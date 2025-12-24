Classic MACD Histogram

Улучшенная версия MACD Histogram (для отслеживания изменения силы тренда)

Стандартный индикатор MACD в MT5 использует значение самой линии MACD для построения гистограммы. В условиях быстрых колебаний или бокового движения такие столбцы изменяются медленно и не всегда наглядно отражают ускорение или замедление бычьей или медвежьей силы. Особенно это заметно, когда цена ещё не демонстрирует явного разворота — сигнал запаздывает.

В этой версии используется классическое определение MACD Histogram:

Столбец = MACD − Signal

Такой подход позволяет более чувствительно отслеживать изменения силы быков и медведей, помогая трейдерам визуально оценивать ускорение или замедление тенденции. Переход столбцов из отрицательной зоны (медвежья сила) в положительную (бычья сила) даёт более раннее предупреждение о потенциальных движениях тренда по сравнению со стандартным MACD.

Обратите внимание:

  • Этот индикатор не является автономной торговой системой и не предназначен для автоматического открытия/закрытия сделок.

  • Не прогнозирует цену, а служит лишь инструментом для наблюдения за силой тренда.

  • Рекомендуется использовать совместно с уровнями поддержки/сопротивления, структурой тренда и другими индикаторами для принятия торговых решений.

  • Этот индикатор предоставляется бесплатно и предназначен для наглядного анализа динамики силы тренда в MT5.

Дополнительно, гистограмма имеет четкую цветовую дифференциацию: отрицательная зона красная, положительная зелёная. Это позволяет быстро оценивать силу быков и медведей, а также потенциальные точки разворота.

Таким образом, трейдер получает более чувствительные сигналы о движении силы тренда по сравнению со стандартным MACD, особенно полезно при наблюдении за быстрыми колебаниями или боковыми рынками.


