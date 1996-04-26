Volume Profil MT4

요약

Volume Profile Rectangle

선택한 영역 내에서 각 가격 수준별 거래량의 수평 분포를 시각화하는 인터랙티브 볼륨 프로파일 지표입니다. 자동으로 이동 가능한 직사각형을 생성하고, 매수/매도 우세 거래량을 색상 막대로 표시합니다.

주요 기능:

수평 거래량 표시 : 각 가격 수준에서의 거래량 분포를 수평 막대 형태로 시각화

강세/약세 분석 : 매수 우세 거래량은 초록색, 매도 우세 거래량은 빨간색으로 표시

인터랙티브 직사각형 : 선택 영역(직사각형)을 이동하면 자동으로 분석이 업데이트됨

자동 생성: 시작 시 기본 직사각형을 자동으로 생성하여 즉시 사용 가능

작동 방식:

영역 선택: 자동 또는 수동으로 생성된 직사각형이 분석할 구간(시간 + 가격)을 정의 거래량 분포 계산: 가격 구간을 여러 수준으로 나누고(해상도 설정 가능), 선택된 캔들의 거래량을 해당 구간에 분배 스마트 색상 분석: 각 가격 수준별로 매수/매도 중 어느 쪽 거래량이 우세한지 판별 동적 표시: 차트를 이동, 확대, 축소할 때마다 막대가 자동으로 다시 그려짐 선택적 필터링: 캔들의 몸통 또는 전체(심지 포함)를 기준으로 거래량을 필터링할 수 있음

주요 설정:

직사각형

RectangleName : 기준 직사각형 이름 (기본값: "VolumeRect")

AutoCreateRectangle: 시작 시 직사각형 자동 생성

시각화

MaxBarWidthPixels : 막대 최대 너비 (기본값: 120픽셀)

PriceLevels : 해상도 = 분석할 가격 수준 개수 (기본값: 50)

ColorUp / ColorDown : 매수(초록색) / 매도(빨간색) 거래량 색상 설정

OffsetLeftPixels: 직사각형과 막대 사이의 거리 (10픽셀)

필터링

IncludePriceFilter : 가격 기반 수직 필터 활성화

PriceFilterMode : None (0): 모든 캔들 포함 Body (1): 캔들의 몸통만 포함 Full-Wick (2): 심지를 포함한 전체 캔들 기준



업데이트

UpdateMode : 업데이트 방식 (OnDrag = 이동 시 / Timer = 자동)

TimerIntervalMs: 타이머 모드 갱신 간격 (기본값: 500ms)

유용한 이유:

거래량 집중 구간 식별: 거래량이 집중된 가격대(POC - Point of Control)를 즉시 파악

시장 심리 분석: 매수(초록색) / 매도(빨간색) 누적 구간을 구분해 가격 반응을 예측

동적 지지/저항선: 거래량이 많은 가격 구간은 지지선 또는 저항선으로 작용

유연한 분석: 직사각형을 이동시켜 재설정 없이 임의의 기간·가격대를 분석 가능

기관 거래 추적: 대규모 거래가 발생한 구간을 확인해 기관 관심 영역을 파악

전통 거래량 분석 보완: 시간 기반 거래량 히스토그램 대신 수평(가격 기반) 시각 제공

지원 버전: MT4 (.mq4) 및 MT5 (.mq5) – 동일한 기능 제공