Xauusd Adaptive Trend Strategy

📌 Название продукта

Machine Learning Adaptive SuperTrend

      Contact me for proper use of Explain  telegram ;- @SACHINKOULAGE

📖 Описание

Machine Learning Adaptive SuperTrend — это продвинутый индикатор тренда, который автоматически адаптируется к рыночной волатильности с помощью машинного обучения (кластеризация K-Means).

В отличие от обычного SuperTrend с фиксированным ATR, этот индикатор определяет текущую волатильность (высокая, средняя, низкая) и использует наиболее подходящее значение ATR. Это снижает ложные сигналы и улучшает качество входов.

🚀 Основные возможности

  • Машинное обучение (K-Means)

  • Адаптивный SuperTrend

  • Чёткие сигналы покупки и продажи

  • Определение волатильности рынка

  • Поддержка всех таймфреймов и рынков

  • Встроенные алерты


