Aureum one millon shot Avarubenuy

Projetado e programado por AVARUBENUY para o Grupo AVA Internacional.

Aureum One Million Shot – Gold Terminal Velocity

Aureum One Million Shot é um sistema algorítmico de alta frequência projetado exclusivamente para traders que buscam um crescimento explosivo no mercado do Ouro (XAUUSD). Este robô foi otimizado sob condições reais de mercado para capitalizar a volatilidade extrema por meio de uma estratégia de "Gestão Turbo".

Como funciona?

O sistema utiliza um motor de análise baseado no cruzamento de Médias Móveis Exponenciais (EMA) e filtros de Índice de Força Relativa (RSI) para identificar pontos de entrada precisos em microtendências. Assim que o sinal é detectado, o bot aplica uma gestão de risco agressiva, desenhada para maximizar os juros compostos em curtos períodos de tempo.

Objetivo do Sistema

O objetivo principal é alcançar marcos de capital massivos (como a meta de 1.5M demonstrada em nossos testes) no menor tempo possível. É uma ferramenta de "tiro único" projetada para elevar contas pequenas a níveis institucionais, com um fator de lucro superior a 3.40.

Gestão de Risco e Advertência (ALTO RISCO)

Este é um sistema de ALTO RISCO. Devido à sua configuração agressiva, os relatórios mostram rebaixamentos máximos de capital (Drawdown) que podem superar os 70% ou até atingir níveis críticos, dependendo da volatilidade.

Drawdown Máximo observado: 72.93%

Redução relativa do capital: Até 100% em condições de testes de estresse extremo.

Estratégia Recomendada de Saques

Para operar este sistema de maneira inteligente, o usuário DEVE seguir uma política estrita de preservação de lucros:

Saques Parciais: Recomenda-se retirar o capital inicial assim que o robô dobrar a conta.

Saques Totais: Uma vez alcançado um objetivo pessoal ou um marco importante, aconselha-se realizar um saque total e reiniciar o sistema com uma base segura.

Não reinvestir tudo: Nunca opere com fundos que você não possa se dar ao luxo de perder completamente.

Especificações Técnicas

Símbolo: XAUUSD (Ouro).

Timeframe: M5.

Configuração Turbo: Risco de 5% por operação com um Take Profit explosivo de 15%.

Proteção: Filtro de spread máximo configurado em 35 pontos para evitar entradas em mercados sem liquidez.

Nota: Resultados passados não garantem rendimentos futuros. Sempre utilize uma conta demo antes de passar para a real.

DICA DE OURO (O Segredo): Se você baixar o seu TP para 5% e operar com um breakeven manual e um trailing stop manual, terá resultados excepcionais e extremamente altos. Este robô foi projetado para obter capital rápido — capital de verdade — começando com cerca de 500. Gerencie seu risco manualmente uma vez por dia; apenas 2 minutos é o que este EA precisa para apresentar números surpreendentes. Teste em conta demo. O preço é relativamente baixo comparado ao que ele pode gerar.

Um abraço, AVARUBENUY