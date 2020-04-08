ATR Progress Control

Control de Progreso ATR





Operar es cuestión de probabilidad, y si no sabes cuánto rango le queda al precio hoy, estás operando a ciegas.





Este indicador es su cuadro de mandos que responde a la pregunta más importante antes de una operación: ¿tiene sentido matemático entrar en el mercado ahora mismo? Es una herramienta de análisis profesional de la volatilidad que ayuda a filtrar las entradas falsas y a evitar las operaciones cuando el movimiento ya se ha agotado.





¿Cuál es el problema?





Imagine que el movimiento medio diario (ATR) de un par de divisas es de 1.000 pips. A mediodía, el precio ya ha subido 950 pipos. Un principiante verá un fuerte impulso y comprará. Un profesional mirará el control de progreso del ATR, verá que el límite diario se ha agotado en un 95% y se abstendrá de comprar, ya que la probabilidad de que continúe el movimiento es extremadamente baja.





El indicador le evita entrar en el punto álgido de un movimiento y le ayuda a tomar beneficios cuando otros están empezando a abrir posiciones.





Funcionalidad





Seguimiento multidivisa

No necesita abrir docenas de gráficos. El indicador muestra los datos de los instrumentos seleccionados en una tabla compacta. Podrá ver inmediatamente el panorama general del mercado.





Visualización de la reserva de energía

El indicador calcula la volatilidad media (ATR) para un periodo determinado y la compara con el movimiento actual de los precios. Puede ver una barra de progreso y el porcentaje del rango diario completado.





Estados en texto claro

En lugar de números áridos, el programa ofrece una evaluación clara de la situación:





Inicio: El día acaba de empezar, el potencial de movimiento es máximo.

Potencial: El mejor momento para encontrar un punto de entrada.

Activo: La mitad del movimiento se ha completado, tenga cuidado.

Finalización: El límite diario está casi alcanzado.

Exceso: El precio se ha movido más allá del valor medio, alto riesgo de retroceso o plano.

Extremo: Volatilidad anormal.

Cálculo de pips restantes

El indicador muestra el número específico de pips que el precio puede moverse teóricamente antes de alcanzar el valor medio del ATR. Esto es esencial para fijar con precisión los beneficios. Si quedan 200 pips hasta el límite, no tiene sentido fijar un objetivo de 500.





Determinar la tendencia intradía

Muestra la dirección del día actual en relación con el precio de apertura (compradores o vendedores controlan el día).





Ventajas del indicador





Soporte para 11 idiomas: la interfaz cambia automáticamente o puede configurarse manualmente (incluyendo ruso, inglés, chino y otros).

Personalización completa: puede cambiar los colores, la posición del panel, el tamaño de la fuente y la lista de pares mostrados.

Información sobre herramientas educativas: las explicaciones aparecen al pasar el ratón por encima de los elementos del panel, lo que facilita la comprensión de la herramienta incluso para los principiantes.

Velocidad: el código está optimizado y no sobrecarga el terminal ni siquiera con una gran lista de símbolos.

¿Para quién es esta herramienta?



