Five candle pattern semi automatic

Советник предназначен для торговли на хеджирующем счете, т.к. торгует одновременно в обоих направлениях. При этом можно использовать как торговлю одним ордером, так и сеткой ордеров в режиме мартингейла. При этом используется встроенный индикатор из комбинации 5-ти свечей с гибкой настройкой. Есть ограничение по количеству одновременно торгующих символов. Торговля может вестись на любом символе с любыми таймфреймами, но оптимизировался для торговли золотом.

В советник встроен функционал для ручной торговли. Это панель с возможностью изменять размер кнопок и показывать/убирать кнопки закрытия позиций. Панель можно перемещать в удобное место на графике с запоминанием ее положения. Также имеются панели текущего состояния и статистики. Справа в нижнем углу находится активная надпись состояния торговли при клике мышкой по которой можно включить/отключить автоторговлю.

После открытия позиции появляется линия (если включены линии открытия колен) уровня открытия колена согласно настройкам, которую можно двигать мышкой после двойного клика и которая будет определять новый уровень после сдвига. Но очередная позиция откроется не точно по линии, а только после пересечения ценой ее и появлении сигнала индикаторов.

Сет файл для торговли золотом и оптимизации скачивайте в "Обсуждении".


Рекомендуем также
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Эксперты
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Эксперты
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Эксперты
ReversiLot – это мощный инструмент автоматической торговли на платформе MetaTrader 5, созданный для профессиональных трейдеров и инвесторов. Этот советник базируется на стратегии управления капиталом с использованием мартингейла и способен адаптироваться к рыночным условиям. Ключевые особенности: Динамическое управление лотом: Начальный лот рассчитывается на основе процента риска от депозита. Возможность увеличения объема лота по принципу умножения после каждой убыточной сделки. Гибкая настройк
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Эксперты
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Эксперты
Equity Compounder is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This EA is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, with hidden reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automatically
Restea
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Эксперты
Restea — Volatility-Adaptive RSI Expert Advisor Restea is an automated trading system that combine confluences using indicators MA for trend, Price action for market structure, and RSI for trend momentum. Trade levels are auto calculated based on ATR-based volatility. It trades for you while still giving you full control by tweaking settings I hope you have great and positive feedback while using Restea. If you liked Restea kindly support so I can continue to provide EAs that will suit every t
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Эксперты
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю Стратегию "Дуэнде", Дуэнде — это алгоритм, который обнаруживает шаблоны различных высоких и низких уровней, где они остаются постоянными, чтобы делать хорошие входы, с системой восстановления, запрашивающей различные вещи, такие как безубыточность, и пересечения между одноранговыми узлами. Доказано, что он без проблем контролирует несколько валют, с мощным контролем новостей во время рынка. можно управлять всеми необходимыми символами Моя стратегия оптимизирована
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Эксперты
DOW KING   EA  -  это полностью автоматическая система для индексов   с открытыми параметрами оптимизации и   механизмом восстановления в реальном времени. DOW King Гайд Сигналы Возврат комиссии Брокера Обновления Полезный Блог Алгоритм имеет встроенный опциональный фильтр волатильности, что позволяет обходить ложные пробои на рынке. Система использует пробой рынка в определенные часы в начале торговой сессии США. Каждая позиция всегда имеет Фиксированный SL/TP и сопровождение прибыльных позиций
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Pro Trader EA
Igor Widiger
Эксперты
Опытному трейдеру крайне важно иметь подходящие инструменты и ресурсы для успеха на рынке. Pro Trader EA предлагает профессиональное и эффективное торговое решение. С нашим инновационным программным обеспечением вы сможете автоматизировать торговые стратегии, получать точные торговые сигналы и избегать эмоций. Pro Trader EA позволяет торговать различными классами активов, предлагает аналитику в реальном времени и удобный интерфейс. Наша служба поддержки готова ответить на любые вопросы. Использ
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Эксперты
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Эксперты
Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
Советник Investopedia FIVE EA основан на этой статье: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ - Ищите валютную пару, торгующуюся ниже EMA X-периода, а MACD находится на отрицательной территории. - Подождите, пока цена пересечет EMA X-периода, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение пяти баров. - Открывайте длинные позиции на X пунктов выше
EA Smart Golden Wolf Scalper MT5
Ruslan Pishun
4.5 (2)
Эксперты
Советник  -  скальпер использует стратегию на основе торговли внутри бара на таймфрейме Н1 и Н2. Также используется много фильтров для обнаружения правильных сигналов для открытия ордера. \советник использует отложенные ордера BuyStop и SellStop. Советник торгует на двух парах:  EURUSD,  USDJPY и двух таймфреймах  H1, H2. Также советника можно установить и на другие валюты используя инструкцию:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 Советник устанавливает защитный стоп-приказ на все ордера. 
Tech EA
Heiko Kendziorra
Эксперты
Buy the dip - sell the spike of the US Tech 100 Index No martingale, no grid, always just one order open with StopLoss.  Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 The starting price is only for the first buyers, next price USD 399 and every week that ends with a profit, it increases by another 100. The default settings  are for the US 100 Tech(Cash) CFD   M15  chart, the default lotsizes are for an account of USD 10000.   The minimum account balance is USD 100 to trade 0.01 buy and
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Эксперты
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
Эксперты
Cypher King is now available! Cypher King delivers consistent performance without the gimmicks. Built for GBPJPY, easily adaptable to other pairs, and designed to thrive in real market conditions. Why Choose Cypher King? AI-Driven Precision At the heart of Cypher King lies a powerful neural network that analyzes live price action using a synchronized blend of MACD, RSI, EMAs, Bollinger Bands , and more. No Martingale, No Nonsense Forget risky systems. Cypher King uses stable logic , avoiding pos
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.63 (8)
Эксперты
Gridingale - это новый сложный советник, сочетающий в себе сетку и мартингейл. Он создает сетку ордеров в соответствии с настройками, но также добавляет к ней мартингейл. Таким образом, он будет фиксировать прибыль на малых и больших движениях.  Встроена система покрытия убытков, позволяющая восстанавливать ордера, которые слишком удалены от текущей цены. Есть возможность фильтровать открытие нового цикла с помощью индикатора. Он может работать на обеих сторонах одновременно, но интересно, чтоб
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
FFF Forts
Denis Chebatarev
Эксперты
FFF Forts - полностью автоматический торговый робот для торговли фьючерсами на российском срочном рынке ФОРТС (РТС, Сбербанк, Газпром, Рубль и т.д.). Робот торгует только по тренду. Вход в сделку происходит на откатах. Размер отката робот определяет автоматически, исходя из волатильности инструмента, либо трейдер задает размер отката в пунктах самостоятельно. Настройки Type trade - направление торговли Topping up on a trend - разрешить/запретить доливки по тренду Use Times Filters - включить/от
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Другие продукты этого автора
Signal indicator Cma 2 Cjcf
VLADISLAV AKINDINOV
5 (1)
Индикаторы
Сигнальный индикатор, состоящий из нескольких широко известных индикаторов, обрабатывающих данные последовательно. 2 варианта - для графика и подвальный. В настройках возможно включить оповещения о смене тренда (алерты) звуковые, на e-mail и push. Есть возможность менять цвета и толщину линий, цвета и коды стрелок, количество расчетных баров и отдельно настраивать параметры входящих в состав индикаторов.
FREE
Amka Ccf
VLADISLAV AKINDINOV
4.8 (5)
Индикаторы
Трендовый индикатор гибрид нескольких известных индикаторов, обрабатывающих данные последовательно с сигнализацией смены тренда. Конечная обработка данных индикатора АМка. Индикатор условно не рисующий - при перезапуске может изменить некоторые данные графика, но если его не трогать, то перерисовывать не будет. Возможно выдавать алерт, звук, посылать e-mail или сообщение на другой терминал при смене тренда.
FREE
Multilevel virtual trailing
VLADISLAV AKINDINOV
Утилиты
Советник для полуавтоматической торговли с виртуальным многоуровневым тралом тейк профитов и стоплоссов, тралом целевого профита, функциями мартингейла, ручным открытием ордеров, управлением сторонними ордерами, подсчетом торгующих инструментов, выводом текущей информации и статистики на график. Есть возможность задавать несколько уровней срабатывания трала тейк профита и стоплосса и каждому уровню присваивать процент частичного закрытия ордера. Процент лота при закрытии уровня вычисляется от
Second Order RC filter mixed intersections
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор представляет собой математический аналог двухуровнего RC (резисторно-конденсаторного) фильтра. На графике (цвета по-умолчанию) красная линия - стандартный терминальный Moving Average, значения которого фильтруются фильтром первого уровня (желтая линия) и затем фильтром второго уровня (голубая линия). Moving Average задает предварительное сглаживание ценового ряда.  В индикаторе есть возможность использовать слипание любых сочетаний собственных графиков между собой, если они находятся
Trend Deviation
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор тренда с расчетом динамических уровней и сигнализацией их пересечения. Описание входных параметров: StepTF = true; - Расчет индикатора по закрытии бара (true) или по каждому тику (false) BarsCount  = 300; - Количество расчетных баров Price = PRICE_CLOSE; - Тип используемой цены TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Расчетный таймфрейм TrendPeriod = 9; - Период расчета тренда TrendDeviations = 4.9; - Коэффициент девиации PeriodTrendSmooth = 1; - Период сглаживания тренда ModeTrendSmooth = MOD
MEA2RTEn
VLADISLAV AKINDINOV
Эксперты
Советник работает на основе терминальных индикаторов. Может работать в режиме мартингейла, если выставить количество однонаправленных ордеров больше 1 и настроив коэффициенты лотов и шаг открытия колен, которые могут открываться с учетом сигнала индикатора. Если советник запустить на нескольких инструментах и комментарии ордеров будут выставлены одинаковые, то можно ограничить количество одновременно торгующих советников - советники сами будут отслеживать сколько их сейчас торгует. Входные пара
Trend reversal indicator
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Arrow indicator of trend reversal with 2-level signaling and multi timeframe. The indicator line consists of 4 colors, indicating the divergence level and possible trend reversals. Light arrows indicate a weak trend, dark arrows indicate a strong one. Sensitivity levels and steps are set in the settings. Signals are output to the mailbox and mobile terminal.
Expert Advisor trading on a trend reversal
VLADISLAV AKINDINOV
Эксперты
Эксперт торгует на развороте тренда на любом инструменте и таймфрейме. Тестирование проводилось на таймфрейме Н4. Сделки не частые и поэтому для увеличения количества сделок желательно поставить на несколько инструментов. Для контроля количества одновременно торгующих советников задается ограничение торгующих символов и советники должны иметь одинаковые комментарии ордеров. Закрытие сделок может происходить в виртуальном режиме (желательно). Есть информационная и статистическая панели. Базируетс
Cci Ma levels chart alert
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор CCi с динамическими уровнями на основе стандартной МА, взятой за основу отсчета уровней, и модифицированных данных стандартного CCi относительно МА.  Входной параметр CutCCi если больше 0, ограничивает рисование графика CCi по вертикали, но не влияет на расчеты. Есть 3 варианта отображения стрелок: стрелки при пересечении уровней на выход из зоны уровней - тренд, стрелки на возврат после выхода из зоны уровней - реверс и пересечение нулевого уровня (красной линии МА). Можно отдельно
Delta 2 symbols
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор предназначен для парной торговли 2-мя инструментами с высокой корреляцией.  Графики индикатора могут отображаться линиями или гистограммами. Есть режим МТФ, отображаются максимальные и минимальные дельты за рассчитанное количество баров с проверкой на заданное минимальное значение. Есть возможность включить расчет торговых операций с проверкой текущего коэффициента корреляции на минимальный заданный, текущей дельты в пунктах или процентах от максимальной (минимальной) дельты и расчето
Levels and trend deviation
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор роста и разворота тренда. Не перерисовывает в режиме расчетов по барам и может на 0-м баре перерисовывать в режиме тикового расчета. Отдельно рассчитываются линия тренда и линии уровней со своими настройками. Есть 2 типа стрелок - на пересечение линий тренда и реверсное пересечение линий тренда (разворот). Стрелки буферные и можно выводить сигналы в советник. Стрелки можно дублировать звуковым сигналом, сообщением терминала, письмом на электронную почту и сообщением на мобильный терм
Deviation trend indicator
VLADISLAV AKINDINOV
5 (1)
Индикаторы
Индикатор девиации тренда с статическим уровнем. Коэффициент девиации задается для трендовой гистограммы. Сигналами служат пересечения гистограммы тренда уровня в направлении тренда или при развороте тренда - вариант выбирается в настройках индикатора параметром "Revers". Есть все необходимые настройки для оформления индикации и отправка сообщений на почту или мобильный терминал. Все входные параметры имеют интуитивно понятное наименование. Аналог для МТ5:  https://www.mql5.com/ru/market/produc
CCi MA Trend
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор состоит в основе из стандартного CCI и уровней, рассчитанных на основе МА, которые смещаются вслед за ценой Для усиления трендового движения используется коэффициент девиации. Для исключения срабатывания во флэте, служит ограничитель минимального тренда. Сигнальные стрелки выводятся на график индикатора и ценовой график - все отключается. Есть функция триггера стрелок - стрелки чередуются при ее включении. Можно выводить сигналы на график, на e-mail и на мобильный терминал.
Multi Closer MT4
VLADISLAV AKINDINOV
Утилиты
Утилита предназначена для контроля всех ордеров счета с возможностью их автоматического закрытия по: профиту,  безубытку   или  тралу профита в пунктах отдельно для каждого ордера отдельно профиту ,  безубытку   или  тралу профита в пунктах  для ордеров бай каждого символа профиту ,  безубытку   или  тралу профита в пунктах для ордеров селл каждого символа профиту, безубытку или тралу профита в пунктах для ордеров бай+селл каждого символа профиту, безубытку или тралу профита в пунктах для всего
Trade informant
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор предназначен для вывода информации о текущей торговле. В панели текущей информации и статистики выводятся данные о количестве торгующих ордеров, их профита и количества лотов. Так же выводится состояние эквити в процентах от баланса средств и суммарный профит всех ордеров на данном инструменте. В панели статистики можно увидеть информацию по закрытым ордерам с начала заданной даты в настройках. Панели имеют гибкую настройку размеров и цветов.   На график текущего символа можно вывести
Expert Advisor for pair trading with 2 instruments
VLADISLAV AKINDINOV
Эксперты
Советник предназначен для парной торговли 2-мя инструментами с высокой положительной или отрицательной корреляцией. Баланс лотов инструментов происходит автоматически в зависимости от стоимости тика инструмента и поэтому желательно использовать базовый лот не меньше 0.05. Встроена функция доливок с учетом количества колен и коэффициентов умножения и прибавления лотов. Открытие сделок происходит при расхождении на заданное расстояние в пунктах инструментов с тралом расхождения. Закрытие сделок пр
Pair trading with 2 instruments
VLADISLAV AKINDINOV
Эксперты
Советник предназначен для парной торговли 2-мя выбранными инструментами с автоматическим расчетом коэффициента корреляции и определения одного из 8-ми возможных входов по 4 для положительной и отрицательной корреляции. Используемые входы задаются в настройках: 1 и 3 для торговли на понижение дельты между инструментами, 2 и 4 - для торговли на рост дельты (более опасный вариант торговли). Есть кнопки управления торговлей, информационная и статистическая панели. Большой выбор вариантов управления
Trend reversal expert
VLADISLAV AKINDINOV
Эксперты
Эксперт основан на тройном индикаторе собственной разработки. Каждую из 3-х частей индикатора можно отключить и отдельно настроить. Изначально предполагалось входить в торговлю на развороте тренда, но можно настроить вход по тренду. Есть возможность управления основными функциями кнопками на графике, в том числе и открывать позиции вручную. Есть функции сетки с суммарным профитом всех однонаправленных позиций (для хеджинговых счетов) с функциями мартингейла (по желанию, если коэффициенты увеличе
Deviation trend
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор девиации тренда с статическим уровнем. Коэффициент девиации задается для трендовой гистограммы. Сигналами служат пересечения гистограммы тренда уровня в направлении тренда или при развороте тренда - вариант выбирается в настройках индикатора параметром "Revers". Есть все необходимые настройки для оформления индикации и отправка сообщений на почту или мобильный терминал. Все входные параметры имеют интуитивно понятное наименование. Аналг для МТ4:  https://www.mql5.com/ru/market/product/
Delta 2 Symbols MT5
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор предназначен для парной торговли 2-мя инструментами с высокой корреляцией.  Графики индикатора могут отображаться линиями или гистограммами. Есть режим МТФ, отображаются максимальные и минимальные дельты за рассчитанное количество баров с проверкой на заданное минимальное значение. Есть возможность включить расчет торговых операций с проверкой текущего коэффициента корреляции на минимальный заданный, текущей дельты в пунктах или процентах от максимальной (минимальной) дельты и расчето
Delta of 2 symbols on the chart
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор рассчитывает коэффициент корреляции 2-х инструментов, сдвиг графика 2-го инструмента относительно 1-го и отображение графиков обоих инструментов на текущем графике. Рассчитываются максимальные положительная и отрицательная дельты и текущая дельта в процентах от максимальных. Есть возможность для сигналов задать дельту для входа и выхода с отображением направления входа в торговлю по каждому инструменту. Так же происходит закраска пространства между графиками разными цветами в зависимос
Signal scanner MT5
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Сканер предназначен для сканирования сигнальных буферов индикаторов (стрелок) и вывода на панель в цветном виде и цифровом отображении ближайшего сигнального бара. Задаются символы для сканирования, таймфреймы и количество сканируемых баров, начиная с текущего (0-го) бара. Так же имеется комплексный сигнал, в котором указывается список таймфремов, на которых должен совпасть сигнал индикатора.  Можно свернуть индикатор щелчком левой кнопки   мыши по левому верхнему углу панели (названию) и разве
Extremum levels
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор отображает уровни High и Low предыдущих дня, недели и месяца. Предназначен для определения пробоя экстремумов и определения направления входа в торговлю. Для более точного определения уровней разворота можно вывести уровни Фибоначчи. Так же есть возможность закрашивать пространство между High и Low для более наглядного отображения движения цены за предыдущий расчетный период. Есть индикация времени до закрытия текущей свечи (бара).  В версии 2.0 добавлены сигналы 3-х уровней разворота
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор предназначен помогать в принятии решения выбора направления торговли (бай или селл). Представляет собой сканер истории, ищущий совпадения текущего паттерна (комбинации нескольких текущих баров) с историческими данными в процентном соотношении по относительному вертикальному положению свечей относительно друг друга, размеров каждой свечи, размеров тела свечи и теней свечи. На истории найденные совпадения обозначаются вертикальными линиями на свече начала искомого паттерна. После каждого
Moving averages x3 signal indicator
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор представляет собой комбинацию 3-х однотипных скользящих средних с вариантом расчета JMA с разными настройками глубины сглаживания. При пересечении быстрой линией средней и медленной линии происходит смена цвета всех линий и при этом только при обратном пересечении так же быстрой линией средней и медленной будет смена цвета на обратное направление - срабатывает триггер, который не дает переключаться направлению, если было пересечение только средней или медленной линии, чтобы показания
Trade informant MT5
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор предназначен для вывода информации о текущей торговле. В панели текущей информации и статистики выводятся данные о количестве торгующих ордеров, их профита и количества лотов. Так же выводится состояние эквити в процентах от баланса средств и суммарный профит всех ордеров на данном инструменте. В панели статистики можно увидеть информацию по закрытым ордерам с начала заданной даты в настройках. Панели имеют гибкую настройку размеров и цветов.   На график текущего символа можно вывести
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв