Paladin MT5

Paladin — это мультистратегический Expert Advisor, разработанный для автоматизированной торговли XAUUSD.

Система включает 56 стратегических модулей, организованных в рамках единой скоординированной исполнительной структуры. Ее торговая логика основана на технических индикаторах, ценовых зонах, структурных уровнях и анализе рыночного поведения.

Paladin определяет торговые сетапы, открывает позиции и управляет исполнением в соответствии с включенными стратегиями и пользовательскими настройками.


Ценовая политика

Цена будет увеличиваться на 50 USD после каждых 10 покупок.

Финальная цена: 1999.99 USD


Мы стремимся предоставлять продукты высочайшего качества. Если у вас возникнут какие-либо проблемы или предложения, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.


Структура стратегий

Paladin организован в отдельные аналитические группы, которые охватывают различные типы ценового поведения на XAUUSD. Эти группы позволяют Expert Advisor оценивать рынок с нескольких точек зрения вместо зависимости от одной модели входа.

Внутренний набор стратегий может реагировать на продолжение тренда, коррекционное движение, переходные фазы и изменения волатильности. Это позволяет разным частям системы становиться активными при разных рыночных условиях.

Цель такой структуры — снизить зависимость от одного конкретного сетапа и распределить торговый процесс между несколькими источниками рыночной логики.


Управление рисками и торговлей

Paladin позволяет пользователю настраивать объем позиции, стоп-лосс, тейк-профит, направление торговли, фильтрацию спреда, фильтрацию проскальзывания и сессионные ограничения. Эти настройки используются для контроля того, как Expert Advisor открывает и управляет сделками в выбранных рабочих условиях.


Требования и рекомендации

  • Инструмент: XAUUSD
  • Тип счета: поддерживаются hedging и netting
  • Таймфрейм: мульти-таймфреймовая система, Expert Advisor управляет таймфреймами внутренне
  • Рекомендуется низкий спред
  • Рекомендуются стабильные условия исполнения
  • Рекомендуется VPS-хостинг
  • Перед тестированием или использованием в реальной торговле убедитесь, что исторические данные по всем необходимым таймфреймам доступны в торговом терминале.


Входные параметры

VOLUME

Money management — выбирает метод расчета размера позиции.
Volume — задает размер лота, используемый для торговли.

TRADING

Trading mode — определяет разрешенное направление торговли.
Hedging mode — включает или отключает функцию хеджирования с учетом поддержки типа счета.
Stop Loss — задает защитное значение стоп-лосса для позиций.
Take Profit — задает целевое значение прибыли для позиций.

TIME

Trade on Monday-Friday — включает или отключает торговлю по дням недели.
Trading start hour / minute — определяет, когда Expert Advisor разрешено открывать сделки.
Trading end hour / minute — определяет, когда Expert Advisor прекращает открывать новые сделки.

IDs

Magic Number — уникальный идентификатор, используемый Expert Advisor для управления собственными сделками.
Comment Tag — текстовая метка, добавляемая к позициям, открытым Expert Advisor.


Paladin официально распространяется исключительно через MQL5 Market. Любое распространение или перепродажа через третьи стороны не разрешены и не поддерживаются. Только покупки, совершенные через официальную платформу, дают право на обновления, техническую поддержку и подтверждение подлинности продукта.

Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователи должны внимательно оценивать условия своего счета, выбранные настройки и приемлемый уровень риска перед использованием Expert Advisor. Капитал должен распределяться строго в соответствии с индивидуальной допустимостью риска.

Рекомендуем также
MicroEA
Paulus Femi Leunufna
Эксперты
microEA.mq5 System 1. Core Trading Logic Basic Strategy : Uses a fast MA (10-period) and slow MA (20-period) crossover strategy with RSI filtering. Trend Confirmation : Evaluates trend strength by calculating the MA angle. Validates minimum volume (MinVolume) before entry. Additional Filters : Custom RSI thresholds for entries: Buy if RSI > 52, Sell if RSI < 48. Optional MACD filter for confirming sell signals. 2. Risk Management Dynamic Lot Size Calculation :
US30 Titan Engine
Mehdi Oughla
Эксперты
US30 Titan Engine is a professional Expert Advisor developed for MetaTrader 5 and focused on the US30 index. US30 Titan Engine was optimized primarily for   IC Markets trading conditions . The idea behind this EA is simple: transform years of market observation, manual trading experience and repeated strategy testing into an automated trading system that can operate with discipline, consistency and clear execution rules. The trading logic behind US30 Titan Engine is built from an approach deve
TradeGhost
Stefano Padovano
Эксперты
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea,fa scalping però quando apre c'è una sorte di tranquillità ) NON APRE MOLTI TRADE APRE SOL
Night Lottery EA
Robots4Forex Ltd
Эксперты
The Night Lottery EA - полностью автоматизированный советник, который торгует в ночное время и полагается на возврат цены. EA торгует с использованием рыночных ордеров и использует усреднение по времени для повышения производительности. Этот советник лучше всего работает на EURUSD с использованием таймфрейма M5. VPS рекомендуется при торговле этой системой. Проверьте комментарии для результатов обратного теста и оптимизированных настроек. Живой сигнал - https://www.mql5.com/ru/signals/470226 Ос
Capital Guardian Core Stable Fixed
Fatos Hamiti
Эксперты
Capital Guardian Core Stable Fixed Stable multi-asset Expert Advisor with structured indicator logic This EA uses a robust EMA/RSI/ATR model designed for controlled execution without aggressive strategies. Only single positions are opened – no martingale, no grid, no hedging. ️ Core Logic EMA trend filter (M5) RSI momentum confirmation ATR-based stop-loss / take-profit Spread protection filter Automatic trailing once in profit Individual magic number per symbol Risk & Stability Features
Open Season
Philipp Shvetsov
Эксперты
Open Season - полностью автоматический советник, работающий по принципу "установил и забыл". Он позволяет активным трейдерам торговать по сигналам с высокой вероятностью на основе пробоя ценового действия на EURUSD H1. Он находит модели ценового действия перед открытием лондонской сессии и торгует по пробоям. Советник совершает короткие сделки на основе сигналов с высокой вероятностью Каждая сделка защищена стоп-лоссом Встроенный фильтр времени Три метода определения размера позиции в зависимост
Breaking Hearts
Eduardo Molina Beltran
Эксперты
Breaking Hearts is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed mainly to trade XAUUSD / Gold through breakouts of technical levels. The system analyzes price structure on the H1 timeframe, identifies swing highs and swing lows, and places pending orders when price approaches those areas. When there is no open position, the EA can place a Buy Stop above the latest confirmed swing high and a Sell Stop below the latest confirmed swing low. If one order is triggered, the system manages the open pos
OrderBlock EA
Ihor Koshel
Эксперты
Description Order Block EA is an automated trading robot for MetaTrader 5 based on institutional Order Block (OB) logic . The Expert Advisor analyzes price structure, detects Bullish and Bearish Order Blocks , and opens trades when a confirmed impulse is formed. The strategy is fully rule-based and does not rely on martingale, grids, or averaging techniques. All trading decisions are made strictly according to price behavior. Key Features Automatic detection of Bullish & Bearish Order Bl
Cross MA TrendX
Arkadii Zagorulko
5 (1)
Эксперты
Cross MA TrendX - это советник MetaTrader 5 на основе структуры Moving Average, с фильтрами качества входа, управлением корзиной и практичными настройками риска. Версия 6.0 стала чище и понятнее: пользователь управляет направлением, лотом, временем торговли, фильтрами рынка и поведением recovery/grid. Основные возможности Сигналы по структуре Moving Average Фиксированный или smart lot Фильтр спреда и торгового времени ATR/ADX фильтры рынка Ограничение количества recovery-сделок Главные настройки
ARScalpro
Arief Raihandi Azka
Эксперты
ARScalpro EA – High-Precision Algorithmic Scalper ARScalpro EA is a professional-grade MetaTrader 5 Expert Advisor designed for traders who seek precision, speed, and advanced risk management in the volatile financial markets. Engineered specifically for XAUUSD (Gold) and major Forex pairs like EURUSD , this EA utilizes a dual-logic approach to capture market momentum while safeguarding your capital. ️ MANDATORY REQUIREMENT: AR MODE For the EA to perform at its maximum potential and utilize its
Engulfing V8 PRO
Wojciech Jerzy Magda
Эксперты
​              ️️️  Engulfing V8 PRO️️️ V8 is an advanced trading system created for traders who prioritize stability and safety over risky strategies. The algorithm is not a "black box" – it is built upon the classic, decades-proven Price Action pattern: Bullish and Bearish Engulfing. Unlike simple indicators, this EA utilizes Multi-Timeframe (MTF) logic. The entry signal is generated on a lower timeframe (e.g., M30) but is filtered by the trend from a higher timeframe (e.g., H4). Thanks
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Эксперты
Живой сигнал Узнайте больше здесь:   https://www.mql5.com/ru/users/prizmal/seller Следите за последними новостями, обновлениями и событиями, подписавшись на официальный  канал PrizmaL! Этот торговый робот разработан специально для валютной пары NZDCAD и работает на основе стратегии усреднения, используя RSI и CCI в качестве основных индикаторов. Каждая сделка сопровождается динамическими уровнями тейк-профита и стоп-лосса для эффективного управления рисками и прибылью. Оптимизация проводил
FADE Momentum EA MT5
Mr Nuttawath Wongruang
Эксперты
FADE Momentum EA MT5 - Advanced Grid with Range & Zone Filters Tagline:   A powerful grid-based Expert Advisor that executes a 'Fade' strategy at key reversal points. It features 3 selectable signal systems, enhanced with advanced filters like the Range Filter and Supply/Demand Zones for maximum precision. MT4 Version :  FADE Momentum EA for MetaTrader 4 Overview The   FADE Momentum EA   is engineered to capitalize on price reversal behavior in the Forex market. It employs a "Fade" strategy, whi
Tick Scalper EA
Heri Yusufu Kaniugu
Эксперты
Tick Scalper EA – Professional Tick Scalping & Smart Risk Control Tick Scalper EA is a high-frequency Expert Advisor designed to exploit micro price movements at the tick level. Instead of relying on broad market direction, it analyzes real-time tick flow, spread behavior, and short-term volatility bursts to capture small but frequent trading opportunities. By focusing on execution speed and market microstructure inefficiencies, the EA specializes in rapid entries and exits, making it ideal for
Gool The Gold
Chaidir St
Эксперты
GOOL THE GOLD  - Direct Entry Trading System Minimum requirements and recommendations Recommended brokers:   EXNESS  or a broker with ECN/RAW/LOW spread type 3 decimal price quota for GOLD.   Gool The Gold       is not compatible with brokers which offer a 2 decimal price quota for GOLD Minimum initial deposit: $300 in accounts with 1:100 leverage. Recommended initial deposit: $1000 in accounts with 1:100 leverage. Use a VPS for the EA to work 24/7 (Mandatory). Why  GOOL THE GOLD  Stands Out
Titan X Pro EA
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Эксперты
Titan X Pro EA >>>  Price will be increased after Every 10 Copies of purchase. Overview: Titan X Pro EA   is an Expert Advisor for MetaTrader 5, developed for automated trading XAUUSD, BTCUSD, ETHUSD. The system is built around one simple idea: the user should not have to become the operator of their own Expert Advisor. There is no need to configure dozens of parameters, constantly monitor the chart or interfere with active trade management. Titan X Pro EA   independently handles the entire
Queens Royal Knights
DRT Circle
Эксперты
Королевские Рыцари – Обзор экспертного совета Queens Royal Knights — это многостратегический советник, разработанный на основе структурированного модульного подхода к алгоритмической торговле. Созданный для работы преимущественно с парой GBPUSD, этот советник объединяет несколько независимо функционирующих стратегий, каждая из которых оптимизирована для конкретных рыночных условий, сохраняя при этом общий баланс системы. Советник (EA) включен для тестирования только на паре GBPUSD, поскольку вс
Veloce Engine
Yudhia Asta Kurniamoe
Эксперты
Veloce Engine MT5 Veloce Engine is a high-frequency, fully automated trading system engineered specifically for the MetaTrader 5 platform. Utilizing an advanced dual-grid breakout architecture, it deploys a sophisticated basket of pending orders designed to capture fast, impulsive market expansions while cutting out low-volatility noise. Equipped with a dynamic lot-allocation mechanism and an equity protection shield, Veloce Engine balances aggressive profit-taking with institutional-grade risk
Automate Gold
Sifiso Khululekani Gcaba
Эксперты
I am Automate Gold a sophisticated Expert Advisor engineered exclusively for XAUUSD trading, combining three battle-tested strategies ( Supertrend, Breakout , and Mean Reversion ) that work in harmony to adapt to any market condition. Built with real trading intelligence at its core, I bring together Machine Learning prediction (optional), dynamic risk management ( low, medium and high ), and smart recovery systems to deliver consistent, calculated results not random noise. Plug and play no set
Zitron
Marek Kvarda
Эксперты
This expert advisor trades a breakout strategy without using pending orders. It is a fully automated trading robot, which looking a turnover candle formations PivotPointHigh and PivotPointLow in the market. From these formations selects the strongest and these then form the supports and resistances, which are traded. The best results are achieved at higher TF from M30. Continuous operation and quality ECN broker is recommended. A small StopLoss is set for each trade The default setting is for
GoldHunter EA
Marwane Ishaac Taki
Эксперты
GoldHunter EA – Precise Gold Trading with Fixed TP/SL GoldHunter EA is a fully automated Expert Advisor, specially designed to trade XAUUSD (gold). It uses a strategy based purely on price action—no indicators, no grid, no martingale. Each trade follows a strict risk management model with fixed levels of Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for maximum consistency. GoldHunter was created by a young 17-year-old developer with no initial capital, driven by passion and precision. This EA aims to mak
Gbp Rsi Buy Milker
Jaume Sancho Serra
Эксперты
Double RSI Buy – Expert Advisor for GBP/USD (M1) Double RSI Buy is an expert advisor designed to trade the GBP/USD pair on the 1-minute time frame. Its logic is based on a combination of two RSI indicators, which identify entry opportunities in oversold conditions and manage exits in overbought zones. Main Features: Strategy based on double RSI (Relative Strength Index) logic. Optimized timeframe: M1 (1 minute). Instrument: GBP/USD. Trades are executed at candle open, with no order duplication.
SuperR V2
Mario El Kallab
Эксперты
Обзор SuperR V2 — это профессиональный советник, отслеживающий тренд, который сочетает в себе проверенный индикатор SuperTrend с усовершенствованным фильтром на основе рационального квадратичного ядра (RQK). Это уникальное сочетание обеспечивает исключительное обнаружение тренда, эффективно отфильтровывая рыночный шум. Основные особенности Советник использует канонический алгоритм SuperTrend с однополосным отслеживанием для надежного определения тренда. Фильтр ядра RQK действует как сложный ме
IntervalAI
Yevhen Chystiukhin
Эксперты
Этот мультивалютный эксперт использует 28 валютных пар. Для прогнозов советник использует рекуррентные нейронные сети типа LSTM, модели обученные в языковой среде питон, и импортированы в советник с помощью новой функции в mql5 для загрузки ONNX моделей Алгоритм работы советника построен с одновременной работой с двумя часовыми интервалами Н15 и Н1. Для обоих интервалов для всех 28 пар обучены отдельно модели нейронных сетей. Идея заключается в том что советник выставляет ордера только только то
Vortex Rebuild
Manh Hai Pham
Эксперты
Vortex Rebuild EA Adaptive Gold Recovery System for MT5 Vortex Rebuild EA is an advanced recovery trading system developed for MetaTrader 5, designed for traders who specialize in XAUUSD and professional recovery-based strategies. The EA combines a dual hedge structure with adaptive grid execution to create a more flexible recovery environment during volatile market conditions. Unlike traditional martingale systems that simply accumulate positions aggressively, Vortex Rebuild EA focuses on: opti
Gold Regime Breakout
Attapong Pintasri
Эксперты
Gold Regime Breakout is an Expert Advisor for MetaTrader 5. It uses Donchian breakout logic and allows entries only when the configured regime filter confirms directional market conditions. It can use Kaufman Efficiency Ratio and optionally ADX as market-state filters. The default configuration was prepared for XAUUSD H4 research and forward-demo testing. The EA is not hard-locked to one symbol or one timeframe. Users should test the EA in the Strategy Tester and adjust settings for their brok
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Эксперты
AI-Hybrid Trader v6.06 The Ultimate Autonomous Self-Learning AI Trading System "Not a simple rigid indicator bot. Powered by a built-in self-evolving Deep Neural Network, Autonomous Reinforcement Learning (Q-Learning) with Binary Memory Persistence, and Real-Time Risk Intelligence that modulates trade volume based on AI Signal Confidence." Latest Update: Version 6.06 — Autonomous Self-Learning, Binary Memory Persistence & Dashboard Telemetry AI Hybrid Trader v6.06 introduces a groundbreaking Au
Funded Titan
Ian Plakushko
Эксперты
Funded Titan — дисциплина, контроль и автоматическая торговля EURUSD Funded Titan — это полностью автоматический советник для EURUSD, созданный на основе авторской торговой стратегии. Основной рабочий таймфрейм советника — H1 . Это значит, что Funded Titan устанавливается и работает на графике EURUSD H1 . При этом внутри логики используется анализ нескольких таймфреймов: M1, H1, D1 и MN1 . Такой подход позволяет советнику учитывать не только локальное движение цены, но и более широкий рыночный к
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
Другие продукты этого автора
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Gold Hunter Pro MT5
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
Regime Matrix
Farell Edson Mazarin
5 (2)
Индикаторы
Regime Matrix — это мультитаймфреймовый индикатор состояния рынка, предназначенный для классификации текущих рыночных условий на выбранных таймфреймах. Он отображает компактную аналитическую панель непосредственно на графике и предоставляет буферы для советников через iCustom() . Индикатор помогает трейдерам оценивать, находится ли рынок в тренде, диапазоне, сжатии, расширении или состоянии перекупленного/перепроданного отклонения. Каждый таймфрейм рассчитывается независимо, позволяя сравнивать
FREE
RegimeMatrix
Farell Edson Mazarin
Индикаторы
Regime Matrix — это мультитаймфреймовый индикатор состояния рынка, предназначенный для классификации текущих рыночных условий на выбранных таймфреймах. Он отображает компактную аналитическую панель непосредственно на графике и предоставляет буферы для советников через iCustom() . Индикатор помогает трейдерам оценивать, находится ли рынок в тренде, диапазоне, сжатии, расширении или состоянии перекупленного/перепроданного отклонения. Каждый таймфрейм рассчитывается независимо, позволяя сравнивать
FREE
Medallion X
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Medallion   is an advanced algorithmic trading system designed at the intersection of artificial intelligence, applied mathematics, and quantitative finance. At its core links a GPT-based decision engine that does not merely react to price movements, but interprets them through probabilistic reasoning and adaptive learning. The system is built upon Bayesian inference and Fourier series decomposition, allowing Medallion to model market behavior as a dynamic stochastic process rather than a sequen
Paladin MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Paladin — это мультистратегический Expert Advisor, разработанный для автоматизированной торговли XAUUSD. Система включает 56 стратегических модулей, организованных в рамках единой скоординированной исполнительной структуры. Ее торговая логика основана на технических индикаторах, ценовых зонах, структурных уровнях и анализе рыночного поведения. Paladin определяет торговые сетапы, открывает позиции и управляет исполнением в соответствии с включенными стратегиями и пользовательскими настройками. Ц
Medallion
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Medallion   is an advanced algorithmic trading system designed at the intersection of artificial intelligence, applied mathematics, and quantitative finance. At its core links a GPT-based decision engine that does not merely react to price movements, but interprets them through probabilistic reasoning and adaptive learning. The system is built upon Bayesian inference and Fourier series decomposition, allowing Medallion to model market behavior as a dynamic stochastic process rather than a sequen
Quantum Nexus MT5
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв