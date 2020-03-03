Aureum one millon shot Avarubenuy

Diseñado y programado por AVARUBENUY para el Grupo AVA Internacional .

Aureum One Million Shot es un sistema algorítmico de alta frecuencia diseñado exclusivamente para traders que buscan un crecimiento explosivo en el mercado del Oro (XAUUSD). Este robot ha sido optimizado bajo condiciones reales de mercado para capitalizar la volatilidad extrema mediante una estrategia de "Turbo Gestión".

¿Cómo funciona?

El sistema utiliza un motor de análisis basado en el cruce de medias móviles exponenciales (EMA ) y filtros de fuerza relativa (RSI) para identificar puntos de entrada precisos en micro-tendencias. Una vez detectada la señal, el bot aplica una gestión de riesgo agresiva diseñada para maximizar el interés compuesto en periodos cortos de tiempo.

Objetivo del Sistema

El objetivo principal es alcanzar hitos de capital masivos (como el objetivo de 1.5M mostrado en nuestras pruebas) en el menor tiempo posible. Es una herramienta de "disparo único" diseñada para llevar cuentas pequeñas a niveles institucionales mediante un factor de beneficio superior a 3.40.

Gestión de Riesgo y Advertencia (ALTO RIESGO)

Este es un sistema de ALTO RIESGO. Debido a su configuración agresiva, los informes muestran reducciones máximas de equidad (Drawdown) que pueden superar el 70% o incluso alcanzar niveles críticos según la volatilidad.

Drawdown Máximo observado: 72.93% .

Reducción relativa de la equidad: Hasta el 100% en condiciones de prueba de estrés extremo.

Estrategia Recomendada de Retiros

Para operar este sistema de manera inteligente, el usuario DEBE seguir una política estricta de preservación de ganancias:

Retiros Parciales: Se recomienda retirar el capital inicial tan pronto como el bot duplique la cuenta. Retiros Totales: Una vez alcanzado un objetivo personal o hito importante, se aconseja realizar un retiro total y reiniciar el sistema con una base segura. No reinvertir todo: Nunca opere con fondos que no pueda permitirse perder por completo.

Especificaciones Técnicas

Símbolo: XAUUSD (Oro).

Temporalidad: M5.

Configuración Turbo: Riesgo del 5% por operación con un Take Profit explosivo del 15%.

Protección: Filtro de spread máximo configurado en 35 puntos para evitar entradas en mercados ilíquidos.

Nota: Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. Use siempre una cuenta demo antes de pasar a real.