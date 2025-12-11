Five candle pattern semi automatic

Der Expert Advisor ist für Hedging-Konten konzipiert, da er gleichzeitig in beide Richtungen handelt. Sie können ihn für den Handel mit einem einzelnen Auftrag oder einem Raster von Aufträgen im Martingal-Modus verwenden. Er verwendet einen integrierten Indikator, der aus einer Kombination von 5 Kerzenständern mit flexiblen Einstellungen besteht. Es gibt eine Begrenzung der Anzahl der Symbole, die gleichzeitig gehandelt werden können. Der Handel kann mit jedem Symbol und jedem Zeitrahmen durchgeführt werden, wurde aber für den Goldhandel optimiert.





Der Expert Advisor verfügt über integrierte Funktionen für den manuellen Handel. Mit diesem Panel können Sie die Größe der Schaltflächen ändern und Schaltflächen zum Schließen von Positionen ein- und ausblenden. Das Panel kann an eine beliebige Stelle im Chart verschoben werden, und seine Position wird gespeichert. Außerdem gibt es Felder für den aktuellen Status und Statistiken. In der unteren rechten Ecke befindet sich eine Statusleiste für den aktiven Handel, die angeklickt werden kann, um den automatischen Handel zu aktivieren/deaktivieren.



