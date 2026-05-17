SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных графиках.
Хотя EA оптимизирован для Gold (XAUUSD), его можно применять к любому высоколиквидному и волатильному инструменту.
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🌟 Ключевые особенности
Движок на чистых тиковых данных: Анализирует поток тиков в реальном времени для выполнения сделок на основе мгновенных изменений импульса.
Современная панель на графике: Оснащён стильной, ненавязчивой тёмной UI-картой, отображающей Floating PNL в реальном времени и сегодняшнюю закрытую прибыль с динамической цветовой индикацией.
Продвинутое управление сделками: Включает настраиваемые Trailing Stop, Take Profit и функции Breakeven (перенос в точку входа или фиксация половины прибыли).
Гибкое управление рисками: Выбирайте между строго фиксированным Manual Lot или автоматическим расчётом риска на основе указанного процента от счёта.
Фильтры сессий и дней: Полный контроль над временем торговли EA с возможностью включать или отключать азиатскую, европейскую и американскую сессии, а также определённые дни недели.
Соответствие NFA/FIFO: Встроенный переключатель соответствия для пользователей, торгующих у брокеров, регулируемых в США.
⚠️ КРИТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (Пожалуйста, прочитайте перед использованием)
Поскольку это настоящий тиковый скальпер, ваша торговая среда — самый важный фактор успеха:
Тип счёта: Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны использовать ECN / Raw Spread счёт. Стандартные счета с высокими наценками серьёзно повлияют на способность EA скальпировать микро-прибыль.
Задержка / VPS: Скорость исполнения — это всё. Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны запускать этот EA на качественном Virtual Private Server (VPS), расположенном как можно ближе к серверу вашего брокера. Рекомендуется ping < 2ms.
Проскальзывание: Убедитесь, что у вашего брокера минимальное проскальзывание и быстрое исполнение во время волатильных событий.
⚙️ Обзор основных параметров
Trigger: Price movement (Pips): Требуемый ценовой импульс в заданном временном окне для открытия сделки.
Min/Max Time Window (Seconds): Конкретный временной диапазон, в течение которого должен произойти импульс.
Stop Loss / Take Profit: Определите жёсткие точки выхода. (Примечание: Stop Loss можно установить в 0, чтобы отключить его и полагаться исключительно на динамическое управление).
Breakeven (Pips) / Behavior: Установите дистанцию активации и выберите — переносить SL в точку входа или фиксировать половину текущей прибыли.
Trailing Stop / Step: Фиксируйте прибыль по мере продолжения движения в вашу сторону.
Lot Size Behavior: Выберите «Auto-Calculate Lot Size» для сложного роста или «Manual Lot Size» для статического объёма.
Отказ от ответственности: Высокочастотная торговля несёт в себе повышенные риски. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пожалуйста, тщательно протестируйте EA на Demo-счёте, максимально повторяющем задержку и условия спреда вашего реального брокера, прежде чем торговать на реальные средства.
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Спасибо!❤️❤️❤️
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https://www.mql5.com/en/blogs/post/770101 Please backtest Atleast last 6M Data
Mode- Every tick based on real tick Thank you✨💰💖