Gladiator Gold Pro
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- Версия: 3.11
- Активации: 5
Gladiator Gold Pro — Профессиональная система алгоритмической торговли золотом
На современных финансовых рынках золото (XAU/USD) остается одним из самых волатильных и капиталоемких торговых инструментов. Gladiator Gold Pro был разработан исключительно для профессиональных трейдеров, работающих с золотом, которым необходима дисциплинированная алгоритмическая торговля, основанная на анализе импульса, движения капитала и строгом управлении рисками.
В отличие от Grid-систем, стратегий Martingale или алгоритмов восстановления убытков, Gladiator Gold Pro открывает сделки только тогда, когда все математические условия торговой стратегии полностью выполнены.
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Результаты исторического тестирования (Backtest)
Тест в условиях высокой волатильности (с 1 января 2026 года)
• Начальный депозит: 100 000 USD
• Качество истории: 100% (Real Tick)
• Чистая прибыль: 957 346,70 USD
• Profit Factor: 3.76
• Коэффициент Шарпа: 11.27
Эти результаты демонстрируют способность алгоритма эффективно работать в условиях высокой рыночной волатильности, сохраняя строгую дисциплину исполнения сделок.
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Долгосрочный исторический тест (с 1 апреля 2023 года)
• Начальный депозит: 100 000 USD
• Качество истории: 74%
• Чистая прибыль: 331 993,25 USD
• Profit Factor: 1.54
• Коэффициент Шарпа: 2.08
Данный тест охватывает различные рыночные условия, включая трендовые и коррекционные периоды, подтверждая устойчивость торговой логики на протяжении длительного времени.
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Основные преимущества
• Полностью оптимизирован для торговли золотом (XAU/USD)
• Продвинутый фильтр рыночной активности на основе индикатора Chaikin Money Flow (CMF)
• Подтверждение импульса с помощью индикатора RSI
• Динамическое управление капиталом
• Интеллектуальный расчет размера позиции
• Автоматическое сопровождение сделок
• Строгая логика подтверждения входа
• Автоматическое закрытие позиций до завершения формирования свечи
• Без Grid
• Без Martingale
• Полностью автоматическая торговля
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Управление рисками
Gladiator Gold Pro включает встроенную систему управления капиталом, которая при необходимости автоматически рассчитывает объем позиции в зависимости от баланса счета, сохраняя строгий контроль над исполнением сделок.
При желании пользователь может использовать фиксированный размер лота.
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Рекомендуемые условия использования
• Инструмент: Золото (XAU/USD)
• Платформа: MetaTrader 5
• Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше
• Для бесперебойной работы рекомендуется использование VPS.
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Важное уведомление
Результаты исторического тестирования (Backtest), представленные в Strategy Tester, приведены исключительно в информационных целях и не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска. Перед использованием данного советника на реальном счете рекомендуется провести собственное тестирование.
На современных финансовых рынках золото (XAU/USD) остается одним из самых волатильных и капиталоемких торговых инструментов. Gladiator Gold Pro был разработан исключительно для профессиональных трейдеров, работающих с золотом, которым необходима дисциплинированная алгоритмическая торговля, основанная на анализе импульса, движения капитала и строгом управлении рисками.
В отличие от Grid-систем, стратегий Martingale или алгоритмов восстановления убытков, Gladiator Gold Pro открывает сделки только тогда, когда все математические условия торговой стратегии полностью выполнены.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Результаты исторического тестирования (Backtest)
Тест в условиях высокой волатильности (с 1 января 2026 года)
• Начальный депозит: 100 000 USD
• Качество истории: 100% (Real Tick)
• Чистая прибыль: 957 346,70 USD
• Profit Factor: 3.76
• Коэффициент Шарпа: 11.27
Эти результаты демонстрируют способность алгоритма эффективно работать в условиях высокой рыночной волатильности, сохраняя строгую дисциплину исполнения сделок.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Долгосрочный исторический тест (с 1 апреля 2023 года)
• Начальный депозит: 100 000 USD
• Качество истории: 74%
• Чистая прибыль: 331 993,25 USD
• Profit Factor: 1.54
• Коэффициент Шарпа: 2.08
Данный тест охватывает различные рыночные условия, включая трендовые и коррекционные периоды, подтверждая устойчивость торговой логики на протяжении длительного времени.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Основные преимущества
• Полностью оптимизирован для торговли золотом (XAU/USD)
• Продвинутый фильтр рыночной активности на основе индикатора Chaikin Money Flow (CMF)
• Подтверждение импульса с помощью индикатора RSI
• Динамическое управление капиталом
• Интеллектуальный расчет размера позиции
• Автоматическое сопровождение сделок
• Строгая логика подтверждения входа
• Автоматическое закрытие позиций до завершения формирования свечи
• Без Grid
• Без Martingale
• Полностью автоматическая торговля
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Управление рисками
Gladiator Gold Pro включает встроенную систему управления капиталом, которая при необходимости автоматически рассчитывает объем позиции в зависимости от баланса счета, сохраняя строгий контроль над исполнением сделок.
При желании пользователь может использовать фиксированный размер лота.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Рекомендуемые условия использования
• Инструмент: Золото (XAU/USD)
• Платформа: MetaTrader 5
• Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше
• Для бесперебойной работы рекомендуется использование VPS.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Важное уведомление
Результаты исторического тестирования (Backtest), представленные в Strategy Tester, приведены исключительно в информационных целях и не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска. Перед использованием данного советника на реальном счете рекомендуется провести собственное тестирование.