HedgeSafe Trade Assistant
- Утилиты
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Sergei SashinУвлеченный IT и всем, что связано с практическим применением технологий. Мне интересно разбираться не только в готовых решениях, но и в том, как они устроены внутри: как работает инфраструктура, как взаимодействуют системы, где возникают узкие места и как их можно устранить.
- Версия: 1.2
- Обновлено: 18 июля 2026
- Активации: 10
HedgeSafe Trade Assistant
Торговая панель для MetaTrader 5 с приоритетом контроля риска. HedgeSafe помогает подготовить, проверить и сопровождать ручную сделку прямо на графике до нажатия BUY или SELL.
HedgeSafe не является сервисом сигналов, прогнозным инструментом, AI-ботом или автоматической стратегией. Продукт не выбирает направление сделки и не обещает прибыль. Каждое торговое решение остаётся за трейдером.
Основные возможности
- Расчёт лота от процента баланса или фиксированной суммы в валюте счёта.
- Планирование Stop Loss по пунктам или цене; Take Profit — по пунктам, цене или множителю R.
- Предварительный расчёт денежного риска, потенциальной прибыли, объёма и отношения риск/прибыль.
- Синхронизация линий Entry, Stop Loss и Take Profit на графике со значениями панели.
- Раздельная готовность BUY и SELL и обязательная side-aware проверка непосредственно перед исполнением.
- Проверка минимального, максимального объёма и шага лота, tick size, tick value, stops level и freeze level.
- Контроль доступности рынка, торгового режима символа, спреда, отклонения и поддерживаемого filling mode.
- Учёт hedging и netting. Панель показывает, откроет, увеличит, уменьшит, закроет или развернёт позицию выбранное действие.
- Блокировка повторных нажатий, структурированный retcode и комментарий брокера.
- Управление позицией: частичное и полное закрытие, breakeven с учётом комиссии и опциональный trailing stop.
- Опциональный дневной лимит убытка по закрытому результату текущего дня.
- Сохранение введённых значений и адаптивная компоновка для разной высоты графика и DPI.
Обычный порядок работы
- Добавьте HedgeSafe на график и проверьте определённый символ и режим счёта.
- Задайте Entry, Stop Loss, Take Profit и способ расчёта риска.
- Проверьте лот, денежный риск, потенциальную прибыль, R:R и диагностические сообщения.
- Используйте BUY или SELL только когда соответствующая сторона имеет статус Ready. Перед отправкой параметры повторно проверяются по свежему снимку рынка.
- Контролируйте результат исполнения и управляйте открытой позицией в разделе Position Management.
Входные параметры
- Identity: InpMagicNumber идентифицирует ордера и позиции помощника.
- Risk defaults: InpDefaultRiskPercent , InpDefaultMoneyRisk , InpClampVolumeToMax , InpRejectVolumeBelowMin .
- Broker safeguards: InpAutoSelectSymbol , InpLogStartupEnvironment , InpMinSlSpreadMultiplier , InpMaxSpreadPoints .
- Execution: InpDefaultExecutionDeviationPoints , InpAutoRefreshEntryPrice , InpEntryRefreshIntervalSeconds .
- Daily risk guard: InpMaxDailyLossPercent ; значение 0 отключает ограничение.
- Position management: InpBreakevenAddCommission .
- Trailing stop: InpTrailingStopEnabled , InpTrailingStartPoints , InpTrailingDistancePoints , InpTrailingBreakevenFirst .
- Panel: InpPanelColorScheme и InpPanelFontSize .
Важно
Перед работой на реальном счёте протестируйте продукт на демо-счёте. Спецификации контрактов, tick value, спред, торговые сессии, filling mode, stops level и freeze level зависят от брокера и инструмента. HedgeSafe улучшает подготовку и проверку сделки, но не устраняет рыночные, торговые и исполнительские риски.