The Prop Firm Equity Guardian
- Утилиты
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Adeolu Kayode GbadeboAutomated Trading: Designing and optimizing high-performance Expert Advisors (EAs) for financial markets.
- Версия: 1.0
Protect your funded accounts and personal capital with military-grade precision. This utility continuously monitors your floating equity against your daily starting balance. The moment your custom drawdown threshold is breached, it instantly liquidates all open positions, deletes pending orders, and completely unloads from the chart. Stop revenge trading and never fail a prop firm evaluation due to a margin breach again.