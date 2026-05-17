SD Gold HFT Scalper EA

  • Эксперты
  • Patel Dipeshkumar Ramanbhai
    Patel Dipeshkumar Ramanbhai

    Patel Dipeshkumar Ramanbhai

    Мы сосредоточены на точных входах, сильном управлении рисками и высоковероятностных сетапах.
    Если вы готовы вывести свою торговлю на новый уровень и перестать играть в азартные игры — нажмите SUBSCRIBE и присоединяйтесь к сообществу WEB3 FX.
  • Версия: 3.0
  • Обновлено: 24 июня 2026
  • Активации: 14
SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных графиках.

Хотя EA оптимизирован для Gold (XAUUSD), его можно применять к любому высоколиквидному и волатильному инструменту.

🔗 Отслеживайте прогресс в реальном времени: Смотрите, как советник работает в реальном времени здесь.  

🔥 Специальный бонус: Не забудьте написать мне в личные сообщения сразу после покупки, чтобы получить ваши Set-файлы!  

⚙️ Set-файлы: Скачайте руководство по настройке и конфигурации здесь.  

🚫 Берегитесь мошенников: Я никогда не распространяю свои советники или пользовательские настройки через Telegram. Официальные покупки можно совершать только через MQL5, а авторизованные set-файлы размещены исключительно в моём блоге. Будьте осторожны и не покупайте у сторонних мошенников, выдающих себя за меня!


🌟 Ключевые особенности  
Движок на чистых тиковых данных: Анализирует поток тиков в реальном времени для выполнения сделок на основе мгновенных изменений импульса.

Современная панель на графике: Оснащён стильной, ненавязчивой тёмной UI-картой, отображающей Floating PNL в реальном времени и сегодняшнюю закрытую прибыль с динамической цветовой индикацией.

Продвинутое управление сделками: Включает настраиваемые Trailing Stop, Take Profit и функции Breakeven (перенос в точку входа или фиксация половины прибыли).

Гибкое управление рисками: Выбирайте между строго фиксированным Manual Lot или автоматическим расчётом риска на основе указанного процента от счёта.

Фильтры сессий и дней: Полный контроль над временем торговли EA с возможностью включать или отключать азиатскую, европейскую и американскую сессии, а также определённые дни недели.

Соответствие NFA/FIFO: Встроенный переключатель соответствия для пользователей, торгующих у брокеров, регулируемых в США.

⚠️ КРИТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (Пожалуйста, прочитайте перед использованием)  
Поскольку это настоящий тиковый скальпер, ваша торговая среда — самый важный фактор успеха:

Тип счёта: Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны использовать ECN / Raw Spread счёт. Стандартные счета с высокими наценками серьёзно повлияют на способность EA скальпировать микро-прибыль.

Задержка / VPS: Скорость исполнения — это всё. Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны запускать этот EA на качественном Virtual Private Server (VPS), расположенном как можно ближе к серверу вашего брокера. Рекомендуется ping < 2ms.

Проскальзывание: Убедитесь, что у вашего брокера минимальное проскальзывание и быстрое исполнение во время волатильных событий.

⚙️ Обзор основных параметров  
Trigger: Price movement (Pips): Требуемый ценовой импульс в заданном временном окне для открытия сделки.

Min/Max Time Window (Seconds): Конкретный временной диапазон, в течение которого должен произойти импульс.

Stop Loss / Take Profit: Определите жёсткие точки выхода. (Примечание: Stop Loss можно установить в 0, чтобы отключить его и полагаться исключительно на динамическое управление).

Breakeven (Pips) / Behavior: Установите дистанцию активации и выберите — переносить SL в точку входа или фиксировать половину текущей прибыли.

Trailing Stop / Step: Фиксируйте прибыль по мере продолжения движения в вашу сторону.

Lot Size Behavior: Выберите «Auto-Calculate Lot Size» для сложного роста или «Manual Lot Size» для статического объёма.

Отказ от ответственности: Высокочастотная торговля несёт в себе повышенные риски. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пожалуйста, тщательно протестируйте EA на Demo-счёте, максимально повторяющем задержку и условия спреда вашего реального брокера, прежде чем торговать на реальные средства.

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Telegram: https://t.me/+ykALTnN2zBI5YTg1  

Спасибо!❤️❤️❤️
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MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
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3 (2)
Эксперты
Traders Toolbox Premium  - это универсальный инструмент   создан на основе обширного обучения общим торговым стратегиям с целью автоматизации этих стратегий и расчетов.   Функции: 19 отдельных сигналов   - Каждый из этих сигналов ,   которые   смещены в нейронной сети конфигурации стиля ,   чтобы составить окончательный / общий результат.   Каждый сигнал имеет свои собственные настройки,   которые   при необходимости   можно   настроить или оптимизировать.   Всестороннее On   экран    Дисплей
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Эксперты
Эксперт  Автоматическая и ручная торговля. Готовая торговая система на основе  волн Эллиотта и уровней Фибоначчи . Просто и доступно. Отображение разметки волн Эллиотта (основной или альтернативный вариант) на графике. Построение горизонтальных уровней, линий поддержек и сопротивления, канала. Наложение уровней Фибоначчи на волны 1, 3, 5, A Система алертов (на экран, E-Mail, Push уведомления).    визуальная панель для открытия ордеров при ручной торговле. визуальная панель для настройки автомати
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Эксперты
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
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Эксперты
Представляем наш советник, предназначенный для торговли XAUUSD на рынке Форекс. Этот экспертный советник использует комбинацию пяти индикаторов, преимущественно полученных из стратегий поддержки и сопротивления, достигая похвальной точности более 60%. Благодаря тщательному тестированию в течение 5 лет со стартовым капиталом в 500 долларов США, результаты принесли прибыль более 200 тысяч долларов, демонстрируя потенциал существенной прибыли. Ключевая особенность: Включает пять различных индикатор
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Фильтр:
DominikDorner
656
DominikDorner 2026.05.23 08:11 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Patel Dipeshkumar Ramanbhai
842
Ответ разработчика Patel Dipeshkumar Ramanbhai 2026.05.24 04:24
Hello DominikDorner Bro! ⚙️ Set Files: Download the setup manual and configurations here.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/770101 Please backtest Atleast last 6M Data
Mode- Every tick based on real tick Thank you✨💰💖
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