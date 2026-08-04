Price Daily Percentage Variation

Индикатор Price Daily Percentage Variation разработан для определения ценовых уровней на основе суточного процентного изменения актива, создавая фиксированную процентную сетку, которая сопровождает всю торговую сессию. Начиная с цены открытия дня, индикатор автоматически рисует центральную линию и различные линии выше и ниже этого уровня, формируя статистические зоны поддержки и сопротивления.

Функционирование и применение

Центральная линия представляет цену открытия дня и остается на графике с начала до конца сессии. От нее индикатор рассчитывает верхние и нижние процентные уровни, позволяя трейдеру быстро визуализировать положение рынка относительно цены открытия.

Эти регионы служат важными ориентирами для рыночного потока. Во многих случаях они выступают в качестве точек ценовой реакции, где происходит замедление движения, фиксация прибыли, продолжение тренда или даже развороты.

По этой причине индикатор является отличным инструментом для трейдеров, совершающих скальпинговые, внутридневные и краткосрочные операции.

Важно подчеркнуть, что ни один уровень не должен использоваться изолированно. Идеальным вариантом является сочетание Price Daily Percentage Variation с анализом контекста, потока ордеров, объема, прайс-экшен или любой другой методологии, используемой оператором. Чем выше конвегенция между различными факторами, тем выше качество сделки.

Во время сильного тренда цена может пересечь несколько процентных уровней, прежде чем найти зону равновесия. На боковых рынках, с другой стороны, эти линии часто работают как зоны поддержки и сопротивления, предлагая отличные возможности для быстрых сделок.

Рекомендуемые настройки по рынкам

Таймфрейм: Рекомендуется использовать индикатор на графиках 15 минут или ниже (например, M15, M10, M5, M4, M3, M2 и M1). Индикатор был разработан и оптимизирован для краткосрочных операций и скальпинга на этих таймфреймах.

Рынок Форекс (Валюты): Рекомендуется использовать 0,25% между каждым процентным уровнем. Эта конфигурация лучше всего учитывает волатильность основных валютных пар.

Металлы, Криптовалюты, Сырьевые товары и Индексы: Рекомендуется использовать 0,50% между каждым уровнем. Эта конфигурация предлагает отличный баланс между чувствительностью и фильтрацией движений.

Нефть: Рекомендуется использовать 1,00% между каждым уровнем с учетом характерной волатильности сырья.

Акции: Наиболее рекомендуемое значение составляет 1,00% между каждым уровнем. Для более волатильных акций можно использовать 1,50% . Выбор должен основываться на характерной волатильности каждого актива.

Примечание: В качестве общего ориентира рекомендуется не превышать 1,50% в дневных настройках.

Преимущества и применения

Главное отличие Price Daily Percentage Variation — это его простота. За несколько секунд трейдер может увидеть всю процентную структуру дня без необходимости выполнять ручные расчеты.

Кроме того, поскольку все уровни рассчитываются на основе суточного процентного изменения сессии, индикатор обеспечивает объективный и стандартизированный ориентир, облегчая чтение рынка в течение всей торговли.

Уровни можно использовать для:

Определения возможных зон скальпинга;

Определение вероятных зон поддержки и сопротивления;

Выявления возможных точек краткосрочного разворота;

Определение частичных и финальных целей;

Управления рисками;

Оценки силы движения относительно цены открытия.

Заключительные соображения

Стоит помнить, что процентные уровни представляют собой зоны интереса, а не гарантии разворота. Рынок может уважать определенный уровень, пробить его или использовать просто как точку ускорения движения. Поэтому перед принятием решений всегда рекомендуется подтверждение с помощью ценового действия (price action).

Индикатор Price Daily Percentage Variation разработан для того, чтобы предложить трейдеру четкое представление о процентном распределении цен в течение дня, упрощая определение важных рыночных зон и помогая принимать решения с большей объективностью и дисциплиной. При использовании в рамках последовательного плана управления рисками и в сочетании с хорошим пониманием рыночного контекста он становится чрезвычайно полезным инструментом для высокоточных операций.