Trend Following EA Simple

Обзор

Trending Following EA Simple — это надежный советник, работающий по тренду, созданный для захвата основных движений рынка с помощью простой, но высокоэффективной логики. Концентрируясь на высоковероятных сетапах в рамках устойчивых трендов, он устраняет сложность и стремится к стабильным результатам. Советник оптимизирован для популярных волатильных инструментов и безупречно работает на таймфрейме H2, что делает его надежным инструментом как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Основная логика торговли

  • Определяет доминирующий рыночный тренд с помощью четкого фильтра скользящей средней (MA) на графике H2. Направление тренда определяется положением цены относительно ключевой MA, что гарантирует совершение сделок в соответствии с общей рыночной динамикой.

  • Использует простые условия для входа: Открывает сделки только тогда, когда MA подтверждает основное направление тренда И индикатор RSI подает благоприятный сигнал для входа. Эта мощная комбинация ищет точки входа в зонах перепроданности при подтвержденном восходящем тренде по MA и в зонах перекупленности при подтвержденном нисходящем тренде по MA.

  • Оснащен встроенным механизмом Trailing Stop Loss для фиксации прибыли и защиты капитала по мере движения сделки в благоприятном направлении.

Оптимизированные инструменты и таймфрейм

  • Основные символы: XAUUSD (золото), BTCUSD (биткоин), EURUSD.

  • Рекомендуемый таймфрейм: H2 (2 часа) — идеально подходит для баланса качества сигналов и длительности сделки.

Настройка и управление рисками

  • Предустановленные настройки по умолчанию: Полностью оптимизированы для максимальной производительности (включая период MA, настройки RSI и параметры трейлинг-стопа) — готовы к использованию сразу после установки.

  • Автоматический расчет объема позиции: Рассчитывает лоты на основе модели с низким уровнем риска — 0.01 лот на $100 средств.
    Пример: Для счета в $200 автоматически будет предложен объем 0.02 лота.
    Полностью настраивается в соответствии с вашей личной толерантностью к риску.

  • Минимальный рекомендуемый капитал: Начните всего с $100.

Ключевые преимущества
 Четкий фильтр тренда на основе MA обеспечивает объективное и надежное определение тренда.
 Сигналы на вход с фильтром RSI улучшают тайминг, используя условия перекупленности/перепроданности в рамках установленного тренда.
 Высокая производительность на трендовых парах, таких как золото и биткоин.
 Trailing Stop Loss защищает прибыль и максимизирует потенциал тренда.
 Интеллектуальный расчет объема позиции с учетом рисков защищает ваш счет.
 Работает сразу после установки с оптимизированными настройками по умолчанию.
 Простой по названию, эффективный по design — идеален для трейдеров, ценящих ясность и логику, основанную на правилах.

Важные примечания

  • Наиболее эффективен на рынках с четкими, устойчивыми трендами. Фильтр тренда MA в комбинации с RSI помогает избегать входов против тренда.

  • Рекомендуется запускать на VPS для бесперебойной работы.

  • Всегда проводите тестирование на истории и форвард-тестирование в демо-режиме перед запуском в реальной торговле.


