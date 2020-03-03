Aureum one millon shot Avarubenuy

Aureum One Million Shot  Gold Terminal Velocity

Aureum One Million Shot es un sistema algorítmico de alta frecuencia diseñado exclusivamente para traders que buscan un crecimiento explosivo en el mercado del Oro (XAUUSD). Este robot ha sido optimizado bajo condiciones reales de mercado para capitalizar la volatilidad extrema mediante una estrategia de "Turbo Gestión".

¿Cómo funciona?

El sistema utiliza un motor de análisis basado en el cruce de medias móviles exponenciales (EMA ) y filtros de fuerza relativa (RSI) para identificar puntos de entrada precisos en micro-tendencias. Una vez detectada la señal, el bot aplica una gestión de riesgo agresiva diseñada para maximizar el interés compuesto en periodos cortos de tiempo.

Objetivo del Sistema

El objetivo principal es alcanzar hitos de capital masivos (como el objetivo de 1.5M mostrado en nuestras pruebas) en el menor tiempo posible. Es una herramienta de "disparo único" diseñada para llevar cuentas pequeñas a niveles institucionales mediante un factor de beneficio superior a 3.40.

Gestión de Riesgo y Advertencia (ALTO RIESGO)

Este es un sistema de ALTO RIESGO. Debido a su configuración agresiva, los informes muestran reducciones máximas de equidad (Drawdown) que pueden superar el 70% o incluso alcanzar niveles críticos según la volatilidad.

  • Drawdown Máximo observado: 72.93% .

  • Reducción relativa de la equidad: Hasta el 100% en condiciones de prueba de estrés extremo.

Estrategia Recomendada de Retiros

Para operar este sistema de manera inteligente, el usuario DEBE seguir una política estricta de preservación de ganancias:

  1. Retiros Parciales: Se recomienda retirar el capital inicial tan pronto como el bot duplique la cuenta.

  2. Retiros Totales: Una vez alcanzado un objetivo personal o hito importante, se aconseja realizar un retiro total y reiniciar el sistema con una base segura.

  3. No reinvertir todo: Nunca opere con fondos que no pueda permitirse perder por completo.

Especificaciones Técnicas

  • Símbolo: XAUUSD (Oro).

  • Temporalidad: M5.

  • Configuración Turbo: Riesgo del 5% por operación con un Take Profit explosivo del 15%.

  • Protección: Filtro de spread máximo configurado en 35 puntos para evitar entradas en mercados ilíquidos.

Nota: Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Use siempre una cuenta demo antes de pasar a real.


( un secreto  si bajas tu TP  a 5    operas un breakeven manual y un trailing stop manual tendrás resultados exenciónales y extremadamente altos . este robot fue diseñado para obtener capital rápido  capital de verdad empezando con unos 500  . gestiona tu riesgo de manera manual  una vez al día  en 2 minutos es solo lo que necesita esta EA para tener números sorprendentes . pruébalo en demo.  el precio es relativamente bajo a lo que puede generar. )

un abrazo  .  AVARUBENUY 

Otros productos de este autor
Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy
Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
Asesores Expertos
Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy Este robot fue diseñado y programado por AVARUBENUY  para el Grupo AVA Internacional . Gold Scalping & Recovery System Descripción: Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy   es un sistema algorítmico avanzado diseñado específicamente para el mercado del Oro ( XAUUSD ). El robot utiliza una lógica de entrada basada en volatilidad y un sistema de gestión de lotaje inteligente para capitalizar los movimientos del mercado, buscando cerrar ciclos de beneficios de forma rápi
Panel Full Avarubenuy
Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
Indicadores
Aquí tienes la traducción profesional al español, adaptada específicamente para la descripción de producto en el Market de MQL5 , utilizando un lenguaje técnico y comercial atractivo: Panel Full AVARUBENUY MT5 - El Dashboard MTF Definitivo Descripción Panel Full AVARUBENUY es una herramienta analítica de vanguardia diseñada para traders que exigen una visión integral del mercado en una sola pantalla. Este panel multifuncional procesa datos en tiempo real de múltiples indicadores y marcos tempor
