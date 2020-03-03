Aquí tienes la traducción al japonés, utilizando un lenguaje técnico y profesional adecuado para la comunidad de trading en Japón, que es uno de los mercados más grandes del mundo:

AVARUBENUY が AVA Internacional Group のために設計およびプログラミングしました。

Aureum One Million Shot – ゴールド・ターミナル・ベロシティ (Gold Terminal Velocity)

Aureum One Million Shot は、ゴールド（XAUUSD）市場で爆発的な成長を目指すトレーダーのために専用設計された高頻度アルゴリズムシステムです。このロボットは、実際の相場環境下で最適化されており、「ターボ・マネジメント（Turbo Management）」戦略を通じて、極端なボラティリティを利益に変えるように設計されています。

仕組み

このシステムは、**指数平滑移動平均線（EMA）のクロスオーバーと相対力指数（RSI）**フィルターに基づいた分析エンジンを使用し、マイクロトレンドにおける正確なエントリーポイントを特定します。シグナルが検出されると、短期間で複利効果を最大化するように設計されたアグレッシブなリスク管理が適用されます。

システムの目的

主な目的は、最短時間で莫大な資産目標（テストで示された 150万ドル の目標など）を達成することです。これは、3.40 を超えるプロフィットファクターにより、小規模口座を機関投資家レベルまで引き上げるために設計された「ワンショット（一撃）」ツールです。

リスク管理と警告（ハイリスク）

これはハイリスクなシステムです。アグレッシブな設定のため、レポートでは最大ドローダウン（Drawdown）が 70% を超えるか、ボラティリティによっては致命的なレベルに達する可能性があることが示されています。

観測された最大ドローダウン: 72.93%

相対的な純資産減少: 極端なストレステスト条件下で最大 100%。

推奨される出金戦略

このシステムを賢明に運用するために、ユーザーは利益保護に関する厳格な方針に必ず従わなければなりません：

一部出金: ロボットが口座残高を2倍にしたらすぐに、初期資本を出金することをお勧めします。

全額出金: 個人的な目標や重要な節目に達したら、全額出金を行い、安全なベースでシステムを再起動することをお勧めします。

全額を再投資しない: 失っても生活に支障のない余剰資金のみで取引してください。

技術仕様

通貨ペア: XAUUSD (ゴールド)

時間足: M5 (5分足)

ターボ設定: 1取引あたり 5% のリスク、15% の爆発的な利確（Take Profit）設定。

保護機能: 流動性の低い市場でのエントリーを避けるため、最大スプレッドフィルターを 35 ポイントに設定。

注意：過去の実績は将来の収益を保証するものではありません。リアル口座に移行する前に、必ずデモ口座でテストしてください。

プロの秘策 (Pro Tip): 利確（TP）を 5% に下げ、手動でのブレイクイーブンと手動のトレイリングストップを併用すれば、並外れた非常に高い成果を得ることができます。このロボットは、わずか 500 程度の資金から始めて、本物の資産を素早く構築するために設計されました。1日に1回、わずか2分間の手動リスク管理を行うだけで、このEAは驚くべき数字を出すことができます。ぜひデモ口座で試してください。このEAが生み出す可能性に対して、価格は非常に低く設定されています。

敬具 AVARUBENUY