Quantum Super Hybrid Platinum

추측은 이제 그만. 정확한 트레이딩을 시작하세요.

QTS 슈퍼 하이브리드 플래티넘은 단순한 지표가 아닙니다. 정확성과 안전성을 중시하는 스캘퍼와 데이 트레이더를 위해 설계된 완벽한 트레이딩 시스템입니다. 기관 투자자의 가격 움직임(SNR)과 추세 모멘텀(트리플 EMA)의 강력한 기능을 결합하여 시장의 노이즈를 걸러내고 높은 확률의 매매 기회만을 제공합니다.

QTS 슈퍼 하이브리드 플래티넘을 선택해야 하는 이유? 이 도구는 트레이더들이 직면하는 세 가지 주요 문제, 즉 잘못된 신호, 과도한 거래, 그리고 기회 상실을 해결하기 위해 개발되었습니다.

💎 플래티넘 기능:

🚀 자동 추세 및 SNR 로직: 주요 투자자의 추세(장기적인 추세 편향)를 자동으로 식별하고 핵심 지지/저항 수준을 표시해 줍니다.

📱 모바일 푸시 알림: 다시는 거래 기회를 놓치지 마세요! 유효한 신호가 발생하면 휴대폰으로 즉시 알림을 받으세요. 이동 중에도 편리하게 거래할 수 있습니다.

🎯 고스트 타겟 시스템 (자동 손익실현/손절매): 청산 시점을 정하기 어려우신가요? 이 지표는 변동성(ATR)을 기반으로 손익실현(TP) 및 손절매(SL)를 자동으로 표시하는 "고스트 라인"을 그려줍니다.

🛡️ 스마트 필터 (함정 방지):

RSI 필터: 고점 매수 또는 저점 매도를 방지합니다.

변동성 측정기: 시장이 횡보(정체) 또는 급등(폭발적) 상태일 때 경고합니다.

⏳ 캔들 타이머: 정확한 카운트다운 타이머로 잘못된 돌파를 방지합니다.

⚙️ 거래 방법:

매수: 파란색 화살표를 기다립니다. 장기 추세(HTF)가 상승세이고 변동성이 보통/높음인지 확인합니다.

매도: 빨간색 화살표를 기다립니다. 장기 추세(HTF)가 하락세이고 변동성이 보통/높음인지 확인합니다.

청산: 자동 표시된 고스트 라인(손익실현/손절매)을 따라가거나 반대 신호에서 청산합니다.

입력 매개변수:

RSI 기간, EMA 설정 및 알림 옵션을 완벽하게 사용자 지정할 수 있습니다.

[ 권장 시간 프레임: M15, M30, H1 ] [ 권장 통화쌍: XAUUSD(금), GBPUSD, EURUSD, US30 ]
