Quantum Super Hybrid Platinum

Smettila di indovinare. Inizia a fare trading con precisione.





QTS Super Hybrid Platinum non è solo un indicatore: è un sistema di trading completo progettato per scalper e day trader che richiedono precisione e sicurezza. Combinando la potenza dell'Institutional Price Action (SNR) con il Trend Momentum (Triple EMA), questo strumento filtra il rumore di mercato per offrirti solo configurazioni ad alta probabilità.





Perché QTS Super Hybrid Platinum? Abbiamo creato questo strumento per risolvere i 3 maggiori problemi che i trader affrontano: falsi segnali, over-trading e opportunità mancate.





💎 CARATTERISTICHE PLATINUM:





🚀 Logica Auto Trend e SNR: identifica automaticamente il trend "Big Player" (HTF Bias) e traccia per te i livelli chiave di supporto/resistenza.





📱 Notifiche push per dispositivi mobili: non perdere mai più un'operazione! Ricevi avvisi istantanei sul tuo telefono ("Ting!") quando appare un segnale valido. Perfetto per il trading in movimento.





🎯 Ghost Target System (Auto TP/SL): Non sai da dove uscire? L'indicatore traccia automaticamente delle "Ghost Line" per Take Profit e Stop Loss in base alla Volatilità (ATR).





🛡️ Filtri Intelligenti (Anti-Trap):





Filtro RSI: Impedisce di acquistare ai massimi o vendere ai minimi.





Indicatore di Volatilità: Ti avvisa quando il mercato è MORTO (laterale) o ESPLOSIVO.





⏳ Candle Timer: Evita falsi breakout con un timer di conto alla rovescia di precisione.





⚙️ COME FARE TRADING:





ACQUISTA: Attendi la freccia BLU. Assicurati che la tendenza HTF sia RIALZISTA e che la Volatilità sia NORMALE/ALTA.





VENDI: Attendi la freccia ROSSA. Assicurati che la tendenza HTF sia RIBASSISTA e che la Volatilità sia NORMALE/ALTA.





USCITA: Segui le Ghost Line automatiche (TP/SL) o esci al segnale opposto.





Parametri di input:





Personalizzazione completa per periodi RSI, impostazioni EMA e opzioni di notifica.





[Intervallo temporale consigliato: M15, M30, H1] [Coppie consigliate: XAUUSD (Oro), GBPUSD, EURUSD, US30]