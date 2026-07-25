AutoChannel Angular

AutoChannel Angular

Dibuje automáticamente canales de tendencia dinámicos utilizando regresión lineal

AutoChannel Angular es un indicador para MetaTrader 5 que genera automáticamente canales de tendencia mediante un algoritmo basado en regresión lineal. Analiza el comportamiento del precio dentro de un período configurable y proyecta un canal compuesto por una línea superior, una línea media y una línea inferior, proporcionando una referencia objetiva sobre la dirección predominante del mercado.

El indicador actualiza continuamente el canal conforme aparecen nuevas velas, ofreciendo una representación limpia y precisa de la estructura del precio sin necesidad de realizar dibujos manuales.

Características principales

✔ Detección automática de canales mediante regresión lineal.

✔ Dibujo dinámico de la línea superior, línea media y línea inferior del canal.

✔ Actualización automática del canal conforme evoluciona el mercado.

✔ Proyección del canal utilizando un período de cálculo configurable.

✔ Representación gráfica mediante objetos OBJ_TREND, permitiendo mantener un consumo reducido de recursos.

✔ Visualización clara de la inclinación y dirección de la tendencia.

✔ Diseño ligero y optimizado para trabajar en tiempo real.

Parámetros configurables

El indicador permite personalizar fácilmente su funcionamiento mediante las siguientes opciones:

  • Período de cálculo en horas.
  • Color de la línea superior del canal.
  • Color de la línea central.
  • Color de la línea inferior.
  • Nombre personalizado para los objetos gráficos creados.

Estas configuraciones permiten adaptar el aspecto visual del canal según las preferencias del usuario.

Mercados compatibles

Puede utilizarse en cualquier instrumento disponible en MetaTrader 5, incluyendo:

  • Forex
  • Criptomonedas
  • Índices
  • Acciones
  • Materias primas
  • CFDs
  • Futuros

Marcos temporales

Compatible con todos los marcos temporales de MetaTrader 5.

El algoritmo ajusta automáticamente sus cálculos utilizando el período configurado en horas, adaptándose al timeframe donde se encuentre el gráfico.

Ventajas

  • Automatiza completamente el trazado de canales de tendencia.
  • Elimina la subjetividad del dibujo manual.
  • Permite visualizar la inclinación real del mercado mediante regresión lineal.
  • Facilita la identificación de zonas dinámicas de soporte y resistencia.
  • Mantiene el gráfico limpio utilizando únicamente tres líneas principales.
  • Ideal para complementar estrategias basadas en tendencias, rupturas o rebotes dentro del canal.

Importante

AutoChannel Angular utiliza objetos gráficos para representar el canal sobre el gráfico y los actualiza automáticamente durante su funcionamiento. Al retirar el indicador del gráfico, los objetos generados son eliminados automáticamente para mantener un entorno de trabajo limpio.

AutoChannel Angular ofrece una forma objetiva y automatizada de analizar la dirección del mercado mediante canales de regresión lineal. Su capacidad para actualizar dinámicamente la estructura del canal y su diseño limpio lo convierten en una herramienta eficaz para traders que buscan identificar tendencias y seguir la evolución del precio con mayor precisión.


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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
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Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
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Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
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SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
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The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
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Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
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PZ Harmonacci Patterns MT5
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