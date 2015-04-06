Paladin MT4

Paladin — это мультистратегический Expert Advisor, разработанный для автоматизированной торговли XAUUSD.

Система включает 56 стратегических модулей, организованных в рамках единой скоординированной исполнительной структуры. Ее торговая логика основана на технических индикаторах, ценовых зонах, структурных уровнях и анализе рыночного поведения.

Paladin определяет торговые сетапы, открывает позиции и управляет исполнением в соответствии с включенными стратегиями и пользовательскими настройками.


Ценовая политика

Цена будет увеличиваться на 50 USD после каждых 10 покупок.

Финальная цена: 1999.99 USD


Мы стремимся предоставлять продукты высочайшего качества. Если у вас возникнут какие-либо проблемы или предложения, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.


Структура стратегий

Paladin организован в отдельные аналитические группы, которые охватывают различные типы ценового поведения на XAUUSD. Эти группы позволяют Expert Advisor оценивать рынок с нескольких точек зрения вместо зависимости от одной модели входа.

Внутренний набор стратегий может реагировать на продолжение тренда, коррекционное движение, переходные фазы и изменения волатильности. Это позволяет разным частям системы становиться активными при разных рыночных условиях.

Цель такой структуры — снизить зависимость от одного конкретного сетапа и распределить торговый процесс между несколькими источниками рыночной логики.


Управление рисками и торговлей

Paladin позволяет пользователю настраивать объем позиции, стоп-лосс, тейк-профит, направление торговли, фильтрацию спреда, фильтрацию проскальзывания и сессионные ограничения. Эти настройки используются для контроля того, как Expert Advisor открывает и управляет сделками в выбранных рабочих условиях.


Требования и рекомендации

  • Инструмент: XAUUSD
  • Тип счета: поддерживаются hedging и netting
  • Таймфрейм: мульти-таймфреймовая система, Expert Advisor управляет таймфреймами внутренне
  • Рекомендуется низкий спред
  • Рекомендуются стабильные условия исполнения
  • Рекомендуется VPS-хостинг
  • Перед тестированием или использованием в реальной торговле убедитесь, что исторические данные по всем необходимым таймфреймам доступны в торговом терминале.


Входные параметры

VOLUME

Money management — выбирает метод расчета размера позиции.
Volume — задает размер лота, используемый для торговли.

TRADING

Trading mode — определяет разрешенное направление торговли.
Hedging mode — включает или отключает функцию хеджирования с учетом поддержки типа счета.
Stop Loss — задает защитное значение стоп-лосса для позиций.
Take Profit — задает целевое значение прибыли для позиций.

TIME

Trade on Monday-Friday — включает или отключает торговлю по дням недели.
Trading start hour / minute — определяет, когда Expert Advisor разрешено открывать сделки.
Trading end hour / minute — определяет, когда Expert Advisor прекращает открывать новые сделки.

IDs

Magic Number — уникальный идентификатор, используемый Expert Advisor для управления собственными сделками.
Comment Tag — текстовая метка, добавляемая к позициям, открытым Expert Advisor.


Paladin официально распространяется исключительно через MQL5 Market. Любое распространение или перепродажа через третьи стороны не разрешены и не поддерживаются. Только покупки, совершенные через официальную платформу, дают право на обновления, техническую поддержку и подтверждение подлинности продукта.

Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пользователи должны внимательно оценивать условия своего счета, выбранные настройки и приемлемый уровень риска перед использованием Expert Advisor. Капитал должен распределяться строго в соответствии с индивидуальной допустимостью риска.

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Golden Mirage mt4
Michela Russo
4.7 (10)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Эксперты
Генерируйте контролируемую прибыль с помощью Grok AI , диверсифицированным по рискам и оптимизированным для золота советником . GoldZILLA AI — это многостратегический алгоритм, определяющий рыночные режимы для динамического выбора из пяти различных стратегий, оптимизируя доходность при минимизации просадки по XAUUSD. [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя и инструкции по настро
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Forex Dominance MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Эксперты
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Forex Market. It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Discounted price   . The price will increase by $50 with every 5 purchases. No Risky Strategies   –   Does not use martingale or grid methods Artificial Intelligence Integration: At the heart of this EA les a sophisticated AI engine capable of recognizing complex patte
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Эксперты
Скачать пробную версию Канал EA Budak Ubat Цена ограничена! Цена увеличится на 10 долларов после каждых 10 покупок! Как это работает Когда EA активен, он будет анализировать график на основе параметра Режим выполнения. Если на графике нет существующих позиций, EA откроет сделку на основе параметра. Если тренд восходящий, он откроет покупку, а если нисходящий - продажу. Также будет установлен ордер на стоп-лосс на определенном расстоянии от цены открытой сделки, если переменная стоп-лосса больш
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Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
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5 (2)
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