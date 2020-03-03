Trend Following EA Simple
- Эксперты
- Van Quang Nguyen
- Версия: 1.2
- Обновлено: 21 декабря 2025
- Активации: 5
Обзор
Trending Following EA Simple — это надежный советник, работающий по тренду, созданный для захвата основных движений рынка с помощью простой, но высокоэффективной логики. Концентрируясь на высоковероятных сетапах в рамках устойчивых трендов, он устраняет сложность и стремится к стабильным результатам. Советник оптимизирован для популярных волатильных инструментов и безупречно работает на таймфрейме H2, что делает его надежным инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Основная логика торговли
-
Определяет доминирующий рыночный тренд с помощью четкого фильтра скользящей средней (MA) на графике H2. Направление тренда определяется положением цены относительно ключевой MA, что гарантирует совершение сделок в соответствии с общей рыночной динамикой.
-
Использует простые условия для входа: Открывает сделки только тогда, когда MA подтверждает основное направление тренда И индикатор RSI подает благоприятный сигнал для входа. Эта мощная комбинация ищет точки входа в зонах перепроданности при подтвержденном восходящем тренде по MA и в зонах перекупленности при подтвержденном нисходящем тренде по MA.
-
Оснащен встроенным механизмом Trailing Stop Loss для фиксации прибыли и защиты капитала по мере движения сделки в благоприятном направлении.
Оптимизированные инструменты и таймфрейм
-
Основные символы: XAUUSD (золото), BTCUSD (биткоин), EURUSD.
-
Рекомендуемый таймфрейм: H2 (2 часа) — идеально подходит для баланса качества сигналов и длительности сделки.
Настройка и управление рисками
-
Предустановленные настройки по умолчанию: Полностью оптимизированы для максимальной производительности (включая период MA, настройки RSI и параметры трейлинг-стопа) — готовы к использованию сразу после установки.
-
Автоматический расчет объема позиции: Рассчитывает лоты на основе модели с низким уровнем риска — 0.01 лот на $100 средств.
Пример: Для счета в $200 автоматически будет предложен объем 0.02 лота.
Полностью настраивается в соответствии с вашей личной толерантностью к риску.
-
Минимальный рекомендуемый капитал: Начните всего с $100.
Ключевые преимущества
✅ Четкий фильтр тренда на основе MA обеспечивает объективное и надежное определение тренда.
✅ Сигналы на вход с фильтром RSI улучшают тайминг, используя условия перекупленности/перепроданности в рамках установленного тренда.
✅ Высокая производительность на трендовых парах, таких как золото и биткоин.
✅ Trailing Stop Loss защищает прибыль и максимизирует потенциал тренда.
✅ Интеллектуальный расчет объема позиции с учетом рисков защищает ваш счет.
✅ Работает сразу после установки с оптимизированными настройками по умолчанию.
✅ Простой по названию, эффективный по design — идеален для трейдеров, ценящих ясность и логику, основанную на правилах.
Важные примечания
-
Наиболее эффективен на рынках с четкими, устойчивыми трендами. Фильтр тренда MA в комбинации с RSI помогает избегать входов против тренда.
-
Рекомендуется запускать на VPS для бесперебойной работы.
-
Всегда проводите тестирование на истории и форвард-тестирование в демо-режиме перед запуском в реальной торговле.