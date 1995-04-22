MTForge Soni EAfor Trading
- 专家
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- 版本: 1.0
以下是 MTForge Soni EA 的中文专业说明文档：
MTForge Soni
适用于期货、外汇、指数、金属和加密货币的阶段结构化交易执行系统 (EA)
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系统概述
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MTForge Soni 是一款全自动智能交易系统（Expert Advisor），专为捕捉基于市场阶段结构的价格行为（Price Action）而设计。该系统采用“三重过滤确认模型”，最初在纳斯达克 NQ E-mini 期货的美股现货时段开发并经过前向测试，现已优化适配至外汇、金属、指数、原油及主流加密货币 CFD。
每一笔订单在提交时都会原子化地附带止损（SL）和止盈（TP）—— 任何头寸都不会处于无保护状态。EA 能够完全自动化地处理信号检测、入场时机、止损放置、目标设置、盈亏平衡保护以及移动止损。
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参考回测结果 (NQ E-mini)
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参考配置使用的是随 EA 附带的 MTForgeSoni_NQ_ENQM26.set 预设文件。
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净利润： +$2,030
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总交易次数： 52 次
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测试周期： 16 个交易日（4月1日至16日参考窗口）
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交易品种： NQ E-mini Nasdaq (ENQM26 / @ENQ)
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交易时段： 经纪商时间 10:30 – 15:00（美股现货时段）
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合约大小： 每次入场 1 手
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止损距离： 20 点（单笔风险 ≈$400）
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目标距离： 最小 50 点
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盈亏平衡触发： +12 点
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单日亏损上限： $1,000
具体策略测试报告图表和过滤器配置请参考随附截图。
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参考测试中使用的过滤器 (如截图所示)
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CMF 过滤器： 开启 · 长度 21 · 蔡金货币流量（Chaikin Money Flow）成交量确认。
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Yummi 过滤器： 关闭 · 基准线 26 · 确认 K 线 1 · 一目均衡表风格的趋势门控。
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RevEng 过滤器： 开启 · 长度 14 · 目标 50 · EMA 平滑开启 · RSI 衍生逆转门控。
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通用 MA 云图： 快线 21 · 慢线 34 · 过滤线 233 EMA。
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特殊引擎确认： 需满足 3 项中的 1 项（成交量交叉、RevEng 方向、EMA34 交叉）。
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最大特殊重入次数： 0（为保持回测一致性在 NQ 上禁用；其他品种通常设为 3–5）。
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时间过滤器： 关闭（仅限交易时段内入场）。
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日期过滤器： 关闭（NQ 参考运行仅限周一和周三）。
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利润锁定： 关闭（达到日目标利润后停止交易）。
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核心功能
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阶段感知入场 —— 仅在用户定义的时段内进行交易。
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原子化 SL/TP 放置 —— 每一笔头寸在提交时即具备保护。
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自动盈亏平衡 —— 当盈利达到设定缓冲值后，止损自动移至入场价。
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自适应移动止损 —— 在锁定利润的同时为趋势留出波动空间。
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每日亏损上限 —— 一旦回撤超过设定限制，立即停止当日交易。
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三重独立过滤器 —— 可自由组合或同时开启三个过滤器。
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多向模式切换 —— 可通过图表按钮实时切换仅做多、仅做空或双向模式。
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图表控制面板 —— 无需移除 EA 即可实现暂停、平仓（Flatten）或更改方向。
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信息 HUD 界面 —— 实时显示浮动盈亏、持仓、当日统计和过滤器状态。
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风控预检 —— 自动跳过账户余额不足以支付保证金的入场信号。
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支持的交易品种
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期货 (参考)： NQ E-mini Nasdaq
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主流外汇： EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD
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外汇交叉盘： EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY
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股票指数： US100, US500, US30, GER40, UK100, JPN225, EU50
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金属： XAUUSD (黄金), XAGUSD (白银)
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能源： USOIL (美油), UKOIL (布油)
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加密货币 CFD： BTCUSD, ETHUSD
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强制性测试流程 (请勿跳过)
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严禁跳过任何阶段。 不同经纪商的价差、滑点和库存费各不相同。
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阶段 1 —— 策略回测： 在 MT5 中使用“基于真实报价的每个 Tick”模式。测试至少一整年的数据。
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阶段 2 —— 模拟盘/模拟账户 (至少4周)： 在真实的市场环境下观察 EA 执行质量、胜率和回撤是否与回测一致。
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阶段 3 —— 实盘账户 (从小规模开始)： 先从经纪商允许的最小手数开始，稳定运行两周后再逐步增加规模。
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风险免责声明
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保证金交易外汇、期货、指数、金属及加密货币具有极高风险，并不适合所有投资者。过往业绩（包括上述 NQ 参考测试）不代表也不保证未来结果。您对是否使用本 EA 承担全部责任。严禁使用您无法承受损失的资金进行交易。作者及分销商不对因使用本系统产生的任何损失、滑点或经纪商端的故障承担责任。