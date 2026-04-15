MTForge

Volume

AI

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Руководство

пользователя

Этот индикатор создаёт на вашем графике панель в реальном времени, которая разбивает объём на покупательское и продавцовое давление, позволяя увидеть, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы — как на уровне всей дневной сессии, так и на уровне каждой отдельной свечи.

SESSION (СЕССИЯ)

Эта строка всегда показывает картину всего дня. Она отображает:

процент покупок и продаж от общего объёма за день

фактические значения buy volume и sell volume

дельту (разницу между покупками и продажами)

степень дисбаланса рынка

Это ваш «общий фон» дня — глобальное направление и настроение рынка.

BAR (ТЕКУЩАЯ СВЕЧА)

Эта строка показывает то же самое, но только для текущей свечи на графике. На 5‑минутном графике — это текущая 5‑минутная свеча. На 1‑минутном — текущая минутная свеча.

Это ваш «прямо сейчас» взгляд на рынок.

Почему важны обе строки

Если сессия показывает 70% покупок, а текущая свеча — только 45%, значит свеча идёт против дневного тренда. Это может быть началом отката или разворота. Когда обе строки согласованы, движение имеет силу и подтверждение.

AI‑секция

Этот блок читает все данные за вас и даёт понятные текстовые подсказки:

«Покупатели доминируют»

«Продавцы удерживают давление»

ускоряется ли давление или ослабевает

благоприятны ли условия для лонга, шорта или требуется осторожность

Также он предупреждает о спайках истощения — аномально высоком объёме, который часто предшествует разворотам.

Signal Row (Сигнальная строка)

Показывает, активнее ли покупатели или продавцы в данный момент, а также выявляет бычьи и медвежьи дивергенции — когда цена обновляет экстремумы, но объём это не подтверждает.

Price Map (Карта цены)

Показывает, где текущая цена находится внутри дневного диапазона в процентах — ближе к максимуму дня или к минимуму.

Context Strip (Контекстная полоса)

Отображает:

средний объём за 34 дня

текущий объём относительно этого среднего

z‑score, показывающий, является ли объём нормальным или аномально высоким

Как использовать на практике