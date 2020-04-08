Second Timeframe Pro — Видьте рынок раньше других!





Разблокируйте скрытый уровень ценового действия





Пока другие трейдеры смотрят на минутные свечи — вы уже видите 60 свечей внутри каждой минуты!**









Что такое Second Timeframe Pro?





Это революционный индикатор, который создаёт полноценные свечные графики с секундными таймфреймами прямо в MetaTrader 5.





Стандартный MT5 ограничивает вас минутным графиком. Но рынок не останавливается каждую минуту — он пульсирует каждую секунду. SecondCharts Pro снимает это ограничение.









Почему это критически важно для скальпинга?





Проблема:

На минутном графике вы видите только 4 числа: Open, High, Low, Close. Но что происходило внутри этой минуты? Где была борьба покупателей и продавцов? Где формировались микро-уровни?





Решение:

Second Timeframe Pro разворачивает каждую минуту в 60 секундных свечей (или 12 свечей по 5 секунд, 6 свечей по 10 секунд — любой интервал на ваш выбор).





Вы буквально смотрите внутрь минутной свечи как под микроскопом!









Что вы получаете:





Микро-структура рынка

- Видите точные моменты разворота внутри минуты

- Определяете истинные уровни поддержки и сопротивления

- Замечаете накопление объёма до того, как это станет видно на M1





Преимущество во времени

- Входите в сделку на 30-50 секунд раньше конкурентов

- Выходите до того, как минутная свеча сформирует сигнал разворота

- Ставите стоп-лосс точнее, экономя пункты на каждой сделке





Профессиональный интерфейс

- Полноценная ценовая шкала справа

- Crosshair с отображением точной цены и времени

- OHLC данные при наведении на любую свечу

- Chart Shift для комфортной работы с правым краем графика

- Плавный зум колёсиком мыши (горизонтальный и вертикальный)









Конкурентные преимущества:





Обычный трейдер:

- Видит 1 свечу M1

- Входит после закрытия свечи

- Угадывает уровни

- Теряет на проскальзываниях





Трейдер с Second Timeframe Pro:

- Видит 60 свечей S1 внутри каждой минуты

- Входит в момент формирования паттерна

- Видит точные уровни микро-структуры

- Минимизирует проскальзывание за счёт точного входа









Идеальные сценарии использования:





Скальпинг на новостях

Когда выходит новость — цена делает десятки движений за секунды. На M1 вы видите только результат. С Second Timeframe Pro вы видите каждый импульс и откат в реальном времени.





Торговля от уровней

Цена тестирует уровень. На M1 это выглядит как одно касание. На S5 вы видите 3-4 теста и точный момент отбоя — идеальная точка входа.





Пробои

Минутная свеча пробила уровень? А на секундном графике видно, что это был ложный пробой с мгновенным возвратом. Вы не попались в ловушку.









Гибкие настройки:





- Любой секундный интервал: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 секунд

- Настраиваемые цвета бычьих и медвежьих свечей

- Регулируемый Chart Shift (отступ справа)

- Ширина свечей под любой стиль торговли









Масштабом графика можно управлять с помощью кнопок на панели индикатора.





Важно понимать:





Этот индикатор не рисует исторические данные — он строит свечи в реальном времени из живого потока котировок. Чем дольше работает — тем больше истории накапливает.





Для полноценной работы рекомендуется держать терминал включённым во время торговых сессий.













Инвестиция в торговое преимущество





Один удачный скальп окупит индикатор многократно. Вы получаете инструмент, который будет работать на вас каждый торговый день.









Начните видеть рынок на уровне, недоступном большинству трейдеров!





Second Timeframe Pro — когда каждая секунда на счету.





