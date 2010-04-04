RSI divergence No delay

Почему большинство индикаторов RSI Divergence либо запаздывают, либо перерисовываются

Если вы протестировали достаточно много индикаторов дивергенции, вы наверняка сталкивались с одной из двух проблем:

либо дивергенция появляется слишком поздно,
либо сигнал дивергенции внезапно исчезает.

Это происходит не потому, что индикатор «плохо написан».
Причина в самой логике расчёта дивергенции — в ней изначально заложен компромисс.

Если вы хотите получать сигналы сразу, почти всегда приходится мириться с перерисовкой.
Если же вы хотите полностью избежать перерисовки, задержка становится неизбежной.

Данный индикатор пытается найти более разумный баланс между этими двумя крайностями.

Почему дивергенция обычно появляется с задержкой

Дивергенция по своей сути — это сравнение двух максимумов или двух минимумов.

Проблема в том, что максимум или минимум может считаться подтверждённым только после появления разворота или отката цены.

До появления отката любой «максимум» или «минимум» — это лишь временная ценовая точка, а не подтверждённый экстремум.

Поэтому классические алгоритмы дивергенции обычно работают так:
сначала ждут отката,
затем подтверждают предыдущий максимум или минимум,
и только после этого проверяют наличие дивергенции.

Этот процесс подтверждения неизбежно приводит к задержке сигнала.

Откуда появляется перерисовка

Перерисовка чаще всего возникает в индикаторах, которые стремятся дать более ранний сигнал.

Чтобы показать дивергенцию как можно раньше, некоторые индикаторы отмечают её ещё до того, как максимум или минимум будет подтверждён.

Но если цена затем продолжает движение вверх или вниз,
ранее предполагаемый максимум или минимум перестаёт существовать,
и дивергенция, основанная на нём, теряет смысл.

В результате индикатор вынужден убрать или изменить сигнал.

Иными словами:
перерисовка — это не ошибка, а результат преждевременного решения, которое оказалось неверным.

Как этот индикатор решает эту проблему

Вдохновлённый альтернативными алгоритмическими подходами, данный индикатор использует расчёты на основе средних значений RSI и линейной регрессии, а не полностью опирается на подтверждённые свинг-максимумы и минимумы.

Благодаря этому дивергенция может определяться сразу на закрытии бара, без ожидания отката для подтверждения структуры.

В результате:

нет дополнительной задержки для подтверждения,
сигналы не удаляются и не переписываются после закрытия бара.

Таким образом достигается практический баланс между задержкой и перерисовкой.

Важное и честное замечание

Этот метод не является «более продвинутым» —
это осознанный компромисс.

По сравнению с алгоритмами дивергенции, основанными на подтверждённой структуре:
данная версия даёт более быстрые сигналы,
но её точность немного ниже, чем у вариантов с подтверждением и задержкой.

Это не недостаток.
Скорость и точность невозможно максимизировать одновременно.

Поведение индикатора на формирующейся свече

Важно понимать следующее:

пока свеча не закрыта, цена продолжает изменяться.
В этот момент условия дивергенции могут кратковременно появляться и затем исчезать.

Поэтому на незакрытой свече вы можете увидеть сигнал дивергенции, который позже пропадёт.

Однако после закрытия свечи:
сформировавшийся сигнал дивергенции больше не перерисовывается,
и история сигналов не изменяется.

По сравнению со многими индикаторами, которые перерисовываются даже после закрытия свечи,
это является заметным улучшением стабильности.

Какую версию выбрать

Если для вас важнее:
более быстрые сигналы дивергенции,
минимальная задержка,
и вы готовы принять некоторое снижение точности,

вам подойдёт версия:
RSI Divergence without delay

Если же для вас важнее:
подтверждённая структура,
более высокая надёжность,
использование для анализа тренда и структуры рынка,

лучше использовать:
RSI Divergence without repaint

Ни одна из версий не является «лучше» другой.
Они предназначены для разных стилей торговли и разных задач.

Если вы понимаете, что такое дивергенция на самом деле,
и принимаете компромисс между скоростью и точностью,
вы поймёте, какую задачу пытается решить этот индикатор.
