MTForge Volume AI

MTForge Volume AI Руководство пользователя

Этот индикатор создаёт на вашем графике панель в реальном времени, которая разбивает объём на покупательское и продавцовое давление, позволяя увидеть, кто контролирует рынок покупатели или продавцы как на уровне всей дневной сессии, так и на уровне каждой отдельной свечи.

SESSION (СЕССИЯ)

Эта строка всегда показывает картину всего дня. Она отображает:

  • процент покупок и продаж от общего объёма за день

  • фактические значения buy volume и sell volume

  • дельту (разницу между покупками и продажами)

  • степень дисбаланса рынка

Это ваш «общий фон» дня глобальное направление и настроение рынка.

BAR (ТЕКУЩАЯ СВЕЧА)

Эта строка показывает то же самое, но только для текущей свечи на графике. На 5‑минутном графике это текущая 5‑минутная свеча. На 1‑минутном текущая минутная свеча.

Это ваш «прямо сейчас» взгляд на рынок.

Почему важны обе строки

Если сессия показывает 70% покупок, а текущая свеча только 45%, значит свеча идёт против дневного тренда. Это может быть началом отката или разворота. Когда обе строки согласованы, движение имеет силу и подтверждение.

AI‑секция

Этот блок читает все данные за вас и даёт понятные текстовые подсказки:

  • «Покупатели доминируют»

  • «Продавцы удерживают давление»

  • ускоряется ли давление или ослабевает

  • благоприятны ли условия для лонга, шорта или требуется осторожность

Также он предупреждает о спайках истощения аномально высоком объёме, который часто предшествует разворотам.

Signal Row (Сигнальная строка)

Показывает, активнее ли покупатели или продавцы в данный момент, а также выявляет бычьи и медвежьи дивергенции когда цена обновляет экстремумы, но объём это не подтверждает.

Price Map (Карта цены)

Показывает, где текущая цена находится внутри дневного диапазона в процентах ближе к максимуму дня или к минимуму.

Context Strip (Контекстная полоса)

Отображает:

  • средний объём за 34 дня

  • текущий объём относительно этого среднего

  • z‑score, показывающий, является ли объём нормальным или аномально высоким

Как использовать на практике

  1. Откройте график на своём рабочем таймфрейме (1м, 5м, 15м и т.д.).

  2. SESSION показывает дневной уклон:

    • если покупатели доминируют и дисбаланс сильный отдавайте предпочтение лонгам.

  3. BAR подтверждает вход:

    • входите в лонг только когда текущая свеча тоже показывает покупательское давление.

  4. AI‑линия ваш быстрый итог:

    • «Strong buy imbalance accelerating pressure» хорошие условия для лонга

    • «Exhaustion spike caution» движение может быть перегрето, пора подтянуть стопы или фиксировать прибыль


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Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Hyumilkumar Suryakantbhai Patel
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Конечно. Ниже представлен полный перевод описания продукта на русский язык с сохранением структуры и технической терминологии. MTForge Chart Trader — Профессиональная панель управления и исполнения сделок прямо на графике Самая полная система исполнения ордеров на графике, созданная специально для MetaTrader 5 MT5 Chart Trader привносит инструменты исполнения ордеров институционального уровня, управление брекет-ордерами (ATM) и контроль рисков в MetaTrader 5 через стильную, полностью интерактив
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MTForge Support Resistance Levels
Hyumilkumar Suryakantbhai Patel
Индикаторы
Используется для: Определения зон входа и выхода, установки стоп‑лоссов и тейк‑профитов, торговли на пробой, работы в диапазоне и подтверждения уровней другими методами анализа. Этот индикатор автоматически определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления с помощью фрактального алгоритма поиска пивотов, полностью исключая необходимость ручного построения. Он сканирует историю цены, находит локальные максимумы и минимумы, после чего строит уровни R1, R2, R3 (сопротивление) и S1, S2, S3 (подде
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MTforge SuperTrend
Hyumilkumar Suryakantbhai Patel
Индикаторы
MTForge SuperTrend — Adaptive Trend Following for MT5 A professional-grade SuperTrend indicator built for serious traders. Unlike basic SuperTrend tools, MTForge SuperTrend gives you two trend detection modes and six moving average types, letting you fine-tune the indicator to match any market condition. What It Does The indicator plots a single colored line on your chart that flips between support (green) and resistance (red). When price is trending up, the line sits below price as dynamic supp
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MTForge NarTown EA
Hyumilkumar Suryakantbhai Patel
Эксперты
Absolutely — MTForge NarTown . Below is a fully optimized version . MTForge NarTown EA — Trend‑Following Automation for MetaTrader 5 MTForge NarTown is a fully automated trend‑following Expert Advisor built on a smoothed Heiken‑Ashi + Triple Moving Average (TMA) crossover engine. The system focuses on clean directional moves , strict risk control , and a multi‑stage ratchet trailing stop that tightens protection as trades progress. The EA ships with EURUSD M30 tuned defaults, but the logic i
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Hyumilkumar Suryakantbhai Patel
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Вот перевод документации для MTForge Soni EA на русский язык, оформленный в профессиональном стиле для трейдеров: MTForge Soni Сессионный торговый советник (EA) для Futures, Forex, Indices, Metals и Crypto Обзор MTForge Soni — это полностью автоматизированный экспертный советник, специализирующийся на торговле ценовыми моделями (price action) с привязкой к торговым сессиям. В основе лежит модель подтверждения из трех фильтров. Система была
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MTForge RSI
Hyumilkumar Suryakantbhai Patel
Индикаторы
Short Description (for MQL5 listing title area): MTForge RSI — Premium RSI indicator with colored RSI line, RSI Price level, moving average, fractal S/R lines, cloud fills, and real-time chart labels showing RSI value, delta, slope, distance-to-price, and bullish/bearish signal. One indicator, complete RSI intelligence. Detailed Description: MTForge RSI gives you everything you need from RSI in a single indicator — no clutter, no guesswork. The lower panel shows a fully color-coded RSI line tha
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