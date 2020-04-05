Aurion Edge Pro Gold AI

Aurion Edge Pro Gold AI

Профессиональный советник для XAUUSD (Gold) | MetaTrader 5 (MT5)

Aurion Edge Pro Gold AI — профессиональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5 (MT5), разработанный для торговли XAUUSD (Gold) с использованием адаптивного интеллекта, Price Action, Smart Money Concepts (SMC), мультитаймфреймового анализа и профессионального управления рисками.

Система предназначена для поиска торговых возможностей с высокой вероятностью успеха, уделяя особое внимание качеству входа, сохранению капитала и интеллектуальному сопровождению открытых позиций. В отличие от большинства торговых роботов, Aurion Edge Pro открывает сделки только при одновременном выполнении нескольких важных технических условий, снижая количество лишних входов.

Идеально подходит для трейдеров, которые ищут профессиональный XAUUSD EA, Gold EA, Gold Robot, MT5 Expert Advisor, AI Trading System и современное решение для автоматической торговли золотом.

Основные возможности

✔ Полностью автоматическая торговля BUY и SELL

✔ Поиск высококачественных сетапов (PERFECT BUY / PERFECT SELL)

✔ Подтверждение по нескольким таймфреймам

✔ Price Action + Smart Money Concepts (SMC)

✔ Fair Value Gap (FVG)

✔ Order Blocks

✔ Break of Structure (BOS)

✔ Change of Character (CHOCH)

✔ Определение Liquidity Sweep

✔ Адаптивный двигатель волатильности ATR

✔ Adaptive Learning

✔ Adaptive Forgetting

✔ Historical Probability Calibration

✔ Expectancy & Drawdown Risk Engine

✔ Интеллектуальный Stop Loss

✔ Частичная фиксация прибыли (TP1 и TP2)

✔ Прогрессивный Trailing Stop

✔ Floating Safety Take Profit

✔ Автоматический Break Even

✔ Профессиональная панель в режиме реального времени

✔ Управление вручную открытыми позициями

✔ Контроль дневной прибыли и убытков

✔ Гибкие настройки управления рисками

✔ Совместимость с любым брокером MetaTrader 5

✔ Полная совместимость с MT5 Strategy Tester

Интеллектуальное управление позициями

Aurion Edge Pro использует профессиональную систему сопровождения сделок, разработанную для защиты капитала и максимального использования сильных рыночных движений.

После достижения TP1

• Частичное закрытие позиции

• Автоматический перенос Stop Loss для защиты капитала

• Существенное снижение риска сделки

После достижения TP2

• Вторичная фиксация прибыли

• Активация прогрессивного Trailing Stop

• Динамическая защита прибыли во время продолжения тренда

Также советник использует Floating Safety Take Profit, обеспечивая дополнительную защиту в случае потери интернет-соединения, отключения терминала или неожиданного закрытия платформы.

Адаптивный интеллект

Aurion Edge Pro включает современные технологии адаптивного интеллекта для постоянного совершенствования процесса принятия торговых решений.

Используются:

• Adaptive Learning

• Adaptive Forgetting

• Historical Probability Calibration

• Expectancy & Drawdown Risk Engine

Эти механизмы позволяют системе постепенно улучшать качество отбора сделок, сохраняя при этом все заданные пользователем ограничения безопасности.

Профессиональная информационная панель

В режиме реального времени отображаются:

• Качество сетапа

• Вероятность сделки

• Текущий тренд

• Согласованность таймфреймов

• Структура рынка

• Объем

• Спред

• Уровень риска

• Торговая сессия

• Рекомендуемый Stop Loss

• Рекомендуемый Take Profit

• Статус торговли (WAIT, BUILDING, PERFECT BUY или PERFECT SELL)

Рекомендуемый инструмент

XAUUSD (Gold)

Советник также может использоваться на других инструментах после соответствующей оптимизации параметров.

Рекомендуемый таймфрейм

M5

Управление рисками

Советник поддерживает:

• Фиксированный лот

• Процент риска от депозита

• Дневной лимит прибыли

• Дневной лимит убытков

• Автоматическую защиту открытых позиций

Не использует

Aurion Edge Pro разработан в соответствии с принципами профессионального риск-менеджмента и НЕ использует:

❌ Martingale

❌ Grid

❌ Агрессивные системы восстановления убытков

❌ Автоматическое увеличение лота после убыточной сделки

Каждая сделка анализируется независимо в соответствии с текущими рыночными условиями.

Совместимость

✔ MetaTrader 5

✔ Hedging Accounts

✔ Netting Accounts

✔ ECN Brokers

✔ Standard Brokers

✔ MT5 Strategy Tester

Специальное предложение

Стартовая цена: 149 USD

Это специальная цена, действующая только на этапе запуска Aurion Edge Pro Gold AI.

После первых 10 загрузок или получения первых положительных отзывов стоимость продукта будет постепенно увеличиваться.

Планируемая цена:

• Старт — 149 USD

• Второй этап — 199 USD

• После формирования репутации — 249 USD

• Премиальная версия — 299 USD

Приобретая продукт сейчас, вы фиксируете минимальную цену запуска и получаете право на будущие обновления в соответствии с правилами MQL5 Market.

Рекомендация

Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать советник в MT5 Strategy Tester и на демо-счете, подобрав оптимальные параметры для вашего брокера, торговых условий и уровня риска.

Ключевые слова: XAUUSD EA, Gold EA, Gold Robot, Gold Expert Advisor, XAUUSD Robot, MetaTrader 5, MT5 EA, MT5 Expert Advisor, AI Trading, Automated Trading, Smart Money, Smart Money Concepts, Price Action, Fair Value Gap, FVG, Order Blocks, BOS, CHOCH, Liquidity Sweep, Multi-Timeframe Analysis, ATR, Risk Management, Position Management, Trailing Stop, Stop Loss, Take Profit, Gold Trading, XAUUSD Trading.


Рекомендуем также
Xagusd Sentinel
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
Эксперты
XAGUSD SENTINEL (MT5) — Breakout & Retest Scalper for XAGUSD/EURUSD on M1 Trade the structure, not the noise. XAGUSD SENTINEL is a precision support/resistance breakout + retest expert advisor purpose-built for XAGUSD (Silver) and EURUSD on the M1 timeframe . It maps dynamic zones from price pivots, times entries on clean breaks or fast retests, and manages risk with basket-level protections—so you can pursue high-frequency setups without letting floating profit slip away.   What makes SENTINEL
ScriptBot Plus MT5
Fabio Luis Pretti
5 (1)
Эксперты
ScriptBot+  It is a robust programmable robot, designed to allow the user to develop their strategy quickly, with fewer limitations and a multitude of subsystems and triggers based on logical expressions. Utility: With ScriptBot+ , it is possible to convert a variety of TEXTS into logical expressions. These expressions, composed of Operators , Variables , and Functions , make it possible to perform calculations using data from indicators , charts , orders , or the client's account . By means o
WIN Trend Follow 9 21
Aguinaldo Ferreira Costa
Эксперты
Trend Follow Pro: Domine a Tendência com Precisão O Trend Follow Pro é um robô de negociação (Expert Advisor) desenvolvido para capturar movimentos direcionais no mercado. Ele utiliza a clássica e poderosa estratégia de cruzamento de Médias Móveis Exponenciais (EMA) , otimizada com filtros de segurança e uma interface visual moderna que permite o acompanhamento em tempo real diretamente no gráfico. Como ele funciona? O princípio de funcionamento é baseado na dinâmica de preços: Sinal de Compra:
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA
Vyom Tekriwal
5 (2)
Эксперты
Bitcoin Rocket Pro AI Robot EA is a highly advanced automated trading system for MetaTrader 5, specifically developed for intraday trading on the BTCUSD pair. It integrates a powerful combination of Elliott Wave theory, harmonic pattern detection, artificial intelligence, and machine learning algorithms to deliver accurate trade signals and intelligent position management. At the core of Bitcoin Rocket Pro AI is its multi-layered analysis system. The EA uses Elliott Wave principles to map the na
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Эксперты
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
GoldRankers
Mohamad Mohamad Aref - Albukhari
Эксперты
GoldRankers — продвинутая система сеточной торговли на основе искусственного интеллекта. SET FILE Слоган Войдите в элиту золотодобытчиков благодаря передовым технологиям искусственного интеллекта. Основное описание GoldRankers   — это революционный советник на основе искусственного интеллекта, разработанный для серьезных трейдеров золотом. Используя передовой нейронный алгоритмический анализ и рыночную аналитику на основе машинного обучения, эта система представляет собой следующее поколение
FREE
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.75 (8)
Эксперты
The Expert Advisor (EA) is based on the Dynamic Linear Regression indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/49702 ). User inputs: Number of candles is considered when calculating linear regression; Distance to the top line; Distance to the bottom line; Stop the loss of. The EA executes purchase and sale orders in the market when the value of a line, higher or lower, is reached at the current price, when the lower line is reached, a buy order at market is executed and when the upper li
FREE
Smart trand pullback EA
Tarsariya Mansukh Govindbhai
Эксперты
Smart Trend Pullback EA Smart Trend Pullback EA is an advanced automated trading system designed to trade major trends by identifying high-probability pullbacks using a combination of Moving Averages, RSI, ADX, and ATR indicators. It is fully optimized for stability, risk management, and automated market validation. Key Features Trend Following Logic: Utilizes fast and slow Exponential Moving Averages (EMA 50 & 200) to ensure trades are taken only in the direction of the dominant market trend.
XAU Gap Fill Rider D1
Avinash Pagadala
Эксперты
XAU Gap Fill Rider D1 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU Gap Fill Rider D1 is an Expert Advisor for gold on the D1 chart. It participates when daily price interacts with technical imbalance zones derived from OHLC geometry, then manages the position with selectable exit styles. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on demo with your broker's spreads and your own risk profile. This product is a technica
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Эксперты
Introducing the Barber Scalper MT5, EA for USDJPY currency pair. It analyzes market data in real time to identify :  Correct entry moment.  Trend beginning, reversal, direction and strenght. Support and Resistance. Self-optimize TP and SL. To do it Barber Scalper is using : Data from few time frames at the same time. Over 10 unique code functions.  44 price action patterns. 8 indicators. Other properties : The TP to SL ratio is usually around 1:1. Barber Scalper trades
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Opening Range Breakout EA MT5
Josef Vobejda
5 (1)
Эксперты
Opening Range Breakout EA is a focused trading robot that automates one of the most effective intraday strategies: trading the session breakout. It operates by observing the market during its initial, quiet phase to establish the opening range. Once that range is defined, the EA is ready to enter a trade the moment price action confirms a breakout, helping you ride the volatility that follows. Advanced Version The Trading Idea The core of this strategy is simple: many of the day's biggest move
FREE
Turis Eurjpy
Fabriel Henrique Dosta Silva
Эксперты
Descrição do Produto: Decsters EURJPY M15 Taris O Decsters EURJPY M15 Taris é um Expert Advisor (EA) automatizado, projetado para operar no par de moedas EUR/JPY utilizando o gráfico de 15 minutos (M15). Ele executa estratégias de negociação automatizadas com base em sinais de mercado predefinidos, otimizando a eficiência e a velocidade das transações. Características: • Por Moedas: EUR/JPY • Período: 15 minutos • Estratégia: O EA utiliza indicadores técnicos avançados, como meios móveis expo
Percent Above Below Moving Average low Stagnation
Smarterbot Software
Эксперты
Are you looking for a powerful expert advisor that can help you find the best trading systems with low stagnation and high net profit? Look no further than this expert advisor, which enters a position when the price moves a percentage distance from a moving average. With a variety of moving averages available, including the Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Smoothed Moving Average (SMMA), Linear Weighted Moving Average (LWMA), Linear Regression Moving Average, and Hu
Atlas Fluxo Quant
Thiago Alves Monteiro
Эксперты
AtlasFluxoQuant EA - Автономный v1.19 Коммерческое описание AtlasFluxoQuant EA — это революционный экспертный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный Atlas Quant для трейдеров, ищущих автономность и точность в своих операциях. Эта автономная версия (v1.19) представляет собой вершину эволюции автоматизированной торговли, сочетая передовой технический анализ с профессиональным управлением рисками, все в одном файле без внешних зависимостей. Эксклюзивная автономная технология В
Gold Trend X
Thang Chu
5 (2)
Эксперты
Gold Trend X  Live Signal  (trading 1.5% Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out   Nexus Portfolio   for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+ timefra
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Эксперты
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
SemisScalpel
Andriy Sydoruk
Эксперты
Эксперт  SemiScalpel  является полускальперской системой, которая анализирует рынок при помощи осциллятора. Для работы советника при тестировании необходимо использовать все тики. Эксперт работает только со счетами типа "Неттинг"! Регулируя параметры  StopLoss ,  TakeProfit ,  TrailingStart ,  TrailingBreakeven и  TrailingStop , можно задать режим работы системы: скальперский или стандартный. Используются обычные уровни перекупленности/перепроданности. Возможно использовать один из индикаторов н
Kronos Gold Momentum Shield EA
Arnau Pradas Soriano
Эксперты
Gold Momentum Shield EA The Smart Way to Trade XAUUSD: Trend Following with Volatility Protection Stop gambling with dangerous Martingale or Grid systems. Gold Momentum Shield is a professional algorithmic trading solution designed for Gold . This EA doesn’t try to predict the future and it follows the real institutional money flow by combining momentum confirmation with advanced volatility-based protection. Unlike basic EAs that enter trades blindly, Gold Momentum Shield uses a triple-filter
Darkray FX EA
Daut Junior
4 (4)
Эксперты
More informations at Telegram group: t.me/DARKRAYFXEAEN Darkray FX EA  uses a return-to-average strategy coupled with buying and selling exhaust zone detection. ️ Expert Advisor for Forex ️ Any Symbol, CDFs, etc.  ️ Developed for  Metatrader 5 ️ Swing/Position trading ️ Accuracy higher than 95% ️ Low Drawndown Indicators available for setups settings: EMA200  • moving average of 200 periods (other periods can be used with excellent results as well); RSI  • Checks the levels on sale for th
Bella Scalper
Calvin Andile Mahlangu
Эксперты
BELLA EA – Breakout Trading System for EURUSD Capture Key Level Breakouts. Ride the Trend. Protect Profits. The BELLA EA is a fully automated trading system designed to capture price breakouts at key levels (highs and lows) in the forex market. By entering trades when price breaks out of these critical points, BELLA EA aims to take advantage of rapid price movements to generate profits. With a built-in trailing stop and partial profit closure logic, the EA helps secure gains while reducing risk
RwTPro
Joel Brito De Mesquita
Эксперты
RwTPro – Transforme sua operação em Day Trade com precisão absoluta Chega de depender do feeling ou do acaso! O RwTPro foi desenvolvido para traders que querem operar com disciplina profissional, confiabilidade e segurança, sem precisar monitorar o mercado o tempo todo. Suporte e dúvidas: WhatsApp +55 (85) 99276-1423 O que torna o RwTPro único Gestão de metas inteligente Defina sua Meta de Lucro e Meta de Perda e o robô se adapta automaticamente. Quer operar sem limites? Basta colocar
Nexus Scalper
Thang Chu
Эксперты
Nexus Scalper Live Signal:  Signal  ( 2.5% Account Balance Risk) Nexus EA mql5 public channel:   Nexus Community Public Chat This EA is part of   Nexus Portfolio  - a combination of the b est long term EAs I created for my personal trading as well as private fund management. Looking for a fully diversified portfolio solution across multiple assets and timeframes ? Check out Nexus Portfolio for the best long term diversified portfolio. This portfolio runs 90+ strategies across 20+ assets and 7+
Your Grox EA MT5
Dilipbhai Mavjibhai Makwana
Эксперты
Your Grox EA   –   The Next Evolution in Automated Trading Your Grox EA is an advanced and innovative trading advisor built on a   unique Buy and Sell strategy . Designed to adapt dynamically to market conditions, this   EA follows the trend with precision , leveraging a proprietary algorithm and a powerful internal system of indicators. Revolutionary Buy Sell Powered Strategy: This cutting-edge advisor doesn’t rely on ordinary trading logic— it utilizes your exclusive strategy and optimized se
Touch Of God
Francisco De Biaso Neto
Эксперты
Touch Of God is a Grid and Hedge Expert Advisor for MetaTrader 5. It manages a basket of positions on both sides of the market, adding new orders as price moves against the current basket and closing each side once it reaches a defined profit target. How It Works On start, the EA opens a Buy and a Sell position at the same time. If price moves against one side by the configured Grid Space, a new position is added on that side with a larger volume, following the chosen lot formula (constant, line
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Эксперты
It is an Expert Advisor who uses the famous Dave Landry strategy, widely used to operate swing trades in various types of markets, Forex, B3, indices, stocks and cryptocurrencies. The Dave Landry Setup is one of the most well-known setups that operate in favor of the trend, there is a preference for the larger H4, Daily, Weekly and Monthly timeframes, due to its high hit rate, but the TsuTrader Dave Landry robot allows complete customization of the strategy . - TSUTrader Dave Landry is the on
GoldGridMVP
Steven Wong Sing Seng
Эксперты
Gold Grid MVP is a MetaTrader 5 Expert Advisor for trend pullback trading with optional grid scaling and basket profit management. It combines higher-timeframe trend context with lower-timeframe entry timing, then manages multiple legs as one basket. Features H1 trend filter with M15 pullback entries Fixed-lot style grid scaling (configurable layers) Basket take-profit and optional basket loss exit Risk profiles: conservative, standard, aggressive Daily and total drawdown guards Optional news, s
The Gold Sniper
Sachin Gautam
5 (1)
Эксперты
Introducing  The Gold Sniper EA . It is a Gold Breakout System. Price Rise in 1  day to $349 as Fundednext passed with this EA  No  Martingale,  No  Grid , No Averaging, No AI Live Signal   https://www.mql5.com/en/signals/2333366 ******* FEATURES ******* Buy only and Sell only Settings  Individual TSL and SL settings for Buy and Sell Orders Trading on XAUUSD Pair This is a Daily Breakout Strategy. Each order is always protected by Stop-Loss and Trailing SL. Easy to use with Default settings. 1 T
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
SniperBot EURUSD
JETINVEST
5 (1)
Эксперты
Советник использует волатильность, спред, частоту и время, чтобы решить, когда торговать. Советник использует метод Limit Orders для открытия позиций. В этом случае проскальзывание будет не более чем положительным при выполнении записей. Советник использует логику скользящего тейк-профита, поскольку основная цель системы - зарабатывать деньги, защищая ваш капитал. Большинство сделок закрываются быстро, как выстрел в голову снайпера. Основные особенности Не использует мартингейл Не использует с
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.93 (28)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Другие продукты этого автора
Virgo PRO
Diogenes De Souza Negreiros
Утилиты
VIRGO ATR RR MANAGER PRO V1 Профессиональный Trade Manager для MetaTrader 5 Управление несколькими инструментами VIRGO ATR RR MANAGER PRO способен автоматически управлять открытыми позициями по нескольким торговым инструментам одновременно , используя только один экземпляр менеджера. Даже будучи установленным только на одном графике, VIRGO обнаруживает и сопровождает позиции, открытые на других поддерживаемых графиках и символах, автоматически применяя ATR Stop Loss, Break Even, частичное закрыт
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв