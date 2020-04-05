MTForge Soni EAfor Trading

Вот перевод документации для MTForge Soni EA на русский язык, оформленный в профессиональном стиле для трейдеров:

MTForge Soni

Сессионный торговый советник (EA) для Futures, Forex, Indices, Metals и Crypto

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Обзор

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MTForge Soni — это полностью автоматизированный экспертный советник, специализирующийся на торговле ценовыми моделями (price action) с привязкой к торговым сессиям. В основе лежит модель подтверждения из трех фильтров. Система была разработана и протестирована на фьючерсах NQ E-mini Nasdaq во время американской торговой сессии, но также адаптирована для работы с валютами (Forex), металлами, индексами, нефтью и основными криптовалютными CFD.

Каждый ордер открывается с автоматическим выставлением Stop-Loss и Take-Profit в момент отправки запроса — позиции никогда не остаются без защиты. Советник полностью автономно управляет поиском сигналов, моментом входа, установкой стопов и целей, переводом в безубыток и трейлинг-стопом.

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Справочный результат бэктеста (NQ E-mini)

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Конфигурация основана на пресете MTForgeSoni_NQ_ENQM26.set , который поставляется вместе с советником.

  • Чистая прибыль: +$2,030

  • Всего сделок: 52

  • Период теста: 16 торговых сессий (окно с 1 по 16 апреля)

  • Символ: NQ E-mini Nasdaq (ENQM26 / @ENQ)

  • Время сессии: 10:30 – 15:00 по времени брокера (амер. сессия)

  • Размер контракта: 1 контракт на вход

  • Дистанция стопа: 20 пунктов (риск ≈$400 на сделку)

  • Минимальная цель: 50 пунктов

  • Триггер безубытка: +12 пунктов

  • Лимит дневного убытка: $1,000

Смотрите приложенные скриншоты для ознакомления с графиком тестера стратегий и точной конфигурацией фильтров.

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Фильтры, использованные в тесте (см. скриншот)

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  • CMF Filter: Включен (период 21) · Подтверждение объема по Чайкину (Chaikin Money Flow).

  • Yummi Filter: Выключен · (Kijun 26, 1 бар подтверждения) · Трендовый фильтр в стиле Ишимоку.

  • RevEng Filter: Включен (период 14, цель 50, EMA smoothing: ON) · Фильтр разворотов на базе производных RSI.

  • Universal MA Cloud: Fast 21 · Slow 34 · Фильтр 233 EMA.

  • Special Engine Confirmations: Требуется 1 из 3 (VolCross, направление RevEng или пересечение EMA34).

  • Max Special Re-Entries: 0 (отключено для чистоты теста на NQ; обычно 3–5 на других пресетах).

  • Time Filters: Отключены (входы только внутри часов сессии).

  • Day Filters: Отключены (для теста на NQ использовались только понедельник и среда).

  • Profit Lockout: Отключено (остановка торговли при достижении цели по дневной прибыли).

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Ключевые особенности

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  • Контроль сессий — входы только в заданные пользователем часы.

  • Атомарные SL/TP — защита устанавливается мгновенно при открытии каждой сделки.

  • Авто-безубыток — перенос стопа в цену входа при достижении заданного буфера прибыли.

  • Адаптивный трейлинг-стоп — фиксация прибыли по мере движения тренда.

  • Дневной лимит убытка — остановка торговли при достижении лимита просадки за день.

  • Три независимых фильтра — возможность использовать любую комбинацию или все три сразу.

  • Режимы направления — только Long, только Short или оба (переключается кнопками на графике).

  • Панель управления на графике — пауза, закрытие всех позиций (Flatten) или смена направления без удаления советника.

  • Информационный HUD — текущий PnL, открытая сделка, дневная статистика и статус фильтров.

  • Margin Check — предварительная проверка маржи перед входом.

  • Timeframe-agnostic — корректная работа на любых таймфреймах (внутренний откат к сигналам H1 на старших графиках).

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Поддерживаемые инструменты

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  • Фьючерсы (эталон): NQ E-mini Nasdaq.

  • Основные валюты (Forex): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD.

  • Кроссы: EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY.

  • Фондовые индексы: US100, US500, US30, GER40, UK100, JPN225, EU50.

  • Металлы: XAUUSD (Золото), XAGUSD (Серебро).

  • Энергоносители: USOIL (WTI), UKOIL (Brent).

  • Крипто-CFD: BTCUSD, ETHUSD.

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Алгоритм тестирования (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ)

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НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЭТАПЫ. У каждого брокера свои спреды, проскальзывания и свопы. Хороший бэктест не гарантирует идентичное поведение на реальном счету.

  1. Этап 1 — Бэктест (MT5 Strategy Tester): Используйте режим «Каждый тик на основе реальных тиков». Период: минимум 1 год. Плечо и баланс должны соответствовать вашим реальным параметрам.

  2. Этап 2 — Демо-счет (минимум 4 недели): Проверьте качество исполнения, частоту сделок и просадку в реальном времени. Если результаты сильно отличаются от бэктеста — не переходите на реал.

  3. Этап 3 — Реальный счет (начинайте с малого): Начните с минимального лота (0.01) и постепенно увеличивайте объем (0.02 → 0.05 → 0.10) каждые две недели при стабильной работе.

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Поддержка

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Если советник работает некорректно, проверьте:

  1. Кнопка «Алгоритмическая торговля» в MT5 активна.

  2. Смайлик на графике зеленый.

  3. Загружен правильный .set файл для данного символа.

  4. Минимальный лот брокера не выше вашего параметра OrderSize .

При обращении в поддержку через MQL5 Market приложите: имя брокера, тип счета, символ, таймфрейм, файл пресета и скриншот вкладки «Эксперты» (Log).

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Отказ от ответственности

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Торговля на рынках Forex, фьючерсов и крипто-активов сопряжена с высоким риском. Кредитное плечо может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Автор не несет ответственности за любые финансовые потери, технические сбои брокера или проскальзывания. Используйте только те средства, которые можете позволить себе потерять.


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Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
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Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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