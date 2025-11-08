Tokyo Crown — GBPUSD・USDJPY向けセッション型エキスパートアドバイザー

Tokyo Crown は、GBPUSD と USDJPY を対象とした、規律性の高い低頻度トレード用エキスパートアドバイザーであり、プロップファーム形式の口座にも対応できるよう設計されています。

各シンボルにつき平均して1日1回の高品質なセットアップにフォーカスし、固定ストップロスとテイクプロフィットを使用し、隠れたマーチンゲールは一切なく、厳格なエクイティ保護を備えています。

ストラテジー概要

Tokyo Crown は、アジアセッションおよびロンドン序盤のマーケット構造を解析し、定義されたボラティリティとトレンド条件のもとで、ナイトレンジからのクリーンなブレイクアウトまたは平均回帰のチャンスを探します。

システムはノイズの多い相場をフィルタリングすることでオーバートレードを回避し、シグナルごとに事前定義されたリスクのポジションを1つだけ建てるため、挙動が安定し、モニタリングしやすくなります。

主な特徴

低頻度：1シンボルあたり平均1日1トレード前後（条件が満たされない日はノートレードの可能性あり）。

残高に基づく固定ロットまたはオートロットモード（オートロットには上限あり）。

pips 指定のストップロス／テイクプロフィットで、ECN・Raw・Standard 口座に対応。

ブローカーサーバー時間に合わせるための調整可能なタイムオフセット。

シンボル単位および EA インスタンス単位の最大保有ポジション数を制御可能。

エクイティベースのグローバルストップロスおよびエクイティトレーリング保護。

市場環境が変化した際にオーバーナイトエクスポージャーを抑えるための、ローソク足クローズでのクローズオプション。

グリッドやマーチンゲールは不使用：デフォルトでは、Tokyo Crown は1シグナルあたり固定リスクの単一エントリーのみを行います。

オプションの限定的なスケーリング（小さい事前定義の追加エントリーで、ロット倍増や無制限グリッドは一切なし）。

リアルトレード実績

デフォルトのリスクプロファイルを用いたライブシグナルが参考用として公開されています：

Tokyo Crown Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2344783

ブローカー条件、スプレッド、約定品質、リスク設定の違いにより、シグナル結果とお客様の口座成績は異なる場合があります。

推奨設定

通貨ペア：GBPUSD（M30）および USDJPY（H1）。

口座タイプ：ECN または Raw スプレッド口座推奨（Standard も対応可だが優先度は低め）。

最低残高：500 USD（よりスムーズな複利運用には 1 000 USD 以上推奨）。

レバレッジ：少なくとも 1:100。

ロットタイプ： デモおよび小ロット実運用の初期段階では固定ロット。 パフォーマンスとリスクが許容範囲と判断できる大口座ではオートロット。

ブローカータイムオフセット：ブローカーサーバー時間に合わせて設定し、アジア／ロンドンセッションの時間帯を正しく合わせてください。

プロップファーム・リスクプロファイル

Tokyo Crown は、保守的な設定でプロップファームチャレンジや資金提供口座にも利用可能です：

推奨リスク：シンボルごと・1トレードあたり 0.25～0.5%（プロップ口座では 1% を超えないことを推奨）。

日次／総合ドローダウンルールが厳しい場合は、オプションのスケーリングを無効にし、単一エントリーのみを使用してください。

エクイティストップレベルはプロップのルールに合わせて設定します（例：評価段階で 3～5%、資金提供段階ではそれ以下など）。

保護システム

エクイティが設定した割合または金額まで減少した場合に取引を停止する最大エクイティストップロス。

利益期間後に含み益の一部を保護するエクイティトレーリングストップ。

内部の決済条件が満たされた際に、ローソク足のクローズでポジションを決済するオプション。

外部 DLL 不要：完全に自己完結した MT5 用エキスパートアドバイザー。

入力パラメータ概要

ブローカーのタイムオフセット（サーバーの GMT 差）。

口座通貨 1 000 単位あたりのリスクに基づく固定ロットまたはオートロット。

オートロットの最大ロットサイズ（ハードリミット）。

ストップロスとテイクプロフィット（pips）。

シンボルごとの最大ポジション数。

エクイティ保護：エクイティストップ、エクイティトレーリング、オプションの日次／週次ロックアウト設定。

ローソク足クローズ決済のオン／オフ。

バックテストとクイックスタート