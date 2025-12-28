Xauusd Adaptive Trend Strategy
- Sachin Digambar Koulage
- Версия: 1.20
- Активации: 5
📌 Название продукта
Machine Learning Adaptive SuperTrend
📖 Описание
Machine Learning Adaptive SuperTrend — это продвинутый индикатор тренда, который автоматически адаптируется к рыночной волатильности с помощью машинного обучения (кластеризация K-Means).
В отличие от обычного SuperTrend с фиксированным ATR, этот индикатор определяет текущую волатильность (высокая, средняя, низкая) и использует наиболее подходящее значение ATR. Это снижает ложные сигналы и улучшает качество входов.
🚀 Основные возможности
Машинное обучение (K-Means)
Адаптивный SuperTrend
Чёткие сигналы покупки и продажи
Определение волатильности рынка
Поддержка всех таймфреймов и рынков
Встроенные алерты