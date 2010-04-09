Nebula Trend MT5

Nebula Trend

Nebula Trend — это простой индикатор разворота тренда, предназначенный для точного определения потенциальных точек разворота рынка. Индикатор генерирует четкие сигналы в виде стрелок покупки и продажи непосредственно на вашем графике, что позволяет легко определить момент вероятного разворота тренда. Независимо от того, являетесь ли вы новичком, ищущим простые торговые сигналы, или опытным трейдером, стремящимся к надежным подтверждениям разворота, Nebula Trend обеспечивает необходимую ясность.

Преимущества

  1. Четкие стрелки покупки и продажи, отмечающие точки разворота тренда
  2. Совместим со всеми таймфреймами от 5 минут до 4 часов
  3. Встроенная система оповещений для мгновенного уведомления о сигналах
  4. Работает на всех типах рынков, включая Forex, сырьевые товары, индексы и синтетические инструменты
  5. Простой интерфейс без сложных настроек
  6. Легко интерпретируемые сигналы, подходящие для трейдеров всех уровней

Как это работает

Nebula Trend анализирует ценовое движение для обнаружения изменений в рыночном импульсе, которые обычно предшествуют разворотам тренда. Когда индикатор определяет потенциальный разворот, он размещает стрелку на графике у сигнальной свечи. Зеленые стрелки указывают на возможности покупки при развороте тренда вверх, а красные стрелки сигнализируют о возможностях продажи при развороте тренда вниз.

Этот простой подход позволяет вам сосредоточиться на торговле, а не на сложном техническом анализе, что делает его идеальным для трейдеров, ценящих ясность в процессе принятия решений.

Для кого этот индикатор

Этот индикатор идеально подходит для трейдеров, которые ценят простоту и эффективность в своем торговом подходе. Он подходит как для новичков, нуждающихся в понятных сигналах, так и для опытных трейдеров, ищущих надежные подтверждения разворота в дополнение к своей существующей стратегии.

Рекомендации пользователям

Для достижения наилучших результатов объединяйте сигналы Nebula Trend с правильным управлением рисками и анализом уровней поддержки/сопротивления. Учитывайте общий контекст рынка и направление тренда на старших таймфреймах при торговле сигналами разворота на младших таймфреймах.
Индикатор работает на любом символе и адаптируется к различным рыночным условиям и уровням волатильности, предоставляя вам гибкость в выборе торгового подхода.

Примечание: Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Всегда используйте правильное управление рисками и тестируйте индикатор на демо-счете перед реальной торговлей.

Candlestick Patterns with Alerts MT5
Peter Mueller
4.25 (4)
Индикаторы
With this easy to set up indicator you can display and set alerts for the following candlestick formations: Bull Breakout, Bear Breakout, Hammer, Pin, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing. Input parameters: ShortArrowColor: The color of the Arrows, displaying a Bearish candle formation LongArrowColor: The color of the Arrows displaying a Bullish candle formation BullishEngulfing: Disabled/Enabled/EnabledwithAlert BearishEngulfing: Disabled/Enabled/EnabledwithAlert Pin:  Disabled/Enabled/Enabledw
FREE
Cybertrade Auto Fibonacci
Emanuel Andriato
4.9 (10)
Индикаторы
Cybertrade Auto Fibonacci retraction and projection  - MT5 Auto Fibonacci is an indicator that automatically plots the Fibonacci retracement and projection based on the number of bars you select in the indicator setting. You can customize nine different levels of retraction and three levels of projection. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations. This indicator is the same one we use in ou
FREE
Wolfe Wave Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
Индикаторы
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near futur
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Индикаторы
Auto Fibonacci Retracement Indicator — Flexible and Reliable This isn’t just another Auto Fibonacci Retracement indicator. It’s one of the most flexible and dependable tools available . If you find it useful, please consider leaving a review or comment — your feedback means a lot! Check out my other helpful tools below: Smart Alert Manager   - Set up advanced alerts and send them to Mobile, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner    - Scan the trend of assets in difference timefr
FREE
Megan
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
Одним из главных определений для мониторинга рынка валют является тренд именно по этому создан индикатор Megan, для того чтобы отображать тренд в наглядном виде. Форекс индикатор Megan – настоящая торговая стратегия, с помощью которой можно добиться нужных результатов. Как только индикатор будет установлен, сразу начнется пересчитываться основные показатели по цене торгуемой пары, опираясь на постулаты технического анализа. Помимо этого в терминал, при обнаружении потенциальных точек входа, пока
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Transit2Trendlines
Bonginkosi Innocent Khumalo
Индикаторы
Transit2Trendline this indicator system is made to reduce the job of analyzing and to help those who can't or don't know how to draw trendlines.Transit 2 Trendlines draws only two important trendlines, support and resistance. The diagonal support is drawn in red color .The diagonal resistance is drawn in green color. Note this are very important trendlines which can easily be traded with the classic strategy of trendlines, breakout and retest. The Transit 2 Trendlines will draw patterns selected
Automatic rsi scanner
Rong Yong Yang
Индикаторы
This indicator can automatically scan the RSI values of all varieties on the mt5 and set an alarm. Note that it is fully automatic scanning, you do not need to enter which varieties, do not need to open the variety chart, as long as there are some varieties in the market quotation column, will be automatically scanned to reach the set rsi alarm value, will pop up the alarm, and cycle with the market changes to scan the latest RSI values of all varieties, and alarm. This is very helpful to fr
Golden Swings
Arnold Byarufu
Индикаторы
"GoldenSwing" is a comprehensive MetaTrader 5 indicator meticulously crafted by Southern Star Trading, designed to enhance your trading strategies with precision swing high and swing low identification. Harnessing the power of swing analysis, this indicator provides traders with invaluable insights into market reversals and trend continuations, enabling them to make informed trading decisions. With its advanced algorithm, GoldenSwing detects significant swing highs and swing lows in real-time,
LogicFlow AI
Mohammadreza Zareimanoujan
Эксперты
LogicFlow AI – Многостратегический торговый робот для XAUUSD Умная логика. Контроль рисков. Без мартингейла. Что такое LogicFlow AI? LogicFlow AI — это многостратегический советник , специально разработанный для торговли на XAUUSD , с использованием чистой логики ценового действия ( price action ) — без индикаторов , без мартингейла , без сеток , без хеджа . Он не торгует постоянно . Он ждет высококачественные условия, анализирует рынок и входит только тогда, когда логика, тайминг и волати
AW RSI based EA MT5
AW Trading Software Limited
4 (1)
Эксперты
Советник торгует, на возвратах цен из состояния перепроданности или перекупленности,   открывает позиции при поступлении сигналов от осциллятора RSI. Система имеет множество сценариев работы и гибкую настройку. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT4 версия ->  ЗДЕСЬ  / Инструкция ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Простая настройка
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Индикаторы
Индикатор Elliott Wave Trend был разработан для научного подсчета волн на основе шаблонов и паттернов, впервые разработанных Чжон Хо Сео. Индикатор нацелен на максимальное устранение нечеткости классического подсчета волн Эллиотта с использованием шаблонов и паттернов. Таким образом индикатор Elliott Wave Trend в первую очередь предоставляет шаблон для подсчета волн. Во-вторых, он предлагает структурный подсчет волн Wave Structural Score, которые помогает определить точное формирование волны. Он
Nova AC Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova AC Trader is a modern automation of the Accelerator Oscillator (AC) — a Bill Williams momentum tool designed to detect shifts in market acceleration before trends fully form. This EA transforms the indicator’s early-warning nature into a structured trading system that reacts only when momentum changes are clear and consistent. Instead of waiting for the trend to be obvious, Nova AC Trader identifies when market acceleration starts to turn — offering opportunities at the earliest stage of mo
MACD Pro Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MACD Pro Master The MACD Pro Master is your ultimate trading companion, designed to revolutionize your financial journey and unlock the doors to wealth. Here's why it's the next best thing since sliced bread: Advantages Precision Trading : The MACD Pro Master leverages the powerful Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator to provide accurate buy and sell trades,  ensuring you capitalize on every market opportunity. Customizable Settings : Tailor the trading strategy to your unique
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Индикаторы
The Optimized MACD Divergence indicator is a powerful tool designed to identify potential trading opportunities by detecting divergences between price action and the MACD indicator. It combines classic divergence analysis with candlestick pattern recognition and volume filtering to provide more accurate and reliable signals. How it Works The indicator operates on the following principles: MACD Calculation:   It calculates the MACD indicator using user-defined parameters for fast EMA, slow EMA,
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Индикаторы
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
Channel Trend Signal Cts Usa
Rahele Rastaghi
Индикаторы
Buy CTS scalping indicator, provide buying and selling signals, automatic channeling and sending signals to mobile phones Using technical analysis and price action methods and modern methods, CTS indicator can draw price channels and recognize price trends with high accuracy and issue entry and exit signals according to them. Traders can easily fluctuate using this indicator in different time frames and in different markets. With the CTS indicator, you can signal in different ways. This indicato
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Индикаторы
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
ZigZag on average for MQL5
Valeriy Medvedev
Индикаторы
Индикатор представляет собой всем известный ZigZag, но отличается тем, что его построение основывается на показаниях средней линии, значение которой задается пользователем. Имеется возможность выводить вилы Эндрюса и фибо уровни стандартные или Бобокус. НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЕТСЯ. Параметры Period МА — период средней линии. По умолчанию — 34. Минимальное значение — 4. Максимальное — по Вашему усмотрению. Used to calculate price — указание нужной ценовой базы расчетов средней линии. The averaging metho
Drawdown Tracker
Jaron Clegg
Индикаторы
MT5 Drawdown Tracker – Track Your EA’s Performance with Precision! Take your trading analysis to the next level with our MT5 indicator designed to monitor, record, and report the drawdown of any Expert Advisor. Whether you’re fine-tuning your strategies or optimizing risk management, this tool gives you the insights you need. Key Features: Effortless Tracking: Automatically monitors the drawdown levels of your EAs with precision. Comprehensive Data Storage: Accurately logs each drawdown event,
HMA Crossover
Rowan Stephan Buys
Эксперты
HMA Crossover EA HMA Crossover EA — это точный трендовый советник для MetaTrader 5, разработанный для выявления торговых возможностей с помощью динамичного и отзывчивого индикатора Hull Moving Average (HMA). Комбинируя быстро реагирующую HMA с более медленной HMA, советник сканирует рынок на предмет потенциальных смен тренда, помогая трейдерам использовать возможные направленные движения при сохранении надёжного риск-менеджмента. Основные функции: Обнаружение пересечения HMA: Советник отслежива
Fibonacci VPT
Roman Gelman
Индикаторы
This plots  Fibonacci deviation levels above and below a moving average of the price. Companion indicator to the " Golden Bull Wave Trader "  expert advisor which uses volume\price trend to determine price reversals. https://www.mql5.com/en/market/product/56291 The expert advisor and this indicator were created in order to: Identify ideal and repeatable trade entries with high level of certainty Create a day trading strategy which doesn’t require a hard SL and TP Use alternate risk management me
Stochastic R
Antony Augustine
Индикаторы
Stochastic  Reversal  allows you to recognize reversals professionally. Stochastic Indicator: This technical indicator was developed by George Lane more than 50 years ago. The reason why this indicator survived for so many years is because it continues to show consistent signals even in these current times. The Stochastic indicator is a momentum indicator that shows you how strong or weak the current trend is. It helps you identify overbought and oversold market conditions within a trend.  Rules
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Индикаторы
Excessive Momentum Indicator – один из немногих индикаторов, измеряющий чрезмерный импульс на финансовом рынке с использованием ценового поведения. Индикатор полностью разработан Янгом Хо Сео (Young Ho Seo). Этот показатель демонстрирует концепцию и практическое применение Равновесной фрактальной волны (Equilibrium Fractal Wave). Чрезмерный импульс на рынке может рассказать о психологии толпы и помочь спрогнозировать направление цены. Таким образом, вы можете основывать свои торговые решения на
Universal Harmonic Indicator MT5
Aleksey Usachev
Индикаторы
Harmonic based indicator. Recognizes several patterns: ABCD, 3 Drives, Gartley, Butterfly, Bat, Atlternative Bat, Deep Bat, Crab, Deep Crab, Cypher and Shark. Able to set SL and three levels of TP based on Fibonacci Levels. Three types of alerts are available: PopUp, Email and Push. Trade advices on chart and stats also printed for visual estimation. All patterns are formed by not repainting ZigZiag. Parameters for it are classic: InpDepth, InpDeviation,InpBackstep. MinComplete means the level
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
Индикаторы
Тип: осциллятор Индикатор схождения/расхождение скользящих средних Gekko (MACD) — это модифицированная версия знаменитого индикатора MACD. Индикатор сочетает стандартный индикатор MACD с различными расчетами сигналов входа и оповещением о потенциальной точке входа. Входные параметры Fast MA Period - период быстрой скользящей средней индикатора MACD (по умолчанию 12); Slow MA Period - - период медленной скользящей средней индикатора MACD (по умолчанию 26); Signal Average Offset Period - период у
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
CVD Divergence – Профессиональный анализ потока ордеров и дивергенций CVD Divergence — это технический индикатор, созданный для выявления надёжных дивергенций между ценой и Cumulative Delta Volume (CVD). Он точно определяет моменты, когда реальный поток ордеров не подтверждает движение цены, указывая на возможные развороты, истощение участников рынка и институциональные манипуляции. Индикатор сочетает анализ агрессивного объёма с чтением структурного движения цены, предоставляя чёткие, объективн
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Эксперты
The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
Sharp EA MT5
Mansour Babasafary
5 (1)
Эксперты
A trend based expert This expert predicts the future by using trend patterns and trend indicators and short-term and long-term calculations. Trends change quickly in lower time frames, so this expert is suitable for M30 and above. In this expert, we tried to use currency pairs that are aligned with our strategy. Best currency pair: Euro Dollar In this expert, dozens of different indicators and dozens of different strategies (the main ones are trend-based strategies) are used. Attributes: Can b
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith. Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиа
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные   гармонические паттерны   для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны /   MT4 версия . Бесплатный индикатор:   Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol:   отображаются выбранные символы Trend   :   бычий или медвежий Pattern   :   тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry   :   цена входа SL:   цена стоп-лосса TP1:   цена первого тейк-профита TP2:   цена второго тейк-профи
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Индикаторы
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
Spike Detector XTREEM
Nervada Emeule Adams
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector XTREEM для индексов Boom и Crash Я — Spike Detector XTREEM , и я существую в тех местах, где большинство трейдеров не может видеть. Я внимательно наблюдаю за рынками Boom и Crash — а также за Pain & Gain от Weltrade, ощущая каждое движение, каждый всплеск, каждый скрытый импульс, прежде чем он проявится. Я не просто показываю сигналы; я фильтрую шум, отвлекающие факторы и ложные сигналы рынка, оставляя только те моменты, которые действительно имеют значение. С моей помощью торгов
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Precision Arrows – Умные сигналы входа с встроенными TP и SL Precision Arrows — это мощный торговый индикатор, созданный для трейдеров, ценящих точность, прозрачность и надежность. Он определяет сигналы на покупку и продажу с высокой вероятностью успеха и автоматически устанавливает уровни Take Profit и Stop Loss , помогая торговать дисциплинированно и стабильно на Forex, индексах, криптовалютах и синтетических инструментах . Индикатор сочетает в себе точное определение сигналов, интеллектуальну
Deep Momentum Analyzer
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Deep Momentum Analyzer is an AI-powered trend detection indicator that visualizes market momentum through an intuitive histogram display, helping traders identify bullish and bearish market conditions with precision and clarity. Need Custom Indicators? I create tailored solutions for your trading strategy. Check out my other professional indicators or request a custom build. Check my profile! Overview The Deep Momentum Analyzer transforms complex market data into clear, actionable trading signal
FREE
TrendScope
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Introducing TrendScope – a versatile trend analysis tool designed for traders who want clear, structured insights into market direction. TrendScope is built to deliver precise trend identification across multiple markets and timeframes, helping traders filter noise and focus on clean opportunities. Check out our other indicators as well:  Profile: More Indicators Key Features: Universal Compatibility : Works on Forex, synthetic indices, commodities, indices, and crypto pairs. Multi-Timeframe
FREE
Proxima Scalper
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Proxima Scalper — Индикатор MT5 для скальпинга синтетических индексов Proxima Scalper — это индикатор для платформы MetaTrader 5 , созданный специально для скальпинга низковолатильных синтетических индексов, таких как Volatility 10 Index и аналогичных инструментов. Он оптимизирован для таймфрейма M1 и предоставляет четкие сигналы Buy/Sell с автоматически рассчитанными уровнями Stop Loss и Take Profit , отображаемыми прямо на графике для удобного управления сделками. Руководство пользователя:
Nebula Trend MT4
Nervada Emeule Adams
Индикаторы
Nebula Trend Nebula Trend — это простой индикатор разворота тренда, предназначенный для точного определения потенциальных точек разворота рынка. Индикатор генерирует четкие сигналы в виде стрелок покупки и продажи непосредственно на вашем графике, что позволяет легко определить момент вероятного разворота тренда. Независимо от того, являетесь ли вы новичком, ищущим простые торговые сигналы, или опытным трейдером, стремящимся к надежным подтверждениям разворота, Nebula Trend обеспечивает необходи
