MTForge Volume AI
- Индикаторы
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- Версия: 4.0
- Обновлено: 16 апреля 2026
Этот индикатор создаёт на вашем графике панель в реальном времени, которая разбивает объём на покупательское и продавцовое давление, позволяя увидеть, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы — как на уровне всей дневной сессии, так и на уровне каждой отдельной свечи.
SESSION (СЕССИЯ)
Эта строка всегда показывает картину всего дня. Она отображает:
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процент покупок и продаж от общего объёма за день
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фактические значения buy volume и sell volume
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дельту (разницу между покупками и продажами)
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степень дисбаланса рынка
Это ваш «общий фон» дня — глобальное направление и настроение рынка.
BAR (ТЕКУЩАЯ СВЕЧА)
Эта строка показывает то же самое, но только для текущей свечи на графике. На 5‑минутном графике — это текущая 5‑минутная свеча. На 1‑минутном — текущая минутная свеча.
Это ваш «прямо сейчас» взгляд на рынок.
Почему важны обе строки
Если сессия показывает 70% покупок, а текущая свеча — только 45%, значит свеча идёт против дневного тренда. Это может быть началом отката или разворота. Когда обе строки согласованы, движение имеет силу и подтверждение.
AI‑секция
Этот блок читает все данные за вас и даёт понятные текстовые подсказки:
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«Покупатели доминируют»
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«Продавцы удерживают давление»
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ускоряется ли давление или ослабевает
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благоприятны ли условия для лонга, шорта или требуется осторожность
Также он предупреждает о спайках истощения — аномально высоком объёме, который часто предшествует разворотам.
Signal Row (Сигнальная строка)
Показывает, активнее ли покупатели или продавцы в данный момент, а также выявляет бычьи и медвежьи дивергенции — когда цена обновляет экстремумы, но объём это не подтверждает.
Price Map (Карта цены)
Показывает, где текущая цена находится внутри дневного диапазона в процентах — ближе к максимуму дня или к минимуму.
Context Strip (Контекстная полоса)
Отображает:
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средний объём за 34 дня
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текущий объём относительно этого среднего
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z‑score, показывающий, является ли объём нормальным или аномально высоким
Как использовать на практике
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Откройте график на своём рабочем таймфрейме (1м, 5м, 15м и т.д.).
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SESSION показывает дневной уклон:
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если покупатели доминируют и дисбаланс сильный — отдавайте предпочтение лонгам.
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BAR подтверждает вход:
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входите в лонг только когда текущая свеча тоже показывает покупательское давление.
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AI‑линия — ваш быстрый итог:
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«Strong buy imbalance — accelerating pressure» → хорошие условия для лонга
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«Exhaustion spike — caution» → движение может быть перегрето, пора подтянуть стопы или фиксировать прибыль
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