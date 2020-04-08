ATR Progress Control

Трейдинг — это работа с вероятностями, и если вы не знаете, сколько запаса хода осталось у цены на сегодня, вы торгуете вслепую.

Этот индикатор — ваша приборная панель, которая отвечает на главный вопрос перед сделкой: есть ли математический смысл входить в рынок прямо сейчас? Это инструмент для профессионального анализа волатильности, который помогает фильтровать ложные входы и избегать сделок, когда движение уже исчерпано.

В чем суть проблемы

Представьте, что среднее движение валютной пары за день (ATR) составляет 1000 пунктов. К середине дня цена уже прошла 950 пунктов вверх. Новичок увидит сильный импульс и купит. Профессионал посмотрит на ATR Progress Control, увидит, что дневной лимит исчерпан на 95%, и воздержится от покупки, так как вероятность продолжения движения крайне мала.

Индикатор спасает вас от входов на пике движения и помогает забирать прибыль там, где остальные только начинают открывать позиции.

Функциональные возможности

  1. Мультивалютный мониторинг Вам не нужно открывать десятки графиков. Индикатор выводит данные по выбранным вами инструментам в одну компактную таблицу. Вы сразу видите общую картину рынка.

  2. Визуализация запаса хода Индикатор рассчитывает среднюю волатильность (ATR) за заданный период и сравнивает ее с текущим движением цены. Вы видите прогресс-бар и процент прохождения дневного диапазона.

  3. Понятные текстовые статусы Вместо сухих цифр программа дает четкую оценку ситуации:

  • Старт: день только начался, потенциал движения максимальный.
  • Потенциал: лучшее время для поиска точки входа.
  • Активно: половина движения пройдена, будьте внимательны.
  • Завершение: дневной лимит почти исчерпан.
  • Перебор: цена прошла больше среднего значения, высокий риск разворота или флета.
  • Экстрим: аномальная волатильность.

  1. Расчет оставшихся пунктов Индикатор показывает конкретное число пунктов, которое цена теоретически может пройти до достижения среднего значения ATR. Это незаменимо для точной установки тейк-профита. Если до предела осталось 200 пунктов, нет смысла ставить цель в 500.

  2. Определение внутридневного тренда Показывает направление текущего дня относительно цены открытия (покупатели или продавцы контролируют день).

Преимущества индикатора

  • Поддержка 11 языков: интерфейс автоматически переключается или настраивается вручную (включая русский, английский, китайский и другие).
  • Полная настройка: вы можете менять цвета, положение панели, размеры шрифтов и список отображаемых пар.
  • Обучающие подсказки: при наведении мыши на элементы панели всплывают пояснения, что делает инструмент понятным даже для новичков.
  • Скорость работы: код оптимизирован и не перегружает терминал даже при большом списке символов.

Для кого этот инструмент

ATR Progress Control необходим тем, кто устал ловить развороты против тренда или покупать на самых максимумах. Это не генератор сигналов, а мощный фильтр, который вносит в вашу торговлю математическую обоснованность. Перестаньте гадать и начните использовать статистику в свою пользу.


Настройки и параметры индикатора

Индикатор обладает гибкой системой настроек, позволяющей адаптировать его под любую торговую стратегию и цветовую схему терминала.

Языковые настройки

Interface Language — выбор языка интерфейса панели. Поддерживается 11 языков, включая русский, английский, китайский, испанский, немецкий и другие. Это позволяет комфортно использовать индикатор трейдерам из разных стран.

Основные настройки

ATR Period (days) — период усреднения индикатора ATR. Это ключевой параметр, определяющий, за сколько последних дней будет рассчитываться средняя волатильность. Стандартное значение 14 подходит для большинства стратегий. Уменьшение значения сделает индикатор более чувствительным к последним изменениям, увеличение — покажет более глобальную статистику.

Symbols — список финансовых инструментов для мониторинга. В этой строке необходимо перечислить тикеры валютных пар, металлов или индексов через точку с запятой (например: EURUSD;GBPUSD;XAUUSD). Важно указывать названия в точности так, как они записаны в вашем окне обзора рынка.

Show Panel — переключатель, позволяющий скрыть или показать информационную панель на графике.

Show Hints — включение или отключение всплывающих текстовых подсказок под панелью, которые объясняют значение каждого столбца.

Расположение панели

Panel Corner — выбор угла графика, к которому будет привязана панель (например, левый верхний или правый нижний).

Offset X / Offset Y — настройки отступа панели от выбранного угла по горизонтали и вертикали в пикселях. Позволяет точно позиционировать таблицу, чтобы она не перекрывала другие элементы графика.

Цветовые настройки

Блок настроек Colors позволяет полностью изменить внешний вид индикатора. Вы можете настроить цвет фона, рамки, заголовков, основного текста, а также цвета для различных состояний рынка:

  • Bullish Color — цвет для бычьего тренда и начальной фазы движения.
  • Bearish Color — цвет для медвежьего тренда и зон перекупленности/перепроданности.
  • Neutral Color — цвет для средней фазы движения.

Уровни прогресса

Level 1 (Normal) — граница в процентах, до которой движение считается начальным (по умолчанию 50%). Level 2 (Active) — граница в процентах, после которой движение считается завершенным или избыточным (по умолчанию 100%).

Описание отображаемых данных

Панель индикатора предоставляет следующую информацию в режиме реального времени для каждого символа из списка:

  1. Пара — название финансового инструмента.
  2. Пройдено — процент от среднего дневного движения (ATR), который цена уже прошла сегодня.
  3. Осталось — процент движения, который цена еще теоретически может пройти до достижения среднего значения.
  4. Прогресс дня — визуальная шкала, наглядно показывающая степень “усталости” движения.
  5. Статус — текстовое описание текущей ситуации (старт, потенциал, активно, завершение, перебор).
  6. Тренд — направление движения цены относительно цены открытия дня. Стрелка вверх означает, что текущая цена выше открытия, стрелка вниз — ниже.
  7. Пункты — точное количество пунктов, которое осталось до прохождения 100% среднего дневного диапазона.

Этот набор данных позволяет мгновенно оценивать рыночную ситуацию по нескольким инструментам одновременно без необходимости переключать графики.


