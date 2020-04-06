Golden Breakout Rider
- Эксперты
- Shui Hua Li
- Версия: 2.1
- Обновлено: 4 декабря 2025
- Активации: 15
Введение
Golden Breakout Rider использует высокоэффективный алгоритм для выявления стабильных и быстро изменяющихся ценовых диапазонов и размещает отложенные ордера на золото (XAUUSD).
Без ИИ, без сетки, без мартингейла, без каких-либо рискованных и непрозрачных торговых стратегий.
Изначально Golden Breakout Rider должен был называться Free Rider, но из-за запрещённого слова проверку не прошёл. Free Rider подразумевал идею, что советник «подсаживается» на моменты стабильности и резких движений цены, извлекая из этого прибыль.
Рекомендуемые настройки
- Таймфрейм: M1
- Депозит: от $200
- Торговый инструмент: XAUUSD
- Кредитное плечо: от 1:30
- Брокер: любой
- Торговые сигналы: в разработке