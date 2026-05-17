SD Gold HFT Scalper EA

Хотя EA оптимизирован для Gold (XAUUSD), его можно применять к любому высоколиквидному и волатильному инструменту.

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