Paladin MT5
- Эксперты
-
Farell Edson MazarinWe offer high-quality products from leading MQL5 developers with over 10 years of industry experience. Our Expert Advisors are based on quantum approach: we combine classical quantitative analysis, mathematical market models, along with AI and neural networks for certain programs.
- Версия: 2.10
- Обновлено: 8 июня 2026
- Активации: 10
Paladin — это мультистратегический Expert Advisor, разработанный для автоматизированной торговли XAUUSD.
Система включает 56 стратегических модулей, организованных в рамках единой скоординированной исполнительной структуры. Ее торговая логика основана на технических индикаторах, ценовых зонах, структурных уровнях и анализе рыночного поведения.
Paladin определяет торговые сетапы, открывает позиции и управляет исполнением в соответствии с включенными стратегиями и пользовательскими настройками.
Ценовая политика
Цена будет увеличиваться на 50 USD после каждых 10 покупок.
Финальная цена: 1999.99 USD
Мы стремимся предоставлять продукты высочайшего качества. Если у вас возникнут какие-либо проблемы или предложения, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
Структура стратегий
Paladin организован в отдельные аналитические группы, которые охватывают различные типы ценового поведения на XAUUSD. Эти группы позволяют Expert Advisor оценивать рынок с нескольких точек зрения вместо зависимости от одной модели входа.
Внутренний набор стратегий может реагировать на продолжение тренда, коррекционное движение, переходные фазы и изменения волатильности. Это позволяет разным частям системы становиться активными при разных рыночных условиях.
Цель такой структуры — снизить зависимость от одного конкретного сетапа и распределить торговый процесс между несколькими источниками рыночной логики.
Управление рисками и торговлей
Paladin позволяет пользователю настраивать объем позиции, стоп-лосс, тейк-профит, направление торговли, фильтрацию спреда, фильтрацию проскальзывания и сессионные ограничения. Эти настройки используются для контроля того, как Expert Advisor открывает и управляет сделками в выбранных рабочих условиях.
Требования и рекомендации
- Инструмент: XAUUSD
- Тип счета: поддерживаются hedging и netting
- Таймфрейм: мульти-таймфреймовая система, Expert Advisor управляет таймфреймами внутренне
- Рекомендуется низкий спред
- Рекомендуются стабильные условия исполнения
- Рекомендуется VPS-хостинг
- Перед тестированием или использованием в реальной торговле убедитесь, что исторические данные по всем необходимым таймфреймам доступны в торговом терминале.
Входные параметры
VOLUME
Money management — выбирает метод расчета размера позиции.
Volume — задает размер лота, используемый для торговли.
TRADING
Trading mode — определяет разрешенное направление торговли.
Hedging mode — включает или отключает функцию хеджирования с учетом поддержки типа счета.
Stop Loss — задает защитное значение стоп-лосса для позиций.
Take Profit — задает целевое значение прибыли для позиций.
TIME
Trade on Monday-Friday — включает или отключает торговлю по дням недели.
Trading start hour / minute — определяет, когда Expert Advisor разрешено открывать сделки.
Trading end hour / minute — определяет, когда Expert Advisor прекращает открывать новые сделки.
IDs
Magic Number — уникальный идентификатор, используемый Expert Advisor для управления собственными сделками.
Comment Tag — текстовая метка, добавляемая к позициям, открытым Expert Advisor.
Paladin официально распространяется исключительно через MQL5 Market. Любое распространение или перепродажа через третьи стороны не разрешены и не поддерживаются. Только покупки, совершенные через официальную платформу, дают право на обновления, техническую поддержку и подтверждение подлинности продукта.
Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователи должны внимательно оценивать условия своего счета, выбранные настройки и приемлемый уровень риска перед использованием Expert Advisor. Капитал должен распределяться строго в соответствии с индивидуальной допустимостью риска.