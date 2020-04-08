ATR Progress Control

Control de Progreso ATR

Operar es cuestión de probabilidad, y si no sabes cuánto rango le queda al precio hoy, estás operando a ciegas.

Este indicador es su cuadro de mandos que responde a la pregunta más importante antes de una operación: ¿tiene sentido matemático entrar en el mercado ahora mismo? Es una herramienta de análisis profesional de la volatilidad que ayuda a filtrar las entradas falsas y a evitar las operaciones cuando el movimiento ya se ha agotado.

¿Cuál es el problema?

Imagine que el movimiento medio diario (ATR) de un par de divisas es de 1.000 pips. A mediodía, el precio ya ha subido 950 pipos. Un principiante verá un fuerte impulso y comprará. Un profesional mirará el control de progreso del ATR, verá que el límite diario se ha agotado en un 95% y se abstendrá de comprar, ya que la probabilidad de que continúe el movimiento es extremadamente baja.

El indicador le evita entrar en el punto álgido de un movimiento y le ayuda a tomar beneficios cuando otros están empezando a abrir posiciones.

Funcionalidad

Seguimiento multidivisa
No necesita abrir docenas de gráficos. El indicador muestra los datos de los instrumentos seleccionados en una tabla compacta. Podrá ver inmediatamente el panorama general del mercado.

Visualización de la reserva de energía
El indicador calcula la volatilidad media (ATR) para un periodo determinado y la compara con el movimiento actual de los precios. Puede ver una barra de progreso y el porcentaje del rango diario completado.

Estados en texto claro
En lugar de números áridos, el programa ofrece una evaluación clara de la situación:

Inicio: El día acaba de empezar, el potencial de movimiento es máximo.
Potencial: El mejor momento para encontrar un punto de entrada.
Activo: La mitad del movimiento se ha completado, tenga cuidado.
Finalización: El límite diario está casi alcanzado.
Exceso: El precio se ha movido más allá del valor medio, alto riesgo de retroceso o plano.
Extremo: Volatilidad anormal.
Cálculo de pips restantes
El indicador muestra el número específico de pips que el precio puede moverse teóricamente antes de alcanzar el valor medio del ATR. Esto es esencial para fijar con precisión los beneficios. Si quedan 200 pips hasta el límite, no tiene sentido fijar un objetivo de 500.

Determinar la tendencia intradía
Muestra la dirección del día actual en relación con el precio de apertura (compradores o vendedores controlan el día).

Ventajas del indicador

Soporte para 11 idiomas: la interfaz cambia automáticamente o puede configurarse manualmente (incluyendo ruso, inglés, chino y otros).
Personalización completa: puede cambiar los colores, la posición del panel, el tamaño de la fuente y la lista de pares mostrados.
Información sobre herramientas educativas: las explicaciones aparecen al pasar el ratón por encima de los elementos del panel, lo que facilita la comprensión de la herramienta incluso para los principiantes.
Velocidad: el código está optimizado y no sobrecarga el terminal ni siquiera con una gran lista de símbolos.
¿Para quién es esta herramienta?

ATR Progress Control es esencial para aquellos cansados de atrapar retrocesos contra-tendencia o comprar en la parte superior. No se trata de un generador de señales, sino de un potente filtro que aporta validez matemática a sus operaciones. Deje de adivinar y empiece a utilizar las estadísticas a su favor.


Ajustes y parámetros del indicador

El indicador cuenta con un sistema de configuración flexible, que permite adaptarlo a cualquier estrategia de negociación y esquema de colores del terminal.

Ajustes de idioma

Idioma de la interfaz - seleccione el idioma de la interfaz para el panel. Se admiten once idiomas, entre ellos ruso, inglés, chino, español, alemán y otros. Esto permite a los operadores de diferentes países utilizar cómodamente el indicador.

Ajustes principales

Periodo ATR (días) - el periodo medio para el indicador ATR. Este parámetro clave determina el número de días sobre los que se calculará la volatilidad media. El valor por defecto de 14 es adecuado para la mayoría de las estrategias. Disminuir el valor hará que el indicador sea más sensible a los cambios recientes, mientras que aumentarlo mostrará estadísticas más globales.

Símbolos - lista de instrumentos financieros a monitorizar. En esta línea deben aparecer los tickers de los pares de divisas, metales o índices, separados por punto y coma (por ejemplo: EURUSD; GBPUSD; XAUUSD). Es importante introducir los nombres exactamente como aparecen en la ventana de Market Watch.

Mostrar Panel - un conmutador para ocultar o mostrar el panel de información en el gráfico.

Mostrar sugerencias: activa o desactiva las sugerencias de texto emergentes debajo del panel que explican el significado de cada barra.

Ubicación del panel

Esquina del panel: seleccione la esquina del gráfico a la que se anclará el panel (por ejemplo, superior izquierda o inferior derecha).

Desplazamiento X / Desplazamiento Y - ajuste el desplazamiento horizontal y vertical del panel desde la esquina seleccionada en píxeles. Permite un posicionamiento preciso de la tabla para que no se solape con otros elementos del gráfico.

Ajustes de color

El bloque Configuración de colores le permite personalizar completamente la apariencia del indicador. Puede personalizar el fondo, el borde, los títulos, el texto principal, así como los colores para las diferentes condiciones del mercado:

Color alcista - color para una tendencia alcista y la fase inicial de un movimiento.
Color bajista - color para una tendencia bajista y zonas de sobrecompra/sobreventa.
Color Neutral - color para la fase media de un movimiento.
Niveles de Avance

Nivel 1 (Normal) - límite porcentual hasta el cual un movimiento se considera inicial (por defecto: 50%).
Nivel 2 (Activo) - el límite porcentual a partir del cual un movimiento se considera completo o excesivo (por defecto: 100%).

Descripción de los datos visualizados

El panel indicador proporciona la siguiente información en tiempo real para cada símbolo de la lista:

Par - el nombre del instrumento financiero.
Completado - el porcentaje del movimiento medio diario (ATR) que el precio ya ha completado hoy.
Restante - el porcentaje de movimiento que el precio teóricamente puede completar antes de alcanzar el valor medio.
Progreso diario - escala visual que muestra claramente el grado de "fatiga" de un movimiento.
Estado - una descripción textual de la situación actual (inicio, potencial, activo, finalización, rebasamiento).
Tendencia - la dirección del movimiento del precio en relación con el precio de apertura del día. Una flecha hacia arriba significa que el precio actual está por encima del precio de apertura, y una flecha hacia abajo significa que está por debajo del precio de apertura. Pips - el número exacto de pips restantes hasta que el rango medio diario alcance el 100%.
Este conjunto de datos le permite evaluar al instante la situación del mercado para varios instrumentos simultáneamente sin tener que cambiar de gráfico.
