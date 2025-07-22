Lucifer HFT Gold

4.09

 //// LUCIFFER HFT GOLD  ///



Ultra-Fast Scalping EA for XAUUSD (M1)                    Link of Best Broker for HFT GOLD       https://vtm.pro/QJjeIz

LUCIFFER HFT GOLD is a high-frequency trading robot designed for scalping gold (XAUUSD) on the M1 timeframe. It is built for speed, precision, and consistency in both calm and volatile markets.

This EA is developed for traders who require stable, real-world performance. LUCIFFER HFT GOLD performs best when used on a low-latency VPS connected to an ECN broker.

Key Features:
- Fully automated scalping system
- Works exclusively on XAUUSD (M1)
- Fast execution and minimal slippage
- 2 premium Set Files included (Normal & Aggressive)
- No martingale, no grid, no risky strategies
- Clean code and stable logic

Package Includes:
- LUCIFFER_HFT_GOLD.ex4
- 2 ready-to-use set files

Contact for Support:
Telegram: @NXFXrobot  
Email: viva33viva.2022@gmail.com  
Website: www.nxfx.ca

Отзывы 12
mohsenalikhani
25
mohsenalikhani 2025.11.20 09:53 
 

حسین جان سلام ممنون از اینکه به صورت رایگان این اکسپرت رو در اختیار دیگران قرار دادی ؟ لطفا راهنمایی کن ! من با بروکر وی تی کار میکنه و اکسپرت رو ران کردم تو یک دقیقه با لو ست فایل ولی تعداد ضررهام زیاده . ! ضمنا حساب ecn ممنون چیکار کنم بهینه تر هم میشه؟ یه سوال دیگه ! اگر رو vps نصب کنم مشکل حل میشه ؟ مشخصات سرور حداقلی و api لطفا بدین

Jhs
364
Jhs 2025.10.24 14:17 
 

Muy buen EA con SL y muchas posibilidades de ganancia rapidas, no tiene DD porque cierra rapido las operaciones y no suele arrastrar operaciones abiertas en perdida, en todo caso hay malas series perdedoras que se superan por las siguientes series ganadoras. Mi ajuste son: SL: 15, Start Trailing: 5.1 y Profit Activate Trailing: 5.1 y Max. Spread: 20. Con esto me funciona bien con IC MarketsSC en cuenta Demo.

Ma Cla
79
Ma Cla 2025.10.17 07:52 
 

Thank you very much for a crazy, but profitable EA. Outstanding.

MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Эксперты
Полностью автоматизированный советник, торгующий по индикаторам MACD и Envelopes . Бесплатная версия имеет следующие ограничения. Нет панели взятия ордеров. Торговля ограничена только валютной парой EURUSD и им подобных. Возможно взятие только минимального лота, и не более 5 ордеров в одном направлении, общий максимум 10 ордеров. Пауза после закрытия всех ордеров составляет 6000 минут. При анализе в БД добавляется не более 50 ордеров и проверяется 15 бар. Ссылка на платную версию . Настройки Об
FREE
Picidea Hunter
Nguyen Quoc Hung
Эксперты
- Picidea Hunter – a powerful forex Expert Advisor (EA) ! Picidea leverages the Martingale and grid strategies to maximize trading opportunities, ensuring precision and efficiency in every move. With its intelligent order management system, Picidea smartly closes all orders at your predefined profit target. It also balances profit and loss by averaging them out, closing both winning and losing trades strategically to optimize your returns. Perfect for traders seeking a reliable and automated so
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Эксперты
Советник семейства Forex Fraus , система предназначена для скальпинга на паре EUR/USD таймфрейм M1 (для пятизначных котировок после запятой), и адаптированна для счетов с быстрым исполнением ордеров. Принцип работы Покупает на экстремальных минимумах и продаёт на экстремальных максимумах значений индикатора Stochastic. При поступлении сигнала ордера открываются путём нагнетания, используя тиковые данные. Закрытие позиций осуществляется с помощью Trailing Stop Не закрытые позиции закрываются при
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Эксперты
Принцип работы аналогичен https://www.mql5.com/ru/market/product/25552 , но используется фиксированный лот 0.01 Советник ожидает ценового выброса в соответствии с определенной логикой и открывает позицию в направлении выброса со стоп-лоссом и тейк-профитом. Когда позиции в прибыли, они сопровождаются интеллектуальным трейлинг-стопом, основанном на прошедшем с момента открытия позиции времени. Работает с 5-значными и 4-значными котировками. Необходимо использовать на графике M1. Не нужны историч
FREE
Moving Average 429 EA
Xing Yuan Wang
Эксперты
This is  MT4 version ,MT5 version:  https://www.mql5.com/zh/market/product/118910 Expert Advisor (EA) is not omnipotent, using this EA means agreeing to bear the risk of all losses incurred by the EA Trading financial products such as foreign exchange and gold are high-risk products that may result in zero principal. Please be aware of the risks before trading This is Moving Average 429 EA FREE! This is a Moving Average EA
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Эксперты
Данный советник анализирует движение цены по последним свечам и определяет, будет ли разворот, или большая коррекция тренда. Также, анализируются показания некоторых индикаторов (их параметры можно настраивать). Является бесплатной версией Proftrader . В отличии от полной версии, в бесплатной версии советника начальный лот не может быть выше 0.1, торговая пара только EURUSD, а также он имеет меньше настраиваемых параметров.  Входные параметры Lots  - размер лота (при 0 лот будет рассчитываться о
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Эксперты
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Эксперты
Советник Trade Lines - это вспомогательный советник для автоматической торговли от уровней. Советник открывает сделки по установленным линиям при пересечении их ценой на графике - линии активны и их можно и нужно перемещать для наиболее эффективной работы советника. Советник также включает в себя функции усреднения, трейлинг-стопа и выставление тейк-профита. Для работы советника можно выбрать количество линий которое необходимо и тип линий по которым советник будет торговать. Включить и выключит
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Эксперты
Double Breakout  - автоматический торговый советник, ведущий торговлю сразу по двум стратегиям. Советник имеет полностью настраиваемый мартингейл. В качестве входов используется индикатор Macd c настраиваемыми параметрами для каждого потока сделок.  Для выхода из позиции используется задаваемый уровень тейкпрофита и стоплосса.  Общие рекомендации Минимальный рекомендуемый депозит 1000 центов. Спред рекомендуется не более 3 пунктов. Лучше использовать трендовые валютные пары. После сделки, котор
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Эксперты
Описание эксперта Алгоритм оптимизирован для торговли Nasdaq Торговый эксперт основан на постоянном ведении длинных позиций с ежедневной фиксации прибыли, если такова имеется и временном прекращении работы при осуществлении длительных коррекций. Принцип торговли эксперта, основан на исторической волатильности, торгуемого актива. Значения Размера коррекции (InpMaxMinusForMarginCallShort) и Максимального падения (InpMaxMinusForMarginCallLong), задаются вручную. Рекомендации по эксплуатации Ра
FREE
Flash Scalper Free
Casimiro Zampetti
2 (3)
Эксперты
Flash Scalper is a scalper Expert Advisor that exploits acceleration of volatility of the market. It goes into action when there is an explosion of volatility for example during the news or special events. The minimum volatility is settable from input parameters. The EA work every time with stop loss and take profit, no martingale. Any initial deposit on account is allowed to start work with this expert advisor. The most important conditions for this expert advisor are low spread and fast execut
FREE
Growthamp
Conor Stephenson
4 (5)
Эксперты
Growthamp — это эксперт по сетке, предназначенный для клиентов, которые хотят настроить свои собственные условия входа. Эксперт входит в сделки, используя две входные пользовательские скользящие средние и опциональные стохастические колебания. Затем он превращает заказы в прибыль, используя выбранные функции управления заказами и закрытия.      Сигналы и групповой чат: https://www.mql5.com/en/users/conorstephenson Ключевая особенность      Настраиваемые записи и управление торговлей.      36 р
FREE
CrossMA With SLTP
Erwin Rustandi
3.25 (4)
Эксперты
Expert Advisor of Cross two moving averages accompanied by stop loss, take profit and multi timeframes on each moving averages. You can change all the parameters contained in the moving averages Please use as appropriate, hopefully can be useful and assist you in the transaction Don't forget to give a review if this product helps you MA Method 0 = simple 1 = exponential 2 = smoothed 3 = LW
FREE
Night Express
Aleksandr Valutsa
Эксперты
Night Express  — это профессиональный торговый советник для автоматической торговли на рынке Форекс, специализирующийся на краткосрочных сделках в ночное время. Робот разработан для круглосуточной работы на вашем торговом счете, извлекая прибыль из небольших ценовых колебаний. Мониторинг Все сигналы находятся под управлением наших советников, детали раскрываются только действующим клиентам - после покупки/аренды любого продукта. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Ключевые особенност
FREE
Sunflower
Kun Jiao
Эксперты
Стратегия   в основном использует технический индикатор   MACD , следуя за основным трендом, и открывает сделки при появлении сигнала на   M1 . Подходит для торговли   золотом (XAUUSD) , а также других товаров с четкими трендами. Параметры: Включение длинных/коротких позиций:   Активировать Размер счета:   $1,000 или $10,000 Для счета   $1,000   рекомендуется   1 сделка одновременно . Для счета   $10,000   можно увеличить лимит до   10 сделок . Фиксированный размер лота:   0.01 Расширенное упра
FREE
PTraderMAHigh
Christopher Louis Barry
4 (2)
Эксперты
A Moving Average (MA) Trading Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) is an automated trading system designed to execute trades based on signals generated by one or multiple moving averages. Moving averages are a popular technical analysis tool used to smooth out price data and identify trends. Here's a description of how a Moving Average Trading EA typically operates: Moving Averages Used : The EA utilizes one or more moving averages to generate buy or sell signals. Common choices include t
FREE
PalmyTTS Forex For IB
Tanapon Sumran
Эксперты
PalmyTTS_For_IB – Trend-based Martingale EA Description: PalmyTTS_For_IB is a fully automated trading robot designed for cent accounts and high-lot generation systems, perfect for IB commission strategies. It uses a smart Martingale algorithm combined with trend-following logic from higher timeframes (M15 and H1), with no stop loss. The EA aims for small, consistent profits by closing all trades once a specified net profit is reached. Key Features: Trend-Based Entry: Uses EMA crossover on M15
FREE
