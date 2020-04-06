Five candle pattern semi automatic

El Asesor Experto está diseñado para cuentas de cobertura, ya que opera simultáneamente en ambas direcciones. Puede utilizarlo para negociar una sola orden o una rejilla de órdenes en modo martingala. Utiliza un indicador incorporado que consiste en una combinación de 5 velas con ajustes flexibles. Hay un límite en el número de símbolos que se pueden negociar simultáneamente. Se puede operar con cualquier símbolo en cualquier marco temporal, pero se ha optimizado para operar con oro.

El Asesor Experto tiene una funcionalidad incorporada para el comercio manual. Este panel le permite cambiar el tamaño de los botones y mostrar/ocultar los botones de cierre de posición. El panel se puede mover a una ubicación conveniente en el gráfico, y su posición se recuerda. También hay paneles para el estado actual y las estadísticas. En la esquina inferior derecha, hay una barra de estado de negociación activa, en la que se puede hacer clic para activar/desactivar la negociación automática.

Después de abrir una posición, aparece una línea (si las líneas de apertura de rodilla están activadas) que indica el nivel de apertura de rodilla según la configuración. Esta línea puede desplazarse haciendo doble clic y determinará el nuevo nivel tras el desplazamiento. Pero la siguiente posición no se abrirá exactamente a lo largo de la línea, sino sólo después de que el precio la cruce y aparezca una señal de los indicadores.

Descargue el archivo del set para operar con oro y optimícelo en la sección "Comentarios".

Productos recomendados
EA Gold Reaper MT5
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Asesores Expertos
ReversiLot es una potente herramienta de trading automatizado en la plataforma MetaTrader 5, creada para traders e inversores profesionales. Este asesor se basa en una estrategia de gestión de dinero utilizando Martingala y puede adaptarse a las condiciones del mercado. Características principales: Gestión dinámica de lotes: El tamaño del lote inicial se calcula en función del porcentaje de riesgo del depósito. Posibilidad de aumentar el tamaño del lote multiplicando después de cada operación p
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Asesores Expertos
Monarch Scalper Elite Precio de lanzamiento: 149$, tras 10 ventas sube a 249 $.  Monarch Scalper Elite es un asesor experto diseñado para aplicar una lógica de operativa basada en rupturas y posibles reversiones. El sistema utiliza filtros de volatilidad y gestión de sesiones con el fin de operar únicamente bajo las condiciones que el usuario configure como adecuadas. El asesor no emplea técnicas de martingala ni grid. Todas las operaciones se ejecutan con parámetros de riesgo definidos por el u
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Asesores Expertos
Equity Compounder es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado. Este EA está dispuesto de tal manera que el EA utiliza los niveles de importancia combinada con la acción del precio, con dependencia oculta en los indicadores. La estrategia detrás de él se basa en las enseñanzas de un comerciante profesional, y ex comerciantes. Encontrará niveles no probados en los que se sabe que las instituciones están interesadas, en el número de velas que ha establecido y hará operaciones basadas
Restea
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Asesores Expertos
Restea - Asesor Experto RSI Adaptable a la Volatilidad Restea es un sistema de comercio automatizado que combina confluencias utilizando indicadores MA para la tendencia, la acción del precio para la estructura del mercado, y RSI para el impulso de la tendencia. Los niveles de comercio se calculan automáticamente en base a la volatilidad basada en ATR. Comercia para usted mientras que todavía le da control completo ajustando ajustes Espero que tengas una gran y positiva retroalimentación mientr
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Asesores Expertos
Más información en el grupo de Telegram: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA utiliza una estrategia de retorno a la media junto con la detección de zonas de escape de compra y venta. ️ Asesor Experto para Forex ️ Cualquier Símbolo, CDFs, etc. ️ Desarrollado para Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Precisión superior al 95 ️ Reducción baja Indicadores disponibles para configuraciones EMA200 - media móvil de 200 periodos (también se pueden utilizar otros periodos con excelentes resultados)
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Asesores Expertos
DOW KING EA   Es   un       Sistema accesible totalmente automático   con todos los parámetros de optimización abiertos y un   mecanismo de recuperación. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   GUÍA DOW King Señales Reembolso del corredor de comisiones Actualizaciones Mi blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Cada puesto siempre tiene un    
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Asesores Expertos
El EA Keltner Grid Scalper MT5 es un sistema de trading automatizado para plataformas MetaTrader 5. Utiliza el indicador de canal de Keltner para las señales de entrada en un basado en la cuadrícula cuadrícula. Este EA genera operaciones basadas en cruces del Canal de Keltner y las gestiona a través de cestas. Lo hemos diseñado para pares de divisas en marcos temporales de M5 a H1, pero puede probarlo y optimizarlo en cualquier otro. El sistema organiza las operaciones en cestas, con opciones p
FREE
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FSilverTrend - Asesor Experto para operar con USD/JPY FSilverTrend es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar USD/JPY, aprovechando las tendencias del mercado con precisión y eficiencia. Basado en un enfoque algorítmico avanzado, este EA identifica la dirección predominante del mercado y ejecuta operaciones optimizadas para capturar movimientos sostenibles. Características principales: Estrategia basada en tendencias: Utiliza indicadores y patrones de acción del precio para identificar la
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
¿Quieres robots de trading? Lea esto: Antes de invertir en un robot de trading, tómese un momento para entender lo que implica. El trading es un juego de probabilidades. Nadie puede garantizar un beneficio en cada operación ni cada mes. Lo que de verdad importa es la rentabilidad a largo plazo. Si no puedes aceptar eso, no tiene sentido que compres mi robot. Búscate otro trabajo. No compre un robot basándose únicamente en su precio o popularidad en una plataforma. Un robot caro no es necesariame
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
EA Smart Golden Wolf Scalper MT5
Ruslan Pishun
4.5 (2)
Asesores Expertos
El scalper EA utiliza estrategias basadas en la negociación intra-barra en los marcos temporales H1 y H2. También se utilizan muchos filtros para encontrar las señales adecuadas para abrir una orden. El EA utiliza órdenes pendientes BuyStop y SellStop. El EA opera en dos pares: EURUSD, USDJPY y dos marcos de tiempo H1, H2. Además, el asesor puede ser instalado en otras monedas utilizando las instrucciones: https: //www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 El EA coloca una orden stop de protección en to
Tech EA
Heiko Kendziorra
Asesores Expertos
Comprar la caída - vender la subida del US Tech 100 Index Sin martingala, sin rejilla, siempre una sola orden abierta con StopLoss.  Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2196371 El precio de salida es sólo para los primeros compradores, siguiente precio USD 399 y cada semana que termina con ganancias, se incrementa en otros 100. La configuración por defecto es para el gráfico US 100 Tech(Cash) CFD M15, los lotes por defecto son para una cuenta de USD 10000.   El saldo mínimo de l
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Asesores Expertos
Este robot de comercio es estrictamente hecho para 10K Capital Trading Account y EURUSD H1. NO lo utilice en cuentas más pequeñas, ya que tiene un límite mínimo de margen libre, es decir, Margen Libre > 500 (¡este valor es en "dinero real" no en "porcentaje"!) Este es un Sistema de Trading de Cuadrícula Simple que funciona con la volatilidad del indicador ADX y con una Alta Tasa de Ganancias. IMPORTANTE: Los ajustes de entrada por defecto son los ajustes mínimos (no ideales) en su lugar utilice
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
Asesores Expertos
¡Cypher King ya está disponible! Cypher King ofrece un rendimiento constante sin trucos. Construido para GBPJPY, fácilmente adaptable a otros pares, y diseñado para prosperar en condiciones reales de mercado. ¿Por qué elegir Cypher King? Precisión impulsada por IA En el corazón de Cypher King se encuentra una poderosa red neuronal que analiza la acción del precio en vivo utilizando una mezcla sincronizada de MACD, RSI, EMAs, Bandas de Bollinger , y más. Sin Martingala, sin tonterías Olvídese de
Gridingale MT5
Arthur Hatchiguian
4.63 (8)
Asesores Expertos
Gridingale es un nuevo y complejo Asesor Experto que combina rejilla y martingala. Creará una rejilla de órdenes de acuerdo con la configuración, pero también añadirá una martingala en ella. Así que tomará ganancias en movimientos pequeños y grandes.  Un sistema de cobertura de pérdidas está integrado para permitir la recuperación de las órdenes que están demasiado alejadas del precio actual. Es posible filtrar la apertura de un nuevo ciclo con un indicador. Puede trabajar en los dos lados al mi
FREE
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
FFF Forts
Denis Chebatarev
Asesores Expertos
FFF Forts es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para operar con futuros en el mercado ruso de derivados FORTS (RTS, Sberbank, Gazprom, el Rublo, etc.). El robot opera sólo con la tendencia. La entrada de operaciones se produce en los retrocesos. El tamaño del roll-back se determina manualmente (en puntos) o automáticamente en función de la volatilidad del instrumento. Ajustes Tipo de operación - dirección de la operación Añadir una tendencia - activar/desactivar la adición de
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Otros productos de este autor
Signal indicator Cma 2 Cjcf
VLADISLAV AKINDINOV
5 (1)
Indicadores
Un indicador de señales formado por varios indicadores conocidos que procesan datos secuencialmente. 2 opciones - para la programación y la base. En los ajustes es posible habilitar alertas sobre el cambio de tendencia (alertas) sonoras, por correo electrónico y push. Es posible cambiar los colores y el grosor de las líneas, los colores y los códigos de las flechas, el número de barras de cálculo y configurar por separado los parámetros incluidos en los indicadores.
FREE
Amka Ccf
VLADISLAV AKINDINOV
4.8 (5)
Indicadores
Un indicador de tendencia es un híbrido de varios indicadores bien conocidos que procesan los datos secuencialmente con la señalización de un cambio de tendencia. Procesamiento final de los datos del indicador AMka. Convencionalmente, el indicador no se dibuja: al reiniciarse, puede cambiar algunos de los datos del gráfico, pero si no se toca, no se vuelve a dibujar. Es posible emitir una alerta, un sonido, enviar un e-mail o un mensaje a otro terminal cuando cambia la tendencia.
FREE
Multilevel virtual trailing
VLADISLAV AKINDINOV
Utilidades
Asesor para la negociación semiautomática con un rastro virtual multinivel de take profit y stop loss, un rastro de beneficio objetivo, funciones de martingala, apertura manual de órdenes, gestión de órdenes de terceros, recuento de instrumentos de negociación, visualización de información y estadísticas actuales en un gráfico. Es posible establecer varios niveles de arrastre de take profit y stop loss y a cada nivel asignar el porcentaje de cierre parcial de la orden. El porcentaje del lote al
Second Order RC filter mixed intersections
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador es un análogo matemático de un filtro RC (resistencia-condensador) de dos niveles. En el gráfico (colores por defecto), la línea roja es la Media Móvil terminal estándar, cuyos valores son filtrados por el filtro de primer nivel (línea amarilla) y luego por el filtro de segundo nivel (línea azul). La Media Móvil establece el suavizado preliminar de la serie de precios. El indicador tiene la capacidad de utilizar el pegado de cualquier combinación de sus propios gráficos entre sí,
Trend Deviation
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
Indicador de tendencia con cálculo de niveles dinámicos y señalización de su intersección. Descripción de los parámetros de entrada: StepTF = true; - Cálculo del indicador por cierre de barra (true) o por cada tick (false). BarsCount = 300; - Número de barras de liquidación Price = PRICE_CLOSE; - Tipo de precio utilizado TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Plazo estimado TrendPeriod = 9; - Periodo de cálculo de la tendencia TrendDeviations = 4.9; - Coeficiente de desviación PeriodTrendSmooth
MEA2RTEn
VLADISLAV AKINDINOV
Asesores Expertos
El asesor funciona sobre la base de indicadores terminales. Puede trabajar en modo martingala si se establece que el número de órdenes unidireccionales sea superior a 1 y se ajustan los coeficientes de lote y el paso de apertura de las rodillas, que pueden abrirse teniendo en cuenta la señal del indicador. Si el asesor se lanza en varios instrumentos y los comentarios de las órdenes son los mismos, entonces puede limitar el número de asesores que operan simultáneamente - los propios asesores rea
Trend reversal indicator
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
Indicador de flecha de cambio de tendencia con señalización de 2 niveles y multi timeframe. La línea del indicador consta de 4 colores, que indican el nivel de divergencia y los posibles cambios de tendencia. Las flechas claras indican una tendencia débil, las oscuras una fuerte. Los niveles de sensibilidad y los pasos se establecen en la configuración. Las señales se envían al buzón y al terminal móvil.
Expert Advisor trading on a trend reversal
VLADISLAV AKINDINOV
Asesores Expertos
El Asesor Experto opera en un cambio de tendencia en cualquier instrumento y marco temporal. Las pruebas se realizaron en el marco temporal H4. Las operaciones no son frecuentes y por lo tanto, para aumentar el número de operaciones, es aconsejable poner en varios instrumentos. Para controlar el número de asesores que operan simultáneamente, se establece un límite de símbolos de operación y los asesores deben tener los mismos comentarios de orden. El cierre de operaciones puede hacerse en modo v
Cci Ma levels chart alert
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
Indicador CCi con niveles dinámicos basados en la MA estándar, tomada como base para la lectura de los niveles, y datos modificados de la CCi estándar relativos a la MA. El parámetro de entrada CutCCi, si es mayor que 0, limita el dibujo vertical del gráfico CCi, pero no afecta a los cálculos. Hay 3 opciones para la visualización de flechas: flechas al cruzar niveles para salir de la zona de nivel - tendencia, flechas para volver después de salir de la zona de nivel - inversa y al cruzar el nive
Delta 2 symbols
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador está diseñado para el comercio de pares con 2 instrumentos altamente correlacionados. Los gráficos del indicador pueden mostrarse como líneas o histogramas. Hay un modo MTF, los deltas máximos y mínimos para el número calculado de barras se muestran con una comprobación para un valor mínimo especificado. Es posible habilitar el cálculo de operaciones comerciales con comprobación del coeficiente de correlación actual para el mínimo especificado, la delta actual en puntos o porcenta
Levels and trend deviation
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
Indicador de crecimiento e inversión de tendencia. No se redibuja en el modo de cálculo de barras y puede redibujarse en la barra 0 en el modo de cálculo de ticks. La línea de tendencia y las líneas de nivel con sus propios ajustes se calculan por separado. Hay 2 tipos de flechas - para la intersección de las líneas de tendencia y la intersección inversa de las líneas de tendencia (inversión). Las flechas se amortiguan y pueden emitir señales al Asesor Experto. Las flechas se pueden duplicar con
Deviation trend indicator
VLADISLAV AKINDINOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de desviación de tendencia con un nivel estático. El coeficiente de desviación se establece para el histograma de tendencia. Las señales son la intersección del histograma de tendencia de nivel en la dirección de la tendencia o durante una inversión de tendencia - la opción se selecciona en los ajustes del indicador mediante el parámetro "Reversiones". Existen todos los ajustes necesarios para el diseño de la indicación y el envío de mensajes al correo o a un terminal móvil. Todos los
CCi MA Trend
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador consta de una base del CCI estándar y de niveles calculados a partir de MA, que se mueven siguiendo al precio. Para reforzar el movimiento de tendencia, se utiliza el coeficiente de desviación. Para excluir la activación en un plano, se utiliza el limitador de tendencia mínima. Las flechas de señal se muestran en el gráfico del indicador y en el gráfico de precios - todo está desactivado. Existe una función de disparo de flechas - las flechas se alternan cuando está activada. Puede
Multi Closer MT4
VLADISLAV AKINDINOV
Utilidades
La utilidad está diseñada para controlar todas las órdenes de la cuenta con la capacidad de cerrarlas automáticamente por: beneficio, umbral de rentabilidad o beneficio final en puntos para cada orden por separado beneficio, punto de equilibrio o beneficio final en puntos para las órdenes de compra de cada símbolo beneficio, punto de equilibrio o beneficio final en puntos para las órdenes de venta de cada símbolo beneficio, umbral de rentabilidad o beneficio final en puntos para órdenes de comp
Trade informant
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador está diseñado para mostrar información sobre la negociación actual. El panel de información y estadísticas actuales muestra datos sobre el número de órdenes de negociación, su beneficio y el número de lotes. También se muestra el estado de la equidad como porcentaje del saldo de fondos y el beneficio total de todas las órdenes en este instrumento. En el panel de estadísticas, puede ver información sobre las órdenes cerradas desde el inicio de la fecha especificada en los ajustes. L
Expert Advisor for pair trading with 2 instruments
VLADISLAV AKINDINOV
Asesores Expertos
El Asesor Experto está diseñado para el comercio de pares con 2 instrumentos con alta correlación positiva o negativa. Los lotes de los instrumentos se equilibran automáticamente en función del valor del tick del instrumento, por lo que se recomienda utilizar el lote base de 0,05 como mínimo. La función de recargas está incorporada, teniendo en cuenta el número de rodillas y los coeficientes de multiplicación y suma de lotes. Las operaciones se abren cuando hay una discrepancia por una distancia
Pair trading with 2 instruments
VLADISLAV AKINDINOV
Asesores Expertos
El Asesor Experto está diseñado para el comercio de pares con 2 instrumentos seleccionados con el cálculo automático del coeficiente de correlación y la determinación de una de las 8 entradas posibles por 4 para la correlación positiva y negativa. Las entradas utilizadas se establecen en la configuración: 1 y 3 para operar por una caída de la delta entre instrumentos, 2 y 3 para operar por una subida de la delta (una opción de trading más peligrosa). Hay botones de control de las operaciones y p
Trend reversal expert
VLADISLAV AKINDINOV
Asesores Expertos
El Asesor Experto se basa en un indicador triple patentado. Cada una de las 3 partes del indicador se puede desactivar y configurar individualmente. Inicialmente, se suponía que entraría en el comercio en una inversión de tendencia, pero se puede configurar una entrada a lo largo de la tendencia. Es posible controlar las funciones principales mediante los botones del gráfico, incluida la apertura manual de posiciones. Hay funciones de rejilla con el beneficio total de todas las posiciones unidir
Deviation trend
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
Indicador de desviación de tendencia con un nivel estático. El coeficiente de desviación se establece para el histograma de tendencia. Las señales son la intersección del histograma de tendencia de nivel en la dirección de la tendencia o durante una inversión de tendencia - la opción se selecciona en los ajustes del indicador mediante el parámetro "Reversiones". Existen todos los ajustes necesarios para el diseño de la indicación y el envío de mensajes al correo o a un terminal móvil. Todos los
Delta 2 Symbols MT5
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador está diseñado para el comercio de pares con 2 instrumentos altamente correlacionados. Los gráficos del indicador pueden mostrarse como líneas o histogramas. Hay un modo MTF, los deltas máximos y mínimos para el número calculado de barras se muestran con una comprobación para un valor mínimo especificado. Es posible habilitar el cálculo de operaciones comerciales con comprobación del coeficiente de correlación actual para el mínimo especificado, la delta actual en puntos o porcenta
Delta of 2 symbols on the chart
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador calcula el coeficiente de correlación de 2 instrumentos, desplaza el gráfico del 2º instrumento con respecto al 1º y muestra los gráficos de ambos instrumentos en el gráfico actual. Se calculan las deltas máximas positivas y negativas y la delta actual como porcentaje de la máxima. Es posible que las señales establezcan un delta para la entrada y la salida, mostrando la dirección de entrada en la operación para cada instrumento. El espacio entre los gráficos también se rellena con d
Signal scanner MT5
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El escáner está diseñado para escanear las barras de señal de los indicadores (flechas) y mostrar la barra de señal más cercana en el panel en color y en pantalla digital. Se especifican los símbolos a escanear, los marcos temporales y el número de barras a escanear, empezando por la barra actual (0ª). También hay una señal compleja, que indica una lista de marcos temporales en los que debe coincidir la señal del indicador. Puede contraer el indicador haciendo clic con el botón izquierdo del r
Extremum levels
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador muestra los niveles máximo y mínimo del día, semana y mes anterior. Diseñado para determinar la ruptura de puntos extremos y determinar la dirección de entrada al comercio. Para determinar con mayor precisión los niveles de inversión, puede mostrar los niveles de Fibonacci. También es posible cubrir el espacio entre Alto y Bajo para mostrar más claramente los movimientos de precios del período de facturación anterior. Hay una indicación del tiempo hasta que se cierra la vela (barra
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador está diseñado para ayudar a tomar una decisión sobre la dirección de la negociación (comprar o vender). Es un escáner histórico que busca coincidencias del patrón actual (combinación de varias barras actuales) con datos históricos en términos porcentuales por la posición vertical relativa de las velas entre sí, el tamaño de cada vela, el tamaño del cuerpo de la vela y las sombras de las velas. En el historial, las coincidencias encontradas se indican mediante líneas verticales en la
Moving averages x3 signal indicator
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador es una combinación de 3 medias móviles idénticas con una opción de cálculo JMA con diferentes ajustes de profundidad de suavizado. Cuando la línea rápida cruza las líneas media y lenta, el color de todas las líneas cambia, y sólo cuando la línea rápida cruza las líneas media y lenta en la dirección opuesta cambiará el color - se activa un disparador que no permite cambiar de dirección si sólo se cruzó la línea media o lenta, de modo que las lecturas no saltan y hay una señal segura
Trade informant MT5
VLADISLAV AKINDINOV
Indicadores
El indicador está diseñado para mostrar información sobre la negociación actual. El panel de información y estadísticas actuales muestra datos sobre el número de órdenes de negociación, su beneficio y el número de lotes. También se muestra el estado de la equidad como porcentaje del saldo de fondos y el beneficio total de todas las órdenes en este instrumento. En el panel de estadísticas, puede ver información sobre las órdenes cerradas desde el inicio de la fecha especificada en los ajustes. L
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario