MTForge Soni EAfor Trading
- Эксперты
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- Версия: 1.0
Вот перевод документации для MTForge Soni EA на русский язык, оформленный в профессиональном стиле для трейдеров:
MTForge Soni
Сессионный торговый советник (EA) для Futures, Forex, Indices, Metals и Crypto
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Обзор
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MTForge Soni — это полностью автоматизированный экспертный советник, специализирующийся на торговле ценовыми моделями (price action) с привязкой к торговым сессиям. В основе лежит модель подтверждения из трех фильтров. Система была разработана и протестирована на фьючерсах NQ E-mini Nasdaq во время американской торговой сессии, но также адаптирована для работы с валютами (Forex), металлами, индексами, нефтью и основными криптовалютными CFD.
Каждый ордер открывается с автоматическим выставлением Stop-Loss и Take-Profit в момент отправки запроса — позиции никогда не остаются без защиты. Советник полностью автономно управляет поиском сигналов, моментом входа, установкой стопов и целей, переводом в безубыток и трейлинг-стопом.
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Справочный результат бэктеста (NQ E-mini)
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Конфигурация основана на пресете MTForgeSoni_NQ_ENQM26.set , который поставляется вместе с советником.
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Чистая прибыль: +$2,030
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Всего сделок: 52
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Период теста: 16 торговых сессий (окно с 1 по 16 апреля)
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Символ: NQ E-mini Nasdaq (ENQM26 / @ENQ)
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Время сессии: 10:30 – 15:00 по времени брокера (амер. сессия)
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Размер контракта: 1 контракт на вход
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Дистанция стопа: 20 пунктов (риск ≈$400 на сделку)
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Минимальная цель: 50 пунктов
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Триггер безубытка: +12 пунктов
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Лимит дневного убытка: $1,000
Смотрите приложенные скриншоты для ознакомления с графиком тестера стратегий и точной конфигурацией фильтров.
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Фильтры, использованные в тесте (см. скриншот)
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CMF Filter: Включен (период 21) · Подтверждение объема по Чайкину (Chaikin Money Flow).
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Yummi Filter: Выключен · (Kijun 26, 1 бар подтверждения) · Трендовый фильтр в стиле Ишимоку.
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RevEng Filter: Включен (период 14, цель 50, EMA smoothing: ON) · Фильтр разворотов на базе производных RSI.
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Universal MA Cloud: Fast 21 · Slow 34 · Фильтр 233 EMA.
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Special Engine Confirmations: Требуется 1 из 3 (VolCross, направление RevEng или пересечение EMA34).
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Max Special Re-Entries: 0 (отключено для чистоты теста на NQ; обычно 3–5 на других пресетах).
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Time Filters: Отключены (входы только внутри часов сессии).
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Day Filters: Отключены (для теста на NQ использовались только понедельник и среда).
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Profit Lockout: Отключено (остановка торговли при достижении цели по дневной прибыли).
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Ключевые особенности
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Контроль сессий — входы только в заданные пользователем часы.
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Атомарные SL/TP — защита устанавливается мгновенно при открытии каждой сделки.
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Авто-безубыток — перенос стопа в цену входа при достижении заданного буфера прибыли.
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Адаптивный трейлинг-стоп — фиксация прибыли по мере движения тренда.
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Дневной лимит убытка — остановка торговли при достижении лимита просадки за день.
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Три независимых фильтра — возможность использовать любую комбинацию или все три сразу.
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Режимы направления — только Long, только Short или оба (переключается кнопками на графике).
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Панель управления на графике — пауза, закрытие всех позиций (Flatten) или смена направления без удаления советника.
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Информационный HUD — текущий PnL, открытая сделка, дневная статистика и статус фильтров.
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Margin Check — предварительная проверка маржи перед входом.
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Timeframe-agnostic — корректная работа на любых таймфреймах (внутренний откат к сигналам H1 на старших графиках).
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Поддерживаемые инструменты
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Фьючерсы (эталон): NQ E-mini Nasdaq.
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Основные валюты (Forex): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD.
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Кроссы: EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY.
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Фондовые индексы: US100, US500, US30, GER40, UK100, JPN225, EU50.
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Металлы: XAUUSD (Золото), XAGUSD (Серебро).
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Энергоносители: USOIL (WTI), UKOIL (Brent).
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Крипто-CFD: BTCUSD, ETHUSD.
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Алгоритм тестирования (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ)
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НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЭТАПЫ. У каждого брокера свои спреды, проскальзывания и свопы. Хороший бэктест не гарантирует идентичное поведение на реальном счету.
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Этап 1 — Бэктест (MT5 Strategy Tester): Используйте режим «Каждый тик на основе реальных тиков». Период: минимум 1 год. Плечо и баланс должны соответствовать вашим реальным параметрам.
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Этап 2 — Демо-счет (минимум 4 недели): Проверьте качество исполнения, частоту сделок и просадку в реальном времени. Если результаты сильно отличаются от бэктеста — не переходите на реал.
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Этап 3 — Реальный счет (начинайте с малого): Начните с минимального лота (0.01) и постепенно увеличивайте объем (0.02 → 0.05 → 0.10) каждые две недели при стабильной работе.
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Поддержка
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Если советник работает некорректно, проверьте:
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Кнопка «Алгоритмическая торговля» в MT5 активна.
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Смайлик на графике зеленый.
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Загружен правильный .set файл для данного символа.
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Минимальный лот брокера не выше вашего параметра OrderSize .
При обращении в поддержку через MQL5 Market приложите: имя брокера, тип счета, символ, таймфрейм, файл пресета и скриншот вкладки «Эксперты» (Log).
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Отказ от ответственности
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Торговля на рынках Forex, фьючерсов и крипто-активов сопряжена с высоким риском. Кредитное плечо может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Автор не несет ответственности за любые финансовые потери, технические сбои брокера или проскальзывания. Используйте только те средства, которые можете позволить себе потерять.