MTForge Soni EAfor Trading

Вот перевод документации для MTForge Soni EA на русский язык, оформленный в профессиональном стиле для трейдеров:

MTForge Soni

Сессионный торговый советник (EA) для Futures, Forex, Indices, Metals и Crypto

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Обзор

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MTForge Soni — это полностью автоматизированный экспертный советник, специализирующийся на торговле ценовыми моделями (price action) с привязкой к торговым сессиям. В основе лежит модель подтверждения из трех фильтров. Система была разработана и протестирована на фьючерсах NQ E-mini Nasdaq во время американской торговой сессии, но также адаптирована для работы с валютами (Forex), металлами, индексами, нефтью и основными криптовалютными CFD.

Каждый ордер открывается с автоматическим выставлением Stop-Loss и Take-Profit в момент отправки запроса — позиции никогда не остаются без защиты. Советник полностью автономно управляет поиском сигналов, моментом входа, установкой стопов и целей, переводом в безубыток и трейлинг-стопом.

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Справочный результат бэктеста (NQ E-mini)

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Конфигурация основана на пресете MTForgeSoni_NQ_ENQM26.set , который поставляется вместе с советником.

Чистая прибыль: +$2,030

Всего сделок: 52

Период теста: 16 торговых сессий (окно с 1 по 16 апреля)

Символ: NQ E-mini Nasdaq (ENQM26 / @ENQ)

Время сессии: 10:30 – 15:00 по времени брокера (амер. сессия)

Размер контракта: 1 контракт на вход

Дистанция стопа: 20 пунктов (риск ≈$400 на сделку)

Минимальная цель: 50 пунктов

Триггер безубытка: +12 пунктов

Лимит дневного убытка: $1,000

Смотрите приложенные скриншоты для ознакомления с графиком тестера стратегий и точной конфигурацией фильтров.

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Фильтры, использованные в тесте (см. скриншот)

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CMF Filter: Включен (период 21) · Подтверждение объема по Чайкину (Chaikin Money Flow).

Yummi Filter: Выключен · (Kijun 26, 1 бар подтверждения) · Трендовый фильтр в стиле Ишимоку.

RevEng Filter: Включен (период 14, цель 50, EMA smoothing: ON) · Фильтр разворотов на базе производных RSI.

Universal MA Cloud: Fast 21 · Slow 34 · Фильтр 233 EMA.

Special Engine Confirmations: Требуется 1 из 3 (VolCross, направление RevEng или пересечение EMA34).

Max Special Re-Entries: 0 (отключено для чистоты теста на NQ; обычно 3–5 на других пресетах).

Time Filters: Отключены (входы только внутри часов сессии).

Day Filters: Отключены (для теста на NQ использовались только понедельник и среда).

Profit Lockout: Отключено (остановка торговли при достижении цели по дневной прибыли).

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Ключевые особенности

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Контроль сессий — входы только в заданные пользователем часы.

Атомарные SL/TP — защита устанавливается мгновенно при открытии каждой сделки.

Авто-безубыток — перенос стопа в цену входа при достижении заданного буфера прибыли.

Адаптивный трейлинг-стоп — фиксация прибыли по мере движения тренда.

Дневной лимит убытка — остановка торговли при достижении лимита просадки за день.

Три независимых фильтра — возможность использовать любую комбинацию или все три сразу.

Режимы направления — только Long, только Short или оба (переключается кнопками на графике).

Панель управления на графике — пауза, закрытие всех позиций (Flatten) или смена направления без удаления советника.

Информационный HUD — текущий PnL, открытая сделка, дневная статистика и статус фильтров.

Margin Check — предварительная проверка маржи перед входом.

Timeframe-agnostic — корректная работа на любых таймфреймах (внутренний откат к сигналам H1 на старших графиках).

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Поддерживаемые инструменты

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Фьючерсы (эталон): NQ E-mini Nasdaq.

Основные валюты (Forex): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD.

Кроссы: EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY.

Фондовые индексы: US100, US500, US30, GER40, UK100, JPN225, EU50.

Металлы: XAUUSD (Золото), XAGUSD (Серебро).

Энергоносители: USOIL (WTI), UKOIL (Brent).

Крипто-CFD: BTCUSD, ETHUSD.

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Алгоритм тестирования (ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ)

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НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЭТАПЫ. У каждого брокера свои спреды, проскальзывания и свопы. Хороший бэктест не гарантирует идентичное поведение на реальном счету.

Этап 1 — Бэктест (MT5 Strategy Tester): Используйте режим «Каждый тик на основе реальных тиков». Период: минимум 1 год. Плечо и баланс должны соответствовать вашим реальным параметрам. Этап 2 — Демо-счет (минимум 4 недели): Проверьте качество исполнения, частоту сделок и просадку в реальном времени. Если результаты сильно отличаются от бэктеста — не переходите на реал. Этап 3 — Реальный счет (начинайте с малого): Начните с минимального лота (0.01) и постепенно увеличивайте объем (0.02 → 0.05 → 0.10) каждые две недели при стабильной работе.

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Поддержка

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Если советник работает некорректно, проверьте:

Кнопка «Алгоритмическая торговля» в MT5 активна. Смайлик на графике зеленый. Загружен правильный .set файл для данного символа. Минимальный лот брокера не выше вашего параметра OrderSize .

При обращении в поддержку через MQL5 Market приложите: имя брокера, тип счета, символ, таймфрейм, файл пресета и скриншот вкладки «Эксперты» (Log).

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Отказ от ответственности

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Торговля на рынках Forex, фьючерсов и крипто-активов сопряжена с высоким риском. Кредитное плечо может работать как в вашу пользу, так и против вас. Прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей. Автор не несет ответственности за любые финансовые потери, технические сбои брокера или проскальзывания. Используйте только те средства, которые можете позволить себе потерять.