Tokyo Crown

Tokyo Crown — Asesor Experto de sesión para GBPUSD y USDJPY
Tokyo Crown es un Asesor Experto disciplinado y de baja frecuencia, diseñado para un trading controlado en GBPUSD y USDJPY, incluyendo cuentas de tipo prop firm.
Se centra en una operación de alta calidad al día por símbolo, utilizando stop loss y take profit fijos, sin martingala oculta y con una estricta protección del capital.

Descripción de la estrategia
Tokyo Crown analiza la estructura de la sesión asiática y del inicio de Londres, buscando rupturas limpias o oportunidades de reversión a la media desde el rango nocturno bajo condiciones definidas de volatilidad y tendencia.
El sistema evita el sobre‑trading filtrando los mercados ruidosos y abriendo solo una operación por señal con riesgo predefinido, lo que hace el comportamiento más estable y fácil de supervisar.

Características principales

  • Baja frecuencia: alrededor de una operación diaria por símbolo de media (algunos días no habrá operaciones si no se cumplen las condiciones).

  • Modo de lote fijo o auto‑lote basado en el balance, con límite máximo de auto‑lote.

  • Stop loss y take profit en pips, compatible con cuentas ECN, Raw y Standard.

  • Desplazamiento de hora del broker ajustable para alinear la lógica de sesiones con la hora del servidor.

  • Número máximo de posiciones abiertas por símbolo y por instancia del EA.

  • Stop loss global basado en la equidad y protección mediante trailing de equidad.

  • Opción de cierre en el cierre de la vela para reducir la exposición nocturna cuando cambian las condiciones.

  • Sin grid ni martingala: por defecto, Tokyo Crown utiliza una sola entrada de riesgo fijo por señal.

  • Escalado limitado opcional (pequeñas entradas adicionales predefinidas, sin doblar lotes ni grid infinito).

Rendimiento en vivo
Hay una señal en vivo disponible con el perfil de riesgo por defecto como referencia:
Tokyo Crown Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344783
Los resultados de la señal pueden diferir de los de su cuenta debido a las condiciones del broker, spreads, ejecución y ajustes de riesgo.

Configuración recomendada

  • Pares: GBPUSD (M30) y USDJPY (H1).

  • Tipo de cuenta: ECN o Raw (Standard soportada pero menos recomendable).

  • Balance mínimo: 500 USD (se recomiendan 1 000 USD o más para un crecimiento más suave).

  • Apalancamiento: al menos 1:100.

  • Tipo de lote:

    • Lotes fijos para las primeras pruebas en demo y real.

    • Auto‑lote para cuentas más grandes cuando el rendimiento y el riesgo sean aceptables.

  • Desplazamiento horario del broker: configúrelo según la hora del servidor para alinear la ventana de las sesiones asiática y londinense.

Perfil de prop firm y riesgo
Tokyo Crown puede utilizarse en retos de prop firm y cuentas financiadas con una configuración conservadora:

  • Riesgo sugerido: 0.25–0.5% por operación y símbolo (no superar el 1% por operación en cuentas de prop).

  • Para reglas estrictas de drawdown diario/total, mantenga el escalado opcional desactivado y use solo entradas simples.

  • Configure los niveles de stop de equidad de acuerdo con las reglas de la prop (por ejemplo, 3–5% en evaluación y menos en cuentas financiadas).

Sistema de protección

  • Stop máximo por equidad para suspender el trading cuando la equidad total caiga un porcentaje o importe definido.

  • Trailing de equidad para asegurar parte del beneficio flotante tras periodos rentables.

  • Opción de cierre en el cierre de la vela cuando se cumplen las condiciones internas de salida.

  • Sin DLL externas: Asesor Experto MT5 completamente autónomo.

Resumen de parámetros

  • Desplazamiento horario del broker (desfase GMT del servidor).

  • Tamaño de lote fijo o riesgo de auto‑lote por cada 1 000 unidades de moneda de la cuenta.

  • Tamaño máximo de auto‑lote (límite rígido).

  • Stop loss y take profit (en pips).

  • Máximo de posiciones por símbolo.

  • Protección de equidad: stop de equidad, trailing de equidad y bloqueos diarios/semanales opcionales.

  • Activar/desactivar salida al cierre de vela.

Backtest y puesta en marcha rápida

  • Para backtests, utilice datos tick con spreads reales y el GMT/desplazamiento del broker correctos.

  • Adjunte Tokyo Crown a:

    • gráfico GBPUSD M30,

    • gráfico USDJPY H1.

  • Configure el desplazamiento horario del broker y comience con un lote fijo pequeño en una cuenta demo.


