор, математическое ожидание, стандартное отклонение
Доходность (прогноз) — медиана (p50), сценарии p5/p95, VaR 95%, CVaR 95%
Просадка и риск — средняя просадка, просадка p95/p99, коэффициент Кальмара, худшая серия убытков при p95
Вероятности — вероятность прибыли, вероятность просадки >30%, вероятность просадки >50%, вероятность разорения (падение баланса ниже 20% от стартового капитала)

Итоговый вердикт по чек-листу

Настраиваемый чек-лист (минимальное число сделок, профит-фактор, максимально допустимая просадка при p95, максимальная вероятность разорения, минимальная вероятность прибыли) сводится к единому вердикту: пригодно для торговли / требует осторожности / требует проверки / не пригодно для торговли — так вы сразу видите, подтверждает ли текущая статистика увеличение объёма или нужно накопить больше данных.

Настраиваемые параметры

Фильтр истории — число дней истории для учёта (0 = вся доступная история), фильтр только по символу текущего графика
Симуляция — число бутстреп-симуляций, число прогнозируемых сделок, референсный капитал для расчёта процентов, зерно случайности (seed)
Пороги риска — минимальное число закрытых сделок, минимальный профит-фактор, максимально допустимая просадка при p95, максимальная вероятность разорения, минимальная вероятность прибыли
Панель — полная настройка цвета (акценты, фон, рамка, разделители, текст)
• Экспорт результатов в CSV в один клик — сохраняется в общую папку MT5 Common\Files (доступна через Файл → Открыть папку данных, на уровень выше папки конкретного терминала), файл называется ESI_<symbol>_<date>.csv

Часть линейки Global Investing

Дополняет продукты Institutional Risk Manager и Global Investing FX Terminal — если Risk Manager отвечает за исполнение, а Terminal даёт макроэкономический контекст, то Monte Carlo Equity Projection отвечает на другой вопрос: исходя из вашей фактической торговой статистики на сегодня, каков реалистичный диапазон исходов впереди и соответствует ли ваше преимущество планке, оправдывающей увеличение объёма?

Рекомендуем также
Horizontal Ray Tool for MT5
Tando Jobela
Индикаторы
The Horizontal Ray Tool is a lightweight, professional charting utility designed to streamline support and resistance mapping on MetaTrader 5. It brings rapid, one-click horizontal level placement directly to your live chart, eliminating the workspace clutter associated with infinite horizontal lines or manually drawn trendlines. Key Features: Interactive On-Screen Button: Spawns a clean, responsive "DRAW RAY" button docked directly on your chart canvas. A single click drops an independent hor
FREE
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
1 (1)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
RBreaker
Zhong Long Wu
Индикаторы
RBreaker Gold Indicators — это краткосрочная внутридневная торговая стратегия для фьючерсов на золото, которая сочетает в себе два подхода: трендовое следование и внутридневные развороты. Она позволяет не только получать прибыль при трендовом движении, но и своевременно фиксировать прибыль при развороте рынка, открывая позиции в новом направлении. Данная стратегия на протяжении 15 лет подряд входила в десятку самых прибыльных торговых стратегий по версии американского журнала Futures Truth. Она
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
Индикаторы
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Индикаторы
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
RSI Cortex Ai
Michael Prescott Burney
Индикаторы
RSI Cortex AI for MT5 RSI Cortex AI is a MetaTrader 5 indicator designed to help traders analyze momentum using a multi-factor ranking model instead of relying only on a fixed RSI threshold approach. It combines momentum features, directional ranking, confidence scoring, and adaptive filtering into a clean TradingView-style workspace for chart-based analysis. What the indicator does RSI Cortex AI evaluates momentum using a broader feature set than a standard RSI line. It is designed to help trad
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Market Maestro: Ваш Идеальный Партнер для Автоматизированной Торговли на Форекс Если вы ищете надежного помощника для торговли на валютном рынке, Market Maestro — это именно то, что вам нужно. Этот современный Forex-бот создан с использованием самых передовых технологий и алгоритмов, что позволяет ему эффективно анализировать рыночные данные и принимать обоснованные торговые решения в режиме реального времени. Основные Характеристики Market Maestro 1. Мультивалютность для Широких Возможностей Ma
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Индикаторы
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
SMC Smart Flow Pro
Thitipong Nookhunthod
Индикаторы
Short Description: SMC Smart Flow Pro is an advanced Smart Money Concept indicator that automatically detects Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and projects precise TP/SL target levels on all timeframes — built for serious traders who trade with institutional flow. Full Description: SMC Smart Flow Pro is a premium Smart Money Concept (SMC) indicator for MetaTrader 5, engineered for traders who want to trade alongside institutional order flow. By automatically mapping m
Price Magnets M5
Ivan Simonika
Индикаторы
Price Magnet — Индикатор зон плотности цены и уровней притяжения Price Magnet — это профессиональный аналитический инструмент, который определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе статистической плотности распределения цены (Price Density). Индикатор анализирует заданный исторический период и находит ценовые значения, на которых рынок находился дольше всего. Эти зоны выступают в роли «магнитов» — они притягивают цену или служат фундаментом для разворота. В отличие от стандартны
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (32)
Индикаторы
Должна была состояться прибыльная сделка и вдруг отменилась? При наличии надежной стратегии выход из сделки также важен, как и вход. Exit EDGE помогает максимально увеличить доход от текущей сделки и не потерять выигрышные сделки. Всегда будьте внимательны к сигналу на выход из сделки Отслеживайте все пары и тайм-фреймы в одном графике www.mql5.com/en/blogs/post/726558 Торговля Вы можете закрыть уже открытые сделки, как только получите сигнал Закрывайте заявку на покупку, если вы получили си
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
GDS Renko Entry Helper
Andrey Goida
1 (1)
Индикаторы
GDS Renko Entry Helper - Free Renko Price Interaction Indicator for MetaTrader 5 GDS Renko Entry Helper is a free Renko price interaction indicator for MetaTrader 5. It helps traders highlight important areas where price reacts, slows down, returns to a zone or changes behavior around support and resistance. The tool is designed for manual Renko analysis. It does not generate buy or sell signals and does not tell the trader when to enter the market. Its purpose is to help focus attention on area
FREE
Statistical MT5 scanner dashboard for forex pairs
Mark Nicole Olarte
Эксперты
Narito ang tumpak na salin ng buong teksto sa wikang Russian: 8 СТОЛПОВ ТОРГОВЛИ СО СТАТИСТИЧЕСКИМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ Введение В трейдинге прошлое не предсказывает будущее. Однако паттерны, заложенные во времени, раскрывают ритм рынков, ожидающих повторения. Это руководство познакомит вас с «Восемью столпами торговли со статистическим преимуществом» — комплексной структурой, которая превращает исторические данные в практически применимую торговую информацию. В основе этой системы лежат Исторические д
The Rainbow Dragon Indicator
Sofien Kaabar
Индикаторы
The Rainbow Dragon Indicator by Quant Atlas Creator:  https://www.quant-atlas.com/ The Rainbow Dragon is a composite signal engine that aggregates the seven Rainbow indicators — Blue, Green, Indigo, Red, Violet, Yellow, and Orange — into a single confluence-based reading. Rather than relying on any one model, it treats each Rainbow component as an independent voter and fires only when enough of them agree, giving you a diversified, multi-method read on the market instead of a single point of vie
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Launch Pad GOLD Pro Indicator
Zenzo Phathisani Mtungwa
Индикаторы
Russian Launch Pad GOLD Indicator v1.7 Launch Pad GOLD Indicator — это мульти-таймфрейм инструмент технического анализа для MetaTrader 5. Индикатор использует анализ рыночной структуры на основе EMA совместно с мониторингом импульса, инструментами выравнивания тренда и настраиваемыми функциями фильтрации. Система разработана для помощи в анализе графиков на нескольких таймфреймах. Функции Анализ тренда EMA Индикатор использует EMA-расчёты для отображения структуры тренда и направления движения
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
Индикаторы
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO — это профессиональный торговый индикатор, основанный на концепциях Smart Money Concepts (SMC), анализе структуры рынка и уровнях Fibonacci. Индикатор автоматически определяет свинги рынка и строит уровни Fibonacci по последнему импульсному движению. Также индикатор определяет ключевые изменения структуры рынка: BOS — Break Of Structure CHOCH — Change Of Character Дополнительно отображаются сигнальные стрелки BUY / SELL при пробое структуры. Индикатор подход
Trade Filter
Milen Cholakov
Индикаторы
Trade Filter is a tool designed primarily for traders using many Expert Advisors on the same currency pair and/or grid systems creating many simultaneous trading operations. By adding the filter (as an indicator) to a given chart, must select a magic number of the EA and only its trades remain visible. Numerous settings for colors, line styles, font sizes and others have been added, through which you can adjust the display according to your preferences. Set files also can be created and loaded.
Has rsi signal
Evgenii Savinov
Индикаторы
HAS RSI Signal — Профессиональный трендовый индикатор с расчетом SL/TP HAS RSI Signal — это мощный торговый инструмент, объединяющий проверенную классику и современные алгоритмы фильтрации шума. Индикатор анализирует рынок через призму сглаженных свечей Heiken Ashi и осциллятора RSI, предоставляя трейдеру четкие сигналы на вход в моменты разворота тренда или выхода из зон перекупленности/перепроданности. Основные преимущества: Двойная фильтрация: Использование Heiken Ashi Smoothed позволяет искл
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Особенности Две линии индикатора Халла разных таймфреймов на одном графике. Линия HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а линия HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Графическая панель с данными индикатора HMA на всех таймфреймах одновременно. Если на каком-либо таймфрейме HMA переключил свое направление, на панели отображается вопросительный или восклицательный знак с текс
HTF Moving Averages Cross MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "HTF Moving Averages Cross" для MT5. - Улучшите свои методы торговли с помощью мощного индикатора HTF Moving Averages Cross для MT5. HTF означает "старший таймфрейм". - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, использующих входы по ценовому действию. - Он позволяет прикреплять быстрые и медленные скользящие средние с более старшего таймфрейма к текущему графику --> это профессиональный метод. - HTF MAs Cross имеет встроенные оповещения для мобильных устро
Liquidity Order Blocks MT5
Johan Adrian Nieto Resendiz
Индикаторы
Liquidity Order Blocks MT5 Liquidity Order Blocks MT5 is a professional visual indicator for MetaTrader 5 designed to help traders identify and monitor potential bullish and bearish liquidity areas directly on the chart. The indicator detects pivot-based order block zones and displays each zone with a structured visual breakdown of estimated bullish volume, bearish volume, relative strength and delta. Its purpose is to make liquidity areas easier to read, compare and monitor during market analys
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
OBVstrengAlertArrow
Long Vu Duc
Индикаторы
Chỉ báo này sẽ thông báo cho bạn nếu cấu hình xu hướng thành công. Tín hiệu theo xu hướng không nên được tăng theo, nhưng tín hiệu mua ở mức giá thấp theo mô hình giao dịch thông thường của bạn, hoặc tín hiệu bán ở mức giá tốt, là một lựa chọn rất tốt. Hãy thiết lập nó trên khung thời gian lớn hơn và theo dõi các khung thời gian nhỏ hơn, bám sát các xu hướng chính. Tôi thường thiết lập ba khung thời gian gần nhau nhất và không bao giờ đi ngược tín hiệu của INdicator này. INdicator   này không có
Onnyx Indicator
Januar Rifai
Индикаторы
ONNYX INDICATOR — версия 1.14 Индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5 без перерисовки подтвержденных сигналов. Он определяет подтвержденные ценовые экстремумы, строит зоны с шириной на основе ATR, оценивает качество зон в процентах и показывает стрелки BUY/SELL на закрытых свечах. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - Зоны спроса и предложения с процентной оценкой внутри зоны. - Увеличенные стрелки BUY/SELL после подтверждения закрытой свечи. - Фильтр тренда EMA и подтверждение отклонения цены. - П
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Footprint and Order Flow for MT5
Dmitrii Dolbnev
Индикаторы
Footprint — индикатор для анализа order flow и объёма. Он помогает определять структуру рынка на уровне кластеров, находить ключевые зоны с повышенной активностью и работать с фильтрами прямо на графике, без постоянного открытия окна настроек. Возможности индикатора Footprint кластерный график Bid x Ask, Delta; панель управления на графике; слайдеры для настройки фильтров; Absorption; Initiative; Stacked Imbalances; Big Trades; dPOC / Dynamic Point of Control; Delta; боковой профиль рынка; кумул
AmbM GOLD Institutional Scalper
Adrian-marius Ambrosa
Эксперты
SPECIAL LAUNCH OFFER: $30 (1-Month Rent) Limited time offer to build our community and gather feedback! AmbM GOLD Institutional Scalper A high-precision M5 algorithm for XAUUSD (Gold) , engineered to trade exclusively at Institutional Liquidity Levels ($5/$10 psychological marks). PERFORMANCE DATA (BUY ONLY) • Win Rate: 87.09%. • Safe Growth: +$4,113 profit on $10k (13.75% Max Drawdown). • Extreme Stress Test: Successfully generated +$22,997 in a 5-year stress test (2020-2026), proving
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Your Pointer - это не обычный форекс канал. Этот коридор выстраивается на основании анализа нескольких свечей, начиная от последней, в результате чего определяются экстремумы исследуемого промежутка. Именно они и создают линии канала. Он как и все каналы имеет среднюю линию а также линию максимума и минимума. Этот канал стоит внимания из-за своего необычного поведения. Применение индикатора Your Pointer позволяет трейдеру вовремя отреагировать на выход цены за границы установленного для нее кан
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Другие продукты этого автора
Global Investing FX Terminal
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Утилиты
Global Investing FX Terminal — это комплексный FX-дашборд для MetaTrader 5 — процентные ставки центральных банков, позиции COT CFTC, рэнкинг carry, индексы экономических сюрпризов, перекос опционов, настроения ритейла и корреляции, тринадцать панелей в общей сложности — отображается на едином канвасе без мерцания и обновляется каждые 10 секунд через один прикреплённый EA. Никаких внешних программ не требуется. Профессиональный анализ валютного рынка требует одновременного доступа к данным, котор
CSI Currency Strength
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Индикаторы
The CSI Currency Strength indicator ranks all ten G10 currencies by momentum strength using a multi-lookback Z-score model, displayed as a live on-chart panel. Attached to any chart, it runs independently of the chart's symbol or timeframe. The methodology follows the multi-horizon momentum framework from Asness, Moskowitz & Pedersen (2013), applied cross-sectionally to G10 currencies. Rather than comparing a single bar against the previous close — which introduces a cliff-edge artifact at each
FREE
Carry Trade Monitor
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Индикаторы
The Carry Trade Monitor is a chart indicator for MetaTrader 5 that automatically scans all symbols in the Market Watch and ranks every swap-paying pair by annualised carry yield, displayed as a live on-chart panel. No configuration is required — attach to any chart and it runs immediately. Carry yield calculations read directly from the broker's own swap specifications via the MT5 symbol feed. There is no external data source, no URL permission required, and no dependency on third-party rate dat
FREE
Institutional Risk Manager
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Утилиты
Institutional Risk Manager управляет расчётом объёма позиции, исполнением ордеров, поэтапным выходом из сделки, трейлинг-стопами, мониторингом экспозиции портфеля и фильтрами по новостным событиям — всё через единую панель на графике MetaTrader 5. Объём лота рассчитывается автоматически на основе баланса счёта и расстояния до стопа. Поэтапный выход исполняется на настраиваемых R-мультипликаторах, а на финальной цели выставляется TP на стороне брокера, чтобы выход сработал даже при офлайн-состоян
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв