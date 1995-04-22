MTForge Soni EAfor Trading

以下是 MTForge Soni EA 的中文专业说明文档：

MTForge Soni

适用于期货、外汇、指数、金属和加密货币的阶段结构化交易执行系统 (EA)

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系统概述

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MTForge Soni 是一款全自动智能交易系统（Expert Advisor），专为捕捉基于市场阶段结构的价格行为（Price Action）而设计。该系统采用“三重过滤确认模型”，最初在纳斯达克 NQ E-mini 期货的美股现货时段开发并经过前向测试，现已优化适配至外汇、金属、指数、原油及主流加密货币 CFD。

每一笔订单在提交时都会原子化地附带止损（SL）和止盈（TP）—— 任何头寸都不会处于无保护状态。EA 能够完全自动化地处理信号检测、入场时机、止损放置、目标设置、盈亏平衡保护以及移动止损。

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参考回测结果 (NQ E-mini)

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参考配置使用的是随 EA 附带的 MTForgeSoni_NQ_ENQM26.set 预设文件。

净利润： +$2,030

总交易次数： 52 次

测试周期： 16 个交易日（4月1日至16日参考窗口）

交易品种： NQ E-mini Nasdaq (ENQM26 / @ENQ)

交易时段： 经纪商时间 10:30 – 15:00（美股现货时段）

合约大小： 每次入场 1 手

止损距离： 20 点（单笔风险 ≈$400）

目标距离： 最小 50 点

盈亏平衡触发： +12 点

单日亏损上限： $1,000

具体策略测试报告图表和过滤器配置请参考随附截图。

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参考测试中使用的过滤器 (如截图所示)

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CMF 过滤器： 开启 · 长度 21 · 蔡金货币流量（Chaikin Money Flow）成交量确认。

Yummi 过滤器： 关闭 · 基准线 26 · 确认 K 线 1 · 一目均衡表风格的趋势门控。

RevEng 过滤器： 开启 · 长度 14 · 目标 50 · EMA 平滑开启 · RSI 衍生逆转门控。

通用 MA 云图： 快线 21 · 慢线 34 · 过滤线 233 EMA。

特殊引擎确认： 需满足 3 项中的 1 项（成交量交叉、RevEng 方向、EMA34 交叉）。

最大特殊重入次数： 0（为保持回测一致性在 NQ 上禁用；其他品种通常设为 3–5）。

时间过滤器： 关闭（仅限交易时段内入场）。

日期过滤器： 关闭（NQ 参考运行仅限周一和周三）。

利润锁定： 关闭（达到日目标利润后停止交易）。

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核心功能

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阶段感知入场 —— 仅在用户定义的时段内进行交易。

原子化 SL/TP 放置 —— 每一笔头寸在提交时即具备保护。

自动盈亏平衡 —— 当盈利达到设定缓冲值后，止损自动移至入场价。

自适应移动止损 —— 在锁定利润的同时为趋势留出波动空间。

每日亏损上限 —— 一旦回撤超过设定限制，立即停止当日交易。

三重独立过滤器 —— 可自由组合或同时开启三个过滤器。

多向模式切换 —— 可通过图表按钮实时切换仅做多、仅做空或双向模式。

图表控制面板 —— 无需移除 EA 即可实现暂停、平仓（Flatten）或更改方向。

信息 HUD 界面 —— 实时显示浮动盈亏、持仓、当日统计和过滤器状态。

风控预检 —— 自动跳过账户余额不足以支付保证金的入场信号。

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支持的交易品种

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期货 (参考)： NQ E-mini Nasdaq

主流外汇： EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD

外汇交叉盘： EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY

股票指数： US100, US500, US30, GER40, UK100, JPN225, EU50

金属： XAUUSD (黄金), XAGUSD (白银)

能源： USOIL (美油), UKOIL (布油)

加密货币 CFD： BTCUSD, ETHUSD

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强制性测试流程 (请勿跳过)

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严禁跳过任何阶段。 不同经纪商的价差、滑点和库存费各不相同。

阶段 1 —— 策略回测： 在 MT5 中使用“基于真实报价的每个 Tick”模式。测试至少一整年的数据。 阶段 2 —— 模拟盘/模拟账户 (至少4周)： 在真实的市场环境下观察 EA 执行质量、胜率和回撤是否与回测一致。 阶段 3 —— 实盘账户 (从小规模开始)： 先从经纪商允许的最小手数开始，稳定运行两周后再逐步增加规模。

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风险免责声明

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保证金交易外汇、期货、指数、金属及加密货币具有极高风险，并不适合所有投资者。过往业绩（包括上述 NQ 参考测试）不代表也不保证未来结果。您对是否使用本 EA 承担全部责任。严禁使用您无法承受损失的资金进行交易。作者及分销商不对因使用本系统产生的任何损失、滑点或经纪商端的故障承担责任。