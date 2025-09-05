X2 Copy MT5

Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT5. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды.

Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT5 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лидирующей на рынке скоростью и надёжностью. Скачайте пробную версию прямо сейчас.

*Важно: Для работы с терминалом MT4 требуется отдельная версия X2 Copy MT4.

Описание настроек и функций X2 Copy MT4/5 | Как установить X2 Copy Trial

Функции

  • Высокоскоростное копирование — передача сделок менее чем за 0.1 секунды
  • Универсальная поддержка всех типов копирования: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5
  • Мгновенная настройка за 10 секунд с интуитивно понятным интерфейсом
  • Стабильная работа 24/7 — полная совместимость с Windows ПК и Windows VPS
  • Гибкое копирование между любыми типами счетов: реальные > реальные, реальные > демо, демо > реальные, демо > демо у всех брокеров
  • Многоканальное копирование — возможность копирования с одного или нескольких счетов-отправителей на один или несколько счетов-получателей
  • Безопасное копирование (read-only) — работайте с паролем инвестора, не нарушая безопасность MASTER аккаунта
  • Настраиваемые размеры лотов и продвинутое управление рисками
  • Гибкое управление размерами лотов с минимальными/максимальными ограничениями
  • Копирование всех типов источников сделок — советники, индикаторы, сигналы и ручные ордера с возможностью умножения объёма
  • Работа в своем пространстве — никаких взаимодействий с вашей ручной торговлей или прочими экспертами
  • Стабильные настройки, которые не сбрасываются при разрыве соединения или перезагрузке терминалов
  • Высокая точность копирования при минимальной нагрузке на систему
  • Детальная фильтрация сделок по ID (Magic Number) и тексту комментария — позволяет копировать сделки только от конкретных советников или исключать тестовые ордера
  • Продвинутые лимиты по количеству сделок — настройка правил «пропустить первые N сделок» и «не более N сделок одновременно» для каждого символа или всего счёта
  • Гибкий выбор объектов для фильтрации — применение ограничений отдельно к рыночным сделкам, отложенным ордерам или ко всем типам ордеров
  • Копирование всех типов сделок: длинные/короткие, старые/новые, рыночные и отложенные ордера
  • Частичное закрытие на MASTER аккаунте будет скопировано как частичное закрытие на SLAVE аккаунте с перерасчётом объема
  • Возможность повторного открытия закрытых сделок (Reopen) - при закрытии вручную, советниками или по SL/TP
  • Обратное копирование (Reverse) и коррекция цены исполнения для тонкой настройки точки входа
  • Гибкая обработка тейк-профита и стоп-лосса — абсолютное, относительное копирование или игнорирование уровней
  • Расширенные варианты управления тейк-профитом и стоп-лоссом
  • Встроенная защита счетов и система управления рисками
  • Гибкая привязка символов между счетами — автоматическое сопоставление и ручная настройка для работы с инструментами, имеющими разные названия у разных брокеров
  • Автоопределение особенностей символов — автоматическое определение и учёт префиксов/суффиксов для правильной привязки символов
  • Автоматическое сопоставление специальных символов
  • Полностью автоматизированная работа как 100% автоматический советник


Готовы преобразить эффективность вашей торговли? X2 Copy MT5 даёт вам скорость, контроль и надёжность, которым доверяют профессиональные трейдеры. Пробная версия — ваш первый шаг к бесшовному управлению множеством счетов.

Буду очень признателен за положительный отзыв, если вы довольны покупкой. Пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы найти решение, если нет.

Поддержка в личных сообщениях


