Gladiator Gold Pro

Gladiator Gold Pro — Профессиональная система алгоритмической торговли золотом

На современных финансовых рынках золото (XAU/USD) остается одним из самых волатильных и капиталоемких торговых инструментов. Gladiator Gold Pro был разработан исключительно для профессиональных трейдеров, работающих с золотом, которым необходима дисциплинированная алгоритмическая торговля, основанная на анализе импульса, движения капитала и строгом управлении рисками.

В отличие от Grid-систем, стратегий Martingale или алгоритмов восстановления убытков, Gladiator Gold Pro открывает сделки только тогда, когда все математические условия торговой стратегии полностью выполнены.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Результаты исторического тестирования (Backtest)

Тест в условиях высокой волатильности (с 1 января 2026 года)

• Начальный депозит: 100 000 USD

• Качество истории: 100% (Real Tick)

• Чистая прибыль: 957 346,70 USD

• Profit Factor: 3.76

• Коэффициент Шарпа: 11.27

Эти результаты демонстрируют способность алгоритма эффективно работать в условиях высокой рыночной волатильности, сохраняя строгую дисциплину исполнения сделок.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Долгосрочный исторический тест (с 1 апреля 2023 года)

• Начальный депозит: 100 000 USD

• Качество истории: 74%

• Чистая прибыль: 331 993,25 USD

• Profit Factor: 1.54

• Коэффициент Шарпа: 2.08

Данный тест охватывает различные рыночные условия, включая трендовые и коррекционные периоды, подтверждая устойчивость торговой логики на протяжении длительного времени.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Основные преимущества

• Полностью оптимизирован для торговли золотом (XAU/USD)

• Продвинутый фильтр рыночной активности на основе индикатора Chaikin Money Flow (CMF)

• Подтверждение импульса с помощью индикатора RSI

• Динамическое управление капиталом

• Интеллектуальный расчет размера позиции

• Автоматическое сопровождение сделок

• Строгая логика подтверждения входа

• Автоматическое закрытие позиций до завершения формирования свечи

• Без Grid

• Без Martingale

• Полностью автоматическая торговля

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Управление рисками

Gladiator Gold Pro включает встроенную систему управления капиталом, которая при необходимости автоматически рассчитывает объем позиции в зависимости от баланса счета, сохраняя строгий контроль над исполнением сделок.

При желании пользователь может использовать фиксированный размер лота.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Рекомендуемые условия использования

• Инструмент: Золото (XAU/USD)

• Платформа: MetaTrader 5

• Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше

• Для бесперебойной работы рекомендуется использование VPS.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Важное уведомление

Результаты исторического тестирования (Backtest), представленные в Strategy Tester, приведены исключительно в информационных целях и не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска. Перед использованием данного советника на реальном счете рекомендуется провести собственное тестирование.
Рекомендуем также
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Эксперты
VIX Momentum Pro EA - Описание продукта Обзор VIX Momentum Pro — это сложная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для синтетических индексов VIX75. Алгоритм использует продвинутый многотаймфреймовый анализ в сочетании с собственными методами обнаружения моментума для выявления высоковероятных торговых возможностей на рынке синтетической волатильности. Торговая стратегия Торговый советник работает на основе комплексного подхода, основанного на моментуме, который анализир
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Tool for trade with deep neural networks which trains itsef with machine learning , up to 1512 weigthed measures by each symbol, as long the market goes on. It trades in various forex symbols and timeframes , it could be configured for the actual graph too, giving false to all symbols and/or timeframes. It could be configured for dinstintc pairs and you can have diferent neural networks and diferent set of pairs in diferent charts. You can decide which symbols, timeframes, and how risky will be
Moriarti Hits Pro
Guillermo Julian Moreno Coma
Эксперты
Название продукта: Moriarti Hits Pro: Институциональный ИИ-алгоритм для Золота Описание: Moriarti Hits Pro — это не простое пересечение скользящих средних; это количественная экосистема институционального уровня, разработанная исключительно для доминирования над волатильностью золота (XAUUSD). Управляемый нейрофрактальным ядром (Neuro-Fractal Engine), алгоритм не только анализирует прошлое, но и обучается в режиме реального времени путем адаптации весов (Online Learning), корректируя принятие ре
Secura Gold Wave
KINGSLEY IFEANYI IWUFRED
Эксперты
Secura Gold Wave EA v1.0 Institutional-Grade Pullback Trading System for Higher Timeframes Trade with the rhythm of the market using   Secura Gold Wave EA , a professional expert advisor built for patient, higher-timeframe traders. It systematically identifies high-probability pullback entries within a confirmed trend, using a multi-moving-average framework for precision. Core Strategy: Identifies price retracements to a dynamic moving average, waiting for a strong confirmation candle to signa
FREE
Bitcoin Dragon 2
Jang Jun
Эксперты
Bitcoin K-Dragon 2 (KDB-2) is a professional BTCUSD Expert Advisor for MetaTrader 5. It operates on a proprietary mean reversion algorithm combined with a smart multi-stage exit system . No grid. No martingale. Fixed lot averaging only. Clean mean reversion logic. BTCUSD M5 | Mean Reversion Strategy | No Grid | No Martingale | IC Markets Optimized | Verified in Bull & Bear Markets | 20+ Years of Experience   ️ IMPORTANT: 0.02 Lot Architecture KDB-2 uses a 50%/50% partial close system at TP1/
Quantum Vision EA
Perceval Holloway
Эксперты
Product Description for MQL5 Quantum Vision EA - Advanced Breakout Ladder Trading System Overview Quantum Vision is a sophisticated Expert Advisor (EA) developed by HWAY TRADING PTY LTD, designed to capitalize on market breakouts with precision and efficiency. Primarily optimized for XAUUSD (Gold), this versatile EA can be adapted for various symbols including Forex pairs, cryptocurrencies like Bitcoin, and US indices. Utilizing a market execution ladder strategy without pending orders, Quantum
EMA Trinity Pulse
Jonatan Gergo Schmal
Эксперты
EMA Trinity Pulse: Advanced Institutional-Grade Trend Alignment Engine Welcome to EMA Trinity Pulse , a state-of-the-art algorithmic trading system engineered for traders who demand precision, strict capital preservation, and uncompromising performance. Developed through thousands of hours of quantitative research, rigorous tick-data backtesting and live market validation. This EA represents the pinnacle of automated trading technology. Unlike generic grid or martingale systems that expose you
Viking Gold Lagherta Edition Xauusd
Valdeci Carlos Dos Passos Albuquerque
Эксперты
Viking Lagertha — Gold Edition XAUUSD Expert Advisor for MetaTrader 5 Trade like a warrior. Rule like a queen. LAUNCH PROMO — Price increases every 5 sales Current price: $499.90 ️ After 20 sales: $699.90 Final price: $999.90 Lock in the lowest price now. WHY GOLD? WHY LAGERTHA? Gold is not forex. It has its own rhythm, its own structure — and most EAs treat it like just another currency pair. Viki
Xau Zenith Grid Protocol
Napat Puangjunkum
Эксперты
XAU ZENITH GRID PROTOCOL  Institutional Averaging Engine & Basket Recovery Protocol Xau Zenith Grid Protocol  represents the pinnacle of institutional-grade automated trading software. Fusing the concept of dynamic grid-based averaging- (inspired by AnE Gold Grid) with our proprietary Basket Take-Profit Engine- and Aegis Drawdown Armor, this robot is built exclusively for XAUUSD (Gold).  By tracking extreme overbought and oversold market conditions on the M15 timeframe, the EA scales into th
NEXA Pivot Scalper PRO
Park Seongcheon
Эксперты
Руководство пользователя NEXA Pivot Scalper PRO Обзор NEXA Pivot Scalper PRO — это автоматическая торговая система (Expert Advisor), предназначенная для работы на платформе MetaTrader 5. Советник анализирует поведение цены около уровней Pivot и оценивает краткосрочные рыночные условия с помощью технических индикаторов. Сделки открываются автоматически при совпадении нескольких торговых условий. Эксперт работает на основе заранее заданных правил торговли и управления рисками. Продукт распространя
FREE
Mercury Solar Pro
Enzo Daniel Bergeron
Эксперты
Title: Mercury Solar Pro Description: Mercury Solar Pro is a specialized algorithmic trading system designed exclusively for the GBPUSD pair on the M15 timeframe. Unlike static risk models, Solar Pro utilizes dynamic risk allocation and time-based volatility tracking to navigate both accumulation and expansion market phases. This system is engineered to address the specific requirements of proprietary trading firm challenges, focusing on risk management, drawdown control, and execution during s
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Эксперты
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
Gold Trend Swing
Luis Ruben Rivera Galvez
5 (1)
Эксперты
Send me a message so I can send you the setfile $498 за введение, будет увеличиваться на 100 в месяц, пока не достигнет $1298 Автоматизированный торговый бот для XAUUSD (GOLD). Подключите этого бота к своим графикам XAUUSD (GOLD) H1 и позвольте ему торговать автоматически с помощью проверенной стратегии! Этот бот, разработанный для трейдеров, ищущих простую, но эффективную автоматизацию, совершает сделки на основе комбинации технических индикаторов и ценового действия, оптимизированного для
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Эксперты
Regression analysis Candles EA used regress equation degree 5 and equation line from two lower points and two high points draw two straight lines. It make four trends to compare for determine buy/sell orders. we put pending order buy limit/buy stop or sell limit/sell stop when has order. we has limit order least than 99 orders. we close all orders has ten cases it chooses to variable market we has C.V. parameter and we have many functions used in system. we divide our system to four modules. The
Horse Rider
Nikolas Berta
Эксперты
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
SuperTrend AI Clustering EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
Советник SuperTrend AI Clustering для MetaTrader 5 SuperTrend AI Clustering — это адаптивный трендовый советник для MetaTrader 5, разработанный для автоматической подстройки под изменяющиеся рыночные условия. Вместо использования одного фиксированного множителя SuperTrend, советник одновременно анализирует несколько значений факторов, оценивает их недавнюю эффективность, применяет кластеризацию K-Means и выбирает группу факторов, которая показывает наилучшие результаты. Это создает динамическую
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Эксперты
AI Nodiurnal EA - это передовой Форекс-робот, который использует передовую технологию машинного обучения для оптимизации стратегий торговли и повышения эффективности на динамичном валютном рынке. Термин "Nodiurnal" отражает его способность адаптироваться и работать не только в традиционные дневные часы торговли, но и в нестандартные периоды, обеспечивая непрерывный и адаптивный подход к торговле на валютном рынке. Настройки: Настройки по умолчанию для валютной пары: EURUSD H1. Специальные настро
Hexagon Forge Xau
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Hexagon Forge Xau v1.0 Premium Expert Advisor for XAU/USD (Gold) Hexagon Forge Xau is an advanced and visually stunning trading system designed specifically for trading the gold market (XAU/USD). It focuses on high-probability price action combined with powerful trend filters. The EA detects classic continuation and reversal patterns, reinforced by modern technical confirmations, all within a futuristic hexagonal panel that provides comprehensive, real-time information. Main Strategy Combine
Xau Genesis Omni Breakout Protocol
Napat Puangjunkum
Эксперты
Xau Genesis Omni-breakout Protocolthe Ultimate God-tier Breakout Matrix Xau Genesis Omni-Breakout Protocol-  is a professional-grade God-Tier Expert Advisor engineered specifically for XAUUSD (Gold). It merges the core principles of institutional breakout trading with advanced 3D dimensional support and resistance calculations. The EA uses a highly responsive MagicTrail algorithm to lock in profits during explosive moves and features the acclaimed Aegis Shield to protect your capital. Whether y
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Эксперты
Вот результаты форвард-теста. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer – это инновационный торговый инструмент, разработанный как следящий за трендом советник (EA). Этот советник точно захватывает тренд USDJPY, комбинируя несколько скользящих средних (SMA), индекс относительной силы (RSI) и стандартное отклонение (StdDev). Используя несколько SMA, он анализирует тренды на разных периодах одновременно, и сочетая индикаторы, такие как RSI и StdDev, он обнаруживает перегретость рынка и состояния перекупленн
Gold Rebound EMA Pyramid
Desmond Saah Tchoffo
Эксперты
Gold Rebound EMA Pyramid is a fully automated trend-following Expert Advisor designed for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. The strategy rests on one simple idea: trade only in the direction of an established trend, enter on pullbacks, and let a disciplined exit engine manage the position. There is no martingale, no grid, no averaging against the trend and no hidden logic. Every position is opened with a hard stop loss. How it works 1. The trend must be established. The EA trades only when th
Ilon Clustering
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ilon Clustering - это усовершенствованный робот Ilon Classic , нужно читать описание к боту Ilon Classic и все утверждения будут справедливыми и для данного эксперта. В данном описании предоставляются общие положения и отличия от предыдущей разработки. Общие положения. Основная цель бота сохранить ваш депозит! Для работы бота рекомендуется депозит 10000$ и работа будет вестись с просадками не более нескольких процентов. При работе в будущее он может расти в несколько раз и составлять несколько
Quantum Gold Star
Boyu Ding
Эксперты
UTBot Divergence Filter EA is a professional-grade automated trading system that fuses two proven methodologies: UT Bot trailing stop signals for precise entry timing, and multi-indicator divergence analysis (adapted from LonesomeTheBlue's acclaimed Pine Script framework) to filter out low-probability trades before they happen. The result: fewer trades, higher quality, smoother equity curve. KEY PERFORMANCE (XAUUSD M15, Jan 2024 – Dec 2025, 100% Tick Quality) Metric Value Profit Factor 1.35
FxHydra
Sif-eddine Tabet
Эксперты
Live Signal Tickmill :   CLICK HERE  !!!! This account reflects the actual live trading results of the EA , including verified statistics such as profit, drawdown, win rate, and trade history. Users can independently review the performance directly on MQL5 to ensure full transparency before using the system. All published backtests of FX Hydra are conducted using the safest risk settings , designed to prioritize stability and controlled drawdown rather than aggressive profit optimization. FX
London NY Session Scalping RSI EA
Hideki Takahashi
Эксперты
Backtested performance (USDJPY M5, 2020–2026): Win Rate: ~30% Max Drawdown: ~6% This EA is a scalping strategy optimized for the London and New York trading sessions. The European and US sessions are known for higher volatility, stronger trends, and frequent breakouts. This system is designed to capture those short-term opportunities efficiently. Features Optimized entries for London & New York sessions Simple and stable logic based on RSI Designed for scalping Avoids unnecessary trades Reco
FREE
Boom Killerr
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Boom 1000 Killer — WorldInversor Expert Advisor specializing in Boom 1000 (Derivative Synthetic Indices) — M1 Timeframe Boom 1000 Killer is a directional trading system (sell positions only) specifically designed to exploit the characteristic structure of the Boom 1000 synthetic index: a sustained downtrend interrupted by occasional bullish spikes. The EA is calibrated exclusively for this symbol and M1 timeframe, so its use on other pairs or indices is not recommended. Input Logic Trend fil
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Эксперты
Alphabet AI   — советник, работающий по стратегии возврата к среднему значению (mean reversion), то есть использующий естественное свойство рынков возвращаться к своим средним значениям после сильных отклонений. Алгоритм постоянно анализирует текущую цену актива, сравнивая её с расчётными средними уровнями. При значительном отклонении цены от среднего значения советник интерпретирует это как сигнал к действию: при превышении верхней границы открывает короткие позиции, ожидая снижения цены, а пр
Omega Algo Forge AI
Napat Puangjunkum
Эксперты
OMEGA ALGO FORGE AI — The No-Code Strategy Builder "Stop buying rigid Expert Advisors. Start building your own." > Omega Algo Forge AI is not just a trading robot. It is an "EA Builder" platform built directly into your MetaTrader 5 chart. It gives you the power to mix and match entry logic, trend filters, and exit strategies without writing a single line of code. Why rely on someone else's strategy when the market is always changing? With the Omega Forge, you can instantly adapt. Want to tr
Market State Intelligence OBV
Ebrah Ssali
Эксперты
MSI-OBV: Market State Intelligence with On-Balance Volume Engine What is MSI-OBV? MSI-OBV is a fully automated trading Expert Advisor that combines the power of On-Balance Volume (OBV) analysis with a flexible execution engine. It detects market regime shifts, volume momentum, and trend changes to generate high-probability entry and exit signals. The EA works with the   OBV_MTF_I4EA indicator (embedded)   - a standalone indicator valued at $100 on the MQL5 Market. This indicator is included with
С этим продуктом покупают
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
PivotStorm
Li Yin Fang
Эксперты
PivotStorm - Adaptive XAUUSD Market Structure Breakout EA Professional Automated Trading System for MetaTrader 5 PivotStorm is a professional XAUUSD Expert Advisor designed for traders who prefer structured breakout trading based on confirmed market levels. The system combines market structure analysis, intelligent pending-order execution and multi-level risk management to provide a disciplined automated trading approach for the gold market. Unlike simple breakout robots that react to every pri
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
Эксперты
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
Эксперты
Стартова пропозиція. Ціна поступово зростає зі збільшенням кількості продажів. Кожна покупка містить усі майбутні оновлення через MQL5 Market. Mercaria Unicorn — це адаптивна сіткова торгова система для золота (XAUUSD) на MetaTrader 5, створена практикуючими трейдерами для будь-якого рівня досвіду. Огляд Mercaria Unicorn — це адаптивна торгова система для золота (XAUUSD) та інших CFD-інструментів. На відміну від звичайних сіткових роботів із фіксованими параметрами, вона автоматично налаштовує к
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
Эксперты
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 10-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре GBP/USD. Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Торговая стратегия. Система не использует опасные стратегии (типа усреднение или мартингейл), а чётко следует указаниям нейронной сети. В каждой
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Эксперты
Эта скальпинговая система работает только во время азиатской сессии. Использует несколько уникальных индикаторов для определения колебаний цены. Динамические уровни тейк-профит и стоп-лосс в зависимости от рыночных условий. Фиксированный стоп-лосс для защиты капитала, низкий риск потери большой суммы денег. Не нуждается в SET-файлах. Параметры одинаковы для всех валютных пар. Оптимизирован для работы с EURAUD . Рекомендуется запускать советник Eagle Scalper на графике M15 . Рекомендуется запуск
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Эксперты
Советник Snake EURUSD Real — полностью автоматический робот, торгующий на рынке форекс. Робот торгует на любой паре, но лучшие результаты достигнуты на EURUSD M15. Система также работает с любым брокером, предоставляющим плавающий спред. Преимущества Советник не использует такие системы, как мартингейл, хеджирование и т.д. Советник использует стоп-лосс и трейлинг-стоп для получения прибыли. Кроме того, вы также можете установить тейк-профит (на EURUSD я использовал 93). Наилучшие результаты тес
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA Используется только на счетах с хеджированием. Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, соглас
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Советник использует стратегию основанную на использовании 7 индикаторов  Envelopes,  на каждом таймфрейме(M5, M15, M30, H1, H4) по 7 индикаторов Envelopes.  Торговля идёт по стратегии "Price Action" (ценовая активность), советник ищет одновременный сигнал по 5 таймфреймам: M5, M15, M30, H1, H4 и затем открывает ордер.  Советник использует  встроенный   алгоритм Мартингейла и Усреднения. Советник использует экономические новости для достижения более точных сигналов.  Используется скрытый Тейк п
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Эксперты
MoneyMaker stableATM Lite is an automatic intelligent trading system for foreign exchange! Lite edition just support MetaTrader 5! The purpose of MoneyMaker stableATM Lite is to stabilize profits, not to give you the ability to get rich overnight! MoneyMaker stableATM Lite is only applicable to EUR / USD currency trading, and cannot be used for other currency exchange trading, other CFD product trading, and commodity tradingor futures commodity trading! MoneyMaker stableATM Lite is only suitabl
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Эксперты
Traders Toolbox Premium  - это универсальный инструмент   создан на основе обширного обучения общим торговым стратегиям с целью автоматизации этих стратегий и расчетов.   Функции: 19 отдельных сигналов   - Каждый из этих сигналов ,   которые   смещены в нейронной сети конфигурации стиля ,   чтобы составить окончательный / общий результат.   Каждый сигнал имеет свои собственные настройки,   которые   при необходимости   можно   настроить или оптимизировать.   Всестороннее On   экран    Дисплей
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Эксперты
Эксперт  Автоматическая и ручная торговля. Готовая торговая система на основе  волн Эллиотта и уровней Фибоначчи . Просто и доступно. Отображение разметки волн Эллиотта (основной или альтернативный вариант) на графике. Построение горизонтальных уровней, линий поддержек и сопротивления, канала. Наложение уровней Фибоначчи на волны 1, 3, 5, A Система алертов (на экран, E-Mail, Push уведомления).    визуальная панель для открытия ордеров при ручной торговле. визуальная панель для настройки автомати
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Эксперты
Shadow Legends MT5 EA.-it's a fully automated expert Advisor designed to trade EURUSD. It is based on machine learning analysis and genetic algorithms.  The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns. The expert Advisor showed stable results for EURUSD in the period 2000-2021.  No dangerous money management techniques, no Martingale, no netting, scalping or hedging.  Suitable for any brokerage conditions.Test only on real accounts.Recommended broker
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Эксперты
Reactor MT5 - полностью автоматический советник для внутридневной торговли. он основан на многих показателях. Советник может получить очень высокий процент прибыльных сделок. Эксперт был протестирован на всем доступном историческом периоде на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD и USDJPY M15 с исключительными результатами. Вы можете скачать демоверсию и протестировать ее самостоятельно. Мои тесты проводились с реальной датой тика с точностью 99,90%, фактическим спредом и дополнительным
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Эксперты
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader is an Expert Advisor based on Profitable Price Action strategy. It is compatible with our QXS Trend indicator and work automatically by Trend detection on Multiple assets. Each and Everything in this EA is perfect Just you need to set input parameters. Take Profit, Stop loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Adjust it as per your account capital and equity. Recommended TIMEFRAMES are: M15, M30 and H1  Before Installing Expert Advisor on chart
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Эксперты
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Эксперты
Представляем Marvelous EA: Ваш идеальный торговый помощник Откройте весь потенциал рынка Forex с Marvelous EA, передовым автоматизированным торговым решением, разработанным для максимизации вашей прибыли и минимизации рисков. Этот экспертно созданный торговый алгоритм оснащен передовыми функциями для точной и эффективной навигации в динамичном ландшафте Forex. GOLD - XAUUSD - H5 Реальная производительность счета: https://www.mql5.com/ru/signals/ 2321875 Ключевые особенности: Проверенная тор
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
Эксперты
The FX 2021 release | Eadvisors The Expert Advisor FXScalper works trading the 5min forex main timeframe looking for small market variations in the pairs, it uses new trading technology, intraday results are amazing. This is the last release version we brought to you at the mql Market, you can active the expert in 5(five) personal accounts. Initial informations about the strategy Strategy used: Grid x Distancing. Initial Lot:       From 0.01 (Micro Lots). StopLoss and Take Profit Adjustable.
Arrival
Yuriy Bykov
Эксперты
Мультивалютный экспертный советник, объединяющий в себе много экземпляров простых стратегий, работающих одновременно. В основе каждой стратегии лежит простой алгоритм торговли в моменты рынка с повышенной волатильностью и принципа возврата цены к среднему значению. Каждая стратегия была оптимизирована на промежутке последних 14 лет. Сигналы, использующие для торговли данный советник:   Nargin ,   Arrival ,   Meltorum Советник использует статистический принцип "правоты толпы": анализирует сигналы
Robo executivo gjs
Gabriel De Jesus Santos
Эксперты
It is recommended to use the robot on a netting account. the robot works with the best configuration from the previous day on the current day. the robot works on the mini index. the robot works on the mini dollar. the robot works on forex. the robot works using indicators. the robot works using market orders and pending orders. before using the robot, put it into optimization and save the settings (in a .set file) to use for the current day. past history does not guarantee future profit, but is
Finvesting EA
Ugochukwu Mobi
5 (1)
Эксперты
Раскройте весь потенциал своих инвестиций на Форекс с помощью советника Finvesting, вашего надежного союзника в мире торговли валютой. Этот экспертный советник (EA) предназначен для увеличения ваших инвестиций в Форекс и поможет вам с уверенностью достичь своих финансовых целей. Живое выступление: Finvesting EA имеет успешный опыт стабильной торговли. Реальный счет Живое выступление MT4: https://www.mql5.com/ru/signals/1715664 MT5: https://www.mql5.com/ru/signals/1973370 Откройте для себя по
Sevolter
Yuriy Bykov
Эксперты
Мультивалютный экспертный советник, объединяющий в себе множество простых стратегий, работающих одновременно. В основе каждой стратегии лежит простой алгоритм торговли в моменты рынка с повышенной волатильностью. Каждая стратегия была оптимизирована на промежутке последних пяти лет. Советник использует статистический принцип "правоты толпы": усредняет сигналы от разных стратегий и открывает рыночные позиции в предпочтительном направлении.  Такой принцип вместе с одновременной работой на коррелир
Palicent
Yuriy Bykov
Эксперты
Мультивалютный экспертный советник, работающий одновременно на 15 парах основных валют EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY. Советник объединяет в себе множество простых стратегий, работающих одновременно. В основе каждой стратегии лежит простой алгоритм открытия позиций при смене сигнала от индикатора Parabolic SAR с подтверждением по двум старшим периодам. Каждая стратегия была оптимизирована на промежутке последних пяти лет. Советник использует статистический принцип "правоты толпы": усредняет сигналы от
Другие продукты этого автора
Candle Sniper Pro MT5
Mohammed Nentoussi
Эксперты
Candle Sniper Pro is a high-frequency, institutional-grade algorithmic trading system specifically engineered for XAUUSD (Gold) on the H4 (4-Hour) Timeframe. Powered by a dual-engine architecture, this Expert Advisor masterfully captures price momentum at the exact opening seconds of a new candle, cross-referencing global market structure trends using a dynamic Half-Timeframe Confluence System. Core Trading Philosophy & Engines The Vortex Standard Engine: Exploits premium directional diverg
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв