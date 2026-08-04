Price Daily Percentage Variation

Price Daily Percentage Variation

Индикатор Price Daily Percentage Variation разработан для определения ценовых уровней на основе суточного процентного изменения актива, создавая фиксированную процентную сетку, которая сопровождает всю торговую сессию. Начиная с цены открытия дня, индикатор автоматически рисует центральную линию и различные линии выше и ниже этого уровня, формируя статистические зоны поддержки и сопротивления.

Функционирование и применение

  • Центральная линия представляет цену открытия дня и остается на графике с начала до конца сессии. От нее индикатор рассчитывает верхние и нижние процентные уровни, позволяя трейдеру быстро визуализировать положение рынка относительно цены открытия.

  • Эти регионы служат важными ориентирами для рыночного потока. Во многих случаях они выступают в качестве точек ценовой реакции, где происходит замедление движения, фиксация прибыли, продолжение тренда или даже развороты.

  • По этой причине индикатор является отличным инструментом для трейдеров, совершающих скальпинговые, внутридневные и краткосрочные операции.

  • Важно подчеркнуть, что ни один уровень не должен использоваться изолированно. Идеальным вариантом является сочетание Price Daily Percentage Variation с анализом контекста, потока ордеров, объема, прайс-экшен или любой другой методологии, используемой оператором. Чем выше конвегенция между различными факторами, тем выше качество сделки.

  • Во время сильного тренда цена может пересечь несколько процентных уровней, прежде чем найти зону равновесия. На боковых рынках, с другой стороны, эти линии часто работают как зоны поддержки и сопротивления, предлагая отличные возможности для быстрых сделок.

Рекомендуемые настройки по рынкам

  • Таймфрейм: Рекомендуется использовать индикатор на графиках 15 минут или ниже (например, M15, M10, M5, M4, M3, M2 и M1). Индикатор был разработан и оптимизирован для краткосрочных операций и скальпинга на этих таймфреймах.

  • Рынок Форекс (Валюты): Рекомендуется использовать 0,25% между каждым процентным уровнем. Эта конфигурация лучше всего учитывает волатильность основных валютных пар.

  • Металлы, Криптовалюты, Сырьевые товары и Индексы: Рекомендуется использовать 0,50% между каждым уровнем. Эта конфигурация предлагает отличный баланс между чувствительностью и фильтрацией движений.

  • Нефть: Рекомендуется использовать 1,00% между каждым уровнем с учетом характерной волатильности сырья.

  • Акции: Наиболее рекомендуемое значение составляет 1,00% между каждым уровнем. Для более волатильных акций можно использовать 1,50%. Выбор должен основываться на характерной волатильности каждого актива.

  • Примечание: В качестве общего ориентира рекомендуется не превышать 1,50% в дневных настройках.

Преимущества и применения

Главное отличие Price Daily Percentage Variation — это его простота. За несколько секунд трейдер может увидеть всю процентную структуру дня без необходимости выполнять ручные расчеты.

Кроме того, поскольку все уровни рассчитываются на основе суточного процентного изменения сессии, индикатор обеспечивает объективный и стандартизированный ориентир, облегчая чтение рынка в течение всей торговли.

Уровни можно использовать для:

  • Определения возможных зон скальпинга;

  • Определение вероятных зон поддержки и сопротивления;

  • Выявления возможных точек краткосрочного разворота;

  • Определение частичных и финальных целей;

  • Управления рисками;

  • Оценки силы движения относительно цены открытия.

Заключительные соображения

Стоит помнить, что процентные уровни представляют собой зоны интереса, а не гарантии разворота. Рынок может уважать определенный уровень, пробить его или использовать просто как точку ускорения движения. Поэтому перед принятием решений всегда рекомендуется подтверждение с помощью ценового действия (price action).

Индикатор Price Daily Percentage Variation разработан для того, чтобы предложить трейдеру четкое представление о процентном распределении цен в течение дня, упрощая определение важных рыночных зон и помогая принимать решения с большей объективностью и дисциплиной. При использовании в рамках последовательного плана управления рисками и в сочетании с хорошим пониманием рыночного контекста он становится чрезвычайно полезным инструментом для высокоточных операций.

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Euro Escalper— Professionalnyi Institutsionalnyi Indikator Skalpinga Euro Escalper — eto vysokoproizvoditelnyi torgovyi indikator, razrabotannyi dlya treiderov, trebuyushchikh institutsionalnoi tochnosti v kazhdoi tochke vkhoda. Rabotaet s Sinteticheskimi Indeksami (Deriv), Forex i lyubym aktivom, dostupnym v MetaTrader 5. Sochetaet zony likvidnosti na osnove Fibonachchi, vstroennyi dvigatel SuperTrend i professionalnuyu panel monitoringa v realnom vremeni. Klyuchevye Preimushchestva Bez Perisov
Chimera Volume
Marko Milenkovic
Индикаторы
Chimera Volume для MetaTrader 5 Продвинутый анализ объема и визуализация рыночной активности Chimera Volume — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, разработанный для анализа нормализованной активности объема и отображения изменений в рыночном участии через динамическую визуальную структуру. Индикатор обрабатывает данные тикового объема, используя алгоритмы адаптивной нормализации, и генерирует структурированное представление интенсивности объема, фаз накопления и сдвигов активности в
CGE Trading Suite
Carl Gustav Johan Ekstrom
5 (2)
Индикаторы
Institutional-Grade Analytics for MT5 The full analytical edge of a professional trading desk, built into your MT5 chart. CGE Trading Suite is an indicator system of 20 integrated modules covering market structure, timing, momentum, volume and capital flow, combined into a single chart-based workspace. Why CGE Trading Suite? The suite empowers traders with structure, confidence, and consistent performance across all markets and time frames. Hover over any signal or tool on the chart to instant
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Индикаторы
BigPlayerRange — Лучший Индикатор для РТС и USD/RUB | MetaTrader 5 Откройте для себя BigPlayerRange — лучший индикатор для РТС, USD/RUB и других активов в терминале MetaTrader 5. Этот профессиональный инструмент выделяет ключевые зоны активности крупных игроков и предоставляет точный институциональный анализ движения цены. Как Работает Индикатор: BigPlayerRange отображает две горизонтальные области, построенные на основе анализа объема: Зелёная зона — область, где покупатели защищают цен
SMC Institutional Suite
Catur Cipto Nugroho
Индикаторы
SMC Institutional Suite v3.7 Professional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 What is New in Version 3.7 - Visual Stability Update This release focuses entirely on one goal: making every zone, label, and line on your chart rock-solid stable. There is no more flickering, no more zones disappearing on a new candle, and no more duplicate drawings. Order Block (OB) zones no longer flicker or disappear. Once drawn, they stay permanently on the chart. Equal Highs and Equal Lows (EQH / EQL)
Gold Xausd Hunter
Metin Erkamoglu
5 (1)
Индикаторы
MATADOR GOLD XAUUSD M5 Scalp Signals for MT5 MATADOR GOLD is a decision-support indicator for MetaTrader 5, designed for traders who analyze short-term Gold movement on the M5 timeframe. The indicator does not open, close, or manage trades automatically. It provides buy and sell signal guidance so the user can make their own trading decisions according to their risk plan, broker conditions, and trade management rules. Main purpose MATADOR GOLD is built to help traders avoid noisy signal flow and
Footprint and Order Flow for MT5
Dmitrii Dolbnev
Индикаторы
Footprint — индикатор для анализа order flow и объёма. Он помогает определять структуру рынка на уровне кластеров, находить ключевые зоны с повышенной активностью и работать с фильтрами прямо на графике, без постоянного открытия окна настроек. Возможности индикатора Footprint кластерный график Bid x Ask, Delta; панель управления на графике; слайдеры для настройки фильтров; Absorption; Initiative; Stacked Imbalances; Big Trades; dPOC / Dynamic Point of Control; Delta; боковой профиль рынка; кумул
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