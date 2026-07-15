PulseScope Studio

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  • Konstantin Chechnev
    Konstantin Chechnev

    Konstantin Chechnev

    4.7 (4)
    РАЗРАБОТКА ДЛЯ METATRADER
    Разработаю для вас решение практически любой сложности — от индикаторов, торговых панелей и утилит до многоуровневых аналитических систем, советников, оптимизаторов и специализированных инструментов для исследования рынка.
    11 продуктов 1 тема 1 комментарий
  • Версия: 1.0
  • Активации: 10

PulseScope Studio — автоматический оптимизатор торгового индикатора для MetaTrader 5. Он ищет устойчивые параметры, отсеивает случайные исторические максимумы, проверяет кандидатов на отдельном контрольном участке и позволяет сразу запустить выбранную конфигурацию на графике.

Рынок чаще всего обманывает именно там, где результат выглядит особенно убедительно. Отделить закономерность от случайного совпадения — вот настоящая задача.

 
PulseScope Studio — полноценная среда оптимизации встроенного торгового индикатора PulseScope Signal. Её цель — не найти лучший результат на истории, а через многоступенчатый процесс поиска, отбора и проверки выявить устойчивый режим работы индикатора для конкретного инструмента, таймфрейма и структуры рынка — режим, способный сохранять свои аналитические и прогнозные характеристики за пределами исходных данных.


Что происходит внутри

Адаптивный поиск вместо механического перебора. PulseScope Studio использует адаптивный генетический поиск и параллельные вычислительные агенты на отдельных графиках. Алгоритм не перебирает параметры последовательно и не тратит проходы на механическую проверку всего диапазона.

Каждое новое поколение формируется с учётом уже полученных результатов: сильные конфигурации сохраняются, их параметры комбинируются, а динамическое управление мутациями направляет поиск в новые области.

Точные повторы и почти идентичные варианты исключаются, а значения, которые систематически приводят к слабым результатам, постепенно теряют приоритет. Поиск не начинается заново с каждой комбинацией — он постоянно перестраивается на основании того, что уже было отобрано.

Поиск не замыкается вокруг одного найденного максимума. Алгоритм сочетает широкий поиск по различным областям пространства параметров с исследованием окружения перспективных конфигураций. Соседние настройки проверяются отдельно, чтобы отличить устойчивую область от единичного удачного прохода.



Проверка за пределами удобного участка

Основной период — только первый этап. Даже адаптивный генетический поиск может найти конфигурацию, которая особенно удачно совпала с одним фрагментом истории. Поэтому перспективные варианты не заканчивают путь на основном периоде — PulseScope Studio дополнительно оценивает их на отдельном контрольном участке, который не участвовал в подборе параметров.

Для контрольного участка статистика рассчитывается заново. Это позволяет увидеть, сохраняет ли настройка характер своего поведения за пределами данных, на которых она была найдена, или её результат резко ухудшается при смене участка.

Задача контрольной проверки — не позволить единичному удачному совпадению выглядеть убедительнее, чем оно есть на самом деле. Она не предсказывает будущее и не превращает настройку в гарантированно устойчивую.

Проверка отвечает на первый вопрос: стоит ли сохранять конфигурацию. Следующий вопрос — можно ли затем точно воспроизвести её без нового поиска.



История и избранное

Каждый отобранный результат сохраняется вместе с параметрами, инструментом и таймфреймом: EURUSD · M15, XAUUSD · H1, US100 · M5.

Повторный запуск без новой оптимизации. Подходящую конфигурацию можно добавить в избранное и позднее снова запустить без повторной оптимизации. Studio восстанавливает не только числовые параметры, но и контекст, в котором они были получены.

Так найденный вариант не остаётся строкой в таблице — он превращается в воспроизводимую конфигурацию, к которой можно вернуться в любой момент.


 
Но сохранить настройки — только половина задачи.
Важно вернуть их на график именно в той системе, для которой они были найдены.


Встроенный PulseScope Signal

Индикатор PulseScope Signal уже встроен в PulseScope Studio. Отдельно устанавливать или покупать его не требуется: сохранённая конфигурация запускается прямо из интерфейса утилиты на соответствующем символе и таймфрейме.

Собственная многоконтурная архитектура. В основе PulseScope Signal лежит собственная многоконтурная архитектура, которая не сводится к стандартной комбинации классических индикаторов.

Три независимых контура с разной чувствительностью анализируют импульс на разных масштабах движения и совместно отслеживают его формирование, развитие и ослабление.

Отдельная адаптивная вычислительная цепочка для каждого контура. Каждый контур использует обработку ценовых данных с подавлением выбросов, оценку фрактальной структуры рынка, нормализацию импульса относительно текущей волатильности и SSA-анализ приращений цены.

SSA-модуль формирует траекторную матрицу Ханкеля, выделяет доминирующую ранговую компоненту, реконструирует сглаженную динамику и выполняет краткосрочную экстраполяцию. Это помогает отделять структурную составляющую движения от случайных колебаний ценового ряда.

Оптимизируется вся аналитическая архитектура. Данные трёх контуров объединяются собственной многоступенчатой логикой согласования, подтверждений и адаптивных порогов. Поэтому Studio оптимизирует не отдельный коэффициент стандартного индикатора, а параметры целостной аналитической архитектуры PulseScope Signal.


 
Studio превращает сложную архитектуру PulseScope Signal в полноценный инструмент для практической работы, а не только для наблюдения за готовыми сигналами.


Что получает пользователь

От таблицы проходов — к полноценной системе отбора. Там, где классическая оптимизация оставляет пользователя один на один с таблицей проходов и поиском самой красивой цифры, PulseScope Studio только начинает настоящую работу.

Адаптивная система отбора формирует новые поколения параметров с учётом предыдущих результатов, исследует окружение перспективных конфигураций и постепенно исключает направления, которые систематически не проходят заданные фильтры на выбранном инструменте и периоде.

Вычисления концентрируются там, где остаётся потенциал. Поиск не повторяется вслепую: с каждым поколением алгоритм точнее фокусирует вычисления на перспективных областях и перестаёт тратить ресурсы там, где результаты стабильно остаются слабыми.

Так оптимизация превращается из механического перебора в инженерный процесс отбора и проверки конфигураций.

Быстрая адаптация к новым данным. Именно такой процесс особенно важен в среде, где волатильность, темп и структура движения постоянно меняются.

Вместо ручного пересмотра десятков параметров пользователь может оперативно запустить новый цикл поиска на актуальном участке данных: параллельные агенты оценивают кандидатов, генетический алгоритм перестраивает направление поиска по мере накопления результатов, а фильтры сразу исключают слабые и повторяющиеся области.

В результате Studio быстро формирует новый отобранный набор настроек для текущего инструмента, таймфрейма и рыночной динамики.


 
Практическая ценность PulseScope Studio раскрывается тогда, когда рынок меняется:
вместо нового ручного перебора пользователь запускает управляемый цикл адаптации — от обновлённых данных до новых конфигураций, готовых к проверке и применению.
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Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
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Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
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FREE
Arkavelle
Konstantin Chechnev
Утилиты
Иногда хочется просто на минутку выдохнуть: пока график “дышит”, можно отвлечься и размять внимание — не уходя из терминала. ARKAVELLE рисуется прямо на чарте: это маленькая аркада для спокойного перерыва между идеями и сделками. Правила простые • Цель: отбивать мяч платформой и разбивать кирпичи. • Управление: стрелки ← / → или мышь (движение внутри панели). Ловите падающие бонусы — они меняют темп и добавляют веселья: • Expand — расширяет платформу на время. • Slow — замедляет мячи на время.
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