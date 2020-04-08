Signal Binary Option

Индикатор сигналов для бинарных опционов, который также эффективно применяется на форексе и других рынках. Подходит для краткосрочной сеточной торговли на M1–M5 и включает сигналы поэтапного наращивания позиций.

Индикатор использует двухуровневую адаптацию: базовый профиль скорости (настройка “быстрый/плавный” с самого старта) и автоадаптацию по результатам сделок, которая подстраивает фильтры под текущий рынок, учитывая серии выигрышных и убыточных сигналов.

Модель ищет на графике короткие направленные импульсы и отмечает их стрелками CALL (покупка) и PUT (продажа) по закрытию бара, без перерисовки. Индикатор можно использовать и на классических Forex/CFD-счётах, но из-за небольшого горизонта сделок важно контролировать спред и комиссии, чтобы издержки не «съедали» основную часть движения.

Как работает

  • использует собственную многоступенчатую адаптивную модель прогнозирования, вместо стандартного набора классических индикаторов;

  • анализирует форму и наклон движения цены, тренд и локальную волатильность;

  • анализирует сигналы через несколько уровней фильтрации шума и аномальных всплесков;

  • выводит стрелку только после прохождения всех внутренних проверок — интеллектуальное сглаживание, отсекающие анти-трендовые логики, адаптивный фильтр экстремумов (старается не давать сигнал в момент предполагаемого разворота), лёгкая нейронная подсистема, которая онлайн подстраивается под рынок и блокирует сигналы против своего прогноза;

  • использует автоадаптацию по качеству сигналов: отслеживает серии выигрышных/убыточных сделок, ужесточает или смягчает внутренние пороги в зависимости от статистики и глубины просадки;

  • отдельный параметр базовой скорости задаёт характер работы индикатора с самого начала (быстро реагирующий, почти без сглаживания, или более плавный и консервативный), при этом автоадаптация “докручивает” параметры по мере накопления истории.

Ключевые возможности

  • Стрелочные сигналы CALL/PUT — стрелка под свечой для покупок, над свечой для продаж;

  • Подход к краткосрочным сделкам — расчёт заточен под ближайшее движение на несколько баров, что удобно для бинарных опционов и скальпирующих входов;

  • Учёт шипов и экстремумов — отдельные фильтры помогают не входить в рынок на одиночных выбросах и «аномальных» барах, которые выглядят как финальный «добой» движения;

  • Адаптация к таймфрейму и волатильности — базовая скорость/сглаженность задаётся отдельным параметром, а автоадаптация динамически регулирует жёсткость фильтров с учётом последних результатов (серий win/loss);

  • Встроенная статистика сигналов — история, win/loss, суммарный результат в пунктах, сводка по нескольким инструментам и возможность сбросить статистику;

  • Мультиязычность — автоопределение языка терминала, автоматическое переключение интерфейса.

Практическая польза

Индикатор помогает быстро отделить рабочие точки входа от участков, где лучше подождать: вы просто видите, где модель предлагает взять направление (CALL/PUT), а где сигналов нет. Это упрощает принятие решений в режиме реального времени и снижает количество хаотичных сделок.

Встроенная статистика даёт понимание, как сигналы вели себя на истории: по отдельным инструментам и по портфелю в целом. Это помогает подбирать пары, таймфреймы и настройки под собственный стиль торговли и контролировать стабильность подхода.
Автоадаптация и параметр базовой скорости позволяют использовать один и тот же индикатор и для более агрессивной M1-сеточной работы, и для более спокойного подхода на старших ТФ, не “перекручивая” десятки внутренних параметров вручную.

Важные замечания

Индикатор не торгует автоматически и не гарантирует прибыль. Он предоставляет аналитическую информацию о текущем состоянии рынка; итоговый результат зависит от выбранного инструмента, таймфрейма, настроек и личной торговой системы. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Настройки

Base Speed — базовая скорость/реактивность модели.
Определяет, каким индикатор будет “из коробки” до того, как автоадаптация начнёт что-то подкручивать.

Рекомендуемый диапазон: 0.5…2.0.

  • Ниже 1.0 → более плавный и сглаженный старт, меньше шума, меньше сигналов, акцент на устойчивости.

  • Около 1.0 → сбалансированный режим, подходящий для большинства инструментов.

  • Выше 1.0 → более быстрый и чувствительный старт: меньше сглаживание, больше потенциальных сигналов, режим “быстрого” индикатора.

Для M1 обычно используют чуть выше 1.0 (например, 1.2–1.5), для H1 — ближе к 1.0 или немного ниже.

Aggressiveness of auto adaptation  — коэффициент агрессивности автоадаптации.

Отвечает за то, насколько быстро и сильно индикатор перестраивает свои внутренние пороги, когда статистика ухудшается или улучшается.

Рекомендуемый диапазон: 0.0…5.0.

  • 0.0–1.0 → мягкая адаптация, модель почти не “дёргает” параметры, изменения плавные;

  • 1.0–3.0 → рабочий диапазон для реальной торговли: разумный баланс между стабильностью и реактивностью;

  • 3.0–5.0 → агрессивная адаптация: при сериях лоссов индикатор быстро закручивает фильтры, делая сигналы редкими, но более строгими.

Max loss for enable auto adaptation — через какое количество подряд убыточных сделок включать усиленный режим адаптации.

Рекомендуемый диапазон: 1…10.

  • 1 → максимально чувствительный режим: любая одиночная убыточная сделка воспринимается как повод усилить фильтрацию (подходит для тестов и агрессивного скальпинга, но не для всех рынков);

  • 2–3 → оптимальный вариант для M1–M5: две–три убыточные сделки подряд считаются сигналом, что рынок “сломал” текущую конфигурацию, и нужно закрутить фильтры;

  • 4 и выше → более спокойный режим, подходящий для старших таймфреймов и редких входов, где отдельные лоссы не считаются статистически значимыми.

Enable alert signal — включение/выключение всплывающих уведомлений при появлении сигнала.

  • true — при каждом новом сигнале индикатор показывает pop-up окно (и может воспроизводить звук/отправлять уведомления в зависимости от настроек терминала);

  • false — индикатор работает “тихо”, сигналы видны только на графике и в панели статистики.

Все остальные внутренние параметры, периоды и пороги рассчитываются автоматически и подстраиваются через описанную систему автоадаптации — вам не нужно вручную тюнинговать десятки чисел, достаточно подобрать три ключевых настроечных параметра под свой стиль торговли.


