Paladin MT5

Paladin — это мультистратегический Expert Advisor, разработанный для автоматизированной торговли XAUUSD.

Система включает 56 стратегических модулей, организованных в рамках единой скоординированной исполнительной структуры. Ее торговая логика основана на технических индикаторах, ценовых зонах, структурных уровнях и анализе рыночного поведения.

Paladin определяет торговые сетапы, открывает позиции и управляет исполнением в соответствии с включенными стратегиями и пользовательскими настройками.





Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 50 USD после каждых 10 покупок. Финальная цена: 1999.99 USD

Мы стремимся предоставлять продукты высочайшего качества. Если у вас возникнут какие-либо проблемы или предложения, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.





Структура стратегий

Paladin организован в отдельные аналитические группы, которые охватывают различные типы ценового поведения на XAUUSD. Эти группы позволяют Expert Advisor оценивать рынок с нескольких точек зрения вместо зависимости от одной модели входа.

Внутренний набор стратегий может реагировать на продолжение тренда, коррекционное движение, переходные фазы и изменения волатильности. Это позволяет разным частям системы становиться активными при разных рыночных условиях.

Цель такой структуры — снизить зависимость от одного конкретного сетапа и распределить торговый процесс между несколькими источниками рыночной логики.





Управление рисками и торговлей

Paladin позволяет пользователю настраивать объем позиции, стоп-лосс, тейк-профит, направление торговли, фильтрацию спреда, фильтрацию проскальзывания и сессионные ограничения. Эти настройки используются для контроля того, как Expert Advisor открывает и управляет сделками в выбранных рабочих условиях.





Требования и рекомендации

Инструмент: XAUUSD

Тип счета: поддерживаются hedging и netting

Таймфрейм: мульти-таймфреймовая система, Expert Advisor управляет таймфреймами внутренне

Рекомендуется низкий спред

Рекомендуются стабильные условия исполнения

Рекомендуется VPS-хостинг

Перед тестированием или использованием в реальной торговле убедитесь, что исторические данные по всем необходимым таймфреймам доступны в торговом терминале.





Входные параметры

VOLUME

Money management — выбирает метод расчета размера позиции.

Volume — задает размер лота, используемый для торговли.

TRADING

Trading mode — определяет разрешенное направление торговли.

Hedging mode — включает или отключает функцию хеджирования с учетом поддержки типа счета.

Stop Loss — задает защитное значение стоп-лосса для позиций.

Take Profit — задает целевое значение прибыли для позиций.

TIME

Trade on Monday-Friday — включает или отключает торговлю по дням недели.

Trading start hour / minute — определяет, когда Expert Advisor разрешено открывать сделки.

Trading end hour / minute — определяет, когда Expert Advisor прекращает открывать новые сделки.

IDs

Magic Number — уникальный идентификатор, используемый Expert Advisor для управления собственными сделками.

Comment Tag — текстовая метка, добавляемая к позициям, открытым Expert Advisor.





Paladin официально распространяется исключительно через MQL5 Market. Любое распространение или перепродажа через третьи стороны не разрешены и не поддерживаются. Только покупки, совершенные через официальную платформу, дают право на обновления, техническую поддержку и подтверждение подлинности продукта.