Quantum Super Hybrid Platinum

Arrêtez de deviner. Tradez avec précision.





QTS Super Hybrid Platinum n'est pas qu'un simple indicateur ; c'est un système de trading complet conçu pour les scalpeurs et les day traders exigeants en matière de précision et de sécurité. Combinant la puissance de l'analyse de l'action des prix institutionnelle (SNR) et du momentum de tendance (triple EMA), cet outil filtre le bruit du marché pour ne vous proposer que des configurations à forte probabilité.





Pourquoi QTS Super Hybrid Platinum ? Nous avons conçu cet outil pour résoudre les 3 principaux problèmes rencontrés par les traders : les faux signaux, le surtrading et les opportunités manquées.





💎 FONCTIONNALITÉS PLATINUM :





🚀 Logique de tendance automatique et SNR : Identification automatique de la tendance principale (biais HTF) et tracé des niveaux de support/résistance clés.





📱 Notifications mobiles : Ne ratez plus jamais une opportunité ! Recevez des alertes instantanées sur votre téléphone (« Ting ! ») dès qu'un signal valide apparaît. Idéal pour trader en déplacement.





🎯 Système de cibles fantômes (TP/SL automatiques) : Vous ne savez pas où sortir du marché ? Cet indicateur trace automatiquement des « lignes fantômes » pour le Take Profit et le Stop Loss en fonction de la volatilité (ATR).





🛡️ Filtres intelligents (Anti-pièges) :





Filtre RSI : Empêche d’acheter au plus haut ou de vendre au plus bas.





Indicateur de volatilité : Vous avertit lorsque le marché est stable (latéral) ou très volatil.





⏳ Compte à rebours : Évitez les faux signaux de cassure grâce à un compte à rebours précis.





⚙️ COMMENT TRADER :





ACHAT : Attendez la flèche bleue. Assurez-vous que la tendance HTF est haussière et que la volatilité est normale/élevée.





VENTE : Attendez la flèche rouge. Assurez-vous que la tendance HTF est baissière et que la volatilité est normale/élevée.





SORTIE : Suivez les lignes fantômes automatiques (TP/SL) ou sortez sur signal inverse.





Paramètres d'entrée :





Personnalisation complète des périodes RSI, des paramètres EMA et des options de notification.





[ Unités de temps recommandées : M15, M30, H1 ] [ Paires recommandées : XAUUSD (Or), GBPUSD, EURUSD, US30 ]