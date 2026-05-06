HedgeSafe Trade Assistant

Торговая панель для MetaTrader 5 с приоритетом контроля риска. HedgeSafe помогает подготовить, проверить и сопровождать ручную сделку прямо на графике до нажатия BUY или SELL.

HedgeSafe не является сервисом сигналов, прогнозным инструментом, AI-ботом или автоматической стратегией. Продукт не выбирает направление сделки и не обещает прибыль. Каждое торговое решение остаётся за трейдером.

Основные возможности

Расчёт лота от процента баланса или фиксированной суммы в валюте счёта.

Планирование Stop Loss по пунктам или цене; Take Profit — по пунктам, цене или множителю R.

Предварительный расчёт денежного риска, потенциальной прибыли, объёма и отношения риск/прибыль.

Синхронизация линий Entry, Stop Loss и Take Profit на графике со значениями панели.

Раздельная готовность BUY и SELL и обязательная side-aware проверка непосредственно перед исполнением.

Проверка минимального, максимального объёма и шага лота, tick size, tick value, stops level и freeze level.

Контроль доступности рынка, торгового режима символа, спреда, отклонения и поддерживаемого filling mode.

Учёт hedging и netting. Панель показывает, откроет, увеличит, уменьшит, закроет или развернёт позицию выбранное действие.

Блокировка повторных нажатий, структурированный retcode и комментарий брокера.

Управление позицией: частичное и полное закрытие, breakeven с учётом комиссии и опциональный trailing stop.

Опциональный дневной лимит убытка по закрытому результату текущего дня.

Сохранение введённых значений и адаптивная компоновка для разной высоты графика и DPI.

Обычный порядок работы

Добавьте HedgeSafe на график и проверьте определённый символ и режим счёта. Задайте Entry, Stop Loss, Take Profit и способ расчёта риска. Проверьте лот, денежный риск, потенциальную прибыль, R:R и диагностические сообщения. Используйте BUY или SELL только когда соответствующая сторона имеет статус Ready. Перед отправкой параметры повторно проверяются по свежему снимку рынка. Контролируйте результат исполнения и управляйте открытой позицией в разделе Position Management.

Входные параметры

Identity: InpMagicNumber идентифицирует ордера и позиции помощника.

InpMagicNumber идентифицирует ордера и позиции помощника. Risk defaults: InpDefaultRiskPercent , InpDefaultMoneyRisk , InpClampVolumeToMax , InpRejectVolumeBelowMin .

InpDefaultRiskPercent , InpDefaultMoneyRisk , InpClampVolumeToMax , InpRejectVolumeBelowMin . Broker safeguards: InpAutoSelectSymbol , InpLogStartupEnvironment , InpMinSlSpreadMultiplier , InpMaxSpreadPoints .

InpAutoSelectSymbol , InpLogStartupEnvironment , InpMinSlSpreadMultiplier , InpMaxSpreadPoints . Execution: InpDefaultExecutionDeviationPoints , InpAutoRefreshEntryPrice , InpEntryRefreshIntervalSeconds .

InpDefaultExecutionDeviationPoints , InpAutoRefreshEntryPrice , InpEntryRefreshIntervalSeconds . Daily risk guard: InpMaxDailyLossPercent ; значение 0 отключает ограничение.

InpMaxDailyLossPercent ; значение 0 отключает ограничение. Position management: InpBreakevenAddCommission .

InpBreakevenAddCommission . Trailing stop: InpTrailingStopEnabled , InpTrailingStartPoints , InpTrailingDistancePoints , InpTrailingBreakevenFirst .

InpTrailingStopEnabled , InpTrailingStartPoints , InpTrailingDistancePoints , InpTrailingBreakevenFirst . Panel: InpPanelColorScheme и InpPanelFontSize .

Важно

Перед работой на реальном счёте протестируйте продукт на демо-счёте. Спецификации контрактов, tick value, спред, торговые сессии, filling mode, stops level и freeze level зависят от брокера и инструмента. HedgeSafe улучшает подготовку и проверку сделки, но не устраняет рыночные, торговые и исполнительские риски.