FiboSens MT5

  • 专家
  • Konstantin Chechnev
    Konstantin Chechnev

    Konstantin Chechnev

    4.7 (4)
    💻 01 / METATRADER 定制开发
    ────────────────────────
    我可以开发任何复杂度的 MetaTrader 解决方案——从指标、交易面板和实用工具，到多层分析系统、EA、优化器以及专业的市场研究工具。
    只要交易或分析思路能够清晰定义并形式化，我就能将其转化为完整可用的 MetaTrader 工具。
    ⚙️ 02 / 可开发内容
    ────────────────────────
    • 交易算法和交易策略自动化；
    • 市场数据分析指标及分析系统；
    • Tick、价格流和统计数据处理；
    11 产品 1 主题 1 评论
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5

FiboSens 是一款适用于 MetaTrader 5 的智能交易系统（Expert Advisor）。它的核心并不是机械式地绘制 Fibonacci，而是基于对市场结构的深度分析。它能够自动识别关键锚点，筛选出最优的 Fibonacci 构建方案，并只在价格运行逻辑仍然成立的场景下执行交易。手动分析往往会因为犹豫、不一致和判断偏差而失去精度，而 FiboSens 提供的是一套清晰、严谨且具备技术深度的结构化方案。每一次 Fibonacci 构建，都必须先通过内部筛选与验证，才会成为交易决策的基础。

核心优势

先进的锚点筛选机制
FiboSens 不会依据随机高点和低点来绘制 Fibonacci。它会分析市场结构，筛选真正有意义的关键锚点，从而构建出逻辑清晰、可执行且具有现实参考价值的 Fibonacci 结构。

多层级锚点过滤机制
系统内部并非依赖单一、简单的算法，而是采用多层级筛选逻辑。EA 会分别评估局部走势与更大级别的市场区间，对不同候选结构进行对比，并选择最能反映当前市场状态的配置。这有助于保留整体上下文，避免陷入过小级别的噪音之中。

自适应的市场分析深度
FiboSens 会根据当前价格结构动态调整锚点分析的深度。在某些阶段，市场需要更精细的识别；而在另一些阶段，更宽的结构视角才更合理。因此，Fibonacci 网格并非机械生成，而是根据市场实际情况进行构建。

对每一组锚点进行质量评估
在绘制网格之前，EA 并不是简单地找到两个点就开始构建，而是会从多个维度进行评估，包括走势强度、价格推动幅度、锚点之间的距离、结构覆盖范围、终点的新鲜度、极值质量，以及其与当前市场结构的整体匹配程度。系统不会采用“第一个找到的组合”，而是只选择真正有资格作为 Fibonacci 基础的那一组锚点。

防止使用弱势、过时或失效的结构
如果当前选定的结构已经失去有效性、被过度拉伸、规模过小、已经过时，或被后续价格走势破坏，FiboSens 不会继续依赖它。EA 可以识别这些有问题的结构，并在它们影响交易决策之前将其排除。

终点锚点控制
系统会特别关注最后一个锚点，因为它直接决定当前 Fibonacci 结构是否仍然有效、是否仍然具有参考意义。如果市场已经形成了更新、更强的参考点，FiboSens 会及时更新结构，使网格始终贴合当前走势，而不是依附于已经结束的旧推动段。

出现反转迹象时重新评估结构
当市场运行特征发生变化时，EA 并不仅仅是保留旧网格，而是可以围绕新的场景重新构建结构逻辑。这一点非常重要，因为很多普通算法常见的问题是：原有 Fibonacci 结构早已失效，但系统仍然按惯性继续交易。

防止错误锚点与内部结构失真
FiboSens 会检查所选锚点是否真的是当前工作区间内的关键极值，起始参考是否被再次测试，初始锚点是否偏移过远，以及整体结构是否在时间或比例上已经发生失真。这有助于保持 Fibonacci 几何结构的纯净性与一致性。

结构恢复机制
如果当前激活的结构开始失去质量，EA 可以迅速切换到更稳定、更可靠的工作结构。这一点在真实市场中尤为重要，因为价格并不会总是以“理想化”的方式运行。FiboSens 不是依赖僵硬的固定逻辑，而是具备灵活的结构重建能力。

结构建立后的精确跟踪
如果在锚点确定之后，市场继续发展原有推动走势，FiboSens 能够正确更新结构末端，使 Fibonacci 网格不会落后于价格。这能够保持关键水平的有效性，也让 EA 的逻辑更贴近真实市场动态。

支持趋势与反转两种交易模式
在结构确定之后，EA 可以根据您的设置和交易风格，既可顺势运行，也可用于反转场景。

入场质量控制
系统不会在“靠近某个 Fibonacci 水平的大致区域”随意开仓。EA 会严格控制价格与目标 Fibonacci 水平之间的距离，从而过滤掉过晚触发或已经减弱的入场机会。

灵活的交易管理与保护机制
FiboSens 支持持仓数量限制、入场间隔控制、交易时段过滤、基于利润的仓位管理，以及经典的持仓控制逻辑。这使得系统不仅在结构构建上精确，在执行层面同样具备纪律性。

结语

FiboSens 是为那些真正重视算法内在精度，而不是表面简化的交易者而设计的。它适合关注市场结构、执行纪律以及构建质量的交易者，因为真正严谨的市场方法，往往正是由这些细节构成。在实盘使用之前，建议先在测试环境中进行验证，并根据您的交易品种、交易风格以及可接受风险水平对参数进行调整。

输入参数说明

=== General Settings ===
• Lot Size — 交易手数。
• Max Open Buy Orders — 最大同时持有的买单数量。
• Max Open Sell Orders — 最大同时持有的卖单数量。
• Magic Number — EA 订单的唯一标识编号。

=== Startup Delay Settings ===
• Enable startup trade delay — 启用启动后的延迟交易功能。
• Delay before allowing new trades (MM:SS) — 允许新交易前的延迟时间。

=== Analysis Settings ===
• Limit Trades by Bars — 按 K 线数量限制开仓频率。
• Bars Between Trades — 两次新开仓之间所需的最小 K 线数量。
• Trade with Trend (false = Reversal Trading) — 按趋势交易；关闭后使用反转交易逻辑。
• Max Pips from Level to Open Trade — 允许开仓时价格距离 Fibonacci 水平的最大点数距离。

=== Time Filter ===
• Use Time Filter — 启用交易时间过滤。
• Start Trading Hour — 开始交易时间。
• End Trading Hour — 结束交易时间。
• Continue if Orders Open After Hours — 在交易时段结束后继续管理已开仓订单。

=== Risk Management ===
• Use Stop Loss — 启用止损。
• Stop Loss (pips) — 止损点数。
• Use Take Profit — 启用止盈。
• Take Profit (pips) — 止盈点数。

=== Equity Close Settings ===
• Close All on Total Profit — 当总盈利达到目标时关闭全部仓位。
• Total Profit Target ($) — 总盈利目标金额。
• Close Buys on Buy Profit — 当买单总盈利达到目标时关闭所有买单。
• Buy Profit Target ($) — 买单盈利目标金额。
• Close Sells on Sell Profit — 当卖单总盈利达到目标时关闭所有卖单。
• Sell Profit Target ($) — 卖单盈利目标金额。

=== Fibonacci Open Levels ===
• Fibonacci Level for Opening Buy — 买单开仓所使用的 Fibonacci 水平。
• Fibonacci Level for Opening Sell — 卖单开仓所使用的 Fibonacci 水平。

=== Fibonacci Close Levels ===
• Use Fibo Take Profit for Buy — 启用买单的 Fibonacci 止盈。
• Fibo Take Profit Level for Buy — 买单的 Fibonacci 止盈水平。
• Use Fibo Take Profit for Sell — 启用卖单的 Fibonacci 止盈。
• Fibo Take Profit Level for Sell — 卖单的 Fibonacci 止盈水平。
• Use Fibo Stop Loss for Buy — 启用买单的 Fibonacci 止损。
• Fibo Stop Loss Level for Buy — 买单的 Fibonacci 止损水平。
• Use Fibo Stop Loss for Sell — 启用卖单的 Fibonacci 止损。
• Fibo Stop Loss Level for Sell — 卖单的 Fibonacci 止损水平。

=== Display Settings ===
• Fibonacci lines color — Fibonacci 线条显示颜色。
• Show the diagonal line between the anchor points (start/end). — 显示起点与终点锚点之间的对角连线。


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LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
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Signal Binary Option
Konstantin Chechnev
指标
用于二元期权的信号指标，同时也能高效应用于外汇和其他市场。适合在 M1–M5 上进行短线网格交易，并包含分步加仓信号。 指标采用双层自适应机制：基础速度配置（从一开始就可以选择“快速/平滑”模式），以及基于交易结果的自动自适应，会根据当前市场情况调整过滤器，考虑连续盈利与亏损信号的组合。 模型在图表上寻找短促的方向性脉冲，并在 K 线收盘时用 CALL（买入）和 PUT（卖出）箭头标记出来，不重绘。指标同样可以用于经典的 Forex/CFD 账户，但由于持仓周期较短，必须密切关注点差和佣金，避免交易成本“吞噬”大部分价格波动。 工作原理 使用自有的多级自适应预测模型，而不是传统的经典指标组合； 分析价格运动的形态与倾斜程度、趋势以及局部波动率； 通过多层过滤来处理噪音和异常波动； 只有在通过所有内部检查后才输出箭头信号——智能平滑、反趋势剔除逻辑、自适应极值过滤器（尽量避免在潜在拐点给出信号）、以及在线适应市场的轻量级神经子系统，用于阻止与其预测相反的信号； 按信号质量进行自动自适应：跟踪连续盈利/亏损的交易，根据统计数据与回撤深度收紧或放宽内部阈值； 独立的基础速度参数从一开始就决
Tick Flow
Konstantin Chechnev
5 (1)
指标
TickFlow   是一个用于分析 tick 数据并在图表上可视化重要区域的工具。该工具会聚合当前与历史的 tick 数据，显示买卖双方的力量对比，并帮助识别支撑/阻力位和簇状（cluster）区域。 这是适用于 MetaTrader 4 的版本。 工作原理（简要） TickFlow 收集 tick 数据，并按价格步长和蜡烛（柱）对其进行聚合。 基于累计的数据构建可视化层：向上/向下 tick 计数器（up/down tick counters）、买/卖比例（buy/sell ratio）、历史支撑/阻力位与簇（clusters）。 用户可在设置中调整灵敏度与分析周期。该工具不代替交易者决策——仅提供用于分析的数据。 特性 每根蜡烛的 tick 活动显示（tick counters）。 买/卖双方的百分比比率。 基于 tick 成交量构建的历史支撑与阻力位。 价格区域的簇分析（cluster analysis）。 针对不同交易周期（剥头皮、日内、中期）的灵敏度可调。 可开启/关闭 tick 历史显示以减少图表干扰。 数据本地保存；不依赖外部 DLL，也不向外部服务发送数据。 优化呈
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
指标
Correlation Monitor 是用于快速发现品种间关系的指标：帮助你找到具有强正 / 负相关性的品种对，识别背离，并在对冲、配对交易和篮子交易中做出更有依据的决策。 Meta traider 4. 主要功能 • 相关性矩阵与紧凑列表：即时显示所选品种之间的相关强度，颜色标识便于阅读。 • 相关品种的迷你图，与主图可见区域同步，方便直观地对比走势。 • Top‑5 模式：突出显示最强的正相关与负相关，便于快速聚焦。 • 多周期：可在不同周期上评估，并可设置计算窗口（ K 线数量）。 • 支持 “ 市场报价 (Market Watch)” 中的任意交易品种，包括非标准品种。 • 资源优化：在大型品种列表下也能平滑更新，避免不必要的负担。 • 内置 50+ 语言界面，自动识别终端语言以本地化消息与标题。 • 切换图表时快速刷新数据。 Correlation Monitor 通过一体化方案节省日常对比品种的时间，帮助你更快做出更稳妥的决策：避免仓位重复暴露、寻找潜在对冲配对、并在不同周期上发现趋势背离。 参数 Correlation pair symbol — 与当前品种进行相关性计
FREE
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
专家
Arrow Strategy Builder —— 一个智能交易顾问 (EA)，它会记住用户在图表上放置的向上/向下箭头，并在条件再次出现时生成交易信号。适合初学者和有经验的交易者，提供直观的界面和功能，可在任何金融工具上进行自动化交易。 Metatraider5 的多币种交易顾问的完整版本在这里。 主要特点 简单的策略创建： 通过在图表上放置箭头（买入/卖出）来构建交易策略，以标记入场点。 基于指标的信号： 使用四个流行的指标 —— RSI、CCI、DeMarker 和 WPR —— 根据用户设定的模式记录并重复交易信号。 多语言支持： EA 界面会根据终端语言（英语、俄语、德语、日语、中文）进行适配，方便全球用户使用。 灵活的信号匹配： 当当前市场条件与已记录的信号达到指定的最小相似百分比时，自动开仓。 EA 的工作原理 设置信号： 点击控制面板上的 [设置信号] 按钮，然后在图表上放置箭头（向上为买入，向下为卖出）。 记录信号： 点击 [Record signal]，EA 会保存所选指标（RSI、CCI、DeMarker、WPR）在最近三个柱上的数值。 交易与优化： 在实时或策
FREE
Arkavelle
Konstantin Chechnev
实用工具
有时只是想喘口气：当行情图“呼吸”着，你可以在不离开终端的情况下，短暂分心、放松注意力。ARKAVELLE 直接绘制在图表上：这是一款小型街机游戏，适合在灵感与交易之间来一次安静的小休息。 规则很简单 • 目标：用挡板反弹小球并击碎砖块。 • 操作：← / → 方向键或鼠标（在面板内移动）。 接住掉落的增益道具——它们会改变节奏，增添乐趣： • Expand — 暂时加宽挡板。 • Slow — 暂时减慢小球速度。 • Multiball x2 — 额外增加一个球。 • Multiball x10（稀有）— 掉到的话几乎就是“庆典”。 • Laser — 发射一轮激光射击砖块。 再加上两项“柔和”的机制，让游戏不至于太紧张： • Safety line 有时会在回合中出现，可能帮你避免一次遗憾失误（回合越高出现概率越低）。 • 挡板炸弹：会周期性出现一个“充能”——在面板内点击即可将其向上发射。 结语 这正是那种“切换 2–3 分钟”的形式：没有压力、不慌不忙，有舒服的增益道具，也有对想继续挑战的人逐步提升的难度。如果愿意，欢迎分享你打到第几回合，以及哪种道具最常救你一命。 从技术上讲
FREE
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
指标
TickFlow 是一个用于分析 tick 数据并在图表上可视化重要区域的工具。该工具会聚合当前与历史的 tick 数据，显示买卖双方的力量对比，并帮助识别支撑/阻力位和簇状（cluster）区域。 这是适用于 MetaTrader 5 的版本。 工作原理（简要） TickFlow 收集 tick 数据，并按价格步长和蜡烛（柱）对其进行聚合。 基于累计的数据构建可视化层：向上/向下 tick 计数器（up/down tick counters）、买/卖比例（buy/sell ratio）、历史支撑/阻力位与簇（clusters）。 用户可在设置中调整灵敏度与分析周期。该工具不代替交易者决策——仅提供用于分析的数据。 特性 每根蜡烛的 tick 活动显示（tick counters）。 买/卖双方的百分比比率。 基于 tick 成交量构建的历史支撑与阻力位。 价格区域的簇分析（cluster analysis）。 针对不同交易周期（剥头皮、日内、中期）的灵敏度可调。 可开启/关闭 tick 历史显示以减少图表干扰。 数据本地保存；不依赖外部 DLL，也不向外部服务发送数据。 优化呈现以
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
专家
PurrTradeX 是一款智能交易顾问（EA），允许用户基于自己的指标信号创建和测试自定义交易策略。该EA会捕捉图表上手动放置或自动生成的箭头信号，并利用它们来识别交易机会。 主要功能 信号记录：在图表上放置箭头以标记买入或卖出信号。EA会记录这些点周围的集成指标值（RSI、CCI、DeMarker、WPR）。 自动箭头放置：使用 ZigZag 指标在价格极值处自动放置箭头，参数可配置（深度、偏差、最小长度）。 交易模式：支持仅买入、仅卖出或双向模式。支持在亏损后通过马丁格尔倍增手数，以及网格交易模式（订单间可设暂停）。 风险管理：固定手数、基于风险百分比的手数计算、止损、止盈，以及基于账户权益的平仓。 趋势过滤器：MACD 用于过滤交易（仅当 MACD > 0 时买入，当 MACD < 0 时卖出）。 控制面板：便捷的面板用于设置信号、保存和替换信号。 工作方式 将EA附加到图表。 使用面板手动放置箭头，或启用自动放置（默认启用“Direction of Automatic Arrows”功能）。 将信号保存到文件。 在策略测试器中使用保存的信号优化参数。
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
专家
Fibonacci MT5 是一个基于斐波那契水平的自动化交易智能顾问。它会在指定的K线数量中确定价格的最低点和最高点，绘制斐波那契水平，并在当前价格达到选定水平时开仓。EA 可以按照趋势或逆趋势进行交易，并可根据设定的参数调整。同时，它还允许设置平仓水平、风险管理和时间过滤。 特征 自动检测局部极值和斐波那契水平的构建。   基于斐波那契水平的可定制的开仓和平仓条件。   灵活的风险管理选项：止损，止盈，限制订单量和数量。 通用设置 Lot Size：开仓手数。 Max Open Buy Orders：最大买单数量。 Max Open Sell Orders：最大卖单数量。 Magic Number：EA订单的唯一标识符。 风险管理 Use Stop Loss：启用止损。 Stop Loss (pips)：止损点数。 Use Take Profit：启用止盈。 Take Profit (pips)：止盈点数。 时间过滤 Use Time Filter：启用时间过滤。 Start Trading Hour：开始交易的时间（小时）。 End Trading Hour：结束交易的
PulseScope Studio
Konstantin Chechnev
实用工具
PulseScope Studio 是一款面向 MetaTrader 5 的交易指标自动优化工具。它可以搜索稳健的参数组合，排除历史数据中偶然出现的最佳结果，在独立的验证区间内检验候选配置，并允许您直接在图表上启动所选配置。 市场最容易在结果看起来最有说服力的时候误导你。真正的任务，是把规律与偶然巧合区分开来。   PulseScope Studio 是一套面向内置交易指标 PulseScope Signal 的完整优化环境。它的目标不是在历史数据中找到“最好看”的结果，而是通过多阶段的搜索、筛选与验证流程，为特定交易品种、时间周期和市场结构识别出更稳定的指标工作模式——一种能够在原始数据之外继续保持其分析与预测特性的模式。 内部如何工作 自适应搜索，而不是机械式穷举。 PulseScope Studio 使用自适应遗传搜索，并通过多个独立图表上的并行计算代理进行处理。算法不会按顺序逐一测试参数，也不会把计算次数浪费在对整个范围的机械扫描上。 每一代新参数都会参考已经获得的结果： 优秀配置会被保留，其参数会重新组合，而动态变异控制则把搜索引向新的区域。 完全重复和几乎相同的组合
Smart DOM Tick Flow
Konstantin Chechnev
指标
Smart DOM Tick Flow 是一款自主研发的日内交易指标，集自适应 SmartDOM、Tick Flow 分析、价格运动的频谱评估、市场活跃度价位以及多层交易信号确认于一体。 指标的核心是 SmartDOM：一张动态展示价格平衡变化与各价位活跃度分布的地图。 它不仅帮助观察价格运动方向，还能揭示当前市场竞价过程的内部结构：参与力量集中在哪里、运动阻力在哪里形成、活跃中心向何处迁移，以及当前买方或卖方压力是否稳定。指标将市场视为一个整体系统，价格、tick、成交量、运动速度、关键价位反应和动量质量必须相互确认。 SmartDOM — 智能市场深度模型 SmartDOM 不局限于经纪商提供的有限订单，而是将标准化的 Bid、Ask 和 Last 逐笔数据分配到自适应价位上，同时考虑可用成交量，并根据价格变化特征判定每个 tick 的方向。在此基础上，系统计算最大活跃度价位、价值区上边界与下边界、买卖双方 Delta、连续失衡序列、吸收迹象、失败拍卖、轮廓边界反应、活跃中心迁移，以及所形成结构的最终质量评估。 SmartDOM 采用交易所订单簿的视觉逻辑，但承担的是不同的分
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