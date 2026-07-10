JMM Trade Panel MT5

JMM Trade Panel MT5 — это удобный торговый инструмент для MetaTrader 5, работающий непосредственно на графике. Открывайте сделки Buy и Sell, быстро изменяйте отображаемый размер лота, контролируйте прибыль корзин и управляйте сделками с помощью настраиваемого Magic Number и правил выбора символов.



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Основные возможности

Кнопки Buy, Sell и Close All прямо на графике.

Закрытие всех сделок, которыми управляет советник, одним нажатием.

Возможность управлять всеми открытыми сделками независимо от Magic Number.

Управление только текущим символом или сканирование всех символов счёта.

Ручной выбор размера лота через панель.

Кнопки изменения лота: +0.01, +0.10, +1.00, -0.01, -0.10 и -1.00.

Опциональный автоматический расчёт лота на основе процента от капитала и расчётной маржи.

Отдельная статистика Buy- и Sell-корзин.

Прибыль корзины в валюте счёта и пунктах.

Общая управляемая прибыль в валюте и пунктах.

Уровни безубыточности Buy- и Sell-корзин.

Отдельные виртуальные уровни среднего Take Profit и Stop Loss для Buy и Sell.

Опциональное автоматическое закрытие корзины при достижении среднего TP или SL.

Автоматическое усреднение Buy, Sell или обеих корзин.

Настраиваемые шаг усреднения, множитель лота, максимальное количество позиций и задержка между входами.

Buy и Sell корзины управляются независимо друг от друга.

Фильтр торгового времени по серверному времени брокера.

Опциональный фильтр максимального спреда.

Динамическое определение размера пункта для Forex, Gold, индексов и других инструментов.

Настраиваемое расположение панелей, цветов, размеров и шрифтов.

Тёмный интерфейс для быстрого контроля торговли на графике.

Уровни виртуальных корзин рассчитываются на основе взвешенной средней цены входа текущей корзины. Buy и Sell направления обрабатываются отдельно.

Начальные настройки включают ручной лот 0.01, средний виртуальный TP 8 пунктов, включённое усреднение, шаг 10 пунктов, множитель 1.50, максимум пять позиций в корзине и отключённое по умолчанию закрытие по среднему SL.

Советник является торговым инструментом и не предоставляет торговых сигналов или гарантии прибыли. Перед использованием на реальном счёте протестируйте его на выбранном брокере и символе.