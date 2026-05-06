HedgeSafe Trade Assistant

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  • Sergei Sashin
    Sergei Sashin

    Sergei Sashin

    Увлеченный IT и всем, что связано с практическим применением технологий. Мне интересно разбираться не только в готовых решениях, но и в том, как они устроены внутри: как работает инфраструктура, как взаимодействуют системы, где возникают узкие места и как их можно устранить.
  • Версия: 1.2
  • Обновлено: 18 июля 2026
  • Активации: 10

HedgeSafe Trade Assistant

Торговая панель для MetaTrader 5 с приоритетом контроля риска. HedgeSafe помогает подготовить, проверить и сопровождать ручную сделку прямо на графике до нажатия BUY или SELL.

HedgeSafe не является сервисом сигналов, прогнозным инструментом, AI-ботом или автоматической стратегией. Продукт не выбирает направление сделки и не обещает прибыль. Каждое торговое решение остаётся за трейдером.

Основные возможности

  • Расчёт лота от процента баланса или фиксированной суммы в валюте счёта.
  • Планирование Stop Loss по пунктам или цене; Take Profit — по пунктам, цене или множителю R.
  • Предварительный расчёт денежного риска, потенциальной прибыли, объёма и отношения риск/прибыль.
  • Синхронизация линий Entry, Stop Loss и Take Profit на графике со значениями панели.
  • Раздельная готовность BUY и SELL и обязательная side-aware проверка непосредственно перед исполнением.
  • Проверка минимального, максимального объёма и шага лота, tick size, tick value, stops level и freeze level.
  • Контроль доступности рынка, торгового режима символа, спреда, отклонения и поддерживаемого filling mode.
  • Учёт hedging и netting. Панель показывает, откроет, увеличит, уменьшит, закроет или развернёт позицию выбранное действие.
  • Блокировка повторных нажатий, структурированный retcode и комментарий брокера.
  • Управление позицией: частичное и полное закрытие, breakeven с учётом комиссии и опциональный trailing stop.
  • Опциональный дневной лимит убытка по закрытому результату текущего дня.
  • Сохранение введённых значений и адаптивная компоновка для разной высоты графика и DPI.

Обычный порядок работы

  1. Добавьте HedgeSafe на график и проверьте определённый символ и режим счёта.
  2. Задайте Entry, Stop Loss, Take Profit и способ расчёта риска.
  3. Проверьте лот, денежный риск, потенциальную прибыль, R:R и диагностические сообщения.
  4. Используйте BUY или SELL только когда соответствующая сторона имеет статус Ready. Перед отправкой параметры повторно проверяются по свежему снимку рынка.
  5. Контролируйте результат исполнения и управляйте открытой позицией в разделе Position Management.

Входные параметры

  • Identity: InpMagicNumber идентифицирует ордера и позиции помощника.
  • Risk defaults: InpDefaultRiskPercent , InpDefaultMoneyRisk , InpClampVolumeToMax , InpRejectVolumeBelowMin .
  • Broker safeguards: InpAutoSelectSymbol , InpLogStartupEnvironment , InpMinSlSpreadMultiplier , InpMaxSpreadPoints .
  • Execution: InpDefaultExecutionDeviationPoints , InpAutoRefreshEntryPrice , InpEntryRefreshIntervalSeconds .
  • Daily risk guard: InpMaxDailyLossPercent ; значение 0 отключает ограничение.
  • Position management: InpBreakevenAddCommission .
  • Trailing stop: InpTrailingStopEnabled , InpTrailingStartPoints , InpTrailingDistancePoints , InpTrailingBreakevenFirst .
  • Panel: InpPanelColorScheme и InpPanelFontSize .

Важно

Перед работой на реальном счёте протестируйте продукт на демо-счёте. Спецификации контрактов, tick value, спред, торговые сессии, filling mode, stops level и freeze level зависят от брокера и инструмента. HedgeSafe улучшает подготовку и проверку сделки, но не устраняет рыночные, торговые и исполнительские риски.

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Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Утилиты
Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
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