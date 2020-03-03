Aquí tienes la traducción al ruso, adaptada con un tono profesional y técnico para atraer a los traders de la comunidad de MQL5 de Rusia y Europa del Este:

Разработано и запрограммировано AVARUBENUY для AVA Internacional Group.

Aureum One Million Shot – Gold Terminal Velocity

Aureum One Million Shot — это высокочастотная алгоритмическая система, разработанная исключительно для трейдеров, стремящихся к взрывному росту на рынке золота (XAUUSD). Этот робот был оптимизирован в реальных рыночных условиях для капитализации экстремальной волатильности с помощью стратегии «Turbo Management».

Как это работает?

Система использует аналитический движок, основанный на пересечении экспоненциальных скользящих средних (EMA) и фильтрах индекса относительной силы (RSI) для определения точных точек входа в микротрендах. После обнаружения сигнала советник применяет агрессивное управление рисками, предназначенное для максимизации сложного процента за короткие промежутки времени.

Цель системы

Основная цель — достижение масштабных финансовых показателей (например, цели в 1,5 млн, показанной в наших тестах) в кратчайшие сроки. Это инструмент для «точного выстрела», созданный для вывода небольших счетов на институциональный уровень с профит-фактором более 3.40.

Управление рисками и предупреждение (ВЫСОКИЙ РИСК)

Это система с ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РИСКА. Из-за агрессивных настроек отчеты показывают максимальную просадку по эквити (Drawdown), которая может превышать 70% или даже достигать критических уровней в зависимости от волатильности.

Максимальная зафиксированная просадка: 72.93%

Относительное снижение эквити: до 100% в условиях экстремальных стресс-тестов.

Рекомендуемая стратегия вывода средств

Для грамотной работы с этой системой пользователь ДОЛЖЕН соблюдать строгую политику сохранения прибыли:

Частичный вывод: рекомендуется выводить начальный капитал, как только советник удвоит счет.

Полный вывод: по достижении личной цели или важного рубежа рекомендуется вывести все средства и перезапустить систему с безопасной базы.

Не реинвестируйте всё: никогда не торгуйте средствами, которые вы не можете позволить себе полностью потерять.

Технические характеристики

Символ: XAUUSD (Золото).

Таймфрейм: M5.

Конфигурация Turbo: риск 5% на сделку с взрывным Take Profit 15%.

Защита: фильтр максимального спреда установлен на 35 пунктов для предотвращения входов на неликвидном рынке.

Примечание: прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Всегда используйте демо-счет перед переходом на реальный.

СЕКРЕТ УСПЕХА (Pro Tip): Если вы снизите свой TP до 5%, будете использовать ручной безубыток (breakeven) и ручной трейлинг-стоп, вы добьетесь исключительных и чрезвычайно высоких результатов. Этот робот был разработан для быстрого получения капитала — реального капитала — начиная всего с 500. Уделяйте управлению рисками вручную всего 2 минуты в день, и этого будет достаточно, чтобы этот советник показал поразительные цифры. Протестируйте его на демо. Цена относительно низка по сравнению с тем, что он может принести.

С уважением, AVARUBENUY