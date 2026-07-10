JMM Trade Panel MT5
- Утилиты
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- Версия: 1.12
- Активации: 15
JMM Trade Panel MT5
JMM Trade Panel MT5 — это удобный торговый инструмент для MetaTrader 5, работающий непосредственно на графике. Открывайте сделки Buy и Sell, быстро изменяйте отображаемый размер лота, контролируйте прибыль корзин и управляйте сделками с помощью настраиваемого Magic Number и правил выбора символов.
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Основные возможности
- Кнопки Buy, Sell и Close All прямо на графике.
- Закрытие всех сделок, которыми управляет советник, одним нажатием.
- Возможность управлять всеми открытыми сделками независимо от Magic Number.
- Управление только текущим символом или сканирование всех символов счёта.
- Ручной выбор размера лота через панель.
- Кнопки изменения лота: +0.01, +0.10, +1.00, -0.01, -0.10 и -1.00.
- Опциональный автоматический расчёт лота на основе процента от капитала и расчётной маржи.
- Отдельная статистика Buy- и Sell-корзин.
- Прибыль корзины в валюте счёта и пунктах.
- Общая управляемая прибыль в валюте и пунктах.
- Уровни безубыточности Buy- и Sell-корзин.
- Отдельные виртуальные уровни среднего Take Profit и Stop Loss для Buy и Sell.
- Опциональное автоматическое закрытие корзины при достижении среднего TP или SL.
- Автоматическое усреднение Buy, Sell или обеих корзин.
- Настраиваемые шаг усреднения, множитель лота, максимальное количество позиций и задержка между входами.
- Buy и Sell корзины управляются независимо друг от друга.
- Фильтр торгового времени по серверному времени брокера.
- Опциональный фильтр максимального спреда.
- Динамическое определение размера пункта для Forex, Gold, индексов и других инструментов.
- Настраиваемое расположение панелей, цветов, размеров и шрифтов.
- Тёмный интерфейс для быстрого контроля торговли на графике.
Уровни виртуальных корзин рассчитываются на основе взвешенной средней цены входа текущей корзины. Buy и Sell направления обрабатываются отдельно.
Начальные настройки включают ручной лот 0.01, средний виртуальный TP 8 пунктов, включённое усреднение, шаг 10 пунктов, множитель 1.50, максимум пять позиций в корзине и отключённое по умолчанию закрытие по среднему SL.
Советник является торговым инструментом и не предоставляет торговых сигналов или гарантии прибыли. Перед использованием на реальном счёте протестируйте его на выбранном брокере и символе.