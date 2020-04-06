Golden Breakout Rider

Введение

Golden Breakout Rider использует высокоэффективный алгоритм для выявления стабильных и быстро изменяющихся ценовых диапазонов и размещает отложенные ордера на золото (XAUUSD).

Без ИИ, без сетки, без мартингейла, без каких-либо рискованных и непрозрачных торговых стратегий.

Изначально Golden Breakout Rider должен был называться Free Rider, но из-за запрещённого слова проверку не прошёл. Free Rider подразумевал идею, что советник «подсаживается» на моменты стабильности и резких движений цены, извлекая из этого прибыль.

Free Rider (Golden Breakout Rider) не бесплатный, но и недорогой — цена всего $32

Рекомендуемые настройки

  • Таймфрейм: M1
  • Депозит: от $200
  • Торговый инструмент: XAUUSD
  • Кредитное плечо: от 1:30
  • Брокер: любой
  • Торговые сигналы: в разработке

