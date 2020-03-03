Aureum one millon shot Avarubenuy

这里是为您翻译的中文版本，采用了专业且极具吸引力的文案风格，非常适合在 MQL5 社区的亚洲市场推广：

由 AVARUBENUY 为 AVA Internacional Group 设计并编程。

Aureum One Million Shot – 黄金终极速度 (Gold Terminal Velocity)

Aureum One Million Shot 是一款专为寻求在黄金 (XAUUSD) 市场实现爆发式增长的交易者设计的高频算法系统。该机器人已在真实市场条件下经过优化，通过“极限管理 (Turbo Management)”策略在极端波动中获取高额利润。

工作原理

该系统采用基于指数移动平均线 (EMA) 交叉和相对强弱指数 (RSI) 过滤器的分析引擎，精准捕捉微观趋势中的入场点。一旦信号触发，机器人将执行激进的风险管理方案，旨在短时间内最大化复利效应。

系统目标

核心目标是在最短时间内达成巨额资金里程碑（如我们测试中展示的 150 万 目标）。这是一款“一击即中”的利器，旨在通过超过 3.40 的获利因子，将小额账户提升至机构级水平。

风险管理与警示 (高风险)

这是一个高风险系统。由于其激进的配置，报告显示最大净值回撤 (Drawdown) 可能超过 70%，甚至在剧烈波动下达到临界水平。

  • 观测到的最大回撤： 72.93%

  • 相对净值减少： 在极端压力测试条件下可能高达 100%。

建议的出金策略

为了明智地运行该系统，用户必须遵循严格的利润保护政策：

  • 部分出金： 建议在机器人使账户资金翻倍后，立即撤出初始本金。

  • 全额出金： 一旦达成个人目标或重要里程碑，建议全额出金，并以安全的底仓重新启动系统。

  • 切勿全额再投资： 严禁使用您无法承受完全损失的资金进行交易。

技术规格

  • 交易品种： XAUUSD (黄金)

  • 时间周期： M5 (5分钟图)

  • 极限配置： 每笔交易 5% 风险，配合 15% 的爆发式止盈 (Take Profit)。

  • 保护机制： 最大点差过滤器设为 35 点，以避免在流动性不足的市场入场。

注：历史业绩不代表未来收益。在实盘操作前，请务必先使用模拟账户进行测试。

独家秘籍 (Pro Tip)： 如果您将止盈 (TP) 降至 5%，并配合手动保本 (breakeven)手动移动止损 (trailing stop)，您将获得极其卓越且超高的回报。这款机器人的设计初衷是快速获取资金——真正的资金——初始资金仅需 500 左右。每天只需花 2 分钟进行手动风险管理，就足以让这款 EA 跑出令人惊叹的数据。请在模拟盘中亲自验证。相对于它能产生的收益，目前的售价极具性价比。

祝交易顺利！ AVARUBENUY


作者的更多信息
Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy
Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
专家
Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy 本程序由 AVARUBENUY 为 AVA Internacional Group 设计并编程。 黄金剥头皮与恢复系统 (Gold Scalping & Recovery System) 描述： Aureum Logic Pro Gold Avarubenuy 是一款专为黄金市场 ( XAUUSD ) 设计的高级算法系统。该机器人利用基于波动率的入场逻辑和智能手数管理系统，旨在快速捕捉市场波动并完成盈利周期。 主要特征： 针对 XAUUSD 优化： 专门针对黄金的流动性和点差进行配置。 高盈利性： 正如回测所示，系统追求余额的激进增长。 恢复管理： 使用手数乘数 ( InpLotMultiplier=3 )，高效退出不利持仓。 时间过滤： 机器人在特定时段运行，以避开高点差或低波动期。 统计分析（基于审计）： 获利因子 (Profit Factor)： 3 至 5。 胜率： 盈利持仓占比超过 80%。 恢复能力： 通过渐进式手数管理，具备在回撤期后恢复净值的高能力。 建议： 最低存款： 建议最低 1,000 美元，但在
Panel Full Avarubenuy
Ruben Jesus Gonzalez Rodriguez
指标
Aquí tienes la traducción profesional al chino (mandarín simplificado), optimizada para atraer a inversores y traders en el MQL5 Market : Panel Full AVARUBENUY MT5 - 终极多时段 (MTF) 交易仪表盘 产品描述 Panel Full AVARUBENUY 是一款专为追求全方位市场视野的交易者设计的先进分析工具。该多功能仪表盘实时处理来自多个指标和时间框架的数据，为您提供精准、快速的交易判定。 核心功能 实时市场数据： 瞬时监测点差 (Spread)、波动率 (ATR)、交易量以及账户状态（余额、净值和浮动盈亏）。 全方位震荡指标： 集成分析 RSI, Stochastic, MACD, ADX, CCI, Williams %R 以及 Bulls/Bears Power。 均线扫描仪： 实时跟踪 5 条关键移动平均线（10, 20, 50, 100 和 200 周期）。 多时段 (MTF) 趋势： 可视化展示从 M5 到
