Titan AI Volume Profile Pro MT4
- Индикаторы
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- Версия: 1.10
- Активации: 5
TITAN AI Volume Profile PRO MT4 — это профессиональный технический индикатор для глубинного анализа рынка, распределения гистограммы объема и графической визуализации ключевых уровней в MetaTrader 4.
Основные возможности:
- Динамический расчет Профиля Объема на основе тиковой истории и ценовых уровней.
- Автоматическое определение Зоны Стоимости (VAH, VAL) и Уровня Максимального Объема (POC).
- Выделение узлов высокого (HVN) и низкого (LVN) объема для точного поиска точек отскока и пробоя.
- Встроенный Экономический Календарь с алертами.
- Аналитический движок сигналов и мультитаймфреймовый фильтр тренда.
- Детектор свечных паттернов Price Action (Молот, Падающая Звезда, Бычье/Медвежье Поглощение).
- Настраиваемый интерактивный HUD-интерфейс с поддержкой перетаскивания мышью.
Входные параметры:
- BarsForAnalysis: настраиваемая глубина истории для расчета.
- PriceSteps & BarWidth: гибкая настройка детализации гистограммы и ширины баров.
- ValueAreaPercent: классический 70% расчет Value Area.
- Language: выбор языка интерфейса (English / Русский).
Программа полностью оптимизирована для работы на Форекс, Акциях, Индексах, Криптовалютах и Металлах в MT4.