Squid Grid EA
- Эксперты
- Robert James Poulin
- Версия: 2.6
- Обновлено: 15 декабря 2025
- Активации: 5
ПУСТЬ Squid...
УПРАВЛЯЙ СВОЕЙ СЕТКОЙ!!
Squid Grid — очень простая в использовании система для торговли по сетке, которая позволяет пользователю просто нажать кнопку «Старт» и расслабиться, пока мистер Squid позаботится о своих делах!
Стратегия основана на системе, основанной на заданном пользователем расстоянии в пунктах. Позиция открывается, как только цена проходит X пунктов.
Множество позиций продолжают открываться, пока условная логика остается верной. Количество позиций можно настраивать.
Включает систему защиты прибыли, основанную на проценте коррекции, который также задается пользователем.
Посмотрите соответствующие видео и скриншоты, чтобы узнать о производительности.
Лучшие результаты, которые я видел на EURUSD M1.
Коэффициент Шарпа: 21,43!!
Фактор прибыли: 1,66
Просадка: 1,45%!!