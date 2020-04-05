Prototype AI

Prototype AI — интеллектуальный торговый эксперт нового поколения для рынка золота (XAUUSD), разработанный на базе технологий искусственного интеллекта и адаптивного анализа рыночных данных.

Эксперт сочетает алгоритмическую точность, высокую скорость обработки информации и гибкую систему принятия решений, позволяя эффективно работать в условиях различной рыночной волатильности. Prototype AI анализирует поведение цены, рыночные импульсы, динамику ликвидности и изменение структуры движения золота в режиме реального времени.

Главная особенность системы — способность адаптироваться к изменяющемуся рынку без использования фиксированных шаблонов. Алгоритм оценивает текущие рыночные условия и автоматически подстраивает логику входа и сопровождения сделок.

Ключевые особенности

  • Искусственный интеллект для анализа рыночной структуры

  • Оптимизация торговли под XAUUSD

  • Адаптация к трендовым и флетовым фазам рынка

  • Интеллектуальная фильтрация рыночного шума

  • Автоматическое сопровождение позиций

  • Контроль рисков и управление капиталом

  • Высокая скорость обработки сигналов

  • Работа без необходимости постоянного контроля

Принцип работы

Prototype AI использует комплексную систему анализа, объединяющую:

  • оценку силы импульса;

  • анализ волатильности;

  • распознавание рыночных фаз;

  • адаптивные фильтры входа;

  • динамическое управление сделками.

Алгоритм не использует примитивные методы торговли по фиксированным индикаторам. Вместо этого система оценивает множество параметров одновременно, формируя более точные и стабильные торговые решения.

Для кого подходит

Prototype AI подходит как для опытных трейдеров, так и для пользователей, которые хотят автоматизировать торговлю золотом с использованием современных технологий.

Эксперт может использоваться:

  • для полностью автоматической торговли;

  • как часть диверсифицированного портфеля;

  • для работы на VPS;

  • для долгосрочного системного подхода к рынку.

Преимущества Prototype AI

Prototype AI создавался как профессиональный инструмент с акцентом на стабильность, адаптивность и эффективность исполнения. В отличие от стандартных советников, использующих шаблонные стратегии, система ориентирована на интеллектуальную обработку рыночных данных и гибкое реагирование на изменения поведения цены.

Алгоритм регулярно оценивает текущую ситуацию на рынке золота, что позволяет избегать многих ложных сигналов и повышать качество торговых решений.

Рекомендации

  • Рекомендуемый инструмент: XAUUSD

  • Рекомендуемый VPS для стабильной работы

  • Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование на демо

  • Настройки риска подбираются индивидуально под депозит и стиль торговли

Prototype AI — это сочетание современных AI-технологий и профессионального подхода к алгоритмической торговле золотом.

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Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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