FiboSens MT5

FiboSens 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统（Expert Advisor）。它的核心并不是机械式地绘制 Fibonacci，而是基于对市场结构的深度分析。它能够自动识别关键锚点，筛选出最优的 Fibonacci 构建方案，并只在价格运行逻辑仍然成立的场景下执行交易。手动分析往往会因为犹豫、不一致和判断偏差而失去精度，而 FiboSens 提供的是一套清晰、严谨且具备技术深度的结构化方案。每一次 Fibonacci 构建，都必须先通过内部筛选与验证，才会成为交易决策的基础。

核心优势

• 先进的锚点筛选机制

FiboSens 不会依据随机高点和低点来绘制 Fibonacci。它会分析市场结构，筛选真正有意义的关键锚点，从而构建出逻辑清晰、可执行且具有现实参考价值的 Fibonacci 结构。

• 多层级锚点过滤机制

系统内部并非依赖单一、简单的算法，而是采用多层级筛选逻辑。EA 会分别评估局部走势与更大级别的市场区间，对不同候选结构进行对比，并选择最能反映当前市场状态的配置。这有助于保留整体上下文，避免陷入过小级别的噪音之中。

• 自适应的市场分析深度

FiboSens 会根据当前价格结构动态调整锚点分析的深度。在某些阶段，市场需要更精细的识别；而在另一些阶段，更宽的结构视角才更合理。因此，Fibonacci 网格并非机械生成，而是根据市场实际情况进行构建。

• 对每一组锚点进行质量评估

在绘制网格之前，EA 并不是简单地找到两个点就开始构建，而是会从多个维度进行评估，包括走势强度、价格推动幅度、锚点之间的距离、结构覆盖范围、终点的新鲜度、极值质量，以及其与当前市场结构的整体匹配程度。系统不会采用“第一个找到的组合”，而是只选择真正有资格作为 Fibonacci 基础的那一组锚点。

• 防止使用弱势、过时或失效的结构

如果当前选定的结构已经失去有效性、被过度拉伸、规模过小、已经过时，或被后续价格走势破坏，FiboSens 不会继续依赖它。EA 可以识别这些有问题的结构，并在它们影响交易决策之前将其排除。

• 终点锚点控制

系统会特别关注最后一个锚点，因为它直接决定当前 Fibonacci 结构是否仍然有效、是否仍然具有参考意义。如果市场已经形成了更新、更强的参考点，FiboSens 会及时更新结构，使网格始终贴合当前走势，而不是依附于已经结束的旧推动段。

• 出现反转迹象时重新评估结构

当市场运行特征发生变化时，EA 并不仅仅是保留旧网格，而是可以围绕新的场景重新构建结构逻辑。这一点非常重要，因为很多普通算法常见的问题是：原有 Fibonacci 结构早已失效，但系统仍然按惯性继续交易。

• 防止错误锚点与内部结构失真

FiboSens 会检查所选锚点是否真的是当前工作区间内的关键极值，起始参考是否被再次测试，初始锚点是否偏移过远，以及整体结构是否在时间或比例上已经发生失真。这有助于保持 Fibonacci 几何结构的纯净性与一致性。

• 结构恢复机制

如果当前激活的结构开始失去质量，EA 可以迅速切换到更稳定、更可靠的工作结构。这一点在真实市场中尤为重要，因为价格并不会总是以“理想化”的方式运行。FiboSens 不是依赖僵硬的固定逻辑，而是具备灵活的结构重建能力。

• 结构建立后的精确跟踪

如果在锚点确定之后，市场继续发展原有推动走势，FiboSens 能够正确更新结构末端，使 Fibonacci 网格不会落后于价格。这能够保持关键水平的有效性，也让 EA 的逻辑更贴近真实市场动态。

• 支持趋势与反转两种交易模式

在结构确定之后，EA 可以根据您的设置和交易风格，既可顺势运行，也可用于反转场景。

• 入场质量控制

系统不会在“靠近某个 Fibonacci 水平的大致区域”随意开仓。EA 会严格控制价格与目标 Fibonacci 水平之间的距离，从而过滤掉过晚触发或已经减弱的入场机会。

• 灵活的交易管理与保护机制

FiboSens 支持持仓数量限制、入场间隔控制、交易时段过滤、基于利润的仓位管理，以及经典的持仓控制逻辑。这使得系统不仅在结构构建上精确，在执行层面同样具备纪律性。

结语

FiboSens 是为那些真正重视算法内在精度，而不是表面简化的交易者而设计的。它适合关注市场结构、执行纪律以及构建质量的交易者，因为真正严谨的市场方法，往往正是由这些细节构成。在实盘使用之前，建议先在测试环境中进行验证，并根据您的交易品种、交易风格以及可接受风险水平对参数进行调整。

输入参数说明

=== General Settings ===

• Lot Size — 交易手数。

• Max Open Buy Orders — 最大同时持有的买单数量。

• Max Open Sell Orders — 最大同时持有的卖单数量。

• Magic Number — EA 订单的唯一标识编号。

=== Startup Delay Settings ===

• Enable startup trade delay — 启用启动后的延迟交易功能。

• Delay before allowing new trades (MM:SS) — 允许新交易前的延迟时间。

=== Analysis Settings ===

• Limit Trades by Bars — 按 K 线数量限制开仓频率。

• Bars Between Trades — 两次新开仓之间所需的最小 K 线数量。

• Trade with Trend (false = Reversal Trading) — 按趋势交易；关闭后使用反转交易逻辑。

• Max Pips from Level to Open Trade — 允许开仓时价格距离 Fibonacci 水平的最大点数距离。

=== Time Filter ===

• Use Time Filter — 启用交易时间过滤。

• Start Trading Hour — 开始交易时间。

• End Trading Hour — 结束交易时间。

• Continue if Orders Open After Hours — 在交易时段结束后继续管理已开仓订单。

=== Risk Management ===

• Use Stop Loss — 启用止损。

• Stop Loss (pips) — 止损点数。

• Use Take Profit — 启用止盈。

• Take Profit (pips) — 止盈点数。

=== Equity Close Settings ===

• Close All on Total Profit — 当总盈利达到目标时关闭全部仓位。

• Total Profit Target ($) — 总盈利目标金额。

• Close Buys on Buy Profit — 当买单总盈利达到目标时关闭所有买单。

• Buy Profit Target ($) — 买单盈利目标金额。

• Close Sells on Sell Profit — 当卖单总盈利达到目标时关闭所有卖单。

• Sell Profit Target ($) — 卖单盈利目标金额。

=== Fibonacci Open Levels ===

• Fibonacci Level for Opening Buy — 买单开仓所使用的 Fibonacci 水平。

• Fibonacci Level for Opening Sell — 卖单开仓所使用的 Fibonacci 水平。

=== Fibonacci Close Levels ===

• Use Fibo Take Profit for Buy — 启用买单的 Fibonacci 止盈。

• Fibo Take Profit Level for Buy — 买单的 Fibonacci 止盈水平。

• Use Fibo Take Profit for Sell — 启用卖单的 Fibonacci 止盈。

• Fibo Take Profit Level for Sell — 卖单的 Fibonacci 止盈水平。

• Use Fibo Stop Loss for Buy — 启用买单的 Fibonacci 止损。

• Fibo Stop Loss Level for Buy — 买单的 Fibonacci 止损水平。

• Use Fibo Stop Loss for Sell — 启用卖单的 Fibonacci 止损。

• Fibo Stop Loss Level for Sell — 卖单的 Fibonacci 止损水平。

=== Display Settings ===

• Fibonacci lines color — Fibonacci 线条显示颜色。

• Show the diagonal line between the anchor points (start/end). — 显示起点与终点锚点之间的对角连线。