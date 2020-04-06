Five candle pattern semi automatic

El Asesor Experto está diseñado para cuentas de cobertura, ya que opera simultáneamente en ambas direcciones. Puede utilizarlo para negociar una sola orden o una rejilla de órdenes en modo martingala. Utiliza un indicador incorporado que consiste en una combinación de 5 velas con ajustes flexibles. Hay un límite en el número de símbolos que se pueden negociar simultáneamente. Se puede operar con cualquier símbolo en cualquier marco temporal, pero se ha optimizado para operar con oro.





El Asesor Experto tiene una funcionalidad incorporada para el comercio manual. Este panel le permite cambiar el tamaño de los botones y mostrar/ocultar los botones de cierre de posición. El panel se puede mover a una ubicación conveniente en el gráfico, y su posición se recuerda. También hay paneles para el estado actual y las estadísticas. En la esquina inferior derecha, hay una barra de estado de negociación activa, en la que se puede hacer clic para activar/desactivar la negociación automática.



