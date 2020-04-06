Squid Grid EA

ПУСТЬ Squid...





УПРАВЛЯЙ СВОЕЙ СЕТКОЙ!!





Squid Grid — очень простая в использовании система для торговли по сетке, которая позволяет пользователю просто нажать кнопку «Старт» и расслабиться, пока мистер Squid позаботится о своих делах!





Стратегия основана на системе, основанной на заданном пользователем расстоянии в пунктах. Позиция открывается, как только цена проходит X пунктов.





Множество позиций продолжают открываться, пока условная логика остается верной. Количество позиций можно настраивать.





Включает систему защиты прибыли, основанную на проценте коррекции, который также задается пользователем.





Посмотрите соответствующие видео и скриншоты, чтобы узнать о производительности.





Лучшие результаты, которые я видел на EURUSD M1.





Коэффициент Шарпа: 21,43!!





Фактор прибыли: 1,66





Просадка: 1,45%!!