Second Timeframe Pro

Second Timeframe Pro — Видьте рынок раньше других!

Разблокируйте скрытый уровень ценового действия

Пока другие трейдеры смотрят на минутные свечи — вы уже видите 60 свечей внутри каждой минуты!**


Что такое Second Timeframe Pro?

Это революционный индикатор, который создаёт полноценные свечные графики с секундными таймфреймами прямо в MetaTrader 5. 

Стандартный MT5 ограничивает вас минутным графиком. Но рынок не останавливается каждую минуту — он пульсирует каждую секунду. SecondCharts Pro снимает это ограничение.


Почему это критически важно для скальпинга?

Проблема:
На минутном графике вы видите только 4 числа: Open, High, Low, Close. Но что происходило внутри этой минуты? Где была борьба покупателей и продавцов? Где формировались микро-уровни?

 Решение:
Second Timeframe Pro разворачивает каждую минуту в 60 секундных свечей (или 12 свечей по 5 секунд, 6 свечей по 10 секунд — любой интервал на ваш выбор).

Вы буквально смотрите внутрь минутной свечи как под микроскопом!


Что вы получаете:

 Микро-структура рынка
- Видите точные моменты разворота внутри минуты
- Определяете истинные уровни поддержки и сопротивления
- Замечаете накопление объёма до того, как это станет видно на M1

 Преимущество во времени
- Входите в сделку на 30-50 секунд раньше конкурентов
- Выходите до того, как минутная свеча сформирует сигнал разворота
- Ставите стоп-лосс точнее, экономя пункты на каждой сделке

 Профессиональный интерфейс
- Полноценная ценовая шкала справа
- Crosshair с отображением точной цены и времени
- OHLC данные при наведении на любую свечу
- Chart Shift для комфортной работы с правым краем графика
- Плавный зум колёсиком мыши (горизонтальный и вертикальный)


Конкурентные преимущества:

Обычный трейдер:
- Видит 1 свечу M1
- Входит после закрытия свечи
- Угадывает уровни
- Теряет на проскальзываниях

Трейдер с Second Timeframe Pro:
- Видит 60 свечей S1 внутри каждой минуты
- Входит в момент формирования паттерна
- Видит точные уровни микро-структуры
- Минимизирует проскальзывание за счёт точного входа


Идеальные сценарии использования:

Скальпинг на новостях
Когда выходит новость — цена делает десятки движений за секунды. На M1 вы видите только результат. С Second Timeframe Pro вы видите каждый импульс и откат в реальном времени.

 Торговля от уровней
Цена тестирует уровень. На M1 это выглядит как одно касание. На S5 вы видите 3-4 теста и точный момент отбоя — идеальная точка входа.

Пробои
Минутная свеча пробила уровень? А на секундном графике видно, что это был ложный пробой с мгновенным возвратом. Вы не попались в ловушку.


Гибкие настройки:

- Любой секундный интервал: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 секунд
- Настраиваемые цвета бычьих и медвежьих свечей
- Регулируемый Chart Shift (отступ справа)
- Ширина свечей под любой стиль торговли


Масштабом графика можно управлять с помощью кнопок на панели индикатора.

Важно понимать:

Этот индикатор не рисует исторические данные — он строит свечи в реальном времени из живого потока котировок. Чем дольше работает — тем больше истории накапливает.

Для полноценной работы рекомендуется держать терминал включённым во время торговых сессий.



Инвестиция в торговое преимущество

Один удачный скальп окупит индикатор многократно. Вы получаете инструмент, который будет работать на вас каждый торговый день.


Начните видеть рынок на уровне, недоступном большинству трейдеров!

Second Timeframe Pro — когда каждая секунда на счету.


