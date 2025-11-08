Tokyo Crown — Trading de précision sur GBPUSD et USDJPY

Tokyo Crown est un Expert Advisor discipliné qui exécute en moyenne une opération à forte probabilité par jour.

Il fonctionne sur GBPUSD en M30 et USDJPY en H1.

Le système combine taille de lot fixe ou automatique, protection du capital, stop loss et take profit en pips, ainsi qu’une logique horaire contrôlée par le décalage du courtier.

Live signal :https://www.mql5.com/en/signals/2339849

Principales caractéristiques

Une transaction par jour en moyenne par symbole

Lot fixe ou automatique selon le solde

Stop loss et take profit en pips

Décalage horaire du courtier ajustable

Nombre maximal de positions ouvertes

Stop loss et trailing basés sur l’équité

Sortie à la clôture de la bougie

Aucun grid ni martingale par défaut (optionnel)

Compatible ECN, Raw et Standard

Configuration recommandée

Paires : GBPUSD (M30) et USDJPY (H1)

Type de compte : ECN ou Raw spread

Solde minimum : 500 USD

Type de lot : fixe pour test, auto pour grands comptes

Décalage : selon l’heure du serveur du courtier

Limite de drawdown suggérée : 5–10 %

Fonctionnement

Tokyo Crown analyse le rythme du marché quotidien et ouvre une position contrôlée pendant la session active.

Les positions sont gérées avec des SL/TP fixes en pips et protégées par un stop maximal sur l’équité.

L’algorithme évite la suractivité, n’utilise pas de grille et garde une exposition stable.

Système de protection

Stop loss maximal basé sur l’équité

Trailing de l’équité

Filtres de spread et de glissement

Sortie à la clôture de la bougie

Aucune DLL externe ni connexion Internet

Paramètres

Décalage horaire du courtier

Lot fixe ou automatique

Lot automatique maximal

SL/TP (pips)

Nombre maximal de positions

Mode de trading

Paramètres de protection de l’équité

Fermeture selon le timeframe

Démarrage rapide