Профессиональный советник для XAUUSD (Gold) | MetaTrader 5 (MT5)

Aurion Edge Pro Gold AI

Aurion Edge Pro Gold AI — профессиональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5 (MT5), разработанный для торговли XAUUSD (Gold) с использованием адаптивного интеллекта, Price Action, Smart Money Concepts (SMC), мультитаймфреймового анализа и профессионального управления рисками.

Система предназначена для поиска торговых возможностей с высокой вероятностью успеха, уделяя особое внимание качеству входа, сохранению капитала и интеллектуальному сопровождению открытых позиций. В отличие от большинства торговых роботов, Aurion Edge Pro открывает сделки только при одновременном выполнении нескольких важных технических условий, снижая количество лишних входов.

Идеально подходит для трейдеров, которые ищут профессиональный XAUUSD EA, Gold EA, Gold Robot, MT5 Expert Advisor, AI Trading System и современное решение для автоматической торговли золотом.

Основные возможности

✔ Полностью автоматическая торговля BUY и SELL

✔ Поиск высококачественных сетапов (PERFECT BUY / PERFECT SELL)

✔ Подтверждение по нескольким таймфреймам

✔ Price Action + Smart Money Concepts (SMC)

✔ Fair Value Gap (FVG)

✔ Order Blocks

✔ Break of Structure (BOS)

✔ Change of Character (CHOCH)

✔ Определение Liquidity Sweep

✔ Адаптивный двигатель волатильности ATR

✔ Adaptive Learning

✔ Adaptive Forgetting

✔ Historical Probability Calibration

✔ Expectancy & Drawdown Risk Engine

✔ Интеллектуальный Stop Loss

✔ Частичная фиксация прибыли (TP1 и TP2)

✔ Прогрессивный Trailing Stop

✔ Floating Safety Take Profit

✔ Автоматический Break Even

✔ Профессиональная панель в режиме реального времени

✔ Управление вручную открытыми позициями

✔ Контроль дневной прибыли и убытков

✔ Гибкие настройки управления рисками

✔ Совместимость с любым брокером MetaTrader 5

✔ Полная совместимость с MT5 Strategy Tester

Интеллектуальное управление позициями

Aurion Edge Pro использует профессиональную систему сопровождения сделок, разработанную для защиты капитала и максимального использования сильных рыночных движений.

После достижения TP1

• Частичное закрытие позиции

• Автоматический перенос Stop Loss для защиты капитала

• Существенное снижение риска сделки

После достижения TP2

• Вторичная фиксация прибыли

• Активация прогрессивного Trailing Stop

• Динамическая защита прибыли во время продолжения тренда

Также советник использует Floating Safety Take Profit, обеспечивая дополнительную защиту в случае потери интернет-соединения, отключения терминала или неожиданного закрытия платформы.

Адаптивный интеллект

Aurion Edge Pro включает современные технологии адаптивного интеллекта для постоянного совершенствования процесса принятия торговых решений.

Используются:

• Adaptive Learning

• Adaptive Forgetting

• Historical Probability Calibration

• Expectancy & Drawdown Risk Engine

Эти механизмы позволяют системе постепенно улучшать качество отбора сделок, сохраняя при этом все заданные пользователем ограничения безопасности.

Профессиональная информационная панель

В режиме реального времени отображаются:

• Качество сетапа

• Вероятность сделки

• Текущий тренд

• Согласованность таймфреймов

• Структура рынка

• Объем

• Спред

• Уровень риска

• Торговая сессия

• Рекомендуемый Stop Loss

• Рекомендуемый Take Profit

• Статус торговли (WAIT, BUILDING, PERFECT BUY или PERFECT SELL)

Рекомендуемый инструмент

XAUUSD (Gold)

Советник также может использоваться на других инструментах после соответствующей оптимизации параметров.

Рекомендуемый таймфрейм

M5

Управление рисками

Советник поддерживает:

• Фиксированный лот

• Процент риска от депозита

• Дневной лимит прибыли

• Дневной лимит убытков

• Автоматическую защиту открытых позиций

Не использует

Aurion Edge Pro разработан в соответствии с принципами профессионального риск-менеджмента и НЕ использует:

❌ Martingale

❌ Grid

❌ Агрессивные системы восстановления убытков

❌ Автоматическое увеличение лота после убыточной сделки

Каждая сделка анализируется независимо в соответствии с текущими рыночными условиями.

Совместимость

✔ MetaTrader 5

✔ Hedging Accounts

✔ Netting Accounts

✔ ECN Brokers

✔ Standard Brokers

✔ MT5 Strategy Tester

Специальное предложение

Стартовая цена: 149 USD

Это специальная цена, действующая только на этапе запуска Aurion Edge Pro Gold AI.

После первых 10 загрузок или получения первых положительных отзывов стоимость продукта будет постепенно увеличиваться.

Планируемая цена:

• Старт — 149 USD

• Второй этап — 199 USD

• После формирования репутации — 249 USD

• Премиальная версия — 299 USD

Приобретая продукт сейчас, вы фиксируете минимальную цену запуска и получаете право на будущие обновления в соответствии с правилами MQL5 Market.

Рекомендация

Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать советник в MT5 Strategy Tester и на демо-счете, подобрав оптимальные параметры для вашего брокера, торговых условий и уровня риска.

Ключевые слова: XAUUSD EA, Gold EA, Gold Robot, Gold Expert Advisor, XAUUSD Robot, MetaTrader 5, MT5 EA, MT5 Expert Advisor, AI Trading, Automated Trading, Smart Money, Smart Money Concepts, Price Action, Fair Value Gap, FVG, Order Blocks, BOS, CHOCH, Liquidity Sweep, Multi-Timeframe Analysis, ATR, Risk Management, Position Management, Trailing Stop, Stop Loss, Take Profit, Gold Trading, XAUUSD Trading.