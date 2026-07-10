JMM Trade Panel MT5

JMM Trade Panel MT5

JMM Trade Panel MT5 — это удобный торговый инструмент для MetaTrader 5, работающий непосредственно на графике. Открывайте сделки Buy и Sell, быстро изменяйте отображаемый размер лота, контролируйте прибыль корзин и управляйте сделками с помощью настраиваемого Magic Number и правил выбора символов.

Полное руководство пользователя: Скачать

Основные возможности

  • Кнопки Buy, Sell и Close All прямо на графике.
  • Закрытие всех сделок, которыми управляет советник, одним нажатием.
  • Возможность управлять всеми открытыми сделками независимо от Magic Number.
  • Управление только текущим символом или сканирование всех символов счёта.
  • Ручной выбор размера лота через панель.
  • Кнопки изменения лота: +0.01, +0.10, +1.00, -0.01, -0.10 и -1.00.
  • Опциональный автоматический расчёт лота на основе процента от капитала и расчётной маржи.
  • Отдельная статистика Buy- и Sell-корзин.
  • Прибыль корзины в валюте счёта и пунктах.
  • Общая управляемая прибыль в валюте и пунктах.
  • Уровни безубыточности Buy- и Sell-корзин.
  • Отдельные виртуальные уровни среднего Take Profit и Stop Loss для Buy и Sell.
  • Опциональное автоматическое закрытие корзины при достижении среднего TP или SL.
  • Автоматическое усреднение Buy, Sell или обеих корзин.
  • Настраиваемые шаг усреднения, множитель лота, максимальное количество позиций и задержка между входами.
  • Buy и Sell корзины управляются независимо друг от друга.
  • Фильтр торгового времени по серверному времени брокера.
  • Опциональный фильтр максимального спреда.
  • Динамическое определение размера пункта для Forex, Gold, индексов и других инструментов.
  • Настраиваемое расположение панелей, цветов, размеров и шрифтов.
  • Тёмный интерфейс для быстрого контроля торговли на графике.

Уровни виртуальных корзин рассчитываются на основе взвешенной средней цены входа текущей корзины. Buy и Sell направления обрабатываются отдельно.

Начальные настройки включают ручной лот 0.01, средний виртуальный TP 8 пунктов, включённое усреднение, шаг 10 пунктов, множитель 1.50, максимум пять позиций в корзине и отключённое по умолчанию закрытие по среднему SL.

Советник является торговым инструментом и не предоставляет торговых сигналов или гарантии прибыли. Перед использованием на реальном счёте протестируйте его на выбранном брокере и символе.

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Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
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JMM XauUsd Mt5
Sarah Joyce Walker
Эксперты
JMM XAUUSD MT5 JMM XAUUSD MT5 — автоматическая торговая система с двумя независимыми модулями, разработанная для XAUUSD. Она объединяет структурированный мультитаймфреймовый Core Engine и отдельный Fast Engine для более коротких внутридневных возможностей. Каждый модуль имеет собственную логику входа, управление позициями, расчет лота, Magic Number и информационную панель. Оба модуля могут работать одновременно, сохраняя раздельное управление сделками. Руководства пользователя на 11 языках и пол
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