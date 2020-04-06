Five candle pattern semi automatic

Советник предназначен для торговли на хеджирующем счете, т.к. торгует одновременно в обоих направлениях. При этом можно использовать как торговлю одним ордером, так и сеткой ордеров в режиме мартингейла. При этом используется встроенный индикатор из комбинации 5-ти свечей с гибкой настройкой. Есть ограничение по количеству одновременно торгующих символов. Торговля может вестись на любом символе с любыми таймфреймами, но оптимизировался для торговли золотом.

В советник встроен функционал для ручной торговли. Это панель с возможностью изменять размер кнопок и показывать/убирать кнопки закрытия позиций. Панель можно перемещать в удобное место на графике с запоминанием ее положения. Также имеются панели текущего состояния и статистики. Справа в нижнем углу находится активная надпись состояния торговли при клике мышкой по которой можно включить/отключить автоторговлю.

После открытия позиции появляется линия (если включены линии открытия колен) уровня открытия колена согласно настройкам, которую можно двигать мышкой после двойного клика и которая будет определять новый уровень после сдвига. Но очередная позиция откроется не точно по линии, а только после пересечения ценой ее и появлении сигнала индикаторов.

Сет файл для торговли золотом и оптимизации скачивайте в "Обсуждении".