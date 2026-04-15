Конечно. Ниже представлен полный перевод описания продукта на русский язык с сохранением структуры и технической терминологии.

MTForge Chart Trader — Профессиональная панель управления и исполнения сделок прямо на графике

Самая полная система исполнения ордеров на графике, созданная специально для MetaTrader 5

MT5 Chart Trader привносит инструменты исполнения ордеров институционального уровня, управление брекет-ордерами (ATM) и контроль рисков в MetaTrader 5 через стильную, полностью интерактивную панель на графике. Каждая функция, необходимая для входа, управления, защиты и выхода из сделок, доступна без необходимости покидать график. Никаких внешних мостов, зависимостей от DLL или сторонних платформ. Чистый MQL5, работающий непосредственно внутри вашего терминала MT5.

Независимо от того, скальпируете ли вы фьючерсы NQ на 1-минутном графике, торгуете ли форекс внутри дня на 15-минутном или удерживаете позиции по золоту на дневном таймфрейме — MT5 Chart Trader дает вам инструменты исполнения, которые требуются профессиональным трейдерам, в чистом современном интерфейсе.

ПОЧЕМУ MT5 CHART TRADER?

Большинство трейдеров в MetaTrader 5 вынуждены выбирать между двумя крайностями: встроенной панелью «торговля в один клик» (слишком простая — без брекетов, без трейлинга, без контроля рисков) или сложными фреймворками советников, требующими навыков программирования для настройки. MT5 Chart Trader заполняет этот пробел. Это полноценная рабочая станция для управления торговлей, которая живет прямо на вашем графике, управляется кнопками и горячими клавишами и не требует навыков программирования.

Вот что отличает MT5Forge Chart Trader от всего остального на рынке MQL5:

Advanced Trade Management (ATM): Шаблоны брекет-ордеров с поддержкой до 3 целей прибыли (TP) на сделку, автоматическим разделением объема и многоступенчатым трейлинг-стопом.

Логика OCO (One-Cancels-Other): Автоматическая отмена оставшихся ордеров брекета при исполнении одной из сторон.

Полный пакет управления рисками: Лимиты дневных потерь, макс. количество сделок, блокировка при серии убытков, лимит прибыли на сессию, отслеживание трейлинг-просадки и фильтрация спреда.

News Guard: Интегрированный экономический календарь, который автоматически блокирует входы перед важными событиями.

Визуальное планирование: Перетаскиваемые линии входа/стопа/цели на графике с расчетом риск-реварда (R:R) в реальном времени.

Click-to-Trade: Функционал выставления лимитных и стоп-ордеров одним кликом по графику.

Продвинутая трейлинг-просадка (TDD): Система с фиксацией прибыли и автоматическим закрытием позиций — такая же, как в проп-трейдинговых фирмах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Шаблоны ATM (Advanced Trade Management)

Система ATM — это сердце MT5 Chart Trader. Она автоматизирует выставление стоп-лосса и тейк-профита в момент исполнения вашего входа. Больше не нужно спешить с защитными ордерами — советник делает это за миллисекунды.

Три пресета ATM: Полностью настраиваются под разные стили: от быстрого скальпинга (короткий стоп) до свинг-трейдинга (три цели прибыли).

Разделение объема: При использовании 2 или 3 целей советник автоматически делит лот (например, 50/50 или по 1/3) с учетом минимального шага лота вашего брокера.

Dual-Path Placement: Двойная система проверки исполнения гарантирует, что позиция не останется без защиты даже при высокой нагрузке на сервер брокера.

2. Многоступенчатый трейлинг-стоп

Система выходит за рамки простого «трейлинга на X пунктов». Она реализует 3-ступенчатый прогрессивный алгоритм:

Шаг 0 (Безубыток): Перенос стопа в точку входа + небольшой отступ при достижении заданной прибыли.

Шаги 1–3: Постепенное подтягивание стопа по мере движения цены в вашу пользу, имитируя поведение профессиональных трейдеров.

3. Четыре режима расчета стоп-лосса

Фиксированные пункты (Fixed Ticks): Классический подход.

По предыдущей свече (Previous Candle): Стоп за High/Low предыдущей свечи с отступом.

На базе ATR: Динамическая адаптация к волатильности рынка.

На базе индикаторов: Использование буфера любого индикатора на графике (MA, Supertrend, Parabolic SAR) в качестве цены стоп-лосса без кода.

4. Система Click-to-Trade и Страдл

Превратите график в интерактивную поверхность. Кликните мышью, чтобы выставить Buy/Sell Limit или Stop ордера.

Ghost Line: Предварительный просмотр линии ордера перед кликом.

Straddle (Вилка): Выставление OCO-пробоя (одновременные Buy Stop и Sell Stop) вокруг текущей цены для торговли на новостях.

5. Визуальный планировщик сделок (Chart Planner)

Вместо ввода цифр вручную, вы нажимаете «Plan Long/Short» и перетаскиваете линии на графике. Панель в реальном времени покажет:

Дистанцию стопа и целей в пунктах.

Соотношение риск-ревард.

Риск и потенциальную прибыль в долларах исходя из размера вашего лота.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ТРЕЙЛИНГ-ПРОСАДКА

MT5 Chart Trader включает мощный модуль для соблюдения дисциплины:

Дневной лимит потерь: Блокировка торговли при достижении лимита.

Макс. количество сделок: Защита от овертрейдинга.

Фильтр спреда: Запрет на вход при слишком широком спрепе.

Расчет лота от риска: Автоматическое определение объема позиции на основе % от капитала и дистанции стоп-лосса.

Модуль Advanced Trailing Drawdown (TDD):

Специально для трейдеров проп-фирм. Включает режимы расчета от пика эквити, «ступенчатое» подтягивание (Step-down ratcheting) и фиксацию прибыли (Profit Lock), чтобы защитить заработанное.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

News Guard: Интеграция с календарем MT5. Автоматическая блокировка торговли (например, за 5 минут до и после выхода Non-Farm Payrolls).

Журнал сделок: Автоматический экспорт каждого исполнения в CSV-файл для последующего анализа в Excel.

Горячие клавиши: Быстрое выполнение команд (Buy, Sell, Close, Flatten, BE, Reverse) с клавиатуры.

Гибкий интерфейс: Панель можно сворачивать, перетаскивать и скрывать ненужные секции. Темная тема оптимизирована для долгой работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ

Чистый MQL5: Никаких DLL, внешних подключений или зависимости от сторонних серверов.

Совместимость: Работает на любых инструментах (фьючерсы, форекс, CFD, индексы, крипто).

Тип счета: Предназначен для счетов с типом учета позиций Netting (Неттинг).

Требования: MetaTrader 5 (build 2361+), включенная опция «Разрешить алготрейдинг».

Важное примечание: Это инструмент для исполнения и управления сделками. Он не генерирует торговые сигналы и не торгует полностью автоматически. Решение о входе и выходе принимает трейдер, а советник обеспечивает точность и дисциплину исполнения.

ПОДДЕРЖКА: По всем вопросам и запросам новых функций обращайтесь через систему личных сообщений MQL5 или в раздел комментариев на странице продукта. Мы активно развиваем проект и регулярно выпускаем обновления.