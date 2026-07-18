Gladiator Gold Pro — Профессиональная система алгоритмической торговли золотом



На современных финансовых рынках золото (XAU/USD) остается одним из самых волатильных и капиталоемких торговых инструментов. Gladiator Gold Pro был разработан исключительно для профессиональных трейдеров, работающих с золотом, которым необходима дисциплинированная алгоритмическая торговля, основанная на анализе импульса, движения капитала и строгом управлении рисками.



В отличие от Grid-систем, стратегий Martingale или алгоритмов восстановления убытков, Gladiator Gold Pro открывает сделки только тогда, когда все математические условия торговой стратегии полностью выполнены.



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Результаты исторического тестирования (Backtest)



Тест в условиях высокой волатильности (с 1 января 2026 года)



• Начальный депозит: 100 000 USD



• Качество истории: 100% (Real Tick)



• Чистая прибыль: 957 346,70 USD



• Profit Factor: 3.76



• Коэффициент Шарпа: 11.27



Эти результаты демонстрируют способность алгоритма эффективно работать в условиях высокой рыночной волатильности, сохраняя строгую дисциплину исполнения сделок.



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Долгосрочный исторический тест (с 1 апреля 2023 года)



• Начальный депозит: 100 000 USD



• Качество истории: 74%



• Чистая прибыль: 331 993,25 USD



• Profit Factor: 1.54



• Коэффициент Шарпа: 2.08



Данный тест охватывает различные рыночные условия, включая трендовые и коррекционные периоды, подтверждая устойчивость торговой логики на протяжении длительного времени.



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Основные преимущества



• Полностью оптимизирован для торговли золотом (XAU/USD)



• Продвинутый фильтр рыночной активности на основе индикатора Chaikin Money Flow (CMF)



• Подтверждение импульса с помощью индикатора RSI



• Динамическое управление капиталом



• Интеллектуальный расчет размера позиции



• Автоматическое сопровождение сделок



• Строгая логика подтверждения входа



• Автоматическое закрытие позиций до завершения формирования свечи



• Без Grid



• Без Martingale



• Полностью автоматическая торговля



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Управление рисками



Gladiator Gold Pro включает встроенную систему управления капиталом, которая при необходимости автоматически рассчитывает объем позиции в зависимости от баланса счета, сохраняя строгий контроль над исполнением сделок.



При желании пользователь может использовать фиксированный размер лота.



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Рекомендуемые условия использования



• Инструмент: Золото (XAU/USD)



• Платформа: MetaTrader 5



• Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше



• Для бесперебойной работы рекомендуется использование VPS.



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Важное уведомление



Результаты исторического тестирования (Backtest), представленные в Strategy Tester, приведены исключительно в информационных целях и не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска. Перед использованием данного советника на реальном счете рекомендуется провести собственное тестирование.