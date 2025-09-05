Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT5. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды.

Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT5 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лидирующей на рынке скоростью и надёжностью. Скачайте пробную версию прямо сейчас.

*Важно: Для работы с терминалом MT4 требуется отдельная версия X2 Copy MT4.

Функции

Высокоскоростное копирование — передача сделок менее чем за 0.1 секунды

Универсальная поддержка всех типов копирования: MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5

Мгновенная настройка за 10 секунд с интуитивно понятным интерфейсом

Стабильная работа 24/7 — полная совместимость с Windows ПК и Windows VPS

Гибкое копирование между любыми типами счетов: реальные > реальные, реальные > демо, демо > реальные, демо > демо у всех брокеров

Многоканальное копирование — возможность копирования с одного или нескольких счетов-отправителей на один или несколько счетов-получателей

Безопасное копирование (read-only) — работайте с паролем инвестора, не нарушая безопасность MASTER аккаунта

Настраиваемые размеры лотов и продвинутое управление рисками

Гибкое управление размерами лотов с минимальными/максимальными ограничениями

Копирование всех типов источников сделок — советники, индикаторы, сигналы и ручные ордера с возможностью умножения объёма

Работа в своем пространстве — никаких взаимодействий с вашей ручной торговлей или прочими экспертами

Стабильные настройки, которые не сбрасываются при разрыве соединения или перезагрузке терминалов

Высокая точность копирования при минимальной нагрузке на систему

Детальная фильтрация сделок по ID (Magic Number) и тексту комментария — позволяет копировать сделки только от конкретных советников или исключать тестовые ордера

Продвинутые лимиты по количеству сделок — настройка правил «пропустить первые N сделок» и «не более N сделок одновременно» для каждого символа или всего счёта

Гибкий выбор объектов для фильтрации — применение ограничений отдельно к рыночным сделкам, отложенным ордерам или ко всем типам ордеров

Копирование всех типов сделок: длинные/короткие, старые/новые, рыночные и отложенные ордера

Частичное закрытие на MASTER аккаунте будет скопировано как частичное закрытие на SLAVE аккаунте с перерасчётом объема

Возможность повторного открытия закрытых сделок (Reopen) - при закрытии вручную, советниками или по SL/TP

Обратное копирование (Reverse) и коррекция цены исполнения для тонкой настройки точки входа

Гибкая обработка тейк-профита и стоп-лосса — абсолютное, относительное копирование или игнорирование уровней

Расширенные варианты управления тейк-профитом и стоп-лоссом

Встроенная защита счетов и система управления рисками

Гибкая привязка символов между счетами — автоматическое сопоставление и ручная настройка для работы с инструментами, имеющими разные названия у разных брокеров

Автоопределение особенностей символов — автоматическое определение и учёт префиксов/суффиксов для правильной привязки символов

Автоматическое сопоставление специальных символов

Полностью автоматизированная работа как 100% автоматический советник





Готовы преобразить эффективность вашей торговли? X2 Copy MT5 даёт вам скорость, контроль и надёжность, которым доверяют профессиональные трейдеры. Пробная версия — ваш первый шаг к бесшовному управлению множеством счетов.



Буду очень признателен за положительный отзыв, если вы довольны покупкой. Пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы найти решение, если нет.

Поддержка в личных сообщениях





