Aureum one millon shot Avarubenuy

Aquí tienes la traducción al japonés, utilizando un lenguaje técnico y profesional adecuado para la comunidad de trading en Japón, que es uno de los mercados más grandes del mundo:

AVARUBENUY が AVA Internacional Group のために設計およびプログラミングしました。

Aureum One Million Shot – ゴールド・ターミナル・ベロシティ (Gold Terminal Velocity)

Aureum One Million Shot は、ゴールド（XAUUSD）市場で爆発的な成長を目指すトレーダーのために専用設計された高頻度アルゴリズムシステムです。このロボットは、実際の相場環境下で最適化されており、「ターボ・マネジメント（Turbo Management）」戦略を通じて、極端なボラティリティを利益に変えるように設計されています。

仕組み

このシステムは、**指数平滑移動平均線（EMA）のクロスオーバーと相対力指数（RSI）**フィルターに基づいた分析エンジンを使用し、マイクロトレンドにおける正確なエントリーポイントを特定します。シグナルが検出されると、短期間で複利効果を最大化するように設計されたアグレッシブなリスク管理が適用されます。

システムの目的

主な目的は、最短時間で莫大な資産目標（テストで示された 150万ドル の目標など）を達成することです。これは、3.40 を超えるプロフィットファクターにより、小規模口座を機関投資家レベルまで引き上げるために設計された「ワンショット（一撃）」ツールです。

リスク管理と警告（ハイリスク）

これはハイリスクなシステムです。アグレッシブな設定のため、レポートでは最大ドローダウン（Drawdown）が 70% を超えるか、ボラティリティによっては致命的なレベルに達する可能性があることが示されています。

  • 観測された最大ドローダウン: 72.93%

  • 相対的な純資産減少: 極端なストレステスト条件下で最大 100%。

推奨される出金戦略

このシステムを賢明に運用するために、ユーザーは利益保護に関する厳格な方針に必ず従わなければなりません：

  • 一部出金: ロボットが口座残高を2倍にしたらすぐに、初期資本を出金することをお勧めします。

  • 全額出金: 個人的な目標や重要な節目に達したら、全額出金を行い、安全なベースでシステムを再起動することをお勧めします。

  • 全額を再投資しない: 失っても生活に支障のない余剰資金のみで取引してください。

技術仕様

  • 通貨ペア: XAUUSD (ゴールド)

  • 時間足: M5 (5分足)

  • ターボ設定: 1取引あたり 5% のリスク、15% の爆発的な利確（Take Profit）設定。

  • 保護機能: 流動性の低い市場でのエントリーを避けるため、最大スプレッドフィルターを 35 ポイントに設定。

注意：過去の実績は将来の収益を保証するものではありません。リアル口座に移行する前に、必ずデモ口座でテストしてください。

プロの秘策 (Pro Tip): 利確（TP）を 5% に下げ、手動でのブレイクイーブン手動のトレイリングストップを併用すれば、並外れた非常に高い成果を得ることができます。このロボットは、わずか 500 程度の資金から始めて、本物の資産を素早く構築するために設計されました。1日に1回、わずか2分間の手動リスク管理を行うだけで、このEAは驚くべき数字を出すことができます。ぜひデモ口座で試してください。このEAが生み出す可能性に対して、価格は非常に低く設定されています。

敬具 AVARUBENUY


おすすめのプロダクト
Boris
ALEKSANDR IVANOV
エキスパート
Boris- Полностью автоматический ,агрессивный советник основанный на математических расчетах, написанный специально под валютную пару EUR/USD. Период H1. Советник использует свой автоматический виртуальный стоплосс и тейкпрофит !  Ваш брокер не будет видеть ,задерживать модификацию,забыть поставить стоп и так далее. Тестировать рекомендую только с качеством 100% тиков у брокеров дающих реальные котировки. Входные параметры:  Magic=77777; - Магик ордеров  StartHour=1;  - Час начала Торговли  En
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
エキスパート
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
エキスパート
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for setting up
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
エキスパート
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Regulus exclusive advisor
Oleg Konovalov
エキスパート
稼ぎと研究のためのツール。 トレーディングシグナルと戦略の中核は、価格予測パターンを形成するための著者のアルゴリズムに基づいています。どんな楽器にも使えます！ MA「九尾の狐」に基づく制御システムが追加され、市場、機器、および作業期間に合わせて信号を可能な限り正確に更新および調整します。 対象：すべての市場のすべての商品（例外があります）。 対象者：ヘッジファンド、ファンドおよび資産運用会社、投資運用会社、投機家、投資家および利害関係者。 .................................................................................................................................................................................
Strong mt5
Andriy Sydoruk
2 (1)
エキスパート
Strong: A Powerful Forex Bot for Multi-Currency Trading Strong is an automated tool for trading on the Forex market, utilizing modern technologies and algorithms. It is designed for traders who aim to improve the efficiency of their trading and reduce risks in a constantly changing market. Key Features of Strong Multi-Profile Trading: Strong supports a wide range of currency pairs, including both major and exotic assets. This allows traders to diversify their portfolios and adapt strategies to
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
エキスパート
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
King ElChart
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
エキスパート
King ElChart – Advanced Dual-System EA for MetaTrader 5 Overview   King ElChart is a premium Expert Advisor engineered for serious traders who demand accuracy, stability, and flexibility in every market condition.   It combines adaptive logic, intelligent capital protection, and multi-phase trading control under one unified framework. Key Highlights   - Dual-core architecture that dynamically adjusts to changing volatility   - Smart position-management and recovery logic built for both short-te
Symbol Basket Control Panel
Imad Kamal Mohammad Badad
エキスパート
Symbol Basket Control Panel is a professional trading utility designed to streamline multi-currency management. It acts as a centralized command center, allowing traders to execute and manage baskets of trades across different symbols with unparalleled speed and precision. Instead of manually opening and closing orders for each pair, this dashboard provides a high-performance graphical interface to control your entire portfolio from a single chart. Key Features: Centralized Execution: Open BUY o
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
エキスパート
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
エキスパート
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
QuantumScalp
Vadim Podoprigora
エキスパート
QuantumScalp is a next-generation automated trading advisor designed to enhance your trading efficiency and profitability                                                                                                        in the dynamic world of financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, QuantumScalp automates the scalping strategy, enabling traders to exploit small price movements with unparalleled precision and speed. Basically, the advisor does not use
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Aureus Trader
Divyesh Pandey
エキスパート
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
エキスパート
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
エキスパート
ローンチプロモーション: 現在の価格で入手可能な限定数のコピー 最終価格: 990$ NEW: 無料で EA を 1 つゲット!   (2取引口座の場合) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro アルゴリズムへようこそ!   何年にもわたって市場を研究し、さまざまな戦略をプログラミングしてきた結果、優れた取引システムに必要なすべてを備えたアルゴリズムを見つけました。 ブローカーに依存しない スプレッド インディペンデント MT4、MT5、TDS2、および複数のブローカーで、実際の変数スプレッドテストを使用して非常に安定したバックテストを簡単に示します 何百もの異なる設定はすべて、テストで有益な結果をもたらします (もちろん、私は最高のものを選択しました!) 非常に堅牢なシステム -> 設定は交換可能であるため、USDJPY
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めましょう! Remston
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Currency Curator Ex
Oleksii Ferbei
エキスパート
Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
Sigma Trend Protocol STP
Bashir Abdi Jama
エキスパート
️ Warning – Fake Sigma Trend Protocol EA STP Any “Sigma Trend Protocol EA STP” sold outside my official MQL5 page is a fake scam product using my name to take your money. The only real and supported version is here: https://www.mql5.com/en/market/product/152096   https://www.mql5.com/en/market/product/157301 Don’t spend your hard-earned money expecting premium performance from a cheap copy. STP cannot be easily copied or sold as a discount scrap version. STP Signal: Before any thin
Kintech Gold
Doan Van Hai
エキスパート
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This system is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs.   The signals are focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features ESignals is designed to show open and close arrows at the beg
AurumCore EA MT5
Krzysztof Sitko
エキスパート
AurumCore EA - Professional Gold Trading Solution PERFECT FOR PROP FIRMS & RISK-CONSCIOUS TRADERS AurumCore EA is a sophisticated, low-risk trading system specifically designed for Gold (XAUUSD) on the 15-minute timeframe . This Expert Advisor combines proven technical indicators with advanced risk management to deliver consistent, profitable results while maintaining minimal drawdown - making it the ideal choice for prop firm challenges and live accounts . KEY ADVANTAGES LOW DRAWDOWN DE
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
エキスパート
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Exclusive Imperium MT5 — 自動売買システム Exclusive Imperium MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザー（EA）で、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいています。EAは完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ 重要: すべての例、スクリーンショット、テストはデモ目的のみです。あるブローカーで特定の通貨ペアが良好な結果を示しても、他のブローカーでも同様になるとは限りません。各ブローカーには独自のレート、スプレッド、取引条件があります。したがって、 各通貨ペアはユーザー自身が個別に最適化する必要があります 。実際の口座では 単一通貨モードのみ で稼働させてください。マルチ通貨モードのスクリーンショットは参考例にすぎません。市場環境は変化するため、最適化は少なくとも 年に1回 繰り返すことを推奨します。 重要情報: EAのデモ版は評価目的のみです。最適化なしのテスト結果はアルゴリズムの実際の動作を反映しません。完全な利用には、ブローカー、資金、選
Sun Bin SCF
Peat Winch
エキスパート
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
エキスパート
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
エキスパート
AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
エキスパート
Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 日本語 Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 機関投資家インテリジェンスと専門トレーディングの融合 アルゴリズムトレーディングにおける真のAI統合の先駆者として、私たちは複数の市場サイクル、経済体制、技術進化を通じてこのアプローチを洗練してきました。適応的機械学習が定量的トレーディングの自然な進歩を表すという私たちの確信として始まったものが、業界の方向性となりました。バージョン 11.0 は、これまでで最も洗練された実装を示します。 これはマーケティング用語としてのAIではありません。これは、変化する市場状況を通じて何年もの本番展開で洗練された、専門的なトレーディング戦略に機関投資家の厳格さで適用された計算インテリジェンスです。バージョン 11.0 をサポートするインフラストラクチャは、適応的ポジション管理、マルチモデルコンセンサスシステム、ニューラルネットワーク重み最適化における継続的な研究開発の集大成を表しています。 バージョン 11.0 は、55 以上の無料統合モデルを含む 300 以上の AI モ
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
エキスパート
NEXUS – 市場とともに進化する定量アダプティブ・グリッドシステム NEXUS は、リアルタイムでルールの組み合わせを生成し、それらを アウト・オブ・サンプル（out-of-sample）検証 でフィルタし、有効な市場環境で統計的優位性が検出されたときだけエントリーする 100％自動 売買システムです。 クイックスペック システムタイプ： OOS（アウト・オブ・サンプル）検証付きアダプティブ・グリッド。ニュース・ボラティリティ・セッション/曜日・オプションの出来高バリューエリアなどの環境フィルタを搭載。 対応銘柄： 主要通貨ペアおよびクロス通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD）に加え、セットに応じて XAUUSD に対応。 リスクプロファイル： Conservative（保守）、Classic（標準）、Aggressive（攻撃）的の3種類を同梱。 時間足： 各セットをロードした際に 自動で設定 されます（チャートの時間足を手動で変更する必要はありません）。 セット検証： すべてのセッ
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
エキスパート
NorthEastWay MT5は完全自動の「プルバック」トレーディングシステムであり、特に人気の「プルバック」通貨ペア（AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD）での取引に効果的です。このシステムは、外国為替市場の主要なパターンである、価格が急激に動いた後に元の位置に戻るという特性を活用しています。 タイムフレーム: M15 主要通貨ペア: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 追加通貨ペア: EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD EA購入後、必ず私にプライベートメッセージを送ってください。プライベートグループに追加し、設定ファイルや詳細な説明を送付します。 EAのインストールや設定について、購入者全員をサポートします。 EAを初めて使う方には、使用方法を丁寧にお教えします。 EA設定: OneChartSetupを使用すれば、単一のチャート上で全ての通貨ペアを取引できます（M15タイムフレームのみ）。 このEAはスプレッド、スリッページ、またはブローカーに関連する他の変数に影響を受けません。 推奨される通貨ペアのみを使用してくだ
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
エキスパート
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Xauron
Roberto Liguoro
エキスパート
Expert Advisor XAURON is an Expert Advisor developed for automated trading on the XAU/USD symbol. It uses adaptive algorithms to detect and manage potential breakout conditions on the M5 and M15 timeframes, with built-in risk management rules. Trading results may vary significantly depending on several factors, including broker conditions, order execution, slippage, latency, VPS quality, and market conditions at the time of use. Results obtained from tests or other environments may differ f
EA Supremacy NT
Dmytro Melnyk
エキスパート
Our team - @Supremacy_Lab - are glad to introduce our first product - EA_Supremacy_NT - a unique technical solution for day trading, scalping, and trend following. EA_Supremacy_NT is a non-trading version of our core automated advisor, that will be released later. It is a truly innovative product that is based on an unconventional approach to market data processing. The underlying algorithm allows traders to reap the maximum possible profit from short-term price movements. The system uses a si
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
エキスパート
APE（Alpha Prop Edge）について APE（Alpha Prop Edge）は、 平均回帰（Mean Reversion）戦略 に基づいて構築されたエキスパートアドバイザー（EA）です。市場の過度な価格変動を検出し、あらかじめ定義された条件に基づいて逆張りの取引を行います。 本システムには、日次損失制限や自動決済機能などのリスク管理設定が組み込まれており、アカウントサイズや運用環境に応じて柔軟に調整可能です。 APEは、過去の相場データを用いた広範なバックテストにより、その安定性と構造の一貫性が検証されています。ポジション管理やリスク調整に慣れたトレーダー向けの設計です。 リスク管理機能： 日次ドローダウン制限（任意設定） 純利益到達時の自動決済機能 保守的〜積極的までの複数リスクプロファイル設定 技術的な特徴： 市場の過熱感に基づく逆張りエントリー 資本保護のための内蔵制御機能 評価口座の条件に合わせたパラメータ調整が可能 テスト・研究用途または裁量併用環境に適応 重要な注意事項： 本EAは、特定の条件下でポジションのエクスポージャーが増加する可能性があります。 長
Ew3
Roberto Alencar
エキスパート
EW3 - Expert Advisor for Forex Mean Reversion Trading Overview An Expert Advisor designed to operate on mean reversion strategy with disciplined risk management, avoiding high-risk approaches such as grid or martingale methods. Key Features • Mean Reversion Strategy: Identifies and trades market correction movements • Multi-Symbol Support: Operates on 26 currency pairs simultaneously • Centralized Risk Control: Global stop loss and take profit management across all positions • Multi-Timeframe
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
エキスパート
GoldPulser EA - マルチ通貨対応の高度なスキャルピング・トレンドフォロー自動売買システム GoldPulser EA   は、スキャルピングの精度とトレンドフォローの信頼性を融合させた、洗練された自動売買システム（エキスパートアドバイザー）です。安定した収益を求める外国為替（FX）トレーダーのために設計され、独自開発のアルゴリズムを使用して、複数の通貨ペアにわたる高確率のトレード機会を識別します。 【主な特徴】 マルチタイムフレーム分析:   M5（5分足）からH4（4時間足）までの複数の時間軸を同時に分析し、最も精度の高いエントリーポイントを特定します。市場のノイズをフィルタリングし、真のトレンドの転換点やブレイクアウトを捉えます。 高度なリスク管理:   固定ロットに加え、口座残高の一定百分比に基づくダイナミックなロットサイズ計算機能を搭載。最大ドローダウン限度、一日の最大損失限度、トレードごとのリスク設定など、多層的な防衛機制により、資金を保護します。 組み込み経済ニュースフィルター:   高インパクトな経済指標発表前後の極端なボラティリティやスプレッドの急拡大を自
Ai General EA MT5
Indra Maulana
エキスパート
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
エキスパート
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. WARNING: EA has Optimised  sets for GOLD (XAUUSD) ONLY (Minimum Capital: $1000) Download sets below: Use these sets for XAUUSD:  https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Professional Grid-Hedge Trading System with Advanced Risk Management This sophisticated Expert Advisor employs a dual-directional grid strategy designed for consistent performance in volatile markets. The system opens positions in both directi
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
エキスパート
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
MAX Xauusd MT5
Peng Peng Gao
エキスパート
MAX XAUUSD – The Intelligent Trading System for the Gold Market Dear Traders, I am   MAX XAUUSD , the latest member of the trend-following intelligent trading system family, designed for exceptional performance. My specialty?   Gold . That’s right, I trade the Gold/USD pair with precision and confidence, offering unparalleled trading opportunities in the shining gold market. Why Choose MAX XAUUSD? Intelligent Trend-Following System Utilizes advanced trend-following algorithms to   minim
Master Oscillators
Ioannis Xenos
エキスパート
Master Oscillatorsという、取引をシンプルかつフレキシブルに行うことができるボットをご紹介します！RSI、CCI、またはStochasticのシグナルから選択し、あなた自身の戦略を構築してください。このボットは、MAフィルター、ダイナミックロットサイズ、ケリー基準計算機、ダイナミックSLおよびTPレベルなど、多くのツールを提供します。 あなたの取引スタイルに関係なく、Master Oscillatorsはあなたのためにここにあります。重要な情報、統計データなどを提供し、常に取引を安全に保ちます。自分の取引ボットを作りたいと思っていたが方法がわからなかったという方も、Master Oscillatorsがあなたを助けることができます。 今日からMaster Oscillatorsを使い始めて、あなたの取引を向上させましょう！ ユーザーガイド:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/753361 新着情報!!! アンチマーチンゲールシステムが導入されました！非常に低いリスクで高い利益を得ることができます！ https://www.mql
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
エキスパート
年率340％のパフォーマンス、申し訳ありません！ はい、その通りです：この年率340％というバックテスト結果は、ほとんど信じられないほど優れています。でも、誤解しないでください——これはマーケティングトリックではなく、正確なプログラミングと誠実なバックテストの成果です。もちろん、こんな夢のようなリターンが永遠に続くわけではありません。なぜなら、どんなEAもバックテストで数年経てばロット数の上限に必ずぶつかるからです。 それでも、 Stealth 150 DE40 はアルゴリズムに“自由に動かせる”環境を与えれば、何が可能かを示しています。 というわけで、パフォーマンスについてはご容赦ください——それでは本題のエキスパートアドバイザーをご紹介します。 Stealth 150 DE40——DAX（DE40, .DE40Cash, GER40）用ブレイクアウト型エキスパートアドバイザー 見えない。止まらない。徹底的に透明。 Stealth 150 DE40は何をするのか？ Stealth 150 DE40は、DAX（DE40, .DE40Cash, GER40）専用の全自動トレ
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
エキスパート
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 エキスパートアドバイザー 概要 XAUUSD（ゴールド）および主要FXペア向けの自動売買システム。エントリー、SL/TP、トレーリング、ドローダウン管理をルールベースで実行。利益は保証されません。リスク告知をご確認ください。 要件 プラットフォーム：MetaTrader 5 口座タイプ：ECN/RAW 推奨 接続：24/7（VPS 推奨） 時間足：M1〜H4 初期設定 Algo Trading を有効化。 チャートにEAを適用（1シンボル＝1チャート）。 Inputs の AI_Access_Mode = ON を設定し、再読み込み。 資金・レバレッジに合わせてリスク調整。 推奨条件 十分な証拠金と安定した約定（低スプレッド/低レイテンシ）。 ゴールドは $5,000+ / 1:500 が目安。複数シンボル時はリスク縮小。 まず デモ で検証。 主な機能 SL/TP 、 ブレークイーブン 、 トレーリング を伴うエントリー/エグジット。 ドローダウン抑制 ：環境悪化時に取引頻度を低下。 マルチシンボル対応（シンボルごとにチャート
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
エキスパート
Traders Toolbox Premium   はオールインワンツールです   それらの戦略と計算を自動化するために、一般的な取引戦略に関する広範なトレーニングに基づいて作成されました。   （Jason Kisoglooによって設計およびプログラムされました） 特徴： 19個々の信号 -これらの信号の それぞれ は、ニューラルネットワークスタイルの構成でバイアスされ、最終的な/全体的な結果を構成します。 各信号には独自の設定が あり 、必要に応じてカスタマイズまたは最適化できます。   包括的なオン - 画面 - ディスプレイ -包括的な情報とツールチップを備えた6つのスナップアウェイパネル。 （パネルの境界線をクリックして、折りたたんだり、離したりします...設定は機器ごとに自動的に保存されます）：   信号パネル -バイアス情報と信号の詳細を含む信号分析を表示します。   ニュースパネル -アップ、さらにはニュース来 トン の に基づいて 予測 の イベントへのカウントダウンと現在の機器に影響を。 （内部M   T5 エコノミックカレンダーと 外国為替ファクトリースクレー
GOLD Max MT5
Peng Peng Gao
エキスパート
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
DayRest
Viktor Timofeev
エキスパート
ПРИНЦИПЫ DAYREST: с оветник   основан на контр-трендовой стратегии Мы используем две особенности: 1. Наличие коррекций в тренде. Как правило, после поступательных импульсов всегда происходит "откат". 2.   Цикличность рынка. Цена ходит между историческими максимальными и минимальными значениями. Наибольшая вероятность коррекции фиксируется при достижении ценой границ этого канала. Сигналом для открытия позиции служит пересечение ценой верхней или нижней границы индикаторов Price Channel и EMA. Эт
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
エキスパート
Scalper EA Pro - 高精度自動取引ロボット!   FOR GOLD - XAUUSD バージョン3.0の新機能 数ヶ月にわたる開発と厳格なテストを経て、最も先進的で信頼性の高いScalper EA Proのバージョンを発表します! 新しいインテリジェントフィルター、改良されたリスク管理、より正確なエントリーを備えたこのEAは、市場で最大の効率性を発揮するように設計されています。 主な更新点: 調整可能なトレンドフィルター カスタマイズ可能なEMA(デフォルト21/50)で最良のトレンドのみを識別 ボラティリティフィルター(ATR) 動きのない市場での取引を回避し、真のポテンシャルがある取引のみを保証 RSI確認 過買い/過売りゾーンでシグナルをフィルタリングし、勝率を向上 プライスアクション(オプションのピンバー) ローソク足パターンによる追加確認で、さらに正確なエントリーを実現 スマートリスク管理 固定ロットまたは残高%のオプションで、リスクを自動計算 ダイナミックトレーリングストップ 利益を保護し、
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
エキスパート
The Neurolite Expert Advisor offers trade decisions based on a neural network trained using a 10-year history of real tick data. The trading is performed only on GBP/USD. Its main peculiarity is a small amount of input parameters so as to facilitate the working process of users. The Neurolite EA will fine-tune all the parameters for you. Trading Strategy The system does NOT use dangerous strategies such as averaging or martingale, but strictly adheres to the neural network instructions. Stop lo
作者のその他のプロダクト
Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy
Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
エキスパート
Aquí tienes la traducción al japonés, utilizando un lenguaje técnico y profesional (Keigo/Business Japanese) ideal para inversores en Japón, donde el trading de oro es sumamente popular: Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy 本プログラムは、 AVA Internacional Group のために AVARUBENUY によって設計・開発されました。 ゴールド・スキャルピング ＆ リカバリーシステム (Gold Scalping & Recovery System) 【概要】 Aureum Logic Pro Gold Avarubenuyは、ゴールド（ XAUUSD ）市場専用に設計された高度なアルゴリズムシステムです。ボラティリティに基づいたエントリーロジックとインテリジェントなロット管理システムを組み合わせ、市場の動きを利益に変え、迅速な収益サイクルの完了を目指します
Panel Full Avarubenuy
Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
インディケータ
Aquí tienes la traducción profesional al japonés, adaptada con la terminología técnica utilizada por los traders en Japón y optimizada para el MQL5 Market : Panel Full AVARUBENUY MT5 - 究極のマルチタイムフレーム (MTF) ダッシュボード 製品概要 Panel Full AVARUBENUY は、単一の画面で市場の包括的な視界を求めるトレーダーのために設計された、高度な分析ツールです。この多機能ダッシュボードは、複数のインジケーターと時間足からのデータをリアルタイムで処理し、正確かつ迅速なトレード判断（Verdict）を提供します。 主な機能 リアルタイム・マーケットデータ: スプレッド、ボラティリティ (ATR)、ボリューム、および口座状況（残高、有効証拠金、含み損益）を瞬時にモニタリング。 オシレーター・スイート: RSI、ストキャスティクス、MACD、ADX、CCI、Williams %R、Bul
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信