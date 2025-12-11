Five candle pattern semi automatic
- Experten
- VLADISLAV AKINDINOV
- Version: 7.20
- Aktualisiert: 11 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Nach dem Eröffnen einer Position erscheint eine Linie (wenn die Eröffnungslinien aktiviert sind), die das Eröffnungsniveau gemäß den Einstellungen anzeigt. Diese Linie kann durch Doppelklick verschoben werden und bestimmt das neue Niveau nach der Verschiebung. Die nächste Position wird jedoch nicht genau entlang der Linie eröffnet, sondern erst, wenn der Preis die Linie überschreitet und ein Signal der Indikatoren erscheint.
Laden Sie die Set-Datei für den Goldhandel und die Optimierung im Bereich "Kommentare" herunter.