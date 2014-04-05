Divergence Matrix

Увидьте скрытые силы рынка одним взглядом!
14 сигналов дивергенции по множеству индикаторов, мгновенно выявляющих потенциальные точки разворота тренда!
Дизайн без перерисовки для более надежного анализа и уверенных решений!

Этот инструмент для анализа дивергенции объединяет 14 ключевых индикаторов: линия MACD, гистограмма MACD, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMA-CD, CMF, MFI, ATR, EOM, ROC и Williams %R. В отличие от простого отображения 14 линий индикаторов на графике, он точно выделяет ключевые точки дивергенции каждого индикатора, позволяя быстро обнаруживать потенциальные сигналы разворота тренда.

Пользователи могут настраивать отображение дивергенций по любым индикаторам, сохраняя график чистым и высокий уровень свободы действий. Для обеспечения надежности сигналов инструмент отображает сигналы с задержкой в 4 бара, что эффективно предотвращает перерисовку и гарантирует, что каждая точка дивергенции подтверждена обратным тестированием рынка. Хотя его не следует использовать как сигнал для моментальной покупки/продажи, он помогает анализировать рыночные тренды, определять направление рынка и избегать необдуманных входов в сделки.

С этим инструментом вы получаете более полное представление о рынке, чем при использовании одного индикатора, более наглядный анализ трендов и более надежную поддержку принятия торговых решений. Независимо от того, торгуете ли вы на форекс, фьючерсах или акциях, этот индикатор делает анализ дивергенции простым, эффективным и профессиональным.

Сделайте сложный анализ дивергенций наглядным, используйте каждую критическую возможность тренда и повышайте свои торговые навыки и уверенность уже сегодня!


Рекомендуем также
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Astrology Indicator MT5
Thomas Bradley Butler
Индикаторы
This indicator is a   technical tool based on harmonic approximations   of solar and lunar cycles. It   does not use exact astronomical positions. This indicator uses   mathematical waves to approximate daily solar and monthly lunar cycles   for trading purposes. It captures general market rhythms influenced by day/night and moon phases, but it   does not track exact astronomical positions . Do your analysis and study on back test before purchase.  The   Advanced Astrological Indicator   is a m
Channel Trend Signal Cts Usa
Rahele Rastaghi
Индикаторы
Buy CTS scalping indicator, provide buying and selling signals, automatic channeling and sending signals to mobile phones Using technical analysis and price action methods and modern methods, CTS indicator can draw price channels and recognize price trends with high accuracy and issue entry and exit signals according to them. Traders can easily fluctuate using this indicator in different time frames and in different markets. With the CTS indicator, you can signal in different ways. This indicato
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
Introducing the Bollinger Flipper Indicator – Your Ultimate Trading Edge!   Are you tired of second-guessing your entries and exits? The Bollinger Flipper Indicator is here to flip the game in your favor.   Built with the power of Bollinger Bands + Level 3 Power System + ZigZag Fractals, this advanced tool is designed to spot high-probability buy & sell signals with precision. SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •································
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Индикаторы
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор находит AB = шаблоны восстановления CD. Паттерн AB = CD Retracement представляет собой 4-точечную ценовую структуру, в которой начальный ценовой сегмент частично восстановлен и сопровождается равноудаленным движением от завершения отката, и является базовой основой для всех гармонических паттернов. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Настраиваемые размеры рисунков Настраиваемые соотношения AC и BD Настраиваемые п
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Индикаторы
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Индикаторы
SCALPFLASH-X Where Fibonacci Precision Meets RSI Intelligence. Next-gen trading system combining Adaptive Fibonacci Pivots, RSI Heat Mapping, and Smart Candle Analytics. Detect market dominance, momentum shifts, and reversal zones in real time across multiple timeframes. Institutional accuracy, retail simplicity — built for speed, clarity, and precision. Advanced Multi-Timeframe Fibonacci & RSI-Driven Market Intelligence System ScalpFlash-X — A next-generation trading system combining Fibonacc
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Индикаторы
Benefits of the Surfboard indicator : Entry signals without repainting If a signal appears and is confirmed, it does NOT disappear anymore, unlike indicators with repainting, which lead to major financial losses because they can show a signal and then remove it. perfect opening of trades The indicator algorithms allow you to find the Peak and floor position to enter a deal (buy or sell an asset), which increases the success rate for each and every trader using it. Surfboard works with any asset
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Индикаторы
ATREND: Как это работает и как его использовать Как это работает Индикатор "ATREND" для платформы MT5 разработан для предоставления трейдерам надежных сигналов на покупку и продажу с использованием комбинации методов технического анализа. Этот индикатор в первую очередь использует среднюю истинную амплитуду (ATR) для измерения волатильности, наряду с алгоритмами обнаружения тренда для выявления потенциальных движений рынка. Оставьте сообщение после покупки и получите специальный бонусный подаро
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Индикаторы
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Renko Patterns анализирует график Ренко кирпич за кирпичиком, чтобы найти известные графические паттерны, которые часто используют трейдеры на различных финансовых рынках. По сравнению с графиками на основе времени, торговля по паттернам на графиках Ренко легче и нагляднее благодаря их чистому виду. KT Renko Patterns включает несколько паттернов Ренко, многие из которых подробно описаны в книге «Профитная торговля с графиками Ренко» авторства Прашанта Шаха. Полностью автоматизированный сове
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Индикаторы
Promotion $66 lifetime for you. The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this ti
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
ChoppyLenns
Marius Ovidiu Sunzuiana
Индикаторы
Choppy Market Detector — Trade Smarter, Not Harder Main Statement: 90% of traders lose money — not because they misread trends, but because they trade during choppy, indecisive markets. This premium indicator helps you avoid that trap by detecting when the market is choppy, so you can stay out of low-probability trades and protect your capital. What It Does: Identifies Choppy Conditions: Uses advanced volatility filters and price action analysis to detect sideways or erratic market be
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Wolfe Wave Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
Индикаторы
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near futur
Mean Reversion Supply Demand MT5
Young Ho Seo
2 (1)
Индикаторы
Концепция спроса и предложения с возвратом к среднему значению Концепция торговли по спросу и предложению полагается на несовпадение объемов покупок и продаж на финансовых рынках. Для обычных трейдеров зоны спроса и предложения служат точками разворота. При рассмотрении первоначальной концепции было обнаружено, что первоначальная торговля по спросу и предложению может выполняться лучше на периоде возврата к среднему значению, а не на периоде тренда. Для демонстрации этой концепции, чтобы какая-л
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Индикаторы
Индикатор кумулятивной дельты Как считает большинство трейдеров, цена движется под давление рыночных покупок или продаж. Когда кто-то выкупает стоящий в стакане оффер, то сделка проходит как "покупка". Если же кто-то наливает в стоящий в стакане бид - сделка идет с направлением "продажа". Дельта - это разница между покупками и продажами. А кумулятивная дельта - разница между покупками и продажами накопленным итогом за определенный период времени. Она позволяет видеть, кто в настоящий момент конт
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Индикаторы
Готовы ли вы выйти на новый уровень в своем торговом путешествии? Не ищите ничего, кроме MarketMagnet, этого новаторского индикатора, разработанного, чтобы стимулировать ваш торговый успех с волнением и точностью. Основанный на слиянии Momentum и CCI (индекс товарного канала), MarketMagnet предоставляет трейдерам окончательный инструмент для определения направления и цен входа для широкого спектра рекомендуемых валютных пар и инструментов. Если вы новичок, трейдер среднего уровня, у которого ес
Automatic rsi scanner
Rong Yong Yang
Индикаторы
This indicator can automatically scan the RSI values of all varieties on the mt5 and set an alarm. Note that it is fully automatic scanning, you do not need to enter which varieties, do not need to open the variety chart, as long as there are some varieties in the market quotation column, will be automatically scanned to reach the set rsi alarm value, will pop up the alarm, and cycle with the market changes to scan the latest RSI values of all varieties, and alarm. This is very helpful to fr
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Индикаторы
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
GorMaster Pro
Manuel Damian Ortiz Fernandez
Индикаторы
GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla Visión GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado. En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO , ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas . Todo org
Nova AC Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova AC Trader is a modern automation of the Accelerator Oscillator (AC) — a Bill Williams momentum tool designed to detect shifts in market acceleration before trends fully form. This EA transforms the indicator’s early-warning nature into a structured trading system that reacts only when momentum changes are clear and consistent. Instead of waiting for the trend to be obvious, Nova AC Trader identifies when market acceleration starts to turn — offering opportunities at the earliest stage of mo
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Индикаторы
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
UR Gamma MT5
Krzysztof Jan Debski
Индикаторы
УР Гамма (на основе аналогичных вычислений, используемых в системах машинного обучения) UR Gamma — это передовой инструмент финансового анализа, который предлагает новую и улучшенную версию классического индикатора WaveTrend. Включая передовые методы цифровой обработки сигналов, UR Gamma устраняет некоторые ограничения традиционных алгоритмов WaveTrend и обеспечивает более точный, надежный и динамичный подход к выявлению и измерению трендов в движении цены. Преимущества использования УР Гамма
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные   гармонические паттерны   для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны /   MT4 версия . Бесплатный индикатор:   Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol:   отображаются выбранные символы Trend   :   бычий или медвежий Pattern   :   тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry   :   цена входа SL:   цена стоп-лосса TP1:   цена первого тейк-профита TP2:   цена второго тейк-профи
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Индикаторы
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Индикаторы
Индикатор KT Momentum Arrows основан на кратковременном пробое, который рассчитывается с использованием отклонения полос и возникающей волатильности в определенном направлении. Сигнал на покупку появляется, когда цена закрывается выше верхней полосы, а сигнал на продажу — когда цена закрывается ниже нижней полосы. Используется коэффициент величины, который влияет как на отклонение полос, так и на измерение волатильности. Значение коэффициента следует тщательно подбирать и анализировать в зависим
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Индикаторы
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённые реальным рыночным импульсом. Данный индикатор   не пытается предсказать вершины или
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
Другие продукты этого автора
RSI divergence No delay
Wei Li
Индикаторы
Почему большинство индикаторов RSI Divergence либо запаздывают, либо перерисовываются Если вы протестировали достаточно много индикаторов дивергенции, вы наверняка сталкивались с одной из двух проблем: либо дивергенция появляется слишком поздно, либо сигнал дивергенции внезапно исчезает. Это происходит не потому, что индикатор «плохо написан». Причина в самой логике расчёта дивергенции — в ней изначально заложен компромисс. Если вы хотите получать сигналы сразу, почти всегда приходится мириться
FREE
RSI Divergence without repaint
Wei Li
Индикаторы
Большинство сигналов «мгновенной дивергенции RSI» неверны Если вы когда-либо использовали индикаторы дивергенции RSI, вы, вероятно, сталкивались с этим: дивергенция появляется в реальном времени, сначала выглядит убедительно, а через несколько свечей исчезает. Когда вы смотрите на график позже, исторические сигналы уже не совпадают с тем, что вы видели изначально. Это не ошибка пользователя. Это логическая проблема. Дивергенция, основанная на неподтвержденных вершинах или низах, по своей природе
FREE
Classic MACD Histogram
Wei Li
Индикаторы
Улучшенная версия MACD Histogram (для отслеживания изменения силы тренда) Стандартный индикатор MACD в MT5 использует значение самой линии MACD для построения гистограммы. В условиях быстрых колебаний или бокового движения такие столбцы изменяются медленно и не всегда наглядно отражают ускорение или замедление бычьей или медвежьей силы. Особенно это заметно, когда цена ещё не демонстрирует явного разворота — сигнал запаздывает. В этой версии используется классическое определение MACD Histogram :
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв