Aureum one millon shot Avarubenuy

Voici la traduction professionnelle en français, adaptée aux standards de la communauté de trading MQL5 :

Conçu et programmé par AVARUBENUY pour le Groupe AVA International.

Aureum One Million Shot – Gold Terminal Velocity

Aureum One Million Shot est un système algorithmique à haute fréquence conçu exclusivement pour les traders recherchant une croissance explosive sur le marché de l'Or (XAUUSD). Ce robot a été optimisé dans des conditions réelles de marché pour capitaliser sur la volatilité extrême grâce à une stratégie de « Gestion Turbo ».

Comment ça marche ?

Le système utilise un moteur d'analyse basé sur le croisement de Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA) et des filtres d'Indice de Force Relative (RSI) pour identifier des points d'entrée précis dans les micro-tendances. Une fois le signal détecté, le bot applique une gestion de risque agressive conçue pour maximiser les intérêts composés sur de courtes périodes.

Objectif du Système

L'objectif principal est d'atteindre des jalons de capital massifs (comme l'objectif de 1,5M démontré dans nos tests) dans les plus brefs délais. C'est un outil de « tir unique » conçu pour élever de petits comptes vers des niveaux institutionnels grâce à un facteur de profit supérieur à 3,40.

Gestion des Risques et Avertissement (HAUT RISQUE)

Il s'agit d'un système à HAUT RISQUE. En raison de sa configuration agressive, les rapports affichent des baisses de fonds propres (Drawdown) maximales pouvant dépasser 70 % ou même atteindre des niveaux critiques selon la volatilité.

  • Drawdown Maximum observé : 72,93 %

  • Réduction relative de l'équité : Jusqu'à 100 % dans des conditions de tests de résistance extrêmes.

Stratégie de Retrait Recommandée

Pour opérer ce système intelligemment, l'utilisateur DOIT suivre une politique stricte de préservation des profits :

  • Retraits Partiels : Il est recommandé de retirer le capital initial dès que le bot a doublé le compte.

  • Retraits Totaux : Une fois un objectif personnel ou un jalon important atteint, il est conseillé de procéder à un retrait total et de redémarrer le système sur une base sécurisée.

  • Ne pas tout réinvestir : Ne tradez jamais avec des fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre totalement.

Spécifications Techniques

  • Symbole : XAUUSD (Or).

  • Unité de Temps : M5.

  • Configuration Turbo : Risque de 5 % par transaction avec un Take Profit explosif de 15 %.

  • Protection : Filtre de spread maximum configuré à 35 points pour éviter les entrées sur des marchés illiquides.

Note : Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Utilisez toujours un compte de démonstration avant de passer en réel.

ASTUCE DE PRO (Le Secret) : Si vous abaissez votre TP à 5 % et que vous opérez avec un breakeven manuel et un trailing stop manuel, vous obtiendrez des résultats exceptionnels et extrêmement élevés. Ce robot a été conçu pour générer du capital rapidement — du vrai capital — en commençant avec environ 500. Gérez votre risque manuellement une fois par jour ; 2 minutes suffisent à cet EA pour afficher des chiffres surprenants. Testez-le en démo. Le prix est relativement bas par rapport à ce qu'il peut générer.

Cordialement, AVARUBENUY


