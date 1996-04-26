Titan AI Volume Profile Pro MT4

TITAN AI Volume Profile PRO MT4 — это профессиональный технический индикатор для глубинного анализа рынка, распределения гистограммы объема и графической визуализации ключевых уровней в MetaTrader 4.

Основные возможности:
- Динамический расчет Профиля Объема на основе тиковой истории и ценовых уровней.
- Автоматическое определение Зоны Стоимости (VAH, VAL) и Уровня Максимального Объема (POC).
- Выделение узлов высокого (HVN) и низкого (LVN) объема для точного поиска точек отскока и пробоя.
- Встроенный Экономический Календарь с алертами.
- Аналитический движок сигналов и мультитаймфреймовый фильтр тренда.
- Детектор свечных паттернов Price Action (Молот, Падающая Звезда, Бычье/Медвежье Поглощение).
- Настраиваемый интерактивный HUD-интерфейс с поддержкой перетаскивания мышью.

Входные параметры:
- BarsForAnalysis: настраиваемая глубина истории для расчета.
- PriceSteps & BarWidth: гибкая настройка детализации гистограммы и ширины баров.
- ValueAreaPercent: классический 70% расчет Value Area.
- Language: выбор языка интерфейса (English / Русский).

Программа полностью оптимизирована для работы на Форекс, Акциях, Индексах, Криптовалютах и Металлах в MT4.
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А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
PipFinite Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.93 (488)
Индикаторы
Преимущество, которого вам не хватает, чтобы стать профессионалом. Следуйте за пошаговой системой, которая обнаруживает самые мощные прорывы! Изучите рыночные модели, которые дают возможность получить значительную прибыль на основе проверенной и протестированной стратегии. Воспользуйтесь своим важным преимуществом Получите его здесь www.mql5.com/en/blogs/post/723208 Версия надежного советника Автоматизируйте сигналы Breakout EDGE с помощью "EA Breakout EDGE" ссылка У вас есть доступ к уник
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
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TITAN AI Volume Profile PRO (MT5) — это профессиональный технический индикатор для глубинного анализа рынка, распределения гистограммы объема и графической визуализации ключевых уровней. Основные возможности: - Динамический расчет Профиля Объема на основе тиковой истории и ценовых уровней. - Автоматическое определение Зоны Стоимости (VAH, VAL) и Уровня Максимального Объема (POC). - Выделение узлов высокого (HVN) и низкого (LVN) объема для точного поиска точек отскока и пробоя. - Встроенный Эко
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