Tokyo Crown — Trading de précision sur GBPUSD et USDJPY

Tokyo Crown est un Expert Advisor discipliné qui exécute en moyenne une opération à forte probabilité par jour.
Il fonctionne sur GBPUSD en M30 et USDJPY en H1.
Le système combine taille de lot fixe ou automatique, protection du capital, stop loss et take profit en pips, ainsi qu’une logique horaire contrôlée par le décalage du courtier.

Live signal :https://www.mql5.com/en/signals/2339849

Principales caractéristiques

  • Une transaction par jour en moyenne par symbole

  • Lot fixe ou automatique selon le solde

  • Stop loss et take profit en pips

  • Décalage horaire du courtier ajustable

  • Nombre maximal de positions ouvertes

  • Stop loss et trailing basés sur l’équité

  • Sortie à la clôture de la bougie

  • Aucun grid ni martingale par défaut (optionnel)

  • Compatible ECN, Raw et Standard

Configuration recommandée

  • Paires : GBPUSD (M30) et USDJPY (H1)

  • Type de compte : ECN ou Raw spread

  • Solde minimum : 500 USD

  • Type de lot : fixe pour test, auto pour grands comptes

  • Décalage : selon l’heure du serveur du courtier

  • Limite de drawdown suggérée : 5–10 %

Fonctionnement
Tokyo Crown analyse le rythme du marché quotidien et ouvre une position contrôlée pendant la session active.
Les positions sont gérées avec des SL/TP fixes en pips et protégées par un stop maximal sur l’équité.
L’algorithme évite la suractivité, n’utilise pas de grille et garde une exposition stable.

Système de protection

  • Stop loss maximal basé sur l’équité

  • Trailing de l’équité

  • Filtres de spread et de glissement

  • Sortie à la clôture de la bougie

  • Aucune DLL externe ni connexion Internet

Paramètres

  • Décalage horaire du courtier

  • Lot fixe ou automatique

  • Lot automatique maximal

  • SL/TP (pips)

  • Nombre maximal de positions

  • Mode de trading

  • Paramètres de protection de l’équité

  • Fermeture selon le timeframe

Démarrage rapide

  1. Attacher l’EA aux graphiques GBPUSD M30 et USDJPY H1.

  2. Régler le décalage horaire du courtier.

  3. Choisir lot fixe ou automatique.

  4. Ajuster SL, TP et protection du capital.

  5. Tester sur compte démo avant de passer en réel.


